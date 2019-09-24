Парадокс Физтех-лицея: причины и следствия

Ликвидация ГОБУ «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы

Пока неравнодушные граждане напряженно следили за выборами в Мосгордуму, буднично начался новый учебный год.

2 сентября 2019 года Физтех-лицей им. П. Л. Капицы распахнул свои двери уже в новом качестве: теперь он называется АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы (АНОО — Автономная Некоммерческая Образовательная Организация). Теперь у этой учебной организации два учредителя — Министерство образования Московской области и Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). И да, чуть не забыл, небольшая мелочь: введена обязательная плата за обучение.

Напомним кратко хронологию последних событий1. После длительных позиционных боев администрации лицея с инициативной группой родителей в ноябре — декабре 2018 года, когда, не располагая конкретной информацией, родители могли только строить предположения, все уполномоченные инстанции твердили: «Вопрос находится в процессе обсуждения», «Будет разработана дорожная карта, с которой мы вас обязательно ознакомим», «Конечно же, будут учтены интересы малообеспеченных и менее социально защищенных учащихся» и т. д. Весной же 2019 года вообще наступило некоторое затишье, а позже губернатор А. Ю. Воробьёв даже вынес вопрос на обсуждение с самим президентом, и Владимир Владимирович под телекамеры, конечно же, обещал столь перспективному проекту всестороннюю поддержку, что несколько усыпило бдительность родителей.

Тем временем уже в первом квартале 2019 года лицей в статусе ГОБУ был приготовлен к ликвидации.

В конечном итоге ни разрозненные протесты и обращения по инстанциям родителей, ни открытое письмо губернатору2, ни обращения на горячую линию во время ежегодного общения президента с гражданами, ни даже вышедший 22 июня 2019 года на телеканале «Россия-1» сюжет на тему введения платы за обучение в Физтех-лицее не смогли привлечь достаточного внимания к данной проблеме.

Конечно, зачастую важная информация находится в открытом доступе, но мы обычные родители и без специализированного юридического и финансового образования можем ошибаться в своих выводах относительно премудростей ведения учета и контроля расходования бюджетных средств, нам остается лишь уповать на совесть уполномоченных для этого проверяющих органов.

Наблюдаются странности. В госзадании3 на 2019 год указано недостоверное количество учащихся: 301 человек по категориям начальное, основное общее, среднее общее, соответственно 83, 149, 69 чел. При этом, согласно отчету директора М. Г. Машковой за 2017−2018 годы4, в лицее обучалось 508 учеников, что примерно соответствует данным из госзадания на 2017 и 2018 годы. Среди нас, родителей, о столь значительном сокращении учащихся лицея не слышали, наоборот, построен и заселен интернатский корпус. Куда же делись дети? Между тем в отчете по исполнению госзадания5 за подписью директора М. Г. Машковой, датированном 02.04.2019, сообщается, что все заявленные качественные и количественные показатели достигнуты уже в первом квартале 2019 года! А поскольку финансирование образовательных учреждений у нас подушевое, то количество людей — это, соответственно, количество выделяемых и потраченных денег. Также много странного и непонятного, с нашей точки зрения, можно обнаружить в планах финансово-хозяйственной деятельности и на сайте госзакупок.

Тем временем наступил май, и на сайте государственного Физтех-лицея появились материалы приемной кампании в новоиспеченное АНОО, решение о создании которого было подписано губернатором А. Ю. Воробьёвым 20.03.2019 . Также на сайте государственного лицея, помимо прочих нарушений (существуют определяемые законом правила оформления сайта образовательной организации), был размещен устав АНОО и другие документы приемной кампании, не имеющие отношения к еще существовавшей на тот момент государственной организации. В рекламной кампании АНОО использовались фотографии учащихся лицея, которые были сделаны до изменения статуса и на использование которых в рекламной кампании АНОО не было получено разрешения родителей. Да и вступительные испытания проводились в помещениях государственного лицея и силами его преподавательского состава. Вообще, администрация лицея всячески старалась поставить как бы знак равенства между старой и новой организацией, в то время как всем очевидно, что и с точки юридической, и по сути это две совершенно разные организации. В этой связи даже непонятно, каким образом планируется осуществлять внесение изменений в большое количество документов, где Физтех-лицей фигурирует в прежнем статусе ГОБУ и связан с развитием и финансированием научного кластера на базе МФТИ, грантов и программ развития образования Московской области. Ведь нельзя же просто во всех документах заменить ГОБУ на АНОО, как того хотелось бы администрации лицея! Или можно? Следите за руками… Я думаю, скоро нам покажут еще несколько фокусов в области коммерциализации образования.

3 июля 2019 года губернатор Московской области А. Ю. Воробьёв подписал решение о ликвидации ГОБУ «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы. Обратите внимание, не об изменении статуса, не о реорганизации, а именно о ликвидации, потому что по-другому по закону сделать было невозможно.

Здесь хотелось бы более подробно остановиться на анализе причин, как, почему и, главное, зачем подобное вообще могло произойти.

В любой школе очень многое зависит от директора и его команды. Надо сказать, что тут позиция директора М. Г. Машковой была достаточно однозначна: мы хотим сделать лучшую школу, у нас большой опыт, мы знаем, что нужно делать, а если вас что-то не устраивает, то что же вы до сих пор делаете в нашей школе?! И на встрече родителей с представителями администрации города (к сожалению, не под запись), в утекшем в Сеть письме завуча Е. И. Сальниковой, а также в многочисленных частных разговорах всё время повторяется одна и та же мысль: такова сейчас общая тенденция в государстве — те, кто хочет обеспечить детям качественное образование, должны принять как данность, что качественное образование будет платным. Хотелось бы отметить, что инициатива с созданием самой-самой школы нашла таки необходимую поддержку в лице руководства Московской области: например, 5 июня 2019 года А. Ю. Воробьёв поздравил М. Г. Машкову с присвоением почетного звания «Заслуженный работник образования Московской области».

В команду директора помимо педагогического коллектива лицея входят также представители Физтех-сообщества. Большую поддержку деятельности лицея оказывает Фонд развития физтех-школ. Наиболее яркими представителями данной организации являются Ю. О. Алашеев (председатель совета директоров ГК «Агама») и А. А. Иващенко (председатель совета директоров «ХимРар»). Они, а также исполнительный директор Физтех-союза А. Г. Штерн приняли деятельное участие в ситуации вокруг ликвидации ГОБУ «Физтех-лицей» и создании вместо него АНОО. Они полностью поддерживают решения директора М. Г. Машковой. Более того, они искренне считают, что таким образом спасают образование в стране. Что еще более печально, они занимаются не только такой вот специфической поддержкой Физтех-лицея, но и хорошо интегрированы в структуру управления самого МФТИ: Ю. О. Алашеев, например, помимо руководства группой компаний «Агама», занимающейся замороженной рыбой, трудится в качестве директора центра стратегического развития МФТИ. Методы управления же везде одинаковы!

Эта проблема, кстати, актуальна не только для Фонда развития физтех-школ, но и для самого МФТИ. Посмотрите, например, ради интереса на персоналии руководства Фонда целевого капитала МФТИ: приходящие из бизнеса в управление научными и образовательными организациями люди приносят туда характерные именно для бизнеса целевые установки и образ мыслей. Как результат — бизнеса в науке и образовании становится больше, а собственно самой науки и образования — меньше. К сожалению, это объективный процесс. Причем, заметьте, при наличии поддержки ведущего университета в научно-образовательной системе страны, использовании его имени, при поддержке проекта на федеральном уровне можно было бы сделать, в общем-то, из Физтех-лицея гораздо большее, чем еще одну частую школу для богатых (откуда уже ушла значительная часть способных детей, причем не только по финансовым соображениям). То есть имея возможность построить что угодно, действительно поднять на новый уровень науку и образование в стране и в мире, постигнуть законы мироздания, полететь на Марс и колонизировать Солнечную систему… вместо этого эти люди опять строят клуб для «избранных», для себя, своих детей, детей своих друзей — с немного предсказуемым результатом. И они после этого считают себя элитой?

Отдельного упоминания в команде Фонда развития физтех-школ заслуживает А. В. Новиков — в данный момент он значится у них на сайте6 как заместитель директора по развитию ГОБУ «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы, координатор программы создания школьного кластера «Физтех XXI», ранее фигурировал там координатором по переводу лицея в статус АНОО7. В его списке достижений, кроме собственно диплома МФТИ (выпуск 1988 года) и ВШЭ, солидная подготовка в области психологии: он является действующим членом ассоциации практикующих психологов и коучей8, где среди перечисленных в CV регалий существенную часть занимает список организаций наподобие «Института консультирования и системных решений»9, «Центр Современных системных расстановок Е. Веселаго»10 и других организаций, которые с первого взгляда классифицируются как явно сомнительные. В общем, теперь можно быть спокойным: судьбой Физтех-лицея занимается человек, уделивший немало времени телесной практике «Мануальный коучинг: методика и техники», курсу системного моделирования энерго-информационных процессов, а также таким предметам, как «Вселенская терапия» и «Тень, архетипы, петли и маршруты». Кроме того, в его арсенале опыт «антикризисного» управления ОАО «Сосновский судостроительный завод», плачевное состояние которого более, чем известно.

Второй составляющей, приведшей к подобному результату, является отсутствие в среде родителей учеников лицея солидарности и понимания если уж не глобального социально-исторического контекста, то хотя бы понимания своих собственных интересов на два хода вперед. При том, что многие люди были внутренне несогласны с таким положением вещей, определенно высказали свое мнение и активно поддержали громко-несогласных уже гораздо меньше людей. Если бы родителей, занявших принципиальную позицию, было бы чуть больше, то никакой губернатор, никакая администрация школы и никакой фонд ничего сделать бы не смогли. А так мы опять имеем очередную практическую иллюстрацию «дилеммы заключенного» из теории игр, когда каждый участник не доверяет другому, в результате своими действиями они вместо обоюдного выигрыша реализуют наименее предпочтительный для всех вариант.

История лицея, кстати, порождает интересный логический парадокс, возможно, его даже стоит назвать «парадоксом Физтех-лицея»: вы создали школу для одаренных детей, потом сделали ее платной; самым талантливым детям, чтобы они обеспечивали школе высокие рейтинги, вы даете гранты на обучение, иначе они разбегутся в другие сильные школы (хорошо, что пока есть куда). Вопрос: будет ли это по-прежнему школа для одаренных детей? Если да, то что там делают менее одаренные? Если все одаренные, то почему они все не учатся бесплатно? Снизится ли реальный уровень образования в такой школе?

29 августа 2019 года Физтех-союз опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» новость о том, что по итогам 2018−2019 года Физтех-лицей занял первое место в рейтинге школ Московской области. Хотелось бы обратить внимание, что это результат ГОБУ «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы, который администрация школы настойчиво пытается отождествлять с новым коммерческим лицеем в статусе АНОО. Тем интереснее будет сравнить результаты нового «Физтех-лицея» с достаточно высокими результатами его бесплатной версии. Хорошее финансирование, конечно, важно, но высокие результаты обеспечивают педагоги и ученики. И насколько мне известно, сейчас в связи с коммерциализацией Физтех-лицея наблюдается большой отток сильных детей в другие школы. Ну и при сравнении рейтингов, конечно, важно, кто и как их составлял.

Дмитрий Маслов,

выпускник МФТИ — 2004

1 Более подробно со всей этой историей можно ознакомиться в статьях «Физтех-лицей имени П. Л. Капицы: конфликт родителей и руководства из-за перехода на платную форму обучения» (ТрВ-Наука № 25 (269) 18.12.2018) и «Физтех, лицей будущего, полночь, XXI век» (ТрВ-Наука № 18 (278) 07.05.2019).

2 trv-science.ru/2019/05/20/otkrytoe-pismo-roditelej-fiztex-licej/

3 gobu.ftl.name/page/534/

4 gobu.ftl.name/page/476/

5 bus.gov.ru/pub/agency/277 164/tasks/8 895 446

6 go2phystech.ru

7 go2phystech.ru/index.php?id=9

8 app-n.ru/reestr-chlenov-APPN/neyrokouchi-chleny-appn/professionalnyy-uroven/novikov-aleksey-vladimirovich

9 rasstanovka.ru

10 constellations.ru/statement.html

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