Золото в бронзовой оправе

С 9 по 11 сентября в Брно (Чехия) проходили Европейские детские легкоатлетические игры. Это аналог чемпионата Европы среди молодых спортсменов. В этом году на Игры приехало более 4000 участников. Софья Прибиль из Троицка, которую поддерживает наша газета (а также инновационная компания 3R-Technology) продолжает коллекционировать медали и победы. На этот раз Соня выиграла соревнования по прыжкам в длину с результатом 5 м 49 см, установив рекорд соревнований в своём возрасте, 13 лет. Золотую медаль дополнили две бронзовых. Соня стала третьей в метании мяча (59,38 м) и в спринте на 60 м (8,19 сек). Милана Прибиль, мама Сони, сопровождавшая её на соревнованиях, посетовала на небольшую травму, помешавшую оптимальной подготовке. «Три недели до соревнований толком не тренировались, а здесь три дня пришлось выкладываться на полную катушку, — сказала Милана, — считаю, в целом справилась, отработала нормально».

Ну, а мы поздравляем нашу юную чемпионку и надеемся на продолжение её победного шествия по стадионам России и Европы.