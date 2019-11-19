Песнь науки и гомеопатии: игра престолов в РАН

Я с большим интересом наблюдал за всеми событиями, которые происходили вокруг прошедших выборов в Российскую академию наук. Больше всего меня интересовало, повторится ли «казус Эпштейна». Дело в том, что три года назад в члены-корреспонденты РАН избрали предпринимателя Олега Эпштейна, основателя и директора крупной компании, производящей «стыдливую гомеопатию» — препараты, которые не содержат действующего вещества, но и гомеопатическими не называются. Поэтому нередко люди покупают их по ошибке.

Если «гомеопатия» — широко известный маркер лженауки, то новая «релиз-активность» (та самая стыдливая гомеопатия) — слово мало кому известное. Вероятно, это и позволило Олегу Эпштейну выдать свои антинаучные заслуги за научные. Как и в случае с некоторыми его публикациями, которые сначала приняли научные журналы, а потом отозвали, когда вскрылось, что на самом деле представляют собой эти «препараты» и какие существуют проблемы с «исследованиями» их эффективности. В одном случае мы пообщались с рецензентом, который ранее одобрил одну из таких статей к публикации. Рецензент прочитал нашу критику и ответил примерно так: «Упс!»

Проблема в том, что статьи отозвать можно (хоть и сложно), но отозвать членство в РАН — никак. Можно лишь учесть ошибки и попробовать их избежать в будущем.

В этом году выборы в РАН оказались максимально прозрачными. Задолго до них были опубликованы все списки претендентов, а также их некоторые наукометрические данные. Затем в открытом доступе появились списки людей, рекомендованных конкретными отделениями РАН. Это очень большой шаг вперед. Списки изучили две комиссии: наша по борьбе с лженаукой и еще одна по борьбе с фальсификациями научных исследований, которая делала это с участием экспертов из сообщества «Диссернет». Комиссия по борьбе с фальсификациями нашла нарушения [1] у 56 кандидатов в члены-корреспонденты и академики РАН. Комиссия по борьбе с лженаукой написала [2] еще о шести кандидатах. Среди них были специалисты по телепатии крыс и грехопадению хищников, а также релиз-активщики.

Процитирую [3] одного из сооснователей «Диссернета» Андрея Заякина: «Президент Российской академии наук А. М. Сергеев во время встречи с президентом России 12 ноября заявил, что особенностью этих выборов была работа комиссий, посвященных этическим вопросам — имелись в виду комиссия по борьбе со лженаукой и комиссия по противодействию фальсификации научных исследований. Это в самом деле совершенно уникальная история».

После выхода докладов развернулась настоящая информационная война. Например, издание Versia опубликовало, а куча разных, никак не связанных между собой пабликов во ВКонтакте за деньги зарепостили статью о том, что выборами в академию пытаются управлять из Госдепа. Статья называется «Как российские «популяризаторы науки» РАН попали под «тлетворное влияние Запада» во время поездки в США» [4]. Начинается она очень смешно, с цитаты о том, что «Каждый россиянин должен быть предельно осторожен, когда он направляется в Соединенные Штаты Америки». Платные репосты в пабликах содержали к этому еще карикатуры, в том числе на вашего покорного слугу. Самое ироничное, что в статье говорилось о том, будто это Комиссии РАН используют методы «черного пиара».

Еще одна статья вышла в том же издании Versia под названием «Период распада: Система «Диссернет» разрушает РАН изнутри» [5]. Там снова был наброс про «зарубежных покровителей». Еще несколько заказных статей, написанных как под копирку, вышли у отдельных пользователей LiveJournal. Потом в Московском Комсомольце вышла статья «Академик разоблачил «Диссернет»: «Спекулирует на спросе»» [6], где предлагалось интервью — правда, не с академиком, а членом-корреспондентом РАН Александром Запесоцким, который хотел как раз стать академиком, но попал в списки «Комиссии по борьбе с фальсификациями научных исследований». И не стал [7]. При этом никакой содержательной критики докладов Комиссии, разумеется, в этих материалах не было. Да и откуда ей взяться?

В ответ поддержку комиссиям высказала [8] большая и активная группа академиков и членов-корреспондентов РАН, называющая себя «Клубом 1 июля».

Мне кажется, что никто не ожидал таких положительных результатов: из 62 людей с нарушениями, выявленными в исходных докладах, прошли только шесть. Трое после обсуждения с представителями Комиссий (об этом подробней ниже).

Еще трое с незначительными нарушениями. Снова процитирую Заякина [3]: «Из числа кандидатов, включенных в доклад Комиссии РАН по фальсификациям, не прошел никто из тех, у кого были серьезные проблемы. Ни публичный апологет плагиата Роберт Нижегородцев, ни „крестный сын“ председателя ВАК Владимира Филиппова Олег Ястребов, ни серийный диссеродел из псевдо-РАНовской конторы Олег Сухарев, ни Александр Запесоцкий, руководивший диссертацией о том, что Сахалин — это Норильск, не прошли на те вакансии, на которые баллотировались.

Потерпел поражение герой нашей публикации „Шутовские диссертации“ Андрей Шутов, который так изящно спасал свою горе-диссертантку в ВАКе. Специалист по крысиной телепатии Судаков также не был избран. Потерпел поражение протеже академика Урилова, печально известный по своему сотрудничеству с „даниловской“ диссертационной „мануфактурой“ в МПГУ Вадим Телицын. Иван Санду — научный консультант главного героя нашего текста „Вы на меня капаете голосовать против…“ Хасана Таймасханова, защитившего под руководством профессора Санду диссертацию о том, что Чечня — это Калмыкия, также с треском провалился».

Это и правда хороший результат, но было и несколько ошибок, которые стоит учесть в будущем.

Во-первых, одного релиз-активщика мы просто не заметили и не включили в доклад о нарушениях. В итоге на выборах в РАН прошел Жданов Вадим Вадимович. Статей про релиз-активные препараты у него вагон и маленькая тележка.

Например, «Влияние препарата сверхмалых доз антител к циклофосафану на миелоткосичность циклофосфана в эксперименте» [9]. Эта и многие другие работы Жданова опубликованы в «Бюллетене экспериментальной биологии и медицины», том самом, где у Эпштейна 48 статей лишь в одном спецвыпуске, где он сам был редактором. Мне кажется, что этот журнал давно пора выкинуть из всевозможных баз данных и списка ВАК. Ведь в нем же опубликована псевдонаучная статья Петра Гаряева про «модулированное биоструктурами электромагнитное излучение» [10] и статья Сергея Судакова про «Бесконтактную передачу приобретенной информации от умирающего субъекта к зарождающемуся» [11]. Кстати, Судаков входит в редколлегию журнала, как и соавтор Эпштейна академик Маркс Штарк. Увы, до сих пор статьи в нем формально годятся для всевозможных отчетов и диссертаций.

Самое обидное, что когда я написал о Жданове пост (к сожалению, всего за день до выборов), со мной связался академик, который пожелал заявить об этом на собрании перед всеобщим голосованием. Но все обсуждения, как выяснилось, были перенесены на следующий день. И академик не смог предупредить своих коллег. Мне кажется, что это довольно странная и не очень хорошая практика.

Но самая «играпрестольная» история связана с избранными в РАН Дмитрием Пушкарем и Маринэ Танашян, тоже от отделения медицинских наук. У нас было собрание двух комиссий, на котором присутствовал человек из медицинского отделения РАН. Нас заверили, что работы про релиз-активные препараты этих двух кандидатов, конечно, позорные, но непонятно, как их угораздило оказаться в них соавторами. Якобы, это может быть связано с их административной деятельностью, а сами статьи не отражают основные научные интересы авторов.

Это странное оправдание, но именно на этом основании было решено авансом «простить» претендентам несколько публикаций про релиз-активные препараты (две у Пушкаря, одну у Танашян) и предложить им отозвать свои статьи про релиз-активность или свое авторство (если они и правда там оказались по ошибке, из-за «административной деятельности»). Таким образом, Комиссии по борьбе с лженаукой и противодействию фальсификации научных исследований не выступали перед всеобщим голосованием. Но мне это кажется ошибкой и вот почему.

Комиссии не могут запретить кому-то избираться или заставить членов РАН голосовать тем или иным образом. Наша задача информировать о нарушениях, не более того. И мне кажется, что академикам стоило принимать решения, имея все факты на руках. А дальше бы уж сами разобрались, хотят ли они видеть в своих рядах людей с мусорными статьями «из-за административной деятельности» и насколько это уважительная причина. И насколько заявление о том, что релиз-активный препарат Афалаза «способствует уменьшению объема предстательной железы и улучшению эректильной функции» не входит в основные научные интересы уролога. Но так сложилось, что эта информация до академиков не дошла. Как это вышло, и почему все решили промолчать, я и сам до конца не понимаю.

Меня также удивило, насколько популярными в медицинском отделении РАН оказались некоторые из кандидатов со статьями про «релиз-активность». С другой стороны, этому есть простое объяснение. Одним из самых влиятельных медицинских академиков является Владимир Стародубов, бывший министр здравоохранения Российской Федерации, член президиума РАН.

Академик Стародубов упоминается в приказе 1991 года, который дал зеленый свет развитию гомеопатии в РСФСР и, по преемственности, в РФ. Тот самый приказ, из-за которого у нас вообще дозволено продавать магические снадобья, изображающие из себя медицину. Тут я процитирую одно из приложений Меморандума нашей комиссии о лженаучности гомеопатии [12].

«Никаких упоминаний о научных или клинических обоснованиях гомеопатии в приказе не содержится. Зато в нем даются конкретные поручения по внедрению гомеопатии ряду чиновников, среди которых два будущих министра здравоохранения России — О. В. Рутковский и В. И. Стародубов, а также будущий заместитель министра В. Н. Шабалин. Хотя в открытых источниках нет сведений о явной поддержке ими гомеопатии, они вряд ли могли в дальнейшем достаточно скептически относиться к тому, что сами же и внедряли».

Справедливости ради надо отметить, что самого Эпштейна выдвинуло и приняло Отделение физиологических наук РАН. И уже потом он перешел в отделение медицинских наук РАН.

Вообще, я вижу некоторый парадокс в том, что опыты по крысиной телепатии Судакова вызвали самый большой ажиотаж при обсуждении наших замечаний. С точки зрения современного естествознания, гомеопатия ничуть не более правдоподобна. Это не менее абсурдная магия. Подробней я рассказывал об этом в недавнем интервью: «Для гомеопатии лучше всего подходит термин «симпатическая магия»» [13] и в книге «Защита от темных искусств».

Итак, проблемы остались. Но есть и поводы для оптимизма: несмотря на то, что доклады Комиссий носят исключительно рекомендательный, информационный характер, этого оказалось достаточно, чтобы помешать избранию многих авторов и соучастников одиозных лженаучных и фейковых работ. И это только начало.

Александр Панчин,

канд. биол. наук

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