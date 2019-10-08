«Глядя из Лондона»

Я уже писала о замечательном подарке, полученном мной на прошлое Рождество от друга, живущего в Сиднее, — это годовая подписка на журнал London Review of Books (Лондонское книжное обозрение, далее LRB). Журнал этот из числа так называемых тонких и форматом слегка напоминает наш старый «Огонёк».

Выходит LRB раз в две недели на 39 полосах, по четыре колонки на каждой; шрифт мелкий, но для чтения вполне удобный. Почти вся реклама сосредоточена на четырех последних страницах, за исключением объявлений об особо важных новых изданиях и значительных культурных мероприятиях.

В любом номере LRB мы найдем как минимум один текст в жанре рассказа, а также стихотворение или поэму — иногда довольно большого объема. Главное — это обстоятельные статьи, рецензии и обзоры, затрагивающие актуальную мировую политику и культурную жизнь.

В каждом номере LRB по крайней мере одна страница полностью отводится письмам читателей. Такой материал я — по очевидным причинам — понимаю хуже всего. В целом же «пафос» большинства статей мне внятен — пусть иногда в самом общем виде.

Расчет на самого разного читателя — важный аспект замысла LRB как общенационального и общедоступного журнала. Поэтому отдельный текст в LRB может быть сколь угодно высоколобым — важно, чтобы уровень реализации был достоин авторского замысла, в соответствии с которым статьи LRB адресованы разным читательским группам и разным социальным слоям. Поэтому равно уместен текст о нехватке общественных туалетов и «дневниковый» рассказ хирурга о его пациентах.

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В этой заметке я оставлю при себе восторг от обложек LRB и подбора фото, от уровня полиграфического мастерства etc; и ограничусь тем, что для меня оказалось главным: содержание.

Отмечу, что в LRB тщательно и систематически рецензируются не только книги и журналы, но и обсуждаются — иногда весьма детально — новые и старые фильмы.

Кроме того, читателя пунктуально информируют о разнообразных выставках, причем текст часто сопровождается качественно исполненными иллюстрациями, которые анализируются столь детально, как если бы материал был напечатан в специализированном журнале «по искусству».

* * *

Любую страну/город аршином общим не измерить — разве что ты пребываешь там годами и по собственной воле, а не вынужденно. Я обретаюсь всю жизнь в Москве, а в Британии я бывала, причем отнюдь не в праздности, а в работе, нередко весьма напряженной. И всегда London Review of Books поддерживал во мне приоткрывшееся еще в годы учения чувство причастности к большой и старой европейской культуре.

С годами это чувство лишь укрепилось…

Ревекка Фрумкина

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