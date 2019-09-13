13 сентября 2019 года, в 256-ой день текущего года, программисты традиционно празднуют свой профессиональный праздник — День программиста (в високосный год этот день выпадает на 12 сентября). Среди новых политзаключенных в СИЗО сейчас находятся два программиста — 34-летний выпускник МИРЭА Константин Котов и 26-летний выпускник Физтеха Айдар Губайдулин.

По отзывам коллег, оба — прекрасные профессионалы. Айдар работает программистом в компании «Сбербанк-Технологии». Константин — в компании систем видеонаблюдения DSSL. «Мемориал» признал обоих политическими заключенными (страница о Косте и об Айдаре).

5 сентября Котов был осужден за участие в мирных «несанкционированных» акциях на 4 года колонии общего режима по «дадинской» статье 212.1. На следующей неделе адвокаты намерены подать апелляцию на несправедливый приговор в Мосгорсуд. Его друзья ведут Телеграм канал @freekotov и страницу в Фейсбуке Котов INFO.

У Айдара 10 сентября 2019 года состоялись предварительное слушание его дела. Он был оставлен под стражей. В этот день Айдару исполнилось 26 лет. Во вторник 17 сентября в Мещанском суде Москвы (зал 409) с 12 часов начнется рассмотрение его дела «по существу». Его родные и друзья ведут страницу в Вконтакте. Программиста обвиняют в том, что он бросил пластиковую бутылку в полицейских, за это ему грозит от трех до восьми лет колонии.

Как отмечается на его странице, «родные, близкие и знакомые Айдара уверены, что он ни в чём не виновен, а дело сфабриковано. У него всегда была активная гражданская позиция, однако применять насилие в отношении кого-либо он бы точно не стал».

То же самое говорят друзья и родные о Константине Котове. Об этом же свидетельствуют объективные факты — видеозаписи с различных политических акций.

Двум программистам, двум честным неравнодушным гражданам России — Константину и Айдару — очень нужна общественная поддержка: приходите на их суды, пишите о них в социальных сетях. Зайдите на страницы их поддержки (Константина Котова и Айдара Губайдулина), посмотрите, какая нужна помощь. Вдруг вы можете чем-то помочь?

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