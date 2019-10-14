Беляевский фестиваль 2019 года

11 и 12 октября 2019 года прошел Беляевский фестиваль (БелФест), который традиционно включает Научно-литературные чтения памяти А.Р.Беляева и церемонию вручения Литературной премии имени А.Р.Беляева (Беляевской премии).

Чтения под председательством А.Б.Железнякова проходили в пятый раз в Доме писателей (Санкт-Петербург). Пятеро участников (Е.М.Беркович, В.А.Владимирский, И.М.Искендирова, А.И.Первушин, Б.А.Толчинский) выступили с докладами, посвященными различных аспектам научно-популярной и научно-фантастической литературы. Кроме того, были заслушаны представленные доклады заочных участников (П.Р.Амнуэля и К.Г.Фрумкина). При подведении итогов было отмечено, что интерес отечественных исследователей к изучению жанровых направлений литературы растет, поэтому возникла потребность в сборе и анализе информации о ведущихся исследованиях. Полные тексты докладов со всеми сопроводительными материалами будут опубликованы в сборнике, который запланирован на осень следующего года.

Программу чтений можно скачать здесь: yadi.sk/i/sUU1XPioBnSxbg.

Церемония вручения Беляевской и партнерских премий состоялась в Доме культуры города Пушкин. Лауреатами Беляевской премии 2019 года стали:

— в номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года»

Андрей Дмитриевич Балабуха за книгу «Вот такая история с географией. Избранные эссе» (СПб.: ООО «Группа МИД», 2018);

Владимир Михайлович Липунов за книгу «От Большого Взрыва до Великого Молчания» (М.: АСТ, 2018 — за счет свободной номинации);

— в номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»

Анна Александровна Шмид за перевод книги Юджинии Ченг «Математический беспредел. От элементарной математики к возвышенным абстракциям» (СПб.: Питер, 2018);

— в номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»

Евгений Михайлович Беркович за цикл статей «Эпизоды „революции вундеркиндов“», опубликованных в журнале «Наука и жизнь» в период с сентября по декабрь 2018 года;

— в номинации «Издательству ― за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года»

Издательство «CORPUS» (Москва) за книги серии «Элементы», изданные ранее и в течение 2018 года;

— в номинации «Специальная премия жюри»

Александр Юрьевич Панчин за необычную книгу «Апофения» (СПб.: Питер, 2018);

Валерий Николаевич Куприянов за плодотворную работу в течение 2018 года и деятельность по популяризации космонавтики в период с 1969 по 2018 год — за счет свободной номинации);

— в номинации «Восстановление справедливости»

Сергей Игоревич Ачильдиев за уникальную книгу «Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы» (М.: Центрполиграф, 2015);

Константин Константинович Осипов за уникальную книгу «Сильные духом. Звезды паралимпийской сборной России» (М.: Амфора, 2010 — за счет свободной номинации);

— в номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период»

Сайт «Мозгократия — Давайте думать вместе» (mozgokratia.ru).

Пресс-релиз, выпущенный по итогам церемонии вручения премий, можно скачать здесь: yadi.sk/i/AsMiQzk3METDHw

Антон Первушин

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