Цифровое будущее истории мировой литературы

Sonetto CCLXXIX Se lamentar augelli, o verdi fronde

mover soavemente a l’aura estiva,

o roco mormorar di lucide onde

s’ode d’una fiorita et fresca riva, là ’v’io seggia d’amor pensoso, et scriva,

Lei che ’l Ciel ne mostrò, terra n’asconde,

veggio, et odo, et intendo ch’anchor viva,

di sì lontano, a’ sospir miei risponde. «Deh, perché inanzi ’l tempo ti consume?»

mi dice con pietate «A che pur versi

de gli occhi tristi un doloroso fiume? Di me non pianger tu; ché’ miei dì fêrsi

morendo eterni, et ne l’interno lume,

quando mostrai de chiuder, gli occhi apersi». Francesco Petrarca

Zweihundert sieben und dreißigtes Sonett Wenn Vöglein klagen und in grünen Zweigen

Mit lindem Säufeln Sommerlüftchen beben,

Wenn dumpfen Murmelns lichte Wellen steigen

Und um beblümte, frische Ufer weben,

Sitz’ ich und schreib’, in Liebe hingegeben,

Und, die der Himmel uns geruht zu zeigen

Und Erde barg, seh’ ich dann noch am Leben

So fernher meinen Seufzern hold sich neigen.

„Warum ach! vor der Zeit dich so verbluten? ”

Spricht sie voll Mitleids? „Warum doch vergießen

Aus trüben Augen nur des Schmerzens Fluthen?

Nicht klage nein; denn meine Tage fließen

Durch Sterben ewig; in den ew’gen Gluthen

Erschloß mein Aug’ ich, da ich’s schien zu schließen.” (übersetzt von Karl Förster)