Научные кадры: тенденция снижения сохраняется

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил данные о численности и структуре персонала, занятого исследованиями и разработками в России, по категориям, возрастным группам и областям науки за 2010−2018 годы.

Главные выводы

Всего в российской науке по состоянию на 2018 год заняты 682,5 тыс. человек. По сравнению с 2017 годом численность научных кадров снизилась на 3,6%, относительно уровня 2010 года — на 7,3%. Сокращение численности затронуло все категории персонала, но более всего вспомогательный (-5,7% к уровню 2017 года, —12,6% — 2010-го).

Численность исследователей высшей научной квалификации — кандидатов и докторов наук — составляет 100,3 тыс. человек, по сравнению с 2010 годом снизилась на 4,6%. Наиболее высокий уровень квалификации имеют исследователи, занятые в области гуманитарных (65,1%), медицинских (65%) и общественных наук (62,1%). В технических науках самая низкая доля лиц, имеющих ученую степень, — 11,2%.

С 2010 года в полтора раза увеличилась численность исследователей в возрасте от 30 до 39 лет, а их удельный вес в исследовательском корпусе страны вырос до 26,5% (+10,3 п. п.). В целом благодаря мерам государственной политики по привлечению молодежи в науку доля возрастной группы до 39 лет в 2018 году достигла 43,9%.

Средний возраст исследователей (в том числе кандидатов наук и лиц, не имеющих ученой степени) с 2010 года постепенно снижается, а докторов наук — несколько увеличился.

Распределение исследователей по областям науки с 2010 года не претерпело существенных изменений. Основная их часть (61,6% в 2018 году против 60,9% в 2010-м) занята в области технических наук, на втором месте — естественные науки (22,6 и 24,2% соответственно); наименьшая доля приходится на сельскохозяйственные науки (2,8% против 3,5%). В целом за 2010−2018 годы отмечалось увеличение численности исследователей только в области общественных (+32,8%) и гуманитарных (+6,3%) наук.

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