Прогрессирующая имитация строительной науки

Гомеостат строительных объектов,
киберфизические строительные системы,
конвергентная социокиберфизическая парадигма умного города…
В сентябре 2019 года сообщество экспертов «Диссернет» опубликовало доклад «Ректоры России» о том, как фальсифицируется наука в вузах [1]. В нем в основном были описаны два проявления научной непорядочности и непрофессионализма: плагиат в диссертациях ректоров и диссероделание, т. е. участие ректоров в изготовлении и защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или научного консультанта.
К сожалению, этим лженаука не ограничивается. Есть еще одно весьма опасное ее проявление, когда лженаучные исследования представляют собой наполненные наукообразным словоблудием тексты с кричащими заголовками, написанные как бы на актуальные для страны темы, но лишенные всякого смысла с точки зрения как собственно науки, так и практической значимости. Анализировать это сложнее, чем искать плагиат; такой анализ труднее формализовать и подвести под принятые определения. Но и тут при должных усилиях можно и нужно выводить фальсификаторов на чистую воду.
Наш герой — это ныне и. о. ректора, а предыдущие пять лет ректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (МГСУ) Андрей Анатольевич Волков.
А. А. Волков называет себя автором (следите за руками) «новой понятийной парадигмы “кибернетики / гомеостата созидания”», «киберфизических строительных систем», «оригинальной кибернетики цифровых моделей созидательной деятельности», «конвергентной социо-киберфизической парадигмы “умного города”», специалистом «в области системного анализа, системотехники, инжиниринга, концептуального, функционального, математического и информационного моделирования объектов, процессов, систем и комплексов, теории и практики создания и применения интеллектуальных и цифровых технологий на всех этапах созидательной деятельности» [2]. Его напористость и результативность в продвижении своего «научного направления» впечатляют. К 45 годам он стал лауреатом премий правительства РФ в области науки и техники и в области образования, лауреатом грантов президента РФ для поддержки молодых докторов наук (трижды) и для поддержки ведущих научных школ (дважды), членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук, профессором, членом редакционных коллегий большого числа научных изданий, научным руководителем магистерских программ МГСУ «Информационное моделирование в строительстве», «Умный город. Технологии», подготовил в качестве научного руководителя более 40 кандидатов наук, в качестве научного консультанта — нескольких докторов наук.
В основе этих успехов лежит докторская диссертация А. А. Волкова «Методология проектирования функциональных систем управления зданиями и сооружениями (гомеостат строительных объектов)», защищенная в 2003 году на заседании диссертационного совета Д212.138.01 всё в том же МГСУ. Содержание этой диссертации может, на наш взгляд, служить чуть ли не эталоном наукообразного словоблудия, дополненного содержательно примитивными схемами, неквалифицированными, часто просто неграмотными или, в лучшем случае, ошибочными суждениями, исключительно большим объемом общеизвестного справочного материала. С одной стороны, А. А. Волков щеголяет в тексте диссертации биологическими терминами, использованными советским физиологом академиком П. К. Анохиным в его теории функциональных систем. С другой стороны, он, как правило, не утруждает себя тем, чтобы самому понять действительный смысл и назначение этих терминов, вульгарно распространяя их на строительные объекты: здания и сооружения рассматриваются в диссертации как живой организм, автор диссертации наделяет их свойствами гомеостата, никак содержательно этого не объясняя.
Важная составляющая «успешных» лженаучных диссертаций — хорошо продуманные, эффектные названия глав и параграфов. Такой прием рассчитан на тех, кто о диссертации предпочитает судить в основном по ее названию, оглавлению и толщине. А что касается содержимого этих параграфов, то никто не сможет, а скорее и не захочет разбираться в нагромождаемых автором диссертации длинных наукообразных пассажах. Это «мастерство» А. А. Волков постоянно совершенствует и сегодня, обучая проверенной технологии изготовления диссертаций своих учеников и последователей. Защита подобного рода диссертационных работ, извращающих и опошливающих кибернетику и теорию гомеостата в глазах отраслевого научного сообщества, поставлена на поток во всё том же диссертационном совете Д212.138.01.
А что же ВАК при Минобрнауки России? Здесь, похоже, у А. А. Волкова «всё схвачено». И, судя по всему, в первую очередь «схвачен» председатель экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК, подчиненный А. А. Волкова, сотрудник МГСУ Владимир Львович Мондрус. В состав этого экспертного совета входит и еще ряд сотрудников МГСУ, в том числе члены диссертационного совета Д212.138.01. Надо ли удивляться, что рассмотрение диссертаций представителей лженаучной «школы» А. А. Волкова в экспертном совете ВАК по строительству и архитектуре проходит без проблем, в обстановке, исключающей возможность объективной независимой экспертизы: несмотря на конфликт интересов (работа в одной организации), активно выступает сам председатель экспертного совета; отрицательные мнения профильных специалистов, членов экспертного совета, игнорируются; содержательного обсуждения работ и заявлений не происходит. Многие эксперты ВАК, как и их коллеги, эксперты разного рода грантовых конкурсов, по-видимому, полагаются на формальные показатели, не имея времени или желания вдаваться в суть текстов, абсолютно оторванных от науки и практики реального строительства. Кроме того, все эти годы А. А. Волков эффективно взаимодействует с рядом преданных коллег: в защитах участвуют одни и те же оппоненты, составители отзывов ведущих организаций, друзья и родственники членов теперь уже возглавляемого им совета Д212.138.01. Формирование «ведущей научной школы» особенно активно пошло после назначения А. А. Волкова проректором МГСУ в декабре 2008 года и его последующего избрания ректором МГСУ: количество защит диссертаций при научном руководстве А.А. Волкова в среднем подскочило вдвое; особенно впечатляют 17 защит в 2011–2013 годах (см. график).
Каждый раз такого рода исследования А. А. Волкова и его учеников подаются как наиболее актуальные, якобы решающие важнейшие проблемы отрасли («информационное моделирование в строительстве», «умный дом», «умный город» и т. д.). Однако вполне ожидаемой и характерной особенностью всех диссертаций этой «научной школы» является то, что их результаты не получили реального практического внедрения, и непохоже, чтобы кто-то собирался их внедрять. Тем не менее для продвижения этих химерных целей в МГСУ привлекались и привлекаются немалые бюджетные средства, в том числе по Программе развития МГСУ на 2010–2019 годы [3, 4] (более 90 млн руб., бессменным руководителем этой программы является сам А. А. Волков) и по Инновационной образовательной программе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2007–2008 годы) [5, 6].
И вот уже «новой миссией» МГСУ на встрече А. А. Волкова с коллективом в конце 2018 года назван «университет умного города». В основе этой «миссии» лежит всё та же раскрученная лженаука А. А. Волкова — и она сегодня как раковая опухоль поражает научный и образовательный процесс в ведущем строительном вузе страны! А. А. Волков активно пропагандирует свою лженауку, обучая аспирантов, докторантов и сотрудников МГСУ, а также представителей других вузов своей годами апробированной схеме подготовки диссертаций. На эту тему в декабре 2018 года А. А. Волков прочел в МГСУ открытую лекцию с броским и циничным названием: «ДИССЕРТАЦИЯ: правильно пишем & успешно защищаем» [7] (видеозапись лекции некоторое время была доступна в Интернете, но исчезла после первых обращений о лженауке).
В декабре 2018 года истек срок полномочий А. А. Волкова на посту ректора МГСУ. Конечно, он намерен продолжать руководить вузом. Вполне ожидаемо, что в выборах для проформы должны участвовать другие кандидаты — ими оказались два последователя той же лженаучной «школы».
В числе кандидатов на должность ректора значится Павел Дмитриевич Челышков, докторская диссертация которого «Киберфизическая интеграция строительных систем», защищенная в диссертационном совете Д212.138.01 в декабре 2018 года, может считаться фельетонным примером псевдонаучной халтуры. Несмотря на отрицательные отзывы специалистов [8], негативные оценки членов экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК, вызов диссертанта на заседание экспертного совета, отчаянная поддержка В. Л. Мондруса всё же позволила добиться утверждения степени в июле 2019 года.
Еще один «соперник» А. А. Волкова — это заместитель председателя всё того же диссертационного совета Д212.138.01, Александр Витальевич Гинзбург. Представляется, что участие этих кандидатов призвано лишь легитимизировать победу А. А. Волкова в выборах ректора, создать иллюзию альтернативности выборов.
Пресечь пагубные для науки тенденции, нарастающие в МГСУ, могут только жесткие меры. Нам остается лишь перечислить их и надеяться на возрождение былого престижа ведущего строительного вуза страны.
- Инициировать анализ нынешней ситуации, связанной с распространением и пропагандой лженауки А. А. Волковым и собранной им «научной школой», с привлечением Российской академии наук.
- Закрыть диссертационный совет Д212.138.01 в МГСУ и инициировать научную экспертизу защищенных в этом совете диссертаций, прежде всего тех, научным руководителем (консультантом) которых являлся А. А. Волков, дать адекватную публичную оценку лженаучной диссертации самого А. А. Волкова.
- Отстранить А. А. Волкова от руководства МГСУ, провести содержательный (а не формальный, «по показателям») анализ ситуации в ведущем отраслевом вузе страны, включая анализ эффективности использования бюджетных средств.
- Отстранить В. Л. Мондруса от руководства экспертным советом по строительству и архитектуре ВАК при Минобрнауки России.
- Инициировать процедуру лишения А. А. Волкова высоких званий лауреата премий правительства РФ в области науки и образования.
Михаил Алексеевич Гордеев-Бургвиц, канд.техн.наук, доцент, доктор-инженер по классификации ФРГ;
Валерий Васильевич Абрамов, докт. техн. наук, профессор, советник Российской академии архитектуры и строительных наук;
Игорь Иванович Горюнов, канд. техн. наук, доцент
- Доклад «Диссернета» [VII]. Ректоры России. Москва, 2019.
- mgsu.ru/universityabout/Rukovodstvo/Rektor/Volkov_Andrey_Anatolevich/nauchnaya-deyatelnost/
- Отчеты МГСУ по результатам реализации Программы развития на 2010–2019 гг. для решения задач кадрового обеспечения, инновационной научной и высокотехнологичной модернизации отрасли на основе интеграции научных, образовательных и информационных ресурсов строительного комплекса России (за 2010–2018 годы). — М.: МГСУ, 2011–2019.
- Доклады МГСУ о ходе реализации Программы развития в 2010–2014 годах. — М.: МГСУ, 2011–2015.
- «Интеллектуальные здания» — «Умный город»: перспективы науки и образования: Тезисы доклада ректора МГСУ В. И. Теличенко на международном конгрессе, посвященном перспективам строительства зданий нового типа // Газета МГСУ «Строительные кадры». 2007. № 10 (1567), с. 1.
- Волков А. «Умный город» XXI века // Газета МГСУ «Строительные кадры». 2008. № 6 (1574), с. 12.
- mgsu.ru/news/Universitet/OtkrytayalektsiyaprofessoraAAVolkova5dekabrya2018goda/
- mgsu.ru/science/Dissoveti/Zashita_dissert/chelyshkov-pavel-dmitrievich/Otzyvy_na_avtoreferat.pdf
«Несмотря на отрицательные отзывы специалистов [8], негативные оценки членов экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК, вызов диссертанта на заседание экспертного совета, отчаянная поддержка В. Л. Мондруса всё же позволила добиться утверждения степени в июле 2019 года.» Господа из редакции ТРВ! Ну не надо так публично врать! Я посмотрел отзывы на автореферат по ссылке [8] и обнаружил, что там примерно 15 положительных отзывов от разных организаций и только один отрицательный — от тех же людей, которые написали эту заметку, от Гордеева-Бургвица и Горюнова. Причем текст этого отрицательного отзыва никак нельзя признать добросовестным научным текстом, настолько он выходит за рамки всяких… Подробнее »
Не прилично диссертации такие продавливать и их защищать,
а отзывов было много больше, но их не опубликовали, вы или не знаете процесс продавливания защит или вы сам Челышков- далее ЧПД, или Волков АА