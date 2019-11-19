Слет просветителей-2019

10 ноября в коворкинг-центре «Точка кипения — Коммуна» прошел IV «Слет просветителей». Участники подискутировали о популяризации науки для школьников и независимости научной журналистики в России, рассказали о достижениях за год, провели несколько мастер-классов и ответили на вопросы публики. Публикуем несколько отзывов участников.

Борис Штерн, главный редактор ТрВ-Наука:

На «Слете просветителей» мы энергично подискутировали про независимую научную журналистику — возможна ли таковая. Вел Егор Быковский (программный директор Общероссийского гражданского форума). Вещали: Евгений Насыров (главред Laba.media), Ольга Добровидова (главред по нативной рекламе портала N+1), Иван Шунин (главред портала iq.hse.ru Высшей школы экономики), Даниил Кузнецов (руководитель службы контента компании «ИКС холдинг») и ваш покорный.

Мое предисловие: если ты никого не трогаешь, то ты независим, как неуловимый Джо. Если входишь в конфликт, всё равно можешь быть независимым, причем твоя независимость коррелирует с талантом и энергией команды и антикоррелирует с «севрюжиной с хреном», как говорил Салтыков-Щедрин, или, по-современному, с ипотекой, которая тебе требуется.

Нарисовавшийся консенсус: независимая научная, как и любая журналистика (не существующая в стране) невозможны с севрюжиной с хреном (ипотекой), но еще как возможны при осознании неизбежных ограничений аудитории (сотни тысяч, но не миллионы), готовности к волонтерству и аскетизму.

Я попытался сформулировать мотив для подобного нерационального поведения: воодушевлять и поддерживать продвинутое меньшинство, которое в конечном счете и определит будущее страны.

Вообще, все выступали честно, и было хорошо.

Александр Хохлов, инженер-конструктор, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ, постоянный автор ТрВ-Наука:

На Слете я был второй раз. Самое сильное ощущение (а мне запомнилось, как часто Михаил Гельфанд в своих выступлениях в этот раз использовал слово «ощущение»), которое у меня было в течение дня, связано с чувством «линии фронта», поскольку многие выступления напоминали боевые сводки. Ученые и популяризаторы находятся в затяжных боях с лжеучеными и иже с ними, с использованием СМИ, комиссий РАН, судов, но ресурсов у «фальсификаторов науки» намного больше, чем у просветителей, что было понятно и раньше, но отчётливо прозвучало на Слете.

Тема финансирования популяризации науки и просвещения висела в воздухе и, очевидно, не получила серьезных подвижек с прошлого года — небольшие источники есть, но это не полноводная река. Но в целом ощущения от Слета позитивные — вода точит камень, всё по тем же ощущениям, в России начинает формироваться «институт репутации», и это значит, что надежда на будущее есть.

Максим Борисов, научный журналист, член редсовета ТрВ-Наука:

Я приехал в этот раз во время обеденного перерыва, поскольку прежде мне всё равно не удавалось отсидеть на лекциях весь день — начинал «клевать носом» со своим безумным распорядком (и от многодневных «слетов» уже тоже давно отказались — и это правильно). Под вечер как раз планировались самые «боевые» темы (в том числе про разоблачение гомеопатов и «Всенаука» от Георгия Иващенко), а в финале — дискуссия про независимость СМИ, занимающихся популяризацией.

Про «Троицкий вариант» на этой дискуссии говорили как-то даже неприлично много (как, впрочем, и про безвременно почивший «Чердак» при ТАСС… что и не удивительно, учитывая состав участников), хотя в целом правильно, и даже претензии оказались «комплиментарными» — те (многочисленные) сложные и громкие темы, что мы не успеваем отрабатывать ввиду наших крайне скромных сил, по-настоящему, по-человечески может уже никто не отработать (а простой формальной новости читателям и научным журналистам уже недостаточно, надо же понять, в чем там суть).

Наблюдалось, к сожалению, и некое сужение тематики слета. Если раньше он и так заметно отдавал явное предпочтение лекторам и организаторам публичных мероприятий (а не людям, пишущим и редактирующим статьи), то теперь свои обидами в кулуарах делились и организаторы крупнейших фестивалей, организованных на госсредства — поскольку упор явно делался на независимые (или не слишком зависимые) от государства проекты. Возможно, впрочем, что это-то вполне оправдано.

Место новое, вполне, может быть, и милое (конструктивизм, памятник архитектуры и всё такое), и организаторы были милы, но сама организация всё же, имхо, несколько подкачала (особенно в сопоставлении с предыдущими годами). Собственно, и попал я в этот раз на Слет почти случайно, а многих не досчитались: что-то не то было с системой рассылки приглашений. Из-за планировки зала и звуковых помех не всегда всё было хорошо видно и слышно. Настроение это, впрочем, даже и не испортило, ведь главное на таких мероприятиях — это непосредственное общение с коллегами, с которыми иначе видишься не так уж часто… А выступления как раз потом можно в спокойной обстановке дома послушать.

Фото Н. Деминой

и пресс-службы форума

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