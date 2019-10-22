Академик в аренду, дорого

Что случается, когда академия наук попадает в частные руки

Когда в конце 1980-х годов в Советском Союзе развернулась перестройка, не все организации справились с наступившей экономической свободой. Хозрасчет ворвался в советскую плановую экономику как разъяренный бык на запруженную людьми улочку испанского города Памплона. Разумеется, были те, кто укротил могучее животное. Но многие, очень многие получили травмы от его рогов и копыт, порой несовместимые с жизнью.

К числу наиболее пострадавших относится советская наука. Ученые, которые всю историю Союза жили на государственные деньги, внезапно оказались перед лицом необходимости что-то продавать, чтобы поддерживать свою деятельность. А продавать было нечего. Институты закрывались, исследователи уезжали. Передовая советская наука претерпела жесточайшее крушение, за что и сейчас при любом удобном случае пеняют всем «демократам» сторонники возвращения социализма и советской власти.

Но пусть этим людям и кажется, будто фундаментальная наука и самофинансирование — вещи несовместимые, я хотел бы напомнить об одной организации, что умудряется «сводить концы с концами» и даже преуспевать в фундаментальной науке вот уже более 150 лет. Это Национальная академия наук США (National Academy of Sciences — NAS).

NAS была основана 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. Согласно подписанному им акту, академия призвана «по просьбе государственных учреждений США проводить эксперименты и исследования по различным вопросам науки и искусств». После гражданской войны США находились в тяжелом состоянии, и для новоявленных академиков сразу нашлось много точек приложения своих своих сил, таких как денежная эмиссия, контроль за чистотой виски или особенности металлических корпусов кораблей.

Несмотря на то, что академия была образована при прямом участии президента США, она не является государственным учреждением. Джон Борайт, исполнительный директор академии по международным связям, с большой гордостью упоминает об этом факте при каждом удобном случае. Вообще в США существует культ частной инициативы и максимальной децентрализации. Нужны очень серьезные основания, чтобы федеральное правительство взяло на себя администрирование какой-либо сферы общественной жизни. Фундаментальная наука таких оснований не имеет.

Чем же занимается NAS и откуда она берет свои финансы? Как и определено в изначальном документе за подписью Линкольна, по просьбе различных организаций она проводит изучение различных научных вопросов. 70% бюджета академии составляют гонорары, выплачиваемые государственными структурами; порядка 25% поступает из частных фондов и около 5% составляют членские взносы. В отличие от РАН, академики в США не получают денег за свой статус, а наоборот, сами платят в академию взносы.

Когда в академию поступает запрос, первым делом она определяет, сколько академиков с каким бэкграундом и какое время будут его решать. И выставляет прайс за работу. Запрос может поступить от федерального агенства или от конкретного штата. После того, как финансовые вопросы улажены, академия начинает собирать экспертную группу. Это самый чувствительный момент всей работы. Академик в США — статус, который дает пропуск очень много куда. И довольно часто личные бизнес-интересы специалиста могут пересекаться с решением предложенного вопроса. Академия тратит огромные усилия, чтобы подобрать экспертную группу без конфликтов интересов.

Далее начинается собственно работа над проектом. Занять она может от нескольких недель до нескольких лет в зависимости от сложности задачи, а результатом становится всеобъемлющий доклад на несколько сотен страниц. Так как чаще всего вопросы решаются с привлечением средств налогоплательщиков, все выпущенные академией доклады можно бесплатно скачать на их сайте. Темы докладов могут быть самыми разными — от экологических последствий выращивания бананов до влияния марихуаны на организм человека. На основании этих докладов законодатели пишут проекты постановлений и изменяют политическую ситуацию в своих штатах.

Но один проект академии стоит особняком. В 1920 году правительства всех 50 штатов обратились в академию наук с просьбой создать и возглавить комитет по научным проблемам развития транспорта. И вот уже почти сто лет этот проект исправно финансируется из бюджетов штатов, регулярно выдавая на гора аналитические материалы и рекомендации по системе транспорта в США.

Иногда академики могут самостоятельно выдвинуть задачу, которую хотели бы решить. В этом случае работа будет либо профинансирована из собственных средств академии (из членских взносов), либо презентована фондам, которые профинансируют ее, если сочтут отвечающей их собственным задачам.

В результате как государственные организации, так и население Соединенных Штатов имеют доступ к качественной научной экспертизе. Ученые могут как следовать интересам своих нанимателей, так и самостоятельно определять важные темы и доносить качественную информацию до чиновников и граждан страны. Со стороны эта система может казаться хаотичной и неустойчивой, однако она обладает серьезным запасом внутренней прочности. И даже приоритет финансирования над энтузиазмом, свойственный США, не смог этого изменить.

Максим Казарновский,

МГУ

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