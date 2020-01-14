Призрачный гонщик

Рецензия на книгу Брайана Китинга «Гонка за Нобелем»

Книга «Гонка за Нобелем» оставляет очень странное впечатление. Лейтмотив ее примерно таков: «Я великий ученый, но не получил Нобелевскую премию, в чем виноваты судьба-злодейка, коллеги-интриганы и нобелевский комитет». При этом важно подчеркнуть, что автор книги и в самом деле хороший ученый, что, однако, не делает его фиксацию на премии менее шокирующей.

Цитата: «На протяжении тридцати лет я был загипнотизирован ее золотым блеском».

Основная область деятельности Брайана Китинга — создание и разработка приборов для изучения реликтового излучения. В частности, он был ключевым участником разработки экспериментов BICEP и BICEP2 в Антарктиде. Об устройстве приборов и о некоторых основах и деталях использования данных по реликту для получения космологических параметров в книге можно найти немало интересного. Но это — собственно научно-популярная часть — составляет лишь небольшую часть повествования. Остальное — это автобиография вперемешку с публицистикой плюс история науки (в основном — космологии XX века) в оригинальном авторском изложении.

Нобелевские ожидания автора книги связаны с экспериментом BICEP2, основной целью которого было построение карт поляризации реликтового излучения на небольшом участке неба. Если бы удалось выявить некоторые особенности в ее распределении, то это стало бы подтверждением модели космологической инфляции. И именно об обнаружении таких деталей заявила в марте 2014 года коллаборация BICEP2. Дальше начинается драма (и фарс). Драма в том, что дальнейший анализ, особенно после публикаций в том же году полных карт, полученных спутником «Планк», показал, что результаты BICEP2 связаны не с эффектом от первичных гравитационных волн, а с недоучетом роли галактической пыли при обработке данных. А фарс, представленный на страницах книги, состоит в терзаниях героя, который то гордится, что принял участие в эпохальном эксперименте, то ужасается, что премия ускользает из его рук (он не вошел в число лидеров проекта, которые могли бы претендовать впоследствии на премию, поскольку перешел в другой проект — POLARBEAR), и, наконец, злорадствует, что всё-то у них неправильно и премии им не видать, хотя он предупреждал.

Вызывают вопросы множество ошибок автора при рассказе об истории науки или его интерпретации событий. На мой взгляд, исходный текст книги был плохо отредактирован с этой точки зрения (а при переводе все такие особенности сохраняются, так как иначе это будет уже искажением авторского замысла). Например, астрономия «по Китингу» возникла из астрологии (а вовсе не из необходимости составлять календари и не из проблем навигации, как мы привыкли думать). Или вот: «Среди своих занятий алхимией и оккультизмом Ньютон нашел время, чтобы изобрести новый тип телескопа — зеркальный телескоп…» Можно также отметить постоянно повторяющееся авторское утверждение, что «Вера Рубин открыла темное вещество» (почему-то Цвикки или Эйнасто тут даже не упоминаются — книга, к слову, крайне американоцентрична, в этом смысле выделю фразу «многие просто образованные люди знают имена Пензиаса и Уилсона, но мало кто слышал о Капице»). При этом рассказы про историю занимают довольно много места, и довольно быстро, найдя несколько ляпов, перестаешь верить автору там, где сам не знаешь достоверный сюжет.

В книге очень много рассказов о детстве и юности, о непростых отношениях с родителями и другими родственниками, о религии и т. д., и т. п. — в общем, всё то, что вы не ожидаете в научно-популярной книге. Собственно, хочется сказать, что книга и не является научно-популярной. Скорее представляется сериал, крутящийся вокруг одного персонажа, или развернутое телешоу с откровениями главного гостя. Его жизненные перипетии должны то вызывать у нас слезы, то улыбку, то заставлять нас сжать кулаки, то… А то — рекламная пауза. В общем, это отличное чтиво для подписчиков Reader’s Digest.

В итоге книга выглядит как попытка оправдаться в совершенном грехе, но при этом автор часто переходит к тактике «лучшая защита — это нападение», обвиняя всех и вся (коллег по проекту, Нобелевский комитет, научное сообщество и т. д.). Что сказать? В призрачной гонке за Нобелевской премией команда BICEP2 решила «срезать», но ее поймали другие спортсмены, болельщики и судьи. И это уже не исправить.

Сергей Попов

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