Размышления о мирном сосуществовании

В 1955 году И.В.Курчатов, А.И.Алиханов, И.К.Кикоин, А.И.Виноградов — лидеры основных направлений советского атомного проекта — написали статью, в которой анализировались возможные последствия атомной войны и делался вывод, что она приведет к гибели всего человечества. Статью также подписал министр среднего машиностроения В.А.Малышев. Но Хрущёв осудил эти взгляды, назвав их политически вредными. Статья не была опубликована, и партия вернулась к старой формулировке, что третья мировая война приведет к гибели капитализма.

Обстановка с ядерным оружием в 1955 году была такова. Были державы с ядерным оружием: США , СССР и Великобритания. В мире было 150-200 атомных бомб: 150 — у США, 50 — у СССР и 15-20 водородных бомб. Средства доставки — только самолеты. У США самолетов хватало на то, чтобы разбомбить все города СССР с баз США или их союзников. Мощность атомных бомб была 20-40 килотонн тротила, мощность водородных бомб — 2-3 мегатонны тротила. Эти самолеты могли летать на высоте 12 тыс. м, недостижимые для зенитных орудий и истребителей. В СССР таких самолетов не было. Появилась идея создать цепочку водородных бомб, скрытно размещенных под водой в Атлантическом океане вдоль восточного побережья США. Тогда это приведет к грандиозному цунами, которое смоет все города восточного побережья. А.И.Александров эту идею назвал людоедской. Она осуществлена не была.

Сейчас есть 8 держав с ядерным оружием, можно ожидать, что к ним присоединится Иран. Сейчас в мире порядка 20 тыс. атомных бомб с энергиями взрыва 2-3 мегатонны тротила. Этого хватит, чтобы многократно уничтожить всё человечество. Боеголовки могут быть поставлены на баллистические ракеты, которые реально перехватить лишь на начальном разгонном этапе их траектории; дальше ракета летит на баллистической траектории и поэтому невидима. Ракета может сопровождаться ложными целями — болванками. Поэтому сбить их невозможно. Угроза еще усугубляется возможностью несанкционированного запуска ракет.

В общем, мир стоит перед угрозой полного уничтожения. Дополним это проблемами потепления, замусоривания, выжигания лесов в Сибири и в долине Амазонки. Правительства принимают недостаточно мер по устранению этих угроз, и в правительствах мало ученых, которые понимают эти проблемы.

Поэтому я считаю, что ученым со всего мира нужно объединиться, не формально, вроде Лиги ученых, а создать Комитет из ученых США, России и ЕС, который бы внес согласованные предложения своим правительствам. Это мероприятие надо провести экстренно, время не терпит.

Борис Иоффе, член-корреспондент РАН,

участник советского атомного проекта



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