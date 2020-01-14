Книга о Лидии Гинзбург

В издательстве «Новое литературное обозрение» в русском переводе вышла книга американской исследовательницы Эмили Ван Баскирк «Проза Лидии Гинзбург: реальность в поисках литературы».

Это издание — результат десятилетних усилий Эмили Ван Баскирк по реконструкции текстов Гинзбург и анализу важных сюжетов ее жизни и творчества.

Лидия Яковлевна работала буквально до последнего момента отпущенной ей жизни — к счастью, долгой. Многие ее труды достались потомкам в виде обширного рукописного массива весьма сложной структуры. Чтобы взяться за превращение подобных материалов в книгу, помимо знания русского языка, русской культуры и традиции, нужно было обладать редким сочетанием смелости и упорства. И готовностью посвятить этой задаче не просто свое время, но подчинить ей свой образ жизни… Меж тем Эмили Ван Баскирк — молодая женщина, живущая в США…

Теперь основные результаты исследований Ван Баскирк представлены в виде книги объемом более 400 страниц, хорошо переведенной с английского Светланой Силаковой. Книга озаглавлена «Проза Лидии Гинзбург: реальность в поисках литературы», тем самым непосредственно отсылая нас к творчеству Л.Я.

Я читаю быстро, но на эту работу Ван Баскирк у меня ушло три полных дня — в силу плотности авторского текста в сочетании с безупречно ясным способом изложения. Автор сумел учесть накопившийся за последнее время большой объем релевантной литературы (преимущественно англоязычной), не перегрузив изложение своей концепции творчества и личности Гинзбург цитатами и ссылками на труды ученых, писавших на близкие культурно / социально важные темы.

С моей точки зрения, Ван Баскирк удалось, быть может, самое трудное в создании текста о крупной личности: рассказать важное, включая детали, избежав при этом тональности восхищения героем/героиней повествования.

Что же должно непременно присутствовать в подобных текстах, если не восхищение?

Думаю, это благодарность.

Ревекка Фрумкина

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