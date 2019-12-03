Слушаем Генделя

Я не большой поклонник известной ЖЗЛ-серии издательства «Молодая гвардия» — иные тома просто замечательны, а есть и малоудачные. В общем, надо ориентироваться на автора соответствующего жизнеописания в большей степени, чем на героя, чья жизнь является темой книги.

Однако в данном случае ситуация как раз обратная: я читала жизнеописание Генделя, поскольку в определенной степени знаю его музыку, а вот об авторе этой книги, Ларисе Валентиновне Кириллиной, я не знала просто ничего.

Между тем известный музыковед и педагог, профессор Московской консерватории написала не просто интересную биографию для знатоков — думаю, это хорошая книга для всех. Тем самым автор выбрала самый трудный жанр — писать просто о сложном. И это — с моей точки зрения — удалось.

Подготовить жизнеописание композитора — весьма трудная задача, в особенности когда читатель может сколько-то знать о его музыке и именно поэтому стремится узнать побольше о жизни того, кто эту музыку создал, ожидая соотнесенности «жизни» и «творчества» — будь то, условно говоря, «гармония» или «контраст».

Автор, рассказывающий нам о Генделе, должен к тому же изыскать способ «примирить» сегодняшнего читателя с тем «посланием», которое содержалось в творчестве композитора эпохи барокко с тогдашними зрителями и слушателями. Здесь я с радостью наблюдаю подлинную удачу автора книги — Лариса Кириллина не «застревает» ни на описании обсуждаемых произведений Георга Фридриха Генделя, ни на реакции тогдашней публики.

Следует отметить важнейшие фактические данные, касающиеся жизни и творчества Генделя, приводимые автором в конце книги.

В заключение позволю себе оценку, которая должна была бы представляться банальностью по отношению к книге заведомо общедоступного назначения. Книга Л. В. Кириллиной содержит, как мне представляется, всё необходимое для заинтересованного читателя; более того, в ней достаточно разного материала и для того, кто, после прочтения книги, захочет обратиться непосредственно к музыке Генделя — быть может, впервые.

Ревекка Фрумкина

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