Менделееву и не снилось

150 лет назад Дмитрий Менделеев создал свою знаменитую таблицу. Система химических элементов не просто объект научного и культурного наследия или какой-то отвлеченный артефакт — это сама жизнь. Как и химия в целом: всё, что нас окружает, — те самые элементы из периодической таблицы. Донести эту мысль до широкой общественности решили организаторы очередной научно-просветительской акции «Химическая лабораторная MendeleevLab». Она пройдет 12 октября во многих странах мира. Ожидается, что после ее проведения число участников всех акций цикла «Открытая лабораторная» достигнет миллиона человек.

Научно-познавательное движение под названием «Открытая лабораторная», или «Лаба», началось в 2017 году. Тогда на вопросы по блоку естественнонаучных дисциплин ответили почти 20 тысяч человек в 37 городах России и трех странах мира. Никаких оценок и дорогих призов «лаборанты» не получали, но интерес к акции постоянно рос. Увеличилось не только число участников, но и количество и разнообразие самих научных викторин. «Химическая лабораторная» — уже пятая по счету в этом году и первая в своей отрасли науки.

В этом году, помимо основной акции в честь Дня российской науки 8 февраля, прошли еще «Генетическая лабораторная» в Международный день ДНК в апреле и «Медицинская лабораторная» в августе. «Климатическую лабораторную» организовали 1 сентября, она была посвящена изменениям климата и возобновляемой энергетике.

«Химическая лабораторная MendeleevLab» состоится в день, когда Михаил Ломоносов открыл первую химическую лабораторную. «Этот год особый для химии. 150 лет назад Дмитрий Менделеев предложил свой вариант Периодической таблицы химических элементов, и по запросу национальных химических обществ Генеральная ассамблея ООН официально признала 2019 год Международным годом Периодической системы химических элементов. Мы, химики, стараемся максимально использовать этот год, чтобы донести до людей необходимость, пользу и значимость химии для всех нас», — рассказал на пресс-конференции, посвященной «Химической лабораторной», исполняющий обязанности декана химфака МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.

Ключевой партнер MendeleevLab — Фонд инфраструктурных и образовательных программ, входящий в группу РОСНАНО. «Существует большое количество инновационных направлений, с которыми работает РОСНАНО. Мы традиционно инвестируем в химию. В данном случае мы хотели бы, чтобы люди понимали, что таблица Менделеева — часть их жизни, которая определяет жизнестойкость материалов, совместимость или несовместимость различных продуктов, способ доставки лекарства в клетку и многое другое. Важно, чтобы у общества сохранилась четкая связь между структурой материала и свойствами конечного инновационного продукта», — отметил руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО Сергей Филиппов. Много делает для популяризации науки и МИСиС, который в этом году выступает как самая большая площадка «Химической лабораторной». «Мы примем около тысячи человек. „Лабораторная“ начнется с лекции по материаловедению», — уточнил первый проректор НИТУ «МИСиС» Сергей Салихов.

MendeleevLab пройдет в привычном формате: «завлабы», ведущие ученые-химики и популяризаторы со всего мира, зададут вопросы на знание химии, а «лаборанты» в специально разработанных опросниках дадут свои варианты ответов. На этот раз организаторы сделали две версии «Лабы»: для детей — 15 вопросов, для взрослых — 40. Детская лабораторная скорее не на знание академической химии, а на практический опыт и понимание: «Что будет, если капнуть на картошку йодом?», «Какая из перечисленных красок водонерастворимая?», «Сколько сахара максимально можно растворить в стакане кипятка?» Для взрослых задания куда сложнее: тут и знания пригодятся, и опыт, и логика. Например, определить неверные утверждения: «Борщевик вызывает химический ожог кожи», «В глубоком космосе есть аминокислоты»; найти верный ответ на заковыристые вопросы: «Менделееву подарили весы, одна из чаш которых была изготовлена из этого металла. Какого?», «Как получить абсолютный 100-процентный спирт?», «Для чего в порохе селитра?»; дать правильное химическое название привычным бытовым соединениям: соль, мел, гашеная известь и т. д.

Лучшие «лаборанты» будут выявлены сразу, поскольку за тестом следует его разбор, и вот тут-то и начинается самое интересное. «Мы стараемся формулировать вопросы так, чтобы они заставляли человека думать, чтобы в голове шевелились нейрончики, прорастали аксончики и чтобы это было интересно, — рассказывает основатель „Открытой лабораторной“, меценат и бизнесмен Роман Авдеев. — „Лаба“ не проверка, а шоу, которое дает импульс к получению новых знаний».

В прошлом году доктор химических наук, писатель, ведущий научный сотрудник химфака МГУ Генрих Эрлих впервые попробовал себя в роли лаборанта и удивился. «Я не ожидал, что будет столько народа. Как на концерте ­Высоцкого ­30−40 лет назад! — вспоминал он. — Причем это были в ­основном не школьники: больше половины участников — взрослые люди, среди них были даже кандидаты наук. Это я выяснил, когда мы перешли к обсуждению вопросов». Генрих Эрлих считает, что главная задача «Открытой лабораторной» не узкопрактическая «вербовка» новых кадров в науку через повышение интереса у школьников, а создание благоприятного общественного мнения, доброжелательной к науке атмосферы, доброго отношения к естественным наукам и к химии в том числе. «Многие вопросы „Лабы“ заставляют улыбнуться, а через шутку знание втекает в голову лучше всего», — убежден он. Кстати, химический факультет МГУ станет центральной площадкой акции, писать тест участники будут в аудитории, в которой преподавал Дмитрий Иванович Менделеев. «Завлабом» здесь выступит изобретатель, инженер-конструктор, телеведущий и YouTube-блогер Алексей Иванченко.

Сама работа вместе с обсуждением занимает 1,5−2 часа. Но и этим «Открытая лабораторная» не ограничивается. На каждой площадке всегда своя изюминка. Будет так и на этот раз. Например, на химфаке МГУ Алексей Иванченко покажет участникам лабораторной взрывное научное шоу. Если акция проводится в естественнонаучном музее — гостей ждут интер­активные экскурсии. В МИСиС ожидается Science Art Show от Алексея Бобровского, российского химика, преподавателя МГУ, доктора химических наук, профессора РАН. А еще он один из немногих в России, кто играет на гигантской барабанной установке, одновременно исполняя не только ритмические, но и мелодические партии. «Его барабанная установка занимает целую комнату приличных размеров, — сообщил организатор „Открытой лабораторной“ Евгений Насыров. — Приходите, будет громко!»

Остается добавить, что участников ждут подарки от партнеров акции, а самые химически подкованные получат научно-популярные книги от издательства «Альпина нон-фикшн». Акция в этом году пройдет не только по-русски: чтобы языковой барьер не мешал понимать химию, «Лабу» проведут также на английском, французском, испанском и даже вьетнамском языке. Основными зарубежными площадками станут представительства Россотрудничества — центры науки и культуры, а в России зарегистрировано несколько сотен пунктов приема «Лабы» в школах, университетах, библиотеках, музеях и других общественных пространствах. Точные места проведения MendeleevLab указаны на сайте openlaba.com. Присоединиться к процессу можно будет и виртуально, через онлайн-версию викторины на сайте laba.media.

Светлана Михайлова

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