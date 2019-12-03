Студенты за автономию университета… и за решеткой

Что нового произошло в среде российских студентов с 13 по 27 ноября 2019 года? Дайджест подготовила Мария Меньшикова, редакторка журнала DOXA, специально для ТрВ-Наука.

17 ноября.

Студенческую организацию ВШЭ обвинили в «политическом активизме» и лишили статуса студорганизации

11 ноября студенческий проект «ЗаГраницы» потерял статус студенческой организации ВШЭ. По мнению администрации вуза, проект не может получать поддержку, будучи частью сети гражданских проектов «Пространства Политика». Об этом представителям «ЗаГраниц» сообщил директор Центра поддержки студенческих инициатив Дмитрий Шминке.

Проректор Валерия Касамара на встрече со студентами заявила, что «Пространство Политика» занимается «политическим активизмом», что ведет к «расколу университета». В. Касамара предложила «ЗаГраницам» отмежеваться от «Пространства Политика», создав собственные страницы в социальных сетях. Анонсы мероприятий «ЗаГраниц» публиковались в группах «Пространства Политика». На встрече студентам также сообщили, что «ЗаГраницы» должны позиционировать себя как университетский студенческий клуб, а с «Пространством Политика» — «просто дружить».

В рамках проекта «ЗаГраницы» студенты организовывали встречи о межнациональных отношениях: о российско-грузинских связях, еврейском мире и другие. «Пространство Политика» организует дискуссии и дебаты: одна из последних тем обсуждения — должна ли университетская администрация поддерживать арестованных на митингах студентов.

Статус студенческой организации ВШЭ позволяет получать поддержку от вуза: организационную, информационную и финансовую, а также проводить мероприятия в стенах вуза.

19 ноября.

Студентам Бауманки пригрозили отчислением за сбор поручительств за политзаключенного студента Андрея Баршая

Студентам МГТУ им. Баумана в начале ноября запретили собирать личные поручительства для предоставления в суд за политзаключенного студента МАИ Андрея Баршая в здании университета. По мнению проректора по безопасности Анатолия Юркова, студенты, собирающие поручительства, занимаются политической агитацией. В разговоре со студентами он фактически признал существование политзаключенных в России. Студенты рассказали Юркову, что Баршай — круглый отличник, на что Анатолий Юрков заметил: «Владимир Ильич тоже был круглым отличником».

Студенты написали жалобу и получили ответ: по мнению Юркова, сбор поручительств за Баршая «имеет политический контекст», а цель сборщиков — «выразить свое несогласие с действующими принципами функционирования органов государственной власти». В конце документа студентам пригрозили отчислением за нарушение правил вуза. Инициативная группа МГТУ посчитала ответ на жалобу неудовлетворительным и на своей странице «ВКонтакте» призвала продолжить сбор поручительств.

20 ноября правозащитный центр «Мемориал» признал Баршая политзаключенным. Баршай был арестован в середине октября за то, что толкнул спецназовца на акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля. «Мемориал» считает, что лишение свободы за причинение силовикам недоказуемой «физической боли» противоречит праву и здравому смыслу. Сейчас Андрей Баршай находится в СИЗО. Он арестован до 14 декабря. Адвокат Баршая Мансур Гильманов сообщал, что на его подзащитного оказывают давление сокамерники, принуждая дать признательные показания.

19 ноября.

Студенты МФТИ провели акцию в поддержку уволенного директора физтех-школы

Студенты МФТИ принесли гроб к корпусу института в Климентовском переулке, где 19 ноября проходило заседание Ученого совета. В гробу лежала символика факультетов. Так студенты решили выразить протест против принудительного слияния факультетов в физтех-школы и увольнения профессора Валерия Киселева с поста директора Физтех-школы физики и исследований им. Ландау.

После слияния факультета общей и прикладной физики и факультета проблем физики и энергетики в одну физтех-школу в ее руководстве произошел конфликт. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев решил уволить профессора Валерия Киселева с должности директора школы. Киселев считает, что его отстранение с должности произошло посредством манипуляций общественным мнением, необоснованных обвинений и даже оскорблений, на которые администрация Физтеха никак не отреагировала.

Студенты трижды собирались у ректората, чтобы передать Николаю Кудрявцеву свои требования: восстановить в должности профессора Киселева и разделить объединенные факультеты. На последнем «Оккупай-ректорате» Кудрявцев скрылся от протестующих. Студенты опасаются, что прогрессивные реформы профессора Киселева после его увольнения будут свернуты: сейчас у учащихся есть возможность выбирать свой образовательный трек.

21 ноября.

Политзаключенный аспирант МГУ Азат Мифтахов опубликовал научную статью, сидя в СИЗО

Аспирант МГУ Азат Мифтахов написал научную работу в соавторстве, будучи под арестом в следственном изоляторе. 18 ноября в репозитории Корнелльского университета США

arXiv.org был опубликован [1] препринт статьи Мифтахова и Сергея Березина, сотрудника Института математики Марсельского университета и научного сотрудника Санкт-Петербургского отделения Математического института лаборатории прикладных вероятностных и алгоритмических методов им. Стеклова РАН.

Березин рассказал RTVi, что работа посвящена решению сложной математической задачи о поведении вероятностных мер на бесконечномерных пространствах, а о задаче Мифтахов узнал от своего научного руководителя. Мифтахов и Березин общались по переписке, что, по признанию Березина, усложнило и замедлило процесс работы.

Мифтахов лишен свободы с февраля, сейчас он находится в СИЗО «Бутырка». Его подозревают в том, что в январе 2018 года он был в составе группы людей, разбивших окно в офисе «Единой России» на севере Москвы. Суд продлил арест Мифтахова до 7 декабря. Мифтахов был подвергнут пыткам, следы которых были зафиксированы членами Общественной наблюдательной комиссии и адвокатом, однако этот случай до сих пор не расследован.

21 ноября.

Студенты МГУ провели пикеты у здания Госдумы, требуя выборности ректора

Госдума и Совет Федерации одобрили поправку в федеральный закон «Об особом статусе МГУ и СПбГУ», позволяющую ректорам Виктору Садовничему и Николаю Кропачеву быть переназначенными президентом бесконечное количество раз. Чтобы изменения вступили в силу, документ должен подписать президент.

Студенты МГУ проводили одиночные пикеты во время слушаний в Госдуме 20 и 21 ­ноября. Они выступили за возвращение выборности ректора и университетской автономии. Более тысячи эмгэушников подписали ­открытое ­письмо Инициативной группы МГУ с требованием вернуть коллективу университета право выбирать ректора.

На втором чтении депутаты Госдумы единогласно поддержали поправку. Однако на следующий день во время третьего чтения депутаты от КПРФ и «Справедливой России» раскритиковали возможное переназначение ректоров МГУ и СПбГУ без ограничений. По мнению депутата Николая Осадчего (КПРФ), подобная поправка нарушает принцип университетского самоуправления, а назначения и переназначения противоречат традициям университета. Олег Шеин (СР) произнес речь о важности демократии и горизонтальных связей в университете. По его мнению, наука может развиваться только там, где существуют социальные лифты, свобода дискуссий и принятия решений. Шеин отметил, что во втором чтении поправка не была озвучена. Несмотря на критику, поправка была принята в третьем чтении.

В 2009 году был принят закон об особом статусе МГУ и СПбГУ, по которому ректоры назначаются президентом. Закон был принят в тот год, когда ректору МГУ Виктору Садовничему исполнилось 70 лет. Недавно в разговоре с «Интерфаксом» он заявил, что не слышал о петиции, однако выразил уверенность, что смог бы снова выиграть выборы, если бы они прошли, и отметил, что МГУ первым из российских университетов получил автономию.

25 ноября.

Выборы декана мехмата МГУ прошли на фоне факультетского референдума, организованного студентами

Студенты механико-математического факультета МГУ организовали альтернативные выборы декана. Так они хотели привлечь внимание к проблеме, когда коллектив факультета не может повлиять на выборы руководителя: декана избирает Ученый совет университета, подконтрольный ректору. Активисты кампании «За Декана» опубликовали программы кандидатов и собрали на сайте мнения студентов и преподавателей о том, как улучшить работу факультета.

На импровизированном избирательном участке в течение нескольких дней проголосовали более 500 студентов, аспирантов и преподавателей мехмата. На «референдуме» победил профессор кафедры теории функций и функционального анализа Петр Бородин, набрав 80% голосов.

В ходе кампании активисты столкнулись с давлением со стороны администрации, которая поставила голосование под угрозу срыва. Исполняющий обязанности декана Владимир Чубариков вызывал к себе членов студенческого совета мехмата на беседу, где пытался доказать якобы незаконность проведения выборов в коридорах факультета. Замдекана по учебной работе Игорь Молодцов и замдекана по общежитиям и внеучебной работе Сергей Касаткин заставили прекратить видеотрансляцию выборов. Студентам пришлось перенести избирательный участок из Главного здания МГУ в соседний корпус.

Ученый совет МГУ не учел итоги голосования и 25 ноября избрал деканом профессора кафедры дифференциальной геометрии и приложений Андрея Шафаревича, поддержанного ректором Виктором Садовничим.

На механико-математическом факультете выборы декана состоялись впервые за 13 лет. До этого исполняющим обязанности декана работал Владимир Чубариков. Выборы деканов факультетов были упразднены в 2011 году. Раньше деканов избирали ученые советы факультетов. Теперь их избирает ученый совет МГУ, куда входят деканы, проректоры и ректор.

27 ноября.

Студентки журфака МГУ, собиравшие поручительства за Азата Мифтахова, закрыли долги по сессии, несмотря на угрозы администрации

Студентки журфака МГУ, которым грозило отчисление, закрыли долги по сессии на этой неделе. Марина Ким и Фариза Дударова собирали поручительства за политзаключенного Азата Мифтахова в корпусе МГУ на Моховой. Замдекана факультета журналистики Диана Платонова назвала сбор поручительств «политической агитацией» и потребовала его прекратить, пригрозив трудностями на пересдаче. После этого студенток вынудили уйти в академический отпуск, а после — обвинили в подделке медицинских документов.

Открытое письмо в защиту Дударовой и Ким на сайте DOXA подписали почти тысяча человек, среди которых выпускники журфака — журналисты ТАСС, «Интерфакс», РБК, «Коммерсантъ» и других изданий. После этого ректор МГУ Виктор Садовничий лично пообещал, что студенткам будет дана возможность пересдать «хвосты».

На пересдачи студенток ходили представители центрального студсовета МГУ и студсовета факультета журналистики, а в коридорах Марину и Фаризу ожидали группы поддержки. Студентки получили «тройки» по всем задолженностям.

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