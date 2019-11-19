Два заявления, единогласно принятые Общим собранием РАН 15.11.2019

1. Участники Общего собрания РАН считают, что свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки. Законодательство РФ накладывает достаточно ограничений на сотрудников, работающих по закрытой тематике. Дополнительные ограничения под любыми предлогами недопустимы. В этой связи Общее собрание РАН настаивает на отмене приказа министра науки и высшего образования об общении с иностранными гражданами.

2. Участники Общего собрания РАН глубоко обеспокоены стилем и формой действий правоохранительных органов в отношении ФИАН и его директора члена-корреспондента РАН Н. Н. Колачевского. Появление вооруженных людей в ведущем научном институте России нельзя оправдать проведением следственных действий.

Такие действия нанесли репутационный ущерб ФИАН, всей российской науке и силовым структурам. Общее собрание членов РАН выступает с заявлением о недопустимости подобных действий. Общее собрание членов РАН обращает также внимание на то, что необходимые в случае экспорта наукоемкой продукции экспертизы должны проводиться при участии Комиссии экспортного контроля РАН. Это позволит исключить появление неадекватных экспертных заключений.

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