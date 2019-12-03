Зима близко

Уважаемая редакция!

Я пишу эти строки в самом конце осени, когда вот-вот наступит зима. Зима — самый спокойный сезон года, когда лед сковывает реки и снег укрывает сушу, когда слишком беспокойные умы находят временное успокоение, когда все сдают годовые отчеты. Благословенное время труда и забот, из которого немного выбивается лишь поток новогодних корпоративов и, в целом, запойное праздничное пьянство в период с католического Рождества до старого Нового года.

Ум, чувства и желания нашего человека зимой скованы морозом, долгой ночью, усталостью и обильно потребляемым алкоголем. Краткие и пасмурные световые дни не в состоянии пробудить у нас интереса к избыточной и бестолковой активности. Мы становимся как никогда рациональными, скучными и деловыми в период между 1 и 25 декабря, а потом живем ощущением чуда. Поэтому если главному поэту России была мила «унылая пора, очей очарование», то мне милей «седой зимы угрозы».

Успокоение мятущихся человеческих и офисных душ никогда не чувствуется так остро, как в период с 8 по 14 января: ни повышение цен и налогов, ни беснования лидеров вскармливаемой Западом оппозиции не в состоянии в это время породить отклика в душе российского человека и гражданина.

Оглянемся немного назад. Летом, после дела Голунова и перед выборами в Мосгордуму, шумела Москва. В августе, в предчувствии сезона обострения, заволновалось научное сообщество: то с иностранцами пообщаться без написания отчета нельзя, то РФФИ хотят погубить. Осенью, само собой, возбуждение достигло апогея: «Диссернет» разоблачал недостойных кандидатов в Академию, ученые возмущались автоматчиками в ФИАНе, а работники вузов обсуждали резко возросший должностной и творческий потенциал немолодых ректоров ведущих университетов.

Но осень проходит, и когда вы, уважаемые коллеги, будете читать это письмо, на дворе уже будет стоять декабрь. Над страной расправит свои крыла зима. И мне хотелось бы, чтобы так произошло не только в смысле установления определенного времени года, но и в символическом смысле. Зима — не только время торжества холода и темноты, но и время новогодних чудес, раздачи подарков и — для верующих — Рождества. Новый год — праздник вечного обновления, надежд на то, что всё плохое уйдет и останется только всё хорошее, во главе с Владимиром Владимировичем Путиным.

Собственно, именно нашего национального лидера я вижу в роли великого Деда Мороза, замораживающего нашу мятущуюся страну, посылающего волны административной стужи на булькающие мутные оппозиционные болота и разные неуравновешенные профессиональные сообщества. В общем, используя медицинские аналогии, прикладывающего к больным местам холод. Все тлетворные заграничные влияния вымораживаются, страна отгораживается от них снежным занавесом. Наше общество, нездоровое и мятущееся, постепенно впадает в плодотворную зимнюю спячку, убаюкиваемое радио и телевидением. Иней покрывает разного рода окна за границу.

Лихорадочный жар проходит, и общество видит прекрасные сны о спокойной и счастливой жизни, которая обязательно наступит, если продолжать терпеть отдельные недостатки и спокойно работать. Эльфы из администрации президента отправляют в регионы состоящих на службе в Росгвардии оленей с подарками, гномы в штатском разбираются с террористическим подпольем. Прекрасное видение!

И, я верю, в нашем неспокойном сообществе всё потихоньку наладится. Контакты с иностранцами, массовые гранты РФФИ, борьба с плагиатом, протесты против действий силовиков, возрастные ограничения для начальства — весь этот нездоровый заграничный морок обязательно пройдет, растворится в здоровом холодном воздухе.

Я чувствую, чувствую, что наступит прекрасная долгая зима, которая позволит нашему народу, измученному в XX веке революциями, войнами и катаклизмами, поспать и набраться сил для новых свершений, для строительства новой прекрасной России. Великой стране нужны не великие потрясения, а хороший, глубокий сон, который позволит ей прийти в себя.

Вы скажете, что я выдаю желаемое за действительное, что всё равно настанет весна и лед растает, а из-под снега покажется вся накопившаяся за зиму грязь? Не знаю, не знаю, я надеюсь, что это случится очень нескоро, не на моем веку.

Спокойной и плодотворной нам зимы, дорогие коллеги!

Ваш Иван Экономов

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