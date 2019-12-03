Нет, это не про политику, это про лингвистику. Этим термином описываются синтаксические свойства слова: какие у него есть «валентности» (это не только химический, но и лингвистический термин) и как они при нем выражаются.

Например, у слова продавать такая модель управления: кто продает, что продает, кому продает, за сколько продает (ну, разумеется, в лингвистике, в частности в нашем «Активном словаре русского языка», это описывается формализованно).

Понятие модели управления стало использоваться в теории «Смысл ⇔ Текст». В начале 1960-х в языкознании происходили глубокие сдвиги: семантика стала осознаваться как краеугольный камень лингвистического описания. Кроме того, возникла потребность в таком описании семантики, морфологии, синтаксиса, которое могло бы лечь в основу систем автоматического перевода.

В середине 1960-х годов сформировалась теория лексических функций А. К. Жолковского и И. А. Мельчука (она позволяет системно описывать нетривиальную сочетаемость), тогда же ими была сформулирована основа концепции толково-комбинаторной лексикографии и началась работа, продолжавшаяся до 1976 года, над составлением легендарного «Толково-комбинаторного словаря» русского языка (ТКС), опубликованного в 1984-м в Вене. В конце ­1960-х к команде составителей ТКС присоединился Ю. Д. Апресян. В работе участвовали в общей сложности около 40 лингвистов.

Постепенно сложилась идеология Московской семантической школы, которая была закреплена в книге Мельчука о модели «Смысл ⇔ Текст» и в «Лексической семантике» Апресяна (обе изданы в 1974 году). Возвращаясь к модели управления — здесь принципиально то, что в рамках этой концепции описание семантики и грамматики слова едино: переменные в толковании соответствуют валентностям в модели управления.

Это было теоретическое введение. Перехожу к конкретному, как теперь говорят, кейсу.

У слова согласовать такая модель управления: кто согласует что с кем, или, другой вариант, кто и кто согласуют что. То есть, Петя согласовал место встречи с Васей или Петя и Вася согласовали место встречи. Вот как раз управление глагола согласовать меня и интересует. Для начала несколько примеров:

Ахматова не ошиблась в своем ясновидении. Когда шквальный критический ветер поутих, именно Фадеев, а не кто другой, рекомендовал издательствам поэтические переводы Ахматовой, согласовав с ней их круг, естественно, не без ведома Сталина. [Григорий Фукс. Двое в барабане // «Звезда», 2003]

Со Смольным был согласован митинг на 20 тысяч человек. Несмотря на мороз, 23 января на Марсово поле пришло тысяч 10. [Лев Лурье. Дар под дых // «Огонек», 2013]

Их разногласия старались не выносить на публику, но в группировке все, вплоть до рядового солдата, знали о них. Неприязнь доходила до того, что два генерала не могли ­согласовать между собой планы совместных операций. [Александр Григорьев. Шаманские пляски // «Вслух о…», 2003.08.04]

Когда он [Автандил Автандилович] говорил о том, чтобы предъявлять претензии, Абесаломон Нартович вальяжно закивал головой, дескать, не бойтесь, критикуйте, это он не от себя говорит, а согласовав со мной. [Фазиль Искандер. Сандро из Чегема (­Книга 2) (1989)]

Автор уловил нечто важное и дорогое для меня. Я могу разрешить Вам воспользоваться в архиве моей перепиской с Горьким и С. С. Прокофьевым, — однако прошу Вас все цитаты согласовать со мной. [Самуил Маршак. Письма (1950–1964)].

Надо, впрочем, заметить, что уже в советском языке у слова согласовать появилась какая-то многозначительность, намек на «высшие сферы»:

Не хочу уж думать о том, о чем Лебедев намекнул, когда я попробовал «согласовать» с ним сдачу в набор рукописи [Солженицына]. — «Я думаю, этого делать не следует. Ведь вы еще ничего не знаете, в сущности». [А. Т. Твардовский. Рабочие тетради (1962) // «Знамя», 2000]

Дело в том, что если бы объявили, что он не делегат, то нужен был бы новый. Кто? Просто так самим решить нельзя — меня или тебя — нужно обязательно ­СОГЛАСОВАТЬ с кем-то важным, партийным, который в это время отходит ко сну, уже 12-й час ночи. [Василий Катанян. Лоскутное одеяло (1980–1989)].

Так вот. Со словом согласовать в последнее время происходят интересные события. Всё дело в дорогой нашему сердцу Статье 31 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Власть всячески пытается ограничить наше конституционное право на свободу собраний и уведомительную процедуру постепенно подменить разрешительной (а вернее — запретительной). Но поскольку выражения санкционировать митинг или разрешить митинг вызывающе антиконституционны, вместо этих глаголов стал стыдливо использоваться глагол согласовать (ну типа техническая процедура: где лучше перекрыть, где туалеты поставить, как обеспечить безопасность и т. п.). Такой эвфемизм.

Только язык-то не обманешь. Очень быстро модель управления этого самого фальшивого согласовать перестроилась по образцу разрешать. У слова разрешать модель управления такая: кто разрешает кому что. И вот теперь регулярно говорят: Мэрия (не) согласовала нам митинг или даже Митинг (не) согласован мэрией (не «с мэрией», как должно быть, а по образцу «разрешен мэрией»).

Буквально на наших глазах модель управления слова изменилась. Точнее говоря, распространился новый вариант модели управления. Этот случай очень наглядно показывает, как функционирует язык. Ведь никто не издал такого распоряжения, что теперь у глагола должна быть другая модель управления. Это произошло само собой, просто люди стали так говорить — причем неосознанно. Возможно, не задумываясь даже о том, что согласовать маскирует здесь разрешить. Как-то невольно пропуская предлог: согласован с мэрией — согласован мэрией…

P. S. Кстати, не забыть указать такой вариант модели управления слова согласовать в словаре, когда дойдем до ­буквы «с».

Ирина Левонтина,

канд. филол. наук, вед. науч. сотр. сектора теоретической семантики Института русского языка РАН

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