Экономика, медицина и ложь

Как же фантастически изобретательны бывают иные диссертационные советы, ко­гда надо оправдать кого-то особо близкого. Мы уже писали [1] о чудесных советах в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) и Российском экономическом университете им. Плеханова, которые копировали в своих заключениях абзацы из старого заключения ныне уже не существующего совета при Стандартинформе. Эта история имела продолжение.

Интересный ответ поступил от С. В. Киселева, председателя диссертационного совета Д 212.080.16 КНИТУ: текста стандартинформовского заключения они не видели, совпадения — это устоявшиеся текстовые клише, «результат коллективного разума», а «придумывать что-то новое и оригинальное в документах такого рода просто некорректно». На дополнительный вопрос, можно ли приведенное в нашей публикации [там же] совпадение считать устоявшимся клише, профессор Киселев уже не ответил.

По-другому развивалась ситуация с диссоветом Д 212.196.14 при РЭУ им. Плеханова. Оказалось, что некоторые их заключения стали источником вдохновения для совета Д 212.099.24 на базе Сибирского федерального университета (СФУ). В заключении от 20 июня 2019 года по делу о лишении докторской степени О. Г. Шмелевой [2] красноярский совет пишет: «При рассмотрении заявления о лишении Шмелевой О. Г. ученой степени и принятия решения по результатам такого рассмотрения комиссия руководствовалась рекомендацией ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской федерации от 11.12.2018 г. № 6-пл “Об оформлении результатов научных исследований в диссертационных работах”». Ровно такой же текст, только с заменой фамилий, можно найти в заключениях плехановского совета по делам Т. Б. Ершовой и С. М. Дорофеева. Конечно, это текст формальный — но никак не стандартизованный, и случайное дословное совпадение выглядит крайне маловероятным. (Заодно заметим, что красноярский совет на самом деле проигнорировал указанную рекомендацию [3], пункт 4 которой не велит при рассмотрении заявлений о лишении степени принимать во внимание публикации, не упомянутые в диссертации или автореферате.)

Вот еще ср.: «…вместе с тем авторами заявления о лишении не были учтены совместные публикации авторов, написанные по итогам сотрудничества в ходе написания диссертационных работ в научной школе и более ранние публикации Шмелевой О. Г.» (СФУ, Красноярск) и «…вместе с тем авторами заявления о лишении не были учтены совместные публикации, написанные по итогам сотрудничества в ходе написания диссертационных работ в научной школе ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”, две из которых указаны в автореферате Дорофеева С. М.» (РЭУ, Москва).

Или вот еще: «…содержание указанных в заявлении отдельных частей диссертационных работ и автореферата показывает, что содержащийся в них материал носит обзорный характер и содержит изложение известных научных результатов третьих лиц со ссылками на их авторов» (это красноярцы); «…рассмотрение Комиссией содержания указанных в заявлении отдельных частей диссертационных работ показывает, что содержащийся в них материал носит обзорный характер и содержит изложение известных научных результатов третьих лиц со ссылками на их авторов» (а вот это плехановцы).

Есть и еще. Прямо какие-то телепатические волны связывают диссертационные советы в самых разных городах: не просто одни и те же мысли приходят им в голову (называемые «доктрина Докукина» в честь известного стандарт­информовского диссеродела [4]), но и выражают они эти мысли одними и теми же словами. Впору создавать отдельную рабочую группу по изучению метаплагиата и заводить новый тип страниц в Диссеропедии: списанные заключения диссоветов.

Но это, в общем, хоть и противно, но скорее смешно. А вот случай серьезный. Диссертационный совет Д 001.015.01 при НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева (председатель — академик Л. А. Бокерия) рекомендовал сохранить за Б. Т. Какабаевым степень кандидата медицинских наук, присужденную за диссертацию, которая была защищена в том же совете в 2011 году под руководством Л. А. Бокерии [5]:

Закрашенные клеточки — это страницы, где текст, таблицы, рисунки совпадают с докторской диссертацией В. А. Мироненко, защищенной в том же совете восемью годами ранее, в 2003 году, под руководством Л. А. Бокерии и И. И. Скопина. Среди оппонентов обеих диссертаций числится В. Т. Селиваненко. Вот показательный пример.

В. А. Мироненко пишет (с. 153): «С января 1999 по декабрь 2002 года оперировано 65 больных, которым было произведено протезирование митрального клапана с сохранением в различных вариантах подклапанного аппарата передней створки. Средний возраст составил 44,1±13 (от 13 до 66) лет. Мужчин в исследуемой группе было 52,3%. Основными причинами порока были ревматизм, инфекционный эндокардит, миксоматозная дегенерация (Таблица 6). В IV функциональном классе находилось 38 пациентов (58,5%), 22 в III (33,8%), пятеро во II (7,7%). Недостаточность кровообращения 2А степени была у 43 пациента (66,1%), 2Б у 20 (30,8%), третьей степени у 2 (3,1%) (Рисунок 38)».

Б. Т. Какабаев повторяет (с. 92): «Используя описанную выше хирургическую технику нами оперированы 65 больных, которым было произведено протезирование митрального клапана с сохранением в различных вариантах подклапанного аппарата передней створки. Средний возраст составил 44,1 ± 13 (от 13 до 66) лет. Мужчин в исследуемой группе было 52,3%. Основными причинами порока были ревматизм, инфекционный эндокардит, миксоматозная дегенерация (Таблица 9). В IV функциональном классе находилось 38 пациентов (58,5%), 22 в III (33,8%), пятеро во II (7,7%). Недостаточность крово­обращения 2А степени была у 43 пациента (66,1%), 2Б у 20 (30,8%), третьей степени у 2 (3,1%) (Таблица 10)».

Когорты полностью совпадают, числа в тексте тоже, а вот в таблицах и на рисунках данные местами подкорректированы. Так кто же прооперировал этих 65 больных? И, скажем, были ли среди них пациенты с ишемической болезнью сердца? (В табл. 6 у В. А. Мироненко таких четыре, в табл. 9 у Б. Т. Какабаева этой строки нет, зато на 4 увеличено количество больных с ревматизмом, так что сумма всё равно сходится.)

В общем, ясно, что текст списан, а данные местами сфальсифицированы. Что же сделал диссертационный совет, когда ему указали, что в нем была защищена явно негодная диссертация? А ничего. В заключении совета массивное списывание деликатно, хотя и несколько загадочно, описано словами «имеются некоторые заимствования, выполненные с нарушением порядка их использования» [6].

Соискателя можно понять, он испытывал большие сложности: «Диссертационную работу ведущий сотрудник дружественной республики Турк­менистан Б. Т. Какабаев выполнял в качестве соискателя и столкнулся с языковыми трудностями и ограничениями по времени нахождения в Центре [НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева. — Ред.] ввиду высокой хирургической востребованности по месту основной работы. Этим обусловлена схожесть дизайна обсуждаемой диссертационной работы».

Но всё закончилось хорошо: «Б. Т. Какабаев работает в Международном кардиологическом центре Дирекции международных медицинских центров Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с 1998 года и по настоящее время. Из представленной характеристики следует, что Б. Т. Какабаев с 2000 года самостоятельно оперирует на открытом сердце больных с ишемической болезнью сердца, врожденными и приобретенными пороками сердца. Является ведущим хирургом клиники, выполняет до 200 операций в год на сердце в условиях искусственного кровообращения. Постоянно повышает свой профессиональный уровень — проходил стажировку в Германии, Израиле, России, Турции, Литве, Азербайджане. Регулярно принимает участие во многих международных конгрессах, научных съездах. Администрацией центра характеризуется положительно».

То есть если бы характеризовался отрицательно и стажировок не проходил, тогда степень можно было бы и отобрать, а уж раз положительно… Да и диссовет не виноват: «Доводы заявителей следует признать обоснованными. В ряде разделов работы Б. Т. Какабаева присутствуют элементы заимствования из диссертации В. А. Мироненко. Однако проверить содержание диссертации при подготовке документов к защите средствами проверки “Антиплагиат” в то время было невозможно». Ну да, конечно, без «Антиплагиата» академик Бокерия (научный руководитель обоих) и профессор Селиваненко (серийный оппонент на бакулевских защитах [7]) никак не могли заметить, что один ученик академика списал десятки страниц у другого ученика.

Итак: оперировал ли доктор Какабаев в НМИЦ ССХ, мы не знаем. Научных исследований он там, по всей видимости, не проводил. Диссертацию списал и, защитив, вернулся на родину. Много оперирует. Похоже, жителей «дружественной республики Туркменистан» диссертационному совету не очень жалко.

Жалко ли россиян? Еще в 2013 году оказалось, что совет Д 001.015.01 — самый «производительный» в России [8]. Вскорости выяснилось и то, что среди защищенных в нем диссертаций много недобросовестных [9]. Впрочем, академик Бокерия всегда это отрицал: «У нас колоссальный клинический материал! Поэтому подозревать наших диссертантов в использовании чужого научного материала, а тем более в плагиате просто смешно» [10].

С тех пор «бакулевская» коллекция Диссернета всё растет и растет [11]. Дошло дело и до заявлений о лишении степени. Конечно, председатель диссовета, член ВАК, руководитель 17 диссертаций из коллекции Диссернета — и, видимо, один из самых влиятельных российских медиков — академик Бокерия сделает всё, чтобы ни одно из них не было удовлетворено. Однако и в диссовете, и в профильных экспертных советах ВАК, и даже в президиуме есть врачи с хорошей репутацией. Посмотрим.

Василий Власов, докт. мед. наук

Михаил Гельфанд, докт. биол. наук

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи