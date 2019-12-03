Официальное заявление правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов о запрете въезда Карин Клеман на территорию РФ

27 ноября 2019 года наша коллега социо­лог Карин Клеман (Carine Clément) была остановлена на границе, где представители пограничной службы представили непублично принятое в отношении нее решение: Карин якобы представляет угрозу Российской Федерации и ей запрещен въезд в страну в течение 10 лет. Правление Санкт-Петербургской ассоциации социологов возмущено этими действиями и оценивает их как совершенно несправедливое и оскорбительное отношение властей к представителю социальных наук не только Франции, но и России.

Карин Клеман, несмотря на французское гражданство, практически всю профессиональную карьеру (с конца 1999-х) строила в нашей стране. Карин не только развивала социологическое знание об общественных движениях в России, но и преподавала студентам социологию, организовывала на высочайшем уровне международные научные конференции, строила вместе с нами социальные науки в течение почти 20 лет и прежде всего может быть названа российским социологом, а уже потом — французским. Академические карьеры не всегда связаны с гражданством, а больше основываются на том, где и как человек работал. И это понимают все ученые мира.

Начатые несколько лет назад преследования Карин и ее семьи силовыми методами (ночные проверки по месту жительства и судебные штрафы), лишение ее возможности преподавать и жить в стране и в нашем городе, которым она отдала лучшие годы профессионального развития, вынудили ее покинуть Россию. Но это не означало, что она покидает нашу профессиональную среду — публикации, участие в научных конференциях, профессиональное общение оставалось доступным. Теперь власть называет человека, столь много сделавшего для развития социальных наук в нашей стране, угрозой и закрывает ей возможности продолжать профессиональное общение с нами.

Социальные науки всегда критически описывают социальные конфликты в обществе, показывая противоречия и возможные пути решения, которые не видят власти. Это одна из важных функций социальных наук, которую умная власть понимает и использует. Исследования Карин Клеман объясняют, как развиваются общественные движения, показывают ошибки по отношению к уязвимым в российском обществе группам. Однако это не означает подрывной деятельности. Напротив, большего неравнодушного и любящего Россию ученого сложно представить.

Запрет на въезд Карин Клеман, направлявшейся на социологическую конференцию в Москве, означает, что силовые службы видят угрозу не только в ней лично, но и во всех нас как профессиональном сообществе. Это будет иметь последствия для всех социологов в России. Никто из зарубежных коллег не захочет сталкиваться с таким унижением, приезжать в Россию и вступать в научную коммуникацию, проводить совместные исследования. Это в долгосрочной перспективе помещает социологов нашей страны в информационное гетто, препятствует обмену мыслями и результатами исследований.

Карин Клеман — не угроза России, а часть нашей страны, часть нашего профессионального сообщества: она работает с нами, она публикуется на русском языке, она воспитала и обучала новое поколение ученых в России. Чтобы выразить свое отношение — возмущение действиями властей в отношении нашего друга и коллеги, — мы хотим сделать присутствие Карин в нашем сообществе явным. Мы помещаем некоторые ее работы на нашем сайте и список ее публикаций — пусть каждый прочтет и решит, может ли научное знание быть угрозой. Мы также требуем от властей пересмотреть решение в отношении Карин Клеман и перестать относиться к критической социологии в России как к врагу.

sociologists.spb.ru/news/1246-oficzialnoe-zayavlenie-

pravleniya-spas-o-zaprete-karin-kleman-vezda-na-territoriyu-rf

Краткая биография Карин Клеман Docteur (французская степень), докторантура по социологии в Высшей школе социальных наук в Париже, защита диссертации в 1999 году. 1998–1999 годы — доцент факультета политической социологии Университета Париж-8, научный сотрудник лаборатории «Труд и мобильность» Университета Париж-10. 2001–2002 — преподаватель в ВШСН. С 2004 года — сотрудник Института социологии РАН. Основатель общественного института «Коллективное действие» (ikd.ru). Теоретик и практик коллективных действий по развитию гражданских инициатив. 2009–2012 — преподаватель ГУГН. 2013–2018 — преподаватель СПбГУ и ЕУСПб. Область научных интересов: социология труда и новые общественные движения в России. Была преподавателем в НИУ ВШЭ, руководителем Центра изучения гражданского общества и прав человека им. Эндрю Гагарина. По информации с сайта ИС РАН

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