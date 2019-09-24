По планетам налегке

Путеводители — особый сорт литературы, где главным героем выступает сам читатель. Путеводители не только помогают составить маршрут, но и позволяют заранее совершить путешествие в мечтах и планах. Собственно, реальное путешествие — зачастую лишь дополнение и воплощение этих фантазий, приложение к путеводителю.

Такой формат путеводителя по Солнечной системе выбрали для рассказа о планетах два зарубежных астронома — Оливия Коски и Яна Грсевич. «Путеводитель космического туриста» сделан по образцу обычного путеводителя, с традиционными описаниями достопримечательностей и кучей полезных советов.

А достопримечательностей, конечно, хватает. В обычных энциклопедиях можно прочесть про многие из них, но подобные абстрактные знания быстро выветриваются из головы. Здесь иначе: рассказы про кратеры и чужие атмосферы впечатляют и запоминаются.

К примеру, гора Олимп на Марсе — давно потухший, самый высокий в Солнечной системе вулкан, он поднимается на 27 км. Эверест в сравнении с ним — как избушка рядом с девятиэтажкой. Такие сведения тривиальны, но вот деталь, которая их оживит: путешествие на Олимп с подъемом и спуском зай­мет у туриста целый месяц.

Или любопытная подробность про Юпитер. Еще до того, как он станет виден, турист его услышит: за несколько недель до прибытия к планете, на расстоянии 5,6 млн км становится ощутимым магнитное поле Юпитера, и радио поймает шум — хриплый, навязчивый и недружелюбный «голос Юпитера».

Про давление на Венере всем известно, но вот деталь, которая помогает понять эту особенность. Космическому туристу предлагается аттракцион на Венере: спустить пластиковую бутылку вниз. Попав в зону высокого давления, она лопнет, словно раздавленная слоном, а если спустится еще ниже, то расплавится.

Получилась забавная и полезная книжка, изобилующая интересными запоминающимися сведениями. Они хорошо сочетаются с иронией авторов: «Если вы вернетесь из путешествия живым, воспоминаний хватит на всю оставшуюся жизнь».

Антон Нелихов

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