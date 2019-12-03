Бытие женщин в науке

Софья Шарыпова, DOXA:
26 ноября 2019 года в Москве состоялась XIII церемония награждения выдающихся российских женщин-ученых в рамках международной программы «Для женщин в науке». Более 20 лет программа For Women in Science Фонда L’Oréal в партнерстве с ЮНЕСКО дает возможность профессионально реализоваться женщинам-ученым во всем мире, демонстрируя истории успеха, что очень важно для девушек, которые только начинают свой путь в науке.
В России премия вручается уже 12 лет, с 2007 года. За этот период 115 молодых женщин-ученых, достигших необычайных успехов в физике, химии, медицине и биологии, были удостоены премии. В этом году к ним присоединились 10 новых лауреаток из разных городов России, от Владивостока до Москвы.
Татьяна Максимовна Бирштейн, постоянный член жюри конкурса и обладательница международной премии программы For Women in Science в номинации «Европа», назвала лауреаток «лучшими девушками России» и пожелала им «всегда быть выше среднего», что очень важно как в науке, так и в жизни.
К сожалению, проблема дискриминации женщин актуальна во многих профессиональных сферах, в том числе и науке. Возможно, в этой области она ощущается еще острее. Достаточно взглянуть на гендерное соотношение лауреатов Нобелевской премии или ученых, занимающих руководящие должности.
Мне удалось побеседовать о проблемах ограниченности прав и возможностей в карьере женщины-ученого с «лореалевскими девушками», как их назвала Татьяна Максимовна Бирштейн.
Олеся Крумкачева, ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук, Институт «Международный томографический центр» СО РАН, Новосибирск:
До какого-то этапа женщина в науке может совершенно свободно развиваться, расти по карьерной лестнице, но потом ощущается некий потолок. Если проанализировать ситуацию, дальше женщине очень трудно продвинуться, именно на руководящие научные должности. До сегодняшнего дня я не ощущала какого-либо ущемления, но мне кажется, вскоре я это на себе почувствую. Надеюсь, что со временем такого «стеклянного потолка» не станет.
Наталья Тилинина, ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук, Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Москва:
Я думаю, что мне повезло именно с моей лабораторией, где нет никаких предрассудков, где оценка происходит не по гендерным признакам, а по качеству и объему работы, которую выполняет человек. А речь идет о научной работе, которая требует посвящения 24 часа в сутки. Также мне повезло с тем, что моя семья готова существовать без меня. Я думаю, что именно это составляет простоту бытия женщины в науке. Я не знаю, как в других лабораториях и университетах девушкам с этим везет, очень часто не везет. Я знаю женщин с очень хорошими мозгами, способных к научным исследованиям, талантливых, но им препятствовали именно семейные обстоятельства. Я не сталкивалась с какими-либо карьерными барьерами в большей степени из-за специфики моей лаборатории. Но я думаю, что это не правило, а скорее исключение.
«Миру нужна наука, а науке нужны женщины», — этот лозунг звучал не раз со сцены Дома Пашкова, где проходила церемония. Эти слова, к счастью, не пустая риторика, а программа действий. За относительно недолгую историю конкурс «Для женщин в науке» успел внести значительный вклад в борьбу за права женщин во всем мире. Еще не все цели достигнуты, а идеи реализованы. Мы еще не можем утверждать, что дискриминация женщин в науке искоренена, но начало положено. Об этом стоит говорить, этим стоит гордиться.
Фото пресс-службы конкурса L’Oréal-UNESCO
В 2019 году стипендиатами национальной программы L’Oréal-UNESCO в России стали:
Гузель Валеева (Казань)
Галина Веремейчик (Владивосток)
Вера Виль (Москва)
Татьяна Кардаш (Новосибирск)
Олеся Крумкачёва (Новосибирск)
Анна Романчук (Москва)
Ольга Смирнова (Москва)
Наталья Тилинина (Москва)
Юлия Федосеева (Новосибирск)
Евгения Шеремет (Томск)