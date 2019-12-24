Уважаемая редакция!

Cтремительно приближается 2020 год. По китайскому календарю он будет годом серой мыши или крысы, уж как кому нравится. Мы, конечно, во всю эту мистическую чепуху не верим, но можно даже и в китайских календарях усмотреть что-то полезное. Если мы говорим про серую мышь, то с чем ассоциируется это понятие в переносном смысле? Правильно, с чем-то неброским и незаметным. Например, если женщину называют «серой мышкой», то имеют в виду, что она невзрачная и неприметная.

Может быть, для девушки, что называется, на выданье, быть «серой мышкой» — радость и небольшая, однако для мыслящего человека ясно, как выгодно не бросаться в глаза. Молчишь, стоишь в сторонке, не высовываешься — велик шанс, что ты не ввяжешься в какие-то неприятности. Что давно уже подметил народ, отлив в пословицу: «слово — серебро, а молчание — золото».

Каждый из нас убедился в справедливости этого на чужом, а то и на своем примере. Нет для разумного человека ничего хуже «не могу молчать!»: если такой стих овладевает человеком, то точно жди неприятностей. И так пошло с античности. Вот, к примеру, жил себе был Катон Младший, умный и вполне обеспеченный человек. Римляне в то время любили речи и перед народом, и в судах произносить, и Катона упрекали в том, что он не выступает с речами. Тот отвечал: «Я начну говорить лишь тогда, когда буду уверен, что мне не лучше было бы промолчать».

Молчал бы Катон и дальше, прожил бы длинную и обеспеченную жизнь, наслаждаясь общением с друзьями и философами. Но нет, дернул его черт полезть в политику, начать бороться за общественное благо и исправление нравов. Естественно, он встал на пути лиц, стремившихся к национальному лидерству. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что кончилось это для него плохо: самоубийством вдали от Рима.

В общем, всё, буквально всё — и наш собственный жизненный опыт, и народная мудрость, и античные образцы — учит нас: сиди тихо и не высовывайся. К чему я это говорю? К тому, что нужно, наконец, усвоить это и действовать соответственно. Вот, к примеру, недавно принят еще один закон об иностранных агентах, и некоторые мои коллеги, заинтересовавшиеся этим вопросом, сильно возбудились. Как же так, что же получается?! Любой гражданин, который хотя бы какие-то деньги получил из заграничных источников, да хоть премию за достижения научные, хоть возврат НДС за покупки при выезде из зарубежной страны, и при этом каким-то образом засветился в СМИ, которое признано иностранным агентом (даже если они какую-то научную новость о его работе сделали без его ведома), может быть признан физическим лицом — «иностранным агентом»! Ученые, мол, в зоне особого риска!

Послушав эти глупости, я только руками смог развести: ну что за детский сад! Могут признать и признают — это две разные вещи. Ты, главное, языком не трепи попусту, не впадай в огульное критиканство, не пиши гадостей про руководство страны во всяких блогах и социальных сетях, а лучше вообще ничего там не пиши, и никому не будет интересно, сколько и где ты получил. Мы же взрослые люди, мы все прекрасно понимаем: законы эти пишутся не для того, чтобы честных трудяг прищучить, а для того, чтобы дать по рукам обнаглевшей пятой колонне, представители которой подрывают общественную стабильность и жаждут ослабления России.

Боишься, что кто-то сделает на основе твоей работы новость и опубликует ее там, где не следует? Так не нужно стремиться влезть в новостные ленты, нечего распушать хвост перед молоденькими журналистками! Сиди себе спокойно и делай свою работу, докладывай ее на семинарах, рассказывай о ней на ученом совете. Нечего перед свиньями бисер метать.

Не лезь в крутые зарубежные журналы, печатайся в наших, чтобы никто из СМИ-иноагентов твоей статьи не заметил. Не выезжай на конференции за границей, не ввязывайся в международное сотрудничество — от лукавого это всё. Да, может быть, не получишь какого-нибудь крупного гранта, но, как говорится, тише едешь — дальше будешь. Главное в нашем деле — это преданность интересам науки и своей стране, а не гранты и награды.

В общем, дорогие мои коллеги, честно работающие на благо нашей Родины, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, хочу пожелать вам всем новых успехов в труде и личной жизни, здоровья и роста благосостояния. А для этого нужно брать пример с маленькой серой мышки, которая на глаза никому не лезет, внимания котов старательно избегает, но зернышко свое имеет. С годом серой Мыши вас, коллеги! Помните, что молчание — золото.

Ваш Иван Экономов

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