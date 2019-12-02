Комедия с «Википедией», или Как анонимная демократия помогает сводить счеты

«Страшное место»

Что бы ни говорили скептики, надо признать проект Джимми Уэйлса и Ларри Сэнгера успешно состоявшимся. Символично, что «Википедия» (это название придумал Ларри Сэнгер) лишь на две недели моложе XXI века – она стартовала 15 января 2001 года. Сейчас представить себе жизнь цивилизованного общества без «Википедии» столь же трудно, как и поездку на автомобиле по незнакомому городу без навигатора.

Хотя термин «энциклопедия» появился не раньше XVI века, энциклопедические издания известны с глубокой древности. Статьи для энциклопедий всегда писались ведущими специалистами в соответствующих областях знаний, стать автором энциклопедии считалось крайне почетным для любого ученого. Естественно, что создание энциклопедии силами научной элиты было чрезвычайно длительным и трудоемким делом. Собственно, идея «Википедии» первоначально возникла у Ларри Сэнгера именно с целью ускорить процесс написания экспертами статей для еще одной энциклопедии, названной «Нупедией», которая должна была свободно распространяться в Интернете. О том, как медленно шло наполнение «Нупедии» информацией, можно судить по такому факту: к концу первого года существования энциклопедии было подготовлено всего двадцать пять статей.

Идея использовать известную уже тогда технологию «вики», позволявшую создавать и редактировать статьи любому пользователю Интернета, пришла к Ларри Сэнгеру во время беседы в мексиканском ресторане с приятелем Беном Ковицом 2 января 2001 года. Идея была по-своему революционна: подключить к написанию словарных статей «широкие массы трудящихся», которые создавали бы для экспертов «Нупедии» заготовки для последующего редактирования. Установка программного обеспечения заняла всего пару дней, еще несколько дней ушло на подготовку главной страницы и написание первых инструкций, и уже через две недели после судьбоносного обеда в мексиканском ресторане сайт «Википедии» заработал.

Как часто бывает в науке, эффект от новой идеи превзошел все ожидания, причем он реализовался там, где его вообще не ждали: заготовки статей оказались достаточно информативными, чтобы самостоятельно, без дополнительно редактирования экспертами, представлять ценность для рядового читателя. «Википедия» из вспомогательного средства быстро обрела собственную значимость, а «Нупедия», ради которой и создавался новый проект, вскоре благополучно закрылась, так и не став востребованным продуктом. Все ее наработки перешли к «народной энциклопедии», быстро ставшей самым крупным и наиболее популярным справочником в Интернете. Практически любой поиск информации через Google приводит прежде всего к «Википедии».

Сейчас «Википедия» издается более чем на трехстах языках, английская версия энциклопедии содержит почти шесть миллионов статей, в русской «Википедии» – более полутора миллионов. Для сравнения упомянем, что в знаменитой «Британской энциклопедии», которая сейчас издается в США, около сорока тысяч статей.

В составлении русской «Вики» участвовала огромная армия добровольцев; только активных авторов и редакторов, совершивших за последний месяц хотя бы одну правку, – более одиннадцати тысяч. Понятно, что без четкой организации такого большого коллектива участников слаженной работы не получится. Об этом задумался Ларри Сэнгер в самом начале проекта. Им разработана иерархия участников, написаны основные правила «Википедии», действующие и поныне.

Один из главных принципов, положенных в основу «Википедии», — демократизм. Торжественно провозглашается, что ни в одном из языковых разделов «Википедии» нет иерархической администрации, то есть «начальства», принимающего решения о судьбе той или иной статьи. Содержимое любого раздела определяется его активными участниками путем обсуждения. Например, в русской «Википедии» «реальное участие в управлении проектом принимает около 400 участников, участвующих в обсуждениях и голосующих на выборах». Конечно, администрация есть – это примерно 80 участников, имеющих полномочия удалять страницы, блокировать участников и т.п. В руках администраторов сосредоточена большая власть, и от того, как они ею пользуются, зависит в конечном счете эффективность всей системы. Ниже мы увидим, что именно в этом месте находится источник многих проблем «Википедии», о которых задумывались еще отцы-основатели.

Первые месяцы жизни «Википедии» показали ее колоссальные возможности. Рост статей был впечатляющим. Ларри Сэнгер вспоминал: «К концу января у нас было около 600 статей, в марте – 1300, в апреле – 2300, в мае – 3900. Проект не только неуклонно развивался, но и увеличивался его темп».

Однако с первых же месяцев проявились и сложности в работе такого большого коллектива не всегда квалифицированных участников. Оказалось, что наиболее подготовленные в той или иной области знания люди проигрывают споры со своими менее образованными оппонентами. Аргументы толпы стали сильнее мнения специалистов. В результате лучшие авторы покидали проект, оставляя «поле битвы» своим более психологически устойчивым противникам. Правила «Википедии» позволяли удалить вандала, портящего ту или иную страницу, или заблокировать злостного тролля, мешающего работе других. Но справиться с толпой эти правила не могли, агрессивное большинство побеждало академическую элиту и вытесняло ее из коллектива создателей народной энциклопедии. Эта антиэлитарность отличает и современную «Википедию», что накладывает свой отпечаток на ее работу.

Нужно отметить и еще одну особенность «Википедии». Большинство участников в ней выступает анонимно, под произвольными никами. Ларри Сэнгер подчеркивает, что специалисты, как правило, выступали под своими реальными именами, а это «оказывает благотворное воздействие, делая участника более серьезным, склонным брать на себя больше ответственности за свою деятельность». Но, как сказано, они раньше других покидали проект, оставляя его сетевым анонимам. Сейчас ники являются правилом, а собственные имена – редким исключением.

В целом, проблемы современной «Википедии» мало чем отличаются от тех, с которыми на первых порах столкнулись Ларри Сэнгер и подключившийся к развитию системы Джимми Уэйлс. Компактно и выразительно сказал об этих особенностях «Википедии» Илья Щуров, который в проекте выступает как Ilya Voyager: «Это Википедия. Это страшное место. Здесь кто угодно может выставить на удаление даже плод напряженной работы десятков человек. Здесь любой дилетант может испортить статью, написанную высококлассным специалистом, и этому специалисту придется вежливо и спокойно доказывать, почему он прав, а дилетант — нет. Причем доказывать, скорее всего, другим дилетантам. Здесь есть страшные «люди в кепках», имеющие право удалять статьи и блокировать участников. Здесь есть жуткий арбитражный комитет, который еще ни разу не вынес решения, полностью устраивавшее обе конфликтующие стороны. Это не хорошо и не плохо, это не прихоть какого-то из участников. Вам нужно быть готовым к этому, иначе участие в проекте вам принесет только разочарование. Просто так устроен этот мир, и так устроена Википедия. Возможно, есть устройство более справедливое — но другой Википедии у нас пока нет. Да и другого мира, признаться, тоже».

«Какое-то некрасивое недопонимание»

Но хватит общих рассуждений. Давайте на конкретном примере рассмотрим, как работает отлаженный уже за двадцать лет механизм «свободной энциклопедии» и какие опасности сулит принятый в нем принцип анонимной демократии.

Примером нам послужит статья в «Википедии» о журнале «Семь искусств». Напомню, что журнал появился в 2009 году и с тех пор завоевал известность среди читателей, интересующихся вопросами истории науки, культуры и литературы. От большинства своих печатных и сетевых собратьев он отличается особой широтой тематики. Не случайно девиз журнала звучит так: «Всё, что интересно интеллигентному человеку». В каждом номере этого толстого ежемесячного издания можно найти научно-популярные статьи по физике и математике, работы по философии и географии, педагогике и театру, социологии и изобразительному искусству. Это не считая прозы, поэзии, литературной критики, переводов, музыки, мемуаров и многого другого. Такой подход нашел сторонников. У журнала широкий круг читателей и авторов, среди которых известные ученые, литераторы, музыканты, художники, философы…

В ноябре 2013 года, через четыре года после открытия журнала, в «Википедии» появилась короткая заметка о нем: цель издания, список тематических рубрик, состав редакционной коллегии, наиболее известные авторы… Как принято в «свободной энциклопедии», бдительные наблюдатели быстро поставили в заметке предупреждение: «Значимость предмета поставлена под сомнение». Это значит, что о журнале должны высказаться объективные эксперты, о нем должны появиться печатные отзывы в авторитетных изданиях. В принципе, с этим трудно спорить. В «Википедии» описываются не все существующие в мире предметы и явления, а только значимые, таков принцип, заложенный еще Ларри Сэнгером, иначе энциклопедия просто захлебнется в потоке новых статей. Однако никто не ждал немедленной реакции на это предупреждение. Жизнь, как правило, сама дает ответ на вопрос, значим ли обсуждаемый объект или нет.

Вот и с журналом «Семь искусств» было именно так. Время шло, журнал выходил ежемесячно, завоевывая новых читателей и привлекая сильных авторов. Понемногу накапливались и доказательства значимости. Например, в 2015 году поэт Дмитрий Бобышев, один из знаменитой «ахматовской четверки», в опубликованном в журнале «Перемены» интервью назвал «Семь искусств» «элитарным интернетским порталом». Это было отмечено в статье в «Википедии». Этого, конечно, мало, но в июле 2018 года должен был выйти в свет юбилейный сотый номер «Семи искусств». Именно тогда ожидалось получить весомые доводы в пользу значимости журнала. Но жизнь неожиданно разыграла другой сценарий.

В июне 2018 года, за месяц до выхода сотого номера, участник команды «Википедии» с ником Komarovalexander вывесил предложение удалить статью о «Семи искусствах». Трудно сказать, чем он руководствовался. Отмечу только, что незадолго до этого он же пытался удалить статью обо мне, засомневавшись в наличии моих работ по математике, книг по истории науки и литературы и даже в существовании у меня медали «За трудовую доблесть». Когда безосновательность его сомнений была доказана, настала очередь атаки на «Семь искусств».

Выход юбилейного номера «Семи искусств» в июле 2018 года дал, наконец, много материалов, подтверждающих «значимость» журнала. Оценку ему публично высказали весьма авторитетные специалисты в самых разных областях, писатели, поэты, композиторы, ученые, журналисты, музыканты, историки науки, переводчики, главные редакторы различных журналов и газет. Ряд изданий поместили на своих страницах статьи о журнале «Семь искусств», среди них американские «Чайка», «Шалом» и «Слово/Word», израильский «Секрет», российский «Блог перемен». Казалось бы, предупреждение, сделанное в 2013 году, вот-вот потеряет свою актуальность и его можно будет снять. Но сняли не предупреждение, а саму статью.

Коротко расскажу, как это произошло. После того, как Komarovalexander вывесил предложение об удалении статьи, по правилам «Википедии» должно начаться обсуждение. Читатель, которому интересны детали, может прочитать ход этого обсуждения, начавшегося 19 июня 2018 года. Цитаты ниже приведены из этого источника. Нельзя сказать, что участники обсуждения были единодушны – удалять статью большинство явно не собирались. Вот выдержки из протокола обсуждения:

— Статья, в самом деле, отдает рекламным стилем… Однако она ухитрилась прожить с 2013 года. Может найдется значимость и АИ (Авторитетные источники. – Прим. Е. Б.)? — Charmbook 20:59, 19 июня 2018 (UTC).

— Думаю, что найдутся. Более того, кое-что уже есть на СО (Странице обсуждения. – Прим. Е. Б.), включая аргументы 2013-2016 на снятие шаблона «Значимость», поставленного коллегой @Tatewaki: в 2013. На мой вопрос по этому поводу он еще не ответил. — Igorp_lj 22:13, 20 июня 2018 (UTC).

Были и другие аргументы, например более 160 ссылок на сайт 7iskusstv.com в ресурсе научных статей Google «Академия».

И тут на сцене появился один из тех самых «страшных людей в кепках, имеющих право удалять статьи» и немедленно воспользовался своим правом. В «Википедии» он выступает под подростковым ником El-chupanebrei. Не особенно вникая в суть конфликта, он словно шашкой рубанул сплеча:

— Удалено по причине отсутствия энциклопедической значимости. — El-chupanebrei 18:58, 18 июля 2018 (UTC).

При этом в качестве обоснования он привел явно надуманный аргумент:

— Независимых авторитетных источников, достаточно подробно описывающих предмет статьи (ВП:ОКЗ) (Википедия: Общий критерий значимости. – Прим. Е. Б.), так и не приведено и не ищется.

Как говорится, финита ля комедия – игра закончена, статьи о «Семи искусствах» в «Википедии» с этого момента больше нет.

Отмечу один любопытный момент. Удаление статьи произошло буквально в тот же день, когда она стала пополняться доказательствами значимости. Но админ El-chupanebrei не захотел даже взглянуть на доводы, противоречащие его выводу: «Независимых авторитетных источников… так и не приведено и не ищется». Как же не приведено, вот же они, целый раздел для них выделили! Но, видно, выступления, связанные с юбилеем журнала, он не признает «авторитетными». Он прямо пишет: «Поздравления к оным не относятся». Между тем речь шла не просто о поздравлениях, а о заметках, вызванных юбилейным номером. Нигде в правилах «Википедии» не говорится ни слова о том, что такие статьи не могут быть «авторитетными источниками». В собраниях сочинений классиков литературы можно найти немало статей, очерков, эссе, которые вовсе не потеряли своей авторитетности и значимости от того, что были написаны по поводу того или иного юбилея. Взять хотя бы эссе Томаса Манна «Бруно Вальтеру к семидесятилетию со дня рождения». Никто не относит его только к жанру «поздравления».

Для участников обсуждения решение админа тоже показалось не очень обоснованным. Как выразился коллега с ником UG-586:

— Решение об удалении действительно выглядит странным и поспешным. Вы можете его опротестовать и попробовать восстановить. 05:04, 20 июля 2018 (UTC).

На следующий день, 19 июля 2018 года, я рассказал на своей страничке в «Фейсбуке» об удалении из «Википедии» статьи о «Семи искусствах» и, в частности, написал: «Сейчас забавно такое стечение обстоятельств: предупреждение о необходимости «доказать значимость» висело на страничке в Википедии с 2013 года. То есть пять лет администрация Вики терпеливо ждала, когда о журнале выскажутся независимые органы СМИ и эксперты. И вот подошел сотый номер — такие высказывания посыпались как из рога изобилия. Соответственно, стала пополняться статья в Вики — в ней поставили новый раздел «Мнения о журнале деятелей науки и культуры». И в тот же день статью стремительно сняли. Пять лет ждали «подтверждения значимости», а когда эти подтверждения стали включаться в статью, ее тут же убрали. Терпение иссякло, караул устал».

Обсуждение этого факта на моей страничке в «Фейсбуке» не прошло незамеченным и для команды «Википедии». Админа тут же предупредили:

— El-chupanebrei, заглянул на ФБ, нашел там Берковича, у него в ленте идет обсуждение. Он говорит, что статья действительно висела долго, но как только он стал вносить источники, подтверждающие значимость, то статью тут же грохнули. Не думаю, что имеет место какое-то сведение счетов (как в ленте утверждают), но действительно получилось какое-то некрасивое недопонимание. — UG-586 19:39, 20 июля 2018 (UTC).

Наш админ, судя по реакции, и сам понял, что погорячился. Но, как говорится, закусил удила:

— Мне, честно говоря, кто что и где там в в ФБ, ВК и прочем обсуждает абсолютно не интересует и ни малейшим образом не касается вопросов существования/удаления статьи в «Википедии». Разве что я просто здесь заблокирую бессрочно тех, кто разводит теорию заговора и попристальнее далее буду смотреть при попытках воссоздания оной статьи. Так что — спасибо за сообщение. — El-chupanebrei 19:53, 20 июля 2018 (UTC).

Я не думаю, что у человека с ником El-chupanebrei, в отличие от участника Komarovalexander, было какое-то предвзятое отношение ко мне или журналу «Семь искусств». Просто погорячился человек, поторопился, а признать ошибку в таком статусе не принято: админы же в «Википедии» – это полубоги!

Тогда угрозы «нашего админа» показались мне несерьезными, ведь в скором времени ожидались еще более убедительные доказательства «значимости» журнала, так что надежда на восстановление в «Википедии» статьи о «Семи искусствах» оставалась очень реальной. Признаюсь, я тогда недооценивал возможностей «власть в «Википедии» предержащих» действовать против собственных правил.

«Итог здесь подводить будет другой администратор»

Как и ожидалось, через три месяца после удаления статьи о «Семи искусствах» была запущена процедура восстановления, предусмотренная правилами «Википедии». Процесс стартовал 29 октября 2018 года. Группа добровольных помощников, взявшая на себя труд по подготовке к этой процедуре, поработала на славу! Да и события, происшедшие после удаления статьи, дали им все карты в руки.

Конечно, информация в статье была существенно обновлена, оформление статьи приблизилось к стандартам «Википедии», приведены в порядок ссылки на источники и другие публикации. Но команда защитников статьи о «Семи искусствах» прекрасно понимала, что этого мало. Нужны новые серьезные доказательства «значимости», чтобы изменить мнение админа. К счастью, такие доказательства той же осенью, как по заказу, появились.

Во-первых, в октябрьском номере журнала «Знамя» появилась статья математика и поэта Бориса Кушнера «Единство культуры». Кто следит за публикациями в литературных журналах, входящих в ассоциацию лучших, называемую «Журнальный зал», подтвердит, что это исключительно редкий случай, когда в уважаемом «толстяке» публикуется специальная статья, посвященная сетевому изданию. Да и таких изданий, о которых пишут в «Журнальном зале», можно пересчитать по пальцам одной руки. Более авторитетного источника для доказательства значимости и придумать сложно.

Во-вторых, в том же октябре стало известно, что журнал «Семь искусств» награжден престижной Беляевской премией 2018 года в номинации «Просветительский или научно-популярный сайт – за наиболее интересную деятельность в предшествующий период». Это вообще редчайший случай и высокая оценка профессионального сообщества. За всю историю присуждения Беляевских премий (с 1990 года) в номинации «Просветительский или научно-популярный сайт» отмечены только пять сайтов (пятый в 2019 году, «Семь искусств» в 2018 году был четвертым).

Первый аргумент защиты произвел на судью, то есть админа El-chupanebrei, впечатление, он даже написал: «Статья-то хорошая и можно было бы зачесть и восстановить», но вспомнил и свое обещание «попристальнее далее смотреть при попытках воссоздания оной статьи». Пристальное смотрение помогло отбить бесспорный, казалось бы, довод:

— Кушнер-то член редколлегии «Семи искусств», так что как независимый источник не подойдет — El-chupanebrei 19:31, 29 октября 2018 (UTC).

Честно говоря, обидно за редакцию уважаемого журнала «Знамя»! Админ «Википедии» El-chupanebrei не верит, что статья Кушнера напечатана там потому, что она объективно хороша и достоверна, он считает, что автор, будучи членом редколлегии «Семи искусств», каким-то образом обманул редакторов «Знамени», написав заведомую неправду, верить которой нельзя.

В статье в «Википедии» «Авторитетные источники» есть хорошая преамбула: «Рекомендуется следовать изложенным здесь правилам. Однако описанное здесь — не догма. Руководствуйтесь здравым смыслом». Но, как мы видим, здравый смысл отступает, когда на первое место выходит желание отомстить.

У защитников статьи в «Википедии» о журнале «Семь искусств» остался второй довод — чем «отобьет» его несгибаемый El-chupanebrei? Всё-таки награждение профессиональной премией за лучший сайт года — настолько сильный козырь, что побить его нелегко. Вот и пользователь Avner призывает в обсуждении:

— Полностью согласен, что уже только награждения Беляевской премией очевидно достаточно для значимости. — Av 20:58, 31 октября 2018 (UTC).

Но админ El-chupanebrei твердо стоит на своем:

— Не восстановим, пока не будет выполнен ОКЗ (Общий критерий значимости. – Прим. Е. Б.) — достаточно подробное описание в независимых источниках. Признание в профессиональной среде — лишь один из признаков. Но еще необходимо и статью написать, а без независимых источников это сделать невозможно. — El-chupanebrei 20:33, 6 ноября 2018 (UTC).

Это место следует прокомментировать. До сих пор админ находил зацепки в правилах, позволявшие хотя бы формально отклонять предложения защитников статьи. Да, эти зацепки часто шли вразрез со здравым смыслом, как отклонение статьи в «Знамени» только потому, что ее автор — член редколлегии обсуждаемого журнала, или отклонение «юбилейных» статей. Но, тем не менее, эти доводы хоть как-то можно было обосновать. В случае с Беляевской премией админ сознательно или по неведению просто говорит неправду. Он или забыл, или не знал (но невежество — не есть достоинство!) пункт правил включения в энциклопедию веб-сайтов. И этот пункт ему процитировали в обсуждении, грубо говоря, ткнули носом в раздел правил «Критерии значимости веб-сайтов»: «Статью о веб-сайте стоит создавать в Википедии, если сайт имеет профильные авторитетные награды».

Другими словами, одной Беляевской премии достаточно, чтобы восстановить статью о журнале «Семь искусств»! И никаких других условий в отношении веб-сайтов выдвигать не нужно! Админ просто вводил сообщество в заблуждение, настаивая еще и на других источниках.

Что делает честный человек, когда ему показывают его ошибку? Просит прощения и старается ее исправить. Что делает админ El-chupanebrei? Он просто умывает руки и уходит от решения, которого от него ждали! Его прощальные слова: «Итог здесь подводить будет другой администратор. — El-chupanebrei 03:07, 7 ноября 2018 (UTC)».

Вдумайтесь, читатели, в логику админа El-chupanebrei. Ведь если он уверен, что прав, то вполне мог бы отказать в восстановлении статьи и закрыть тему. Если же он понял, что ошибся или что новые аргументы оказались весомы, то должен был восстановить статью. Всё это в рамках его полномочий. Но решение не принимать никакого решения означает только, что он признает, что был неправ, но смелости сделать отсюда правильный вывод не хватает. Я думаю, такое поведение возможно только в условиях анонимности участников процесса. Выступая под своим настоящим именем, админ El-chupanebrei сто раз бы подумал, прежде чем так рисковать своей репутацией.

«Сумасшедшие управляют психбольницей»

Человеку свойственно ошибаться, админ – человек, поэтому и админ может ошибиться. Такой банальный вывод можно сделать из предыдущего рассказа. Но надежно функционирующая система должна иметь защиту от ошибок, иначе она развалится. В «Википедии» тоже теоретически предусмотрены способы исправления ошибок администраторов. Например, ошибку одного администратора может исправить другой администратор. Есть специальный Арбитражный комитет, призванный разрешать различные конфликты, связанные с работой в «Википедии». Как видим, возможности исправить ошибку есть. Но посмотрим, как они работают на деле.

В рассказе о судьбе статьи в «Википедии» о журнале «Семь искусств» мы остановились на том, что админ El-chupanebrei, принимавший решение об удалении статьи, заявил, что он перестает ею заниматься и перекладывает решение на другого администратора. Конкретно он никого не назвал, а сами администраторы не откликались. Вопрос с восстановлением статьи, как и обещал El-chupanebrei, не мытьем так катанием завис, похоже, навсегда.

Защитники статьи сделали еще одну попытку добиться справедливости: выставили вопрос о ней на специальный Форум администраторов. Теперь уж нельзя сказать, что «страшные люди в кепках» ничего о статье не знали. Но обращение к администраторам не долго продержалось на Форуме. Через неделю важный администратор Владимир Соловьев, один из немногих, выступающих под своим именем без ника, закрыл обсуждение и перенес обращение в архив. Его мнение было безапелляционным: «Всё сделано правильно, каких-то причин оперативно подводить итог именно по этой статье нет. Раньше или позже очередь и до нее дойдет».

Следует сказать о статусе доцента МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимира Соловьева — он действующий член Арбитражного комитета, причем уже в седьмой раз, в «Википедии» он уже пятнадцать лет, так что знает все тонкости ее работы. Один из защитников статьи обратил его внимание на то, что остался без обсуждения тот факт, что «коллега El-chupanebrej практически проигнорировал аргументы других участников обсуждений, в т.ч. и тот, что журнал награжден «профильной» Беляевской премией… И то, что… рассмотрение заявки фактически прекращено».

Ответ Владимира Соловьева был удивительным: «У нас все делают то, что им интересно, в том числе и администраторы». Понятно, что при таком подходе спорная заявка может годами лежать нерассмотренной: кому интересно влезать в чужой конфликт и портить отношения с коллегой-администратором? Мы уже видели, что в своей вотчине каждый админ — царь и бог, он волен казнить или миловать. Размеры вотчин безмерны, а двум медведям в одной берлоге не ужиться.

А ведь Арбитражный комитет – высшая контрольная инстанция. И если член Арбитражного комитета не видит ничего особенного в действиях своего коллеги, демонстративно извращающего и игнорирующего правила «Википедии», то больше жаловаться некому. В такой системе справедливости нет места.

Единственным полезным итогом обращения на Форум администраторов было то, что в личной страничке админа Владимира Соловьева исчезла привлекавшая ранее надпись: «рад помочь новичкам и другим участникам». Хоть в этом вопросе стало меньше лжи.

А заявка на восстановление статьи о Беляевском лауреате — журнале «Семь искусств» — уже второй год тихо стоит в длинном списке нерассмотренных предложений. То, что в этом скорбном списке есть заявки с 2017 года, мало утешает.

***

Завершая рассказ о судьбе несчастной статьи из «Википедии», я хотел бы отметить, что подобные казусы предвидел один из создателей «свободной энциклопедии», мудрый Ларри Сэнгер. В интервью с Захарием Шварцем он так ответил на вопрос о главной проблеме «Википедии»: «Я думаю, что Википедия никогда не пыталась так организовать свою работу, чтобы не допустить правления толпы. С одной стороны, это вовсе не толпа. Здесь всё очень организованно и структурировано, и есть много правил, так что всё похоже на полную противоположность этому, верно? Но с другой стороны, способ организации сообщества не кодифицирован и не определен каким-либо конституционным способом. Таким образом, могут быть люди, которые избирательно применяют правила… И это по своей сути несправедливо, не так ли?»

Другими словами, организация «Википедии», ее анонимная демократия, распределение ролей между участниками, практическая бесконтрольность администраторов приводят к тому, что к власти приходят безответственные люди, готовые извращать в угоду себе принятые в системе правила. А ведь эти люди призваны следить за правильностью их исполнения! Избирательное применение правил отчетливо видно в рассмотренном случае со статьей о журнале «Семь искусств». Ларри Сэнгер образно описал ситуацию так: «Сумасшедшие начали управлять психбольницей». За прошедшие со дня основания «Википедии» почти двадцать лет в этом отношении мало что изменилось.

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