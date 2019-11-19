Прогрессирующая имитация строительной науки

Гомеостат строительных объектов,

киберфизические строительные системы,

конвергентная социокиберфизическая парадигма умного города…

В сентябре 2019 года сообщество экспертов «Диссернет» опубликовало доклад «Ректоры России» о том, как фальсифицируется наука в вузах [1]. В нем в основном были описаны два проявления научной непорядочности и непрофессионализма: плагиат в диссертациях ректоров и диссероделание, т. е. участие ректоров в изготовлении и защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или научного консультанта.

К сожалению, этим лженаука не ограничивается. Есть еще одно весьма опасное ее проявление, когда лженаучные исследования представляют собой наполненные наукообразным словоблудием тексты с кричащими заголовками, написанные как бы на актуальные для страны темы, но лишенные всякого смысла с точки зрения как собственно науки, так и практической значимости. Анализировать это сложнее, чем искать плагиат; такой анализ труднее формализовать и подвести под принятые определения. Но и тут при должных усилиях можно и нужно выводить фальсификаторов на чистую воду.

Наш герой — это ныне и. о. ректора, а предыдущие пять лет ректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (МГСУ) Андрей Анатольевич Волков.

А. А. Волков называет себя автором (следите за руками) «новой понятийной парадигмы “кибернетики / гомеостата созидания”», «киберфизических строительных систем», «оригинальной кибернетики цифровых моделей созидательной деятельности», «конвергентной социо-киберфизической парадигмы “умного города”», специалистом «в области системного анализа, системотехники, инжиниринга, концептуального, функционального, математического и информационного моделирования объектов, процессов, систем и комплексов, теории и практики создания и применения интеллектуальных и цифровых технологий на всех этапах созидательной деятельности» [2]. Его напористость и результативность в продвижении своего «научного направления» впечатляют. К 45 годам он стал лауреатом премий правительства РФ в области науки и техники и в области образования, лауреатом грантов президента РФ для поддержки молодых докторов наук (трижды) и для поддержки ведущих научных школ (дважды), членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук, профессором, членом редакционных коллегий большого числа научных изданий, научным руководителем магистерских программ МГСУ «Информационное моделирование в строительстве», «Умный город. Технологии», подготовил в качестве научного руководителя более 40 кандидатов наук, в качестве научного консультанта — нескольких докторов наук.

В основе этих успехов лежит докторская диссертация А. А. Волкова «Методология проектирования функциональных систем управления зданиями и сооружениями (гомеостат строительных объектов)», защищенная в 2003 году на заседании диссертационного совета Д212.138.01 всё в том же МГСУ. Содержание этой диссертации может, на наш взгляд, служить чуть ли не эталоном науко­образного словоблудия, дополненного содержательно примитивными схемами, неквалифицированными, часто просто неграмотными или, в лучшем случае, ошибочными суждениями, исключительно большим объемом общеизвестного справочного материала. С одной стороны, А. А. Волков щеголяет в тексте диссертации биологическими терминами, использованными советским физиологом академиком П. К. Анохиным в его теории функциональных систем. С другой стороны, он, как правило, не утруждает себя тем, чтобы самому понять действительный смысл и назначение этих терминов, вульгарно распространяя их на строительные объекты: здания и сооружения рассматриваются в диссертации как живой организм, автор диссертации наделяет их свойствами гомеостата, никак содержательно этого не объясняя.

Важная составляющая «успешных» лженаучных диссертаций — хорошо продуманные, эффектные названия глав и параграфов. Такой прием рассчитан на тех, кто о диссертации предпочитает судить в основном по ее названию, оглавлению и толщине. А что касается содержимого этих параграфов, то никто не сможет, а скорее и не захочет разбираться в нагромождаемых автором диссертации длинных наукообразных пассажах. Это «мастерство» А. А. Волков постоянно совершенствует и сегодня, обучая проверенной технологии изготовления диссертаций своих учеников и последователей. Защита подобного рода диссертационных работ, извращающих и опошливающих кибернетику и теорию гомеостата в глазах отраслевого научного сообщества, поставлена на поток во всё том же диссертационном совете Д212.138.01.

А что же ВАК при Минобрнауки России? Здесь, похоже, у А. А. Волкова «всё схвачено». И, судя по всему, в первую очередь «схвачен» председатель экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК, подчиненный А. А. Волкова, сотрудник МГСУ Владимир Львович Мондрус. В состав этого экспертного совета входит и еще ряд сотрудников МГСУ, в том числе члены диссертационного совета Д212.138.01. Надо ли удивляться, что рассмотрение диссертаций представителей лженауч­ной «школы» А. А. Волкова в экспертном совете ВАК по строительству и архитектуре проходит без проблем, в обстановке, исключающей возможность объективной независимой экспертизы: несмотря на конфликт интересов (работа в одной организации), активно выступает сам председатель экспертного совета; отрицательные мнения профильных специалистов, членов экспертного совета, игнорируются; содержательного обсуждения работ и заявлений не происходит. Многие эксперты ВАК, как и их коллеги, эксперты разного рода грантовых конкурсов, по-видимому, полагаются на формальные показатели, не имея времени или желания вдаваться в суть текстов, абсолютно оторванных от науки и практики реального строительства. Кроме того, все эти годы А. А. Волков эффективно взаимодействует с рядом преданных коллег: в защитах участвуют одни и те же оппоненты, составители отзывов ведущих организаций, друзья и родственники членов теперь уже возглавляемого им совета Д212.138.01. Формирование «ведущей научной школы» особенно активно пошло после назначения А. А. Волкова проректором МГСУ в декабре 2008 года и его последующего избрания ректором МГСУ: количество защит диссертаций при научном руководстве А.А. Волкова в среднем подскочило вдвое; особенно впечатляют 17 защит в 2011–2013 годах (см. график).

Каждый раз такого рода исследования А. А. Волкова и его учеников подаются как наиболее актуальные, якобы решающие важнейшие проблемы отрасли («информационное моделирование в строительстве», «умный дом», «умный город» и т. д.). Однако вполне ожидаемой и характерной особенностью всех диссертаций этой «научной школы» является то, что их результаты не получили реального практического внедрения, и непохоже, чтобы кто-то собирался их внедрять. Тем не менее для продвижения этих химерных целей в МГСУ привлекались и привлекаются немалые бюджетные средства, в том числе по Программе развития МГСУ на 2010–2019 годы [3, 4] (более 90 млн руб., бессменным руководителем этой программы является сам А. А. Волков) и по Инновационной образовательной программе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (2007–2008 годы) [5, 6].

И вот уже «новой миссией» МГСУ на встрече А. А. Волкова с коллективом в конце 2018 года назван «университет умного города». В основе этой «миссии» лежит всё та же раскрученная лженаука А. А. Волкова — и она сегодня как раковая опухоль поражает научный и образовательный процесс в ведущем строительном вузе страны! А. А. Волков активно пропагандирует свою лженауку, обучая аспирантов, докторантов и сотрудников МГСУ, а также представителей других вузов своей годами апробированной схеме подготовки диссертаций. На эту тему в декабре 2018 года А. А. Волков прочел в МГСУ открытую лекцию с броским и циничным названием: «ДИССЕРТАЦИЯ: правильно пишем & успешно защищаем» [7] (видеозапись лекции некоторое время была доступна в Интернете, но исчезла после первых обращений о лженауке).

В декабре 2018 года истек срок полномочий А. А. Волкова на посту ректора МГСУ. Конечно, он намерен продолжать руководить вузом. Вполне ожидаемо, что в выборах для проформы должны участвовать другие кандидаты — ими оказались два последователя той же лженаучной «школы».

В числе кандидатов на должность ректора значится Павел Дмитриевич Челышков, докторская диссертация которого «Киберфизическая интеграция строительных систем», защищенная в диссертационном совете Д212.138.01 в декабре 2018 года, может считаться фельетонным примером псевдонаучной халтуры. Несмотря на отрицательные отзывы специалистов [8], негативные оценки членов экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК, вызов диссертанта на заседание экспертного совета, отчаянная поддержка В. Л. Мондруса всё же позволила добиться утверждения степени в июле 2019 года.

Еще один «соперник» А. А. Волкова — это заместитель председателя всё того же диссертационного совета Д212.138.01, Александр Витальевич Гинзбург. Представляется, что участие этих кандидатов призвано лишь легитимизировать победу А. А. Волкова в выборах ректора, создать иллюзию альтернативности выборов.

Пресечь пагубные для науки тенденции, нарастающие в МГСУ, могут только жесткие меры. Нам остается лишь перечислить их и надеяться на возрождение былого престижа ведущего строительного вуза страны.

Инициировать анализ нынешней ситуации, связанной с распространением и пропагандой лженауки А. А. Волковым и собранной им «научной школой», с привлечением Российской академии наук. Закрыть диссертационный совет Д212.138.01 в МГСУ и инициировать научную экспертизу защищенных в этом совете диссертаций, прежде всего тех, научным руководителем (консультантом) которых являлся А. А. Волков, дать адекватную публичную оценку лженаучной диссертации самого А. А. Волкова. Отстранить А. А. Волкова от руководства МГСУ, провести содержательный (а не формальный, «по показателям») анализ ситуации в ведущем отраслевом вузе страны, включая анализ эффективности использования бюджетных средств. Отстранить В. Л. Мондруса от руководства экспертным советом по строительству и архитектуре ВАК при Минобрнауки России. Инициировать процедуру лишения А. А. Волкова высоких званий лауреата премий правительства РФ в области науки и образования.

Михаил Алексеевич Гордеев-Бургвиц, канд.техн.наук, доцент, доктор-инженер по классификации ФРГ;

Валерий Васильевич Абрамов, докт. техн. наук, профессор, советник Российской академии архитектуры и строительных наук;

Игорь Иванович Горюнов, канд. техн. наук, доцент

Доклад «Диссернета» [VII]. Ректоры России. Москва, 2019.

mgsu.ru/universityabout/Rukovodstvo/Rektor/Volkov_Andrey_Anatolevich/nauchnaya-deyatelnost/ Отчеты МГСУ по результатам реализации Программы развития на 2010–2019 гг. для решения задач кадрового обеспечения, инновационной научной и высокотехнологичной модернизации отрасли на основе интеграции научных, образовательных и информационных ресурсов строительного комплекса России (за 2010–2018 годы). — М.: МГСУ, 2011–2019. Доклады МГСУ о ходе реализации Программы развития в 2010–2014 годах. — М.: МГСУ, 2011–2015. «Интеллектуальные здания» — «Умный город»: перспективы науки и образования: Тезисы доклада ректора МГСУ В. И. Теличенко на международном конгрессе, посвященном перспективам строительства зданий нового типа // Газета МГСУ «Строительные кадры». 2007. № 10 (1567), с. 1. Волков А. «Умный город» XXI века // Газета МГСУ «Строительные кадры». 2008. № 6 (1574), с. 12. mgsu.ru/news/Universitet/OtkrytayalektsiyaprofessoraAAVolkova5dekabrya2018goda/ mgsu.ru/science/Dissoveti/Zashita_dissert/chelyshkov-pavel-dmitrievich/Otzyvy_na_avtoreferat.pdf

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