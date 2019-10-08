Заявление Общества физиологов растений России в поддержку РФФИ

IX СЪЕЗД ОБЩЕСТВА ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ РОССИИ

Всероссийская научная конференция с международным участием

«ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ — ОСНОВА СОЗДАНИЯ РАСТЕНИЙ БУДУЩЕГО»

и Школа молодых ученых «IT-технологии в физиологии растений»

18−24 сентября 2019 года

Казань, Республика Татарстан, Россия

420 111, г. Казань, а/я 30, тел. (843) 292−7347, факс (843) 292−7347, e-mail: ofrkazan@mail.ru

Председателю Правительства Российской Федерации

Д. А. Медведеву

Министру науки и высшего образования

М. М. Котюкову

Письмо принято на IX съезде

Общества физиологов растений России

в г. Казани 24 сентября 2019 года

451 участником из 98 научных

и учебных организаций,

представляющих 51 город РФ.

Уважаемые Дмитрий Анатольевич и Михаил Михайлович!

Мы, участники IX съезда Общества физиологов растений России, представляющие практически всю биологию растений, включая физиологию, биохимию, молекулярную биологию, генетику и биотехнологию, с большой тревогой узнали о надвигающейся реорганизации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

РФФИ, созданный в 1992 году, сыграл неоценимую роль в сохранении отечественной науки в период острого финансового кризиса в России и продолжает выполнять эту благородную миссию практически в течение четверти века. РФФИ поддерживает тысячи исследовательских групп и тем самым позволяет сохранять научную среду в организациях научного и образовательного профиля. В настоящее время, когда государство в подавляющем большинстве случаев выделяет средства только на заработную плату научных сотрудников, роль РФФИ неуклонно возрастает. Учитывая высокую эффективность работы РФФИ, мы считаем его сохранение в сегодняшнем формате критически важным для нашей науки.

Среди множества конкурсов РФФИ наибольшую роль играет конкурс по поддержке инициативных научных проектов (конкурс «а»). Более восьми тысяч инициативных научных проектов финансируется РФФИ. Именно эта поддержка позволяет проводить исследования большому числу научных сотрудников разных отраслей науки и благодаря поддержке РФФИ получать приоритетные результаты мирового уровня. Ликвидация этого конкурса, как хотят сделать руководители науки нашей страны, будет иметь катастрофические последствия для ученых. Конкурс «а» — это единственный способ получить финансовую поддержку для небольших научных групп. Поскольку размер грантов увеличивается (в 2019 году до 1.2 млн руб.), то возрастает возможность более успешного проведения научной работы. Мы хотели бы напомнить, что экспериментальная наука требует реактивов, материалов и оборудования, и ее нельзя проводить без дополнительного финансирования. Уничтожение конкурса «а» может привести не только к «вымиранию» множества перспективных групп и лабораторий, но и к ликвидации целых научных направлений.

Ни о каком дублировании в работе РФФИ и РНФ, о котором рассуждают в СМИ, не может быть и речи. Эти два фонда хороши по-своему. Они гармонично дополняют друг друга.

Мы не можем понять, почему возникла необходимость ликвидировать эффективно работающую систему поддержки инициативных научных проектов, почему руководители научного ведомства не считают возможным выяснить мнение научного сообщества по столь важному вопросу.

Мы единогласно поддерживаем позицию Общества научных работников, Всероссийского профсоюза работников РАН и всего научного сообщества и требуем сохранить поддержку инициативных научных проектов РФФИ, поскольку ликвидация данного типа конкурсов нанесет непоправимый ущерб развитию отечественной фундаментальной науки и сделает невозможным выполнение майских Указов Президента РФ.

По поручению участников IX съезда Общества физиологов растений России

письмо подписывает

Президент общества

Профессор Д. А. Лось

24 сентября 2019 года

Город Казань

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