Память как травма и противоядие

И наколовшись об шитье

С невынутой иголкой,

Внезапно видит всю ее

И плачет втихомолку.

Борис Пастернак

Алейда Ассман — современный немецкий историк — написала несколько совершенно неординарных книг, посвященных проблемам культурной памяти.

Наибольшее впечатление на меня произвела ее работа «Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика», вышедшая в переводе в 2018 году в издательстве НЛО в серии «Библиотека журнала «Неприкосновенный запас» (уже вторым изданием).

Это большая научная работа, которую неофитам следовало бы читать подряд, обращая внимание на историко-культурный и психологический контекст, которые, как мне кажется, никто не анализировал столь детально и объемно — прежде всего с позиций взаимообусловленности событий мира внешнего и «внутреннего».

Пристальность авторского взгляда нам явлена с самого начала. Уже в процессе постановки задачи автор задает читателю основные «рамки» своего исследования: нам предлагается для рассмотрения не вообще память, но память индивидуума, память социальной группы, память политического коллектива нации и память культуры.

Разумеется, все эти словосочетания нам как таковые давно известны. Более того, их анализу посвящены многие тома реномированных авторов. Однако же сопроводить слова нетривиальными и индивидуализированными интерпретациями — это задача иного уровня сложности, в особенности применительно к трагическим и ужасным страницам истории Германии ХХ века.

Ужасы и трагизм лишают нас как исследователей того уровня беспристрастности, с которого жизненно важно начинать анализ феномена. Вместе с тем, если вы видели скульптуру «Разрушение Роттердама», беспристрастие отныне будет уделом не видевших ее.

Одно из сильнейших впечатлений от чтения книги Алейды Ассман — это банальность зла, как это понимала еще Ханна Арендт.

Обычные образованные люди, нередко из достойных немецких семей, получившие фундаментальное университетское образование, активно участвовали в уничтожении собственной (в смысле данной им по праву рождения) культуры, равно как и в физическом истреблении лучших ее носителей. Получается, что если бы война 1939−1945 годов не испепелила Германию буквально, то проблема возрождения культурной памяти в перечисленных выше смыслах дожидалась бы очередной физической смены поколений… Потому что жизнь в ее главных — т. е. ежечасных проявлениях — ближе всего к «шитью с невынутой иголкой», а не к возвышенности пассакалий Баха и даже не к известному гимну «Обнимитесь, миллионы».

Ревекка Фрумкина

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