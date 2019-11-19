Дух университета

Уважаемая редакция!

Когда я задумываюсь, что для меня важно в понятии «университет», я понимаю, что это с трудом уловимая вещь, именуемая духом университета. Сложно сказать, что это: неписаные традиции, ощущение, что по этим коридорам ходили гиганты, на плечах которых мы стоим, идеалы служения на­уке… Но настоящий университет, на мой взгляд, — это учебное заведение, у которого есть собственный дух. Можно вкладывать кучу денег, как в каком-нибудь Сколково, покупать самое современное оборудование и завозить нобелевских лауреатов, но без духа и истории можно построить только очередную потемкинскую деревню. И Вышке, несмотря на все ее деньги и переманивание ученых, еще очень далеко до того, чтобы стать нормальным университетом.

Тем интереснее мне сравнивать два крупнейших университета страны, Московский и Санкт-Петербургский. У каждого есть свой дух, и различия очевидны. Петербург — это имперская столица, выстроенная в северных болотах — на костях строителей — великим реформатором и безжалостным царем Петром. Поэтому не удивительно, что у Санкт-Петербургского университета дух весьма своеобразен, что в нем есть вкус власти и великой империи. Не случайно именно оттуда вышли два российских президента, и вовсе не совпадение, что ректором вуза в настоящее время является только что избранный академиком юрист — Николай Михайлович Кропачев.

Средний студент, конечно, не ощущает этого, но натуры развитые и чувствительные попадают под влияние духа университета. Из натуры цельной и сильной под его влиянием может выйти президент великой державы, который поднимет униженную страну с колен. Из натуры эмоционально нестойкой — возомнивший себя Наполеоном историк, который расчленяет тело убитой любовницы-аспирантки.

Один знакомый меня спросил: «Ваня, а возможно ли такое у нас?» Я считаю, что в моем родном университете это практически невозможно: в отличие от бывшей имперской столицы, в Московском государственном университете царит не юридически-властный дух, а дух старой интеллигентной Москвы, дух естествознания, олицетворяемый нашим любимым ректором, Виктором Антоновичем Садовничим.

Что видишь, о чем думаешь, глядя на этого великого человека? Само лицо его сияет каким-то добрым светом, во взгляде читается мудрость и стремление глубже понять людей и природу. И, конечно, ты видишь огромный такт, безграничное уважение ко всем — начиная с обычного первокурсника и заканчивая президентом России!

Это я еще помню времена Логунова и релятивистской теории гравитации, но для многих молодых Садовничий «был всегда». Может быть, такое утверждение покажется кому-то кощунственным, но те, кто родился в середине девяностых годов прошлого века, еще не знали, кто такой Владимир Владимирович Путин, но они уже жили в эпоху Садовничего! Да, Виктор Антонович — это не только светоч, это человек-эпоха, и я не вижу ни малейших оснований для того, чтобы мы выходили из-под его могучего крыла ради каких-то там крючков в законах. Уместно тут вспомнить слова поэта: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца!»

Поэтому меня удивляет, что некоторые коллеги начали злословить по поводу инициативы депутатов Государственной думы, которые рекомендовали снять ограничение на число возможных продлений президентом России полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста. Сейчас можно сделать это только два раза, а когда поправка станет законом, можно будет назначать Виктора Антоновича ректором до самой смерти.

Кое-кто злословит про брежневский застой и гонки на катафалках, но эта инициатива есть только желание продлить великую эпоху расцвета нашего университета, потому что нет человека, который мог бы стать вровень с Садовничим и перенять у него бразды правления. Опять же, не ясно, с какой стати мы должны ставить ограничения нашему любимому президенту, не давая ему продлять полномочия ректоров? Президенту ведь гораздо виднее!

И есть еще одна важная вещь, которую я хочу донести до вас, дорогие коллеги. Дух университета — это не только традиции, но и дух вечного поиска, дух первопроходцев. Наш университет и Виктор Антонович, считаю, должны стать первыми в сломе вредной традиции, навязанной нам прогнившими западными демократиями: ограничения числа сроков пребывания у власти. Нашему народу виднее, кого он хочет видеть лидером страны и в течение какого времени!

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи