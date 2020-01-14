РАН назвала лауреатов конкурса за лучшие работы в области популяризации науки 2019 года

24 декабря 2019 года на заседании Президиума РАН был утвержден список лауреатов конкурса на премию РАН за лучшие работы в области популяризации науки. Ими стали: в номинации «Лучшая научно-популярная книга» — антрополог Станислав Дробышевский за книгу «Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей» (Альпина нон-фикшн, 2018); в номинации «Лучшая журналистская работа по популяризации науки» — Ольга Волкова, Андрей Панов и научный иллюстратор Ольга Стариковская (Пташник) за цикл статей о методах молекулярной биологии, вышедший на портале «Биомолекула». Победителями в номинации «Лучшее научно-популярное видео» за короткометражный фильм «Жизнь подо льдом» стали Анастасия Тмур и Егор Быковский («Чердак»).

Церемония награждения состоится на заседании Президиума РАН в начале 2020 года. Лауреаты конкурса за лучшие работы в области популяризации науки выступят с научно-популярными докладами. Денежный эквивалент премии по каждой номинации составит 100 тыс. руб.

Председатель Комиссии РАН по популяризации науки академик РАН Алексей Хохлов отметил, что конкуренция в этом году была очень высока. Всего в Академию наук, в Комиссию РАН по популяризации поступили 82 книги от 143 авторов, 86 журналистских работ (включая циклы статей) от 130 авторов, 43 видеоматериала от 114 авторов из всех регионов России, от отдельных авторов, научных и образовательных организаций, просветительских центров и СМИ.

Ответственный секретарь комиссии Станислав Давыденко сообщил, что в финал по номинации «Лучшая научно-популярная книга» вошли:

Дробышевский Станислав. Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей (Альпина нон-фикшн, 2018); Полуэктов Михаил. Загадки сна: От бессонницы до летаргии (Альпина нон-фикшн, 2019); Талантов Пётр. 0,05 Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия (Corpus, 2019).

В финал конкурса по номинации «Лучшая журналистская работа по популяризации науки» вышли:

Волкова Ольга, Панов Андрей и Стариковская Ольга (за цикл статей о методах молекулярной биологии, вышедший на портале «Биомолекула»); Трунин Дмитрий (статьи на N+1); Лосева Полина (за цикл статей на портале «Чердак»); Задереев Егор (за цикл интервью с ведущими российскими учеными, опубликованный на портале «Чердак»); Кузаев Марат (за статьи на сайте ТАСС); Толченникова Вера (за статьи в журнале «Квантик»).

В финал конкурса по номинации «Лучшее научно-популярное видео» вышли следующие видеофайлы:

«Жизнь подо льдом» (Тмур Анастасия, Быковский Егор, выдвинуты порталом «Чердак»); «Квантовая свобода» (Ерохин Михаил, выдвинут Управлением общественных связей МФТИ); Цикл программ «Биосфера. Законы жизни» (Негру Андрей, Чукарев Алексей, телеканал «Наука»); Программа «Эпидемия» (Ночевкин Евгений, Шалохманов Максим, Антонова Наталья, Маякова Ольга, Борисова Елена, телеканал «Доктор»); Три фильма «Спектр-РГ», «Планеты у других звезд. Наши разные соседи», «Лунная пыль» (Ананьева Владислава, Германюк Евгений, Закутняя Ольга, Захаров Александр, Тавров Александр, ИКИ РАН); Дарвиновский музей, научно-популярный видеоканал (Ольшанский Дмитрий, Миронова Варвара, Ахтамзян Амир, Попов Ярослав, Сударикова Елена, Государственный Дарвиновский музей); «Будни лабораторий института Иоффе» (цикл из пяти фильмов, Забродский Андрей, Лихачева Оксана, Лихачев Николай, Тувье Александр, ФТИ им. А. Ф. Иоффе); «Тигирек: эскизы древней истории» (Манскова Елизавета, выдвинута Институтом археологии и этнографии СО РАН). Цикл программ «Искусственный разум» (Полуйчик Павел, Резепкин Алексей, телеканал «Наука»); Киборги среди нас» (Файзулдаева Алина, телеканал «Москва-24»); Проект «Физическая гостиная» (Теплякова Ксения, Ан Павел, Казанцева Алла, Сперантов Владимир, Рябчун Сергей, кафедра общей и экспериментальной физики ИФТИС МПГУ); Курс лекций «Оптическая минералогия» (Плечов Павел, Сивухин Алексей, выдвинуты «Архэ»); «Большая научная экскурсия» (Меренков Иван, выдвинут Институтом неорганической химии СО РАН); Программа «Метод исследования» (Найман Ольга, Ющенко Дарья, Калугина Нина, телеканал «Доктор»); Лекции «Актуальные проблемы оптики и фотоники» (Наумов Андрей, в рамках проекта «Университетские субботы», выдвинуты ИФТИСом МПГУ совместно с «Архэ»); Цикл научно-популярных ТВ-передач «Как это устроено» о научных лабораториях в Красноярске (Прудников Александр, телеканал «Афонтово», выдвинут Красноярским научным центром).

Члены Комиссии РАН по популяризации науки Станислав Дробышевский (лауреат) и Егор Задереев (финалист) не участвовали в тайном голосовании в тех номинациях, в которых они были выдвинуты на конкурс.

Наталия Демина

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