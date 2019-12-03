Ученые против реорганизации научных фондов в России

Более трех тысяч подписей стоят под Обращением российских ученых в защиту РФФИ [1], которое было отправлено 27 ноября 2019 года в администрацию президента РФ. Ученые крайне обеспокоены планами руководства Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского научного фонда (РНФ) и Министерства науки и высшего образования РФ по реорганизации этих главных научных фондов страны. Особую тревогу вызывает информация о том, что в эти планы входит ликвидация самой массовой и успешной программы грантовой поддержки науки — конкурса инициативных проектов РФФИ.

Как отмечают авторы Обращения, инициативными грантами РФФИ поддержана работа более восьми тысяч активных научных групп, которые проводят исследования на уровне лучших мировых достижений в своих областях. Для российских ученых это практически единственная возможность получить финансирование для небольшого проекта, не требующего серьезных затрат и многочисленного коллектива. Именно такие проекты, однако, преобладают во многих областях науки, и ликвидация программы инициативных грантов РФФИ означает, что исследования по многим научным направлениям в нашей стране будут свернуты из-за отсутствия денег. «Эта программа жизненно важна для отечественной науки, и ее ликвидация станет катастрофой», — говорится в Обращении.

О том, что это не преувеличение, свидетельствует профессиональный уровень ученых, подписавших обращение. Среди 3159 человек, чьи подписи стоят под ним, 21 академик и 44 члена-корреспондента РАН, 962 доктора наук и 1492 кандидата наук. Большинство подписавших (1838 человек) — руководители и исполнители грантов РФФИ. Ученые считают, что планы ликвидации программы инициативных научных проектов РФФИ не просто вредны, но лежат за рамками здравого смысла. Они требуют сохранения этой программы при любых реорганизациях и выступают против монополизма в поддержке науки.

Планы по реорганизации РФФИ и РНФ, двух крупнейших научных фондов России, были озвучены 6 сентября 2019 года помощником президента РФ А. А. Фурсенко [2] и председателем совета РФФИ В. Я. Панченко [3]. Несмотря на то, что против этих планов неоднократно выступали Президиум РАН [4], профсоюз работников РАН [5] и ряд общественных организаций [6], реформаторы продолжают игнорировать мнение научного сообщества нашей страны.

Обращение российских ученых в защиту РФФИ, организованное Межрегиональным обществом научных работников (ОНР), — еще одна попытка спасти от уничтожения хорошо отлаженную и эффективно работающую программу поддержки научных исследований.

P. S. 13 декабря 2019 года в Москве в новом здании Президиума РАН состоится отчетно-выборное собрание ОНР. Приглашаются все члены Общества. Подробную информацию см. onr-russia.ru

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