Суд над Егором Жуковым начнется 3 декабря

Егор Жуков стал одним из первых арестованных по «московскому делу». Ему 21, он студент политологии ВШЭ и победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию. Помимо учебы в университете, Егор подрабатывал подготовкой школьников к олимпиаде и снимал видео для своего блога на YouTube. Весной 2019-го он решил стать кандидатом на выборах в Мосгордуму, но из-за нехватки подписей за выдвижение ему пришлось отказаться от этой идеи.

В ночь на 2 августа 2019 года к Егору домой пришли с обыском. В тот же день ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев под стражей. Егора обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Он провел в СИЗО ровно месяц, пока в его поддержку разворачивалась масштабная кампания. На суды приходило огромное количество поддерживающих: друзья, знакомые, студенты ВШЭ, известные личности. За Егора поручились около тысячи человек, среди них профессоры Высшей школы экономики, журналисты, политики и студенты.

Спустя месяц после ареста, 3 сентября, с Егора сняли обвинения в массовых беспорядках, но тут же обвинили его в экстремизме. Причиной стали видео на канале «Блог Жукова» за 2017 год. В них Егор рассуждает о ненасильственных методах протеста. Спустя неделю «Новая газета» опубликовала результаты экспертизы, проведенной ФСБ, а также независимую лингвистическую экспертизу, которую провели ведущие отечественные филологи, академики и члены-корреспонденты РАН. После были проведены еще три независимые экспертизы. Таким образом, единственным доказательством насильственного подтекста в видеороликах Егора является лингвистическая экспертиза, проведенная кандидатом физико-математических наук Александром Коршиковым и Анной Осокиной, которую категорически оспорили несколько других экспертиз.

На заседании 3 сентября Егора перевели из СИЗО под домашний арест с рядом ограничений. Егору запрещено покидать квартиру, получать корреспонденцию, пользоваться средствами связи, а также общаться со всеми, кроме близких родственников и адвокатов. Перевод Егора на более мягкие условия заключения стал своего рода победой в общественной кампании, которую развернули в его поддержку его друзья, студенты ВШЭ и гражданские активисты.

Защита Егора не раз пыталась оспорить решение о домашнем аресте: Егор — студент выпускного курса, ему нужно посещать занятия и готовиться к написанию диплома. Тем не менее, домашний арест Жукову продлили до 27 декабря.

В декабре в Кунцевском районном суде начнутся слушания по существу. Егора обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до пяти лет. Адвокатами Жукова являются Илья Новиков, Леонид Соколов и Мурад Мусаев.

Тима Мутаева,

редакторка DOXA

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