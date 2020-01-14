ВАК, «Диссернет» и проблема защиты науки в России

Противостояние между «Диссернетом», действующим совместно с Комиссиями РАН по противодействию фальсификации научных исследований и по борьбе с лженаукой, и ВАК, действующий совместно с поддерживающими его госучреждениями и отдельными заинтересованными лицами, в последнее время явно вступило в решающую фразу. До момента ротации членов ВАК в мае 2019 года взаимоотношения ВАК и «Диссернета» носили рутинный характер. Именно ВАК обычно удовлетворял заявления «Диссернета» о лишении ученой степени (ЗоЛУСы) лиц, в диссертациях которых имелся плагиат. Но только если эти лица были работниками нижнего уровня — преподавателями, доцентами, заведующими кафедрами и т. д. Однако ВАК отказывался удовлетворять ЗоЛУСы против лиц — работников верхнего уровня: ректоров вузов, директоров НИИ, других высокопоставленных чиновников, особенно если их диссертации были изготовлены на «диссеродельных» фабриках, связанных с соответствующими экспертными советами при ВАК. А уж когда речь шла о персонах, входящих в «государственную обойму» (министры, депутаты ГД и СФ, генералы и т.д), ВАК всегда вставал стеной на их защиту («своих не сдаем!»).

Однако после ротации членов ВАК в мае 2019 года ситуация стала меняться. Представители «Диссернета» и многие представители научной общественности обвинили ВАК и лично его председателя В. М. Филиппова в нарушении Положения о ВАК (конкретно — запрета члену ВАК занимать свое место более двух сроков подряд). Был даже подан соответствующий иск в Верховный суд РФ (который тут же был отклонен). Правительство в лице Минобрнауки, по-видимому, расценило эти действия как выходящие за пределы академической сферы и угрожающие лично им и высокопоставленным членам ВАК. Эта опасность была более серьезной, чем вызванная прежними разоблачениями «Диссернетом» плагиаторов и диссероделов. В июле 2019 года произошло еще более серьезное событие: в процессе скандальных выборов в Московскую городскую Думу случайно выяснилось, что инструментарий, разработанный в «Диссернете» для выявления плагиата в науке, успешно работает и за пределами академической сферы. Например, с его помощью можно, сравнив установочные документы политических партий, определить отношения соподчиненности между ними. А в ноябре 2019 года, во время очередных выборов новых членов РАН, доклад о злоупотреблениях в науке, подготовленный комиссиями РАН по противодействию фальсификации научных исследований и по борьбе с лженаукой на основе данных «Диссернета», позволил не пропустить в РАН большое число недостойных кандидатов, запятнавших себя серьезными нарушениями научной этики. Таким образом, расследования «Диссернета» оказались не просто средством информирования научной общественности о злоупотреблениях в науке, но и действенным средством борьбы с этими злоупотреблениями. Деятельность «Диссернета» и поддерживающих его структур и отдельных лиц в РАН стала опасной для высших чиновников ВАК и высокопоставленных управленцев, рвущихся в РАН без должных на то оснований. В прессе развернулась кампания по дискредитации сообщества «Диссернет», а также председателей комиссий РАН по противодействию фальсификации научных исследований и по борьбе с лженаукой академиков В. А. Васильева и Е. Б. Александрова и вице-президента РАН А. Р. Хохлова, курирующего работу этих комиссий. В этой кампании использовались грязные средства, такие, как, например, конспирологическая болтовня про «агентов влияния», обвинения в развале отечественной науки путем стимулирования «утечки мозгов» и т. д.

В сложившихся условиях российскому научному сообществу стоило бы подумать об усовершенствовании форм и методов работы по защите отечественной науки. Ибо в игре, которую ведут «Диссернет» и его сторонники с ВАК, у первых нет никаких шансов на выигрыш, поскольку ВАК не только играет, но и сам устанавливает правила игры и вдобавок использует арбитров, которые априори находятся на его стороне. Новые формы и методы работы должны обеспечить для «Диссернета» возможность играть по собственным правилам и с независимыми арбитрами. Простейшей такой формой, с которой можно начать, является проект «Общественная высшая аттестационная комиссия» (ОВАК). Реализация этого проекта проста — достаточно к диссертационному кейсу, содержащему результат анализа «Диссернетом» той или иной диссертации, прикрепить лист голосования в форме таблицы:

Ф. И. О. эксперта Научная специальность (специальности) Ученая степень (степени) Труды в области рассматриваемой диссертации (до 5) Результат голосования

(за или против присуждения ученой степени) … … … … …

Заинтересованные научные работники, выступая в качестве экспертов, будут в реальном времени заполнять эту форму, используя информацию, имеющуюся в диссертационном кейсе. Также в реальном времени будут подсчитываться по соответствующим программам текущие результаты голосования. Эти результаты при необходимости можно будет классифицировать по научной специальности и/или ученой степени голосующих. Приведенная форма аттестации научных кадров является сугубо общественной, альтернативной по отношению к существующей государственной системе аттестации. Заметим, что альтернативность и даже множественность оценок человеческой деятельности не является чем-то новым и необычным. Она, например, давно и широко используется в спорте, где в одном и том же виде спорта существуют различные версии чемпионов, различающиеся спортивными ассоциациями, присваивающими звание чемпиона.

Преимущества предлагаемой общественной формы аттестации научных кадров заключаются в следующем.

Полная открытость процедуры аттестации — всем видно, кто эксперт и как он голосует. Возможность привлечь к голосованию по каждой аттестуемой кандидатуре сотни или даже тысячи экспертов, в отличие от ВАК, где в таком голосовании обычно участвует 20–30 человек. Возможность привлечь к голосованию экспертов самого высокого уровня, независимо от их взглядов и характера, в отличие от ВАК, куда людей «не тех» взглядов и характера обычно не пропускают. Возможность детального анализа принятых экспертным сообществом решений путем выделения частных решений, принадлежащих тем или иным подмножествам множества экспертов, выделяемым по тем или иным признакам — научная специальность, ученая степень и т. д. Быстрота проведения аттестации — первый достаточно надежный результат можно получить в течение нескольких дней.

Работа по защите отечественной науки от грозящего ей уничтожения — дело каждого профессионального научного работника. Однако по отдельности научные работники ничего не сделают — нужна организация. Имеющиеся на сегодняшний день общественные организации ученых — «Диссернет», Клуб «1 июля», Общество научных работников — слишком малочисленны, и власти их не слышат. Поэтому нужна организация, насчитывающая десятки тысяч ученых.

Такая организация может возникнуть естественным путем на базе сообщества экспертов, участвующих в предлагаемой общественной системе аттестации научных кадров.

Виталий Левин,

докт. техн. наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ, Пензенский государственный технологический университет

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