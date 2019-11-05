Вразумление

Уважаемая редакция!

В последние дни активно обсуждаются события в ФИАНе. В ту среду вечером ко мне прибежал коллега и спросил: ты знаешь, что в ФИАНе творится?! Я не знал, ибо был занят более важными делами, чем просматривание Интернета. «Обыски, с автоматчиками!» — возбужденно сказал коллега. Из его немного сбивчивого рассказа я понял, что следственные органы вскрыли в ФИАНе то ли хищения при проведении строительных работ, то ли контрабанду продукции двойного назначения. Он спрашивал: неужели всё столь серьезно, что потребовалось привлечение десятков автоматчиков? Может быть, ожидалось, что академики палочками будут отбиваться от следователей? Все-таки это ФИАН, а не логово дона Корлеоне… И интересовался, зачем проведены обыски дома у директора института: неужели подозревали, что у него дома, как у полковника Захарченко, миллиарды рублей штабелями уложены? Или думали, что в бачке унитаза спрятаны подготовленные к вывозу за рубеж специзделия?

Я постарался успокоить своего коллегу: не надо нервничать, органы во всем разберутся. Посмотрев в дальнейшем Интернет, я выяснил, что дело все-таки идет о контрабанде. От этого мое мнение не изменилось: при расследовании уголовного дела во всем разберутся — была ли совершена попытка контрабанды, способствовало ли этому руководство института.

Меня в этом деле гораздо больше волнует другой вопрос, вопрос о самомнении, если так можно выразиться, научного сообщества. Вскоре после произошедших обысков Клуб «1 июля» выразил «резкий протест против очередного нападения правоохранительных органов на ученого — директора крупнейшего Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), члена-корреспондента РАН Н. Н. Колачевского». Академики потребовали от силовых структур «с предельным уважением относиться к личности Н. Н. Колачевского, к репутации возглавляемого им института и к Российской академии наук в целом».

Между строк так и читается: не суйте свои грязные жандармские лапы в святилище науки! Да, коллеги, да, нам весьма свойственно высокое самомнение, ощущение, что мы чем-то выше сотрудников правоохранительных органов, депутатов, губернаторов и министров, у которых порой также проходят обыски. У них, мол, можно, а к нам относитесь с предельным уважением! Не навязывайте нам чиновничьих методов управления наукой, не заставляйте отчитываться о встречах с иностранцами и т. д., и т. п.

А, должен вам сказать, в христианстве, к примеру, гордыня — это серьезный грех, именно она заставила Сатану поднять восстание и быть низверженным в пучину ада. История падения дьявола, хоть она и является для здравомыслящих людей религиозным вымыслом, должна послужить всем нам, коллеги, серьезным уроком. Сказка ложь, как говорится, да в ней намек, добрым молодцам урок.

Все мы, готовясь задрать нос и разразиться очередной серией претензий, должны вспоминать народную мудрость: от добра добра не ищут. Государство увеличивает финансирование науки; ученые, особенно мы, заносчивые москвичи, стали получать существенно более высокие зарплаты. Да, пока еще мы не дошли по материально-техническому обеспечению до уровня наиболее развитых стран, но нужно ведь понимать, в каких тяжелых условиях приходится существовать нашей стране! Она окружена врагами, вражеские спецслужбы непрестанно измышляют козни и заговоры с целью ослабить Россию; еще теплится жизнь в недобитом радикальном террористическом подполье; при поддержке Госдепа и ЦРУ поднимает голову пятая колонна. Необходимо поэтому основные ресурсы бюджета направлять на поддержку наших вооруженных сил, наших доблестных органов безопасности, которые противостоят всему этому бешеному и злобному вражьему натиску.

Поэтому я скажу, наверное, не очень популярную в нашей среде вещь. Мы порой ведем себя как расшалившиеся дети, начавшие шкодить назло родителям. И разумный родитель в таком случае должен принять определенные, всем хорошо известные меры, чтобы наставить ребенка на путь истинный. Заняться вразумлением. Вот автоматчики в ФИАНе и являются таким вразумлением — на мой вкус, даже чересчур мягким. Чтобы дошло, нужно было действовать жестче. Всех сотрудников института на пол положить: «Быстро на пол, морды очкастые!» Тому, кто не особо торопился выполнять приказ, хорошо было бы дать пинка под зад или треснуть дубинкой по спине. Это очень, знаете ли, способствует избавлению от гордыни и пониманию своего истинного места в мире!

Ваш Иван Экономов

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