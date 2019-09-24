Заявление членов Клуба «1 июля» о недопустимости репрессий и неправедного суда

Российские ученые уже выступили с открытым заявлением «Остановить каток политических репрессий». Оно обращено к руководству страны, содержит требование прекратить уголовное преследование участников мирных протестов, связанных с выборами в Мосгордуму и исходит из того, что источником власти является народ Российской Федерации. Государственные органы и силовые структуры обязаны обеспечить право граждан на мирный политический протест в соответствии с Конституцией.

К сожалению, к настоящему времени преследования не только не прекратились, но вступили в новую фазу, в которой суды по всей стране присуждают участникам мирных протестов и даже случайным прохожим уголовные наказания, отказываясь принимать во внимание очевидные доказательства невиновности осуждаемых. Многие из арестованных еще дожидаются рассмотрения своих «дел».

Профессия ученого требует объективности, строгой системы доказательств при недопустимости фальсификаций и подтасовок; мы знаем, что это такое, и полагаем, что правоохранительная система должна основываться на тех же базовых принципах. К сожалению, на наших глазах и следствие, и суды демонстрируют полное пренебрежение этими принципами, превращая защиту права в насмешку над ним. Наблюдающаяся волна репрессий при полной безнаказанности неправомерных действий силовых структур и произволе судей вызывает также широкое неприятие в стране, о чем свидетельствуют публичные заявления профессиональных сообществ артистов, учителей, врачей, священников и книгоиздателей; почти 200 000 подписей собрала петиция о прекращении уголовного преследования участников мирной акции 27 июля 2019 года в Москве.

В таких условиях мы считаем необходимым вновь обратиться ко всем ветвям власти с требованием обязать суды пересмотреть дела осужденных по так называемому Московскому делу и другим по сути политическим поводам, не допуская фальсификации доказательств, освободить всех задержанных по этим делам и привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этих репрессий, включая судей, выносящих заведомо неправосудные приговоры. Только это может обеспечить мирное развитие страны с уважением к достоинству и свободе ее граждан — необходимом условии такого развития.

А. Е. Аникин, академик РАН Ю. Д. Апресян, академик РАН Л. Я. Аранович, член-корреспондент РАН Л. Д. Беклемишев, член-корреспондент РАН А. А. Белавин, член-корреспондент РАН Е. Л. Березович, член-корреспондент РАН Е. А. Бонч-Осмоловская, член-корреспондент РАН А. Б. Борисов, член-корреспондент РАН С. А. Бурлак, профессор РАН И. В. Волович, член-корреспондент РАН М. М. Глазов, член-корреспондент РАН Н. П. Гринцер, член-корреспондент РАН А. В. Дворкович, член-корреспондент РАН В. В. Дмитриев, академик РАН А. В. Дыбо, член-корреспондент РАН Э. С. Закиров, профессор РАН В. Е. Захаров, академик РАН Л. М. Зеленый, академик РАН И. Н. Зилфикаров, профессор РАН А. И. Иванчик, член-корреспондент РАН В. В. Измоденов, профессор РАН И. М. Индрупский, профессор РАН А. А. Котов, член-корреспондент РАН Е. А. Кузнецов, академик РАН Я. В. Кудрявцев, профессор РАН А. Г. Литвак, академик РАН А. А. Масчан, член-корреспондент РАН А. М. Молдован, академик РАН А. Ю. Морозов, член-корреспондент РАН С. Ю. Немировский, член-корреспондент РАН Р. И. Нигматулин, академик РАН Н. Ю. Песков, профессор РАН Т. К. Пинегина, профессор РАН В. И. Ритус, член-корреспондент РАН Н. Н. Розанов, член-корреспондент РАН В. А. Рубаков, академик РАН Н. Н. Сибельдин, член-корреспондент РАН Е. В. Скляров, член-корреспондент РАН Р. Л. Смелянский, член-корреспондент РАН А. В. Соболев, академик РАН Г. С. Соколовский, профессор РАН О. Н. Соломина, член-корреспондент РАН А. А. Старобинский, академик РАН С. М. Стишов, академик РАН Р. А. Сурис, академик РАН С. М. Толстая, академик РАН А. Л. Топорков, член-корреспондент РАН Ф. Б. Успенский, член-корреспондент РАН Е. А. Хазанов, член-корреспондент РАН А. В. Чаплик, академик РАН Е. М. Чуразов, член-корреспондент РАН А. А. Ширяев, профессор РАН Д. Г. Яковлев, член-корреспондент РАН

1julyclub.org/node/328

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