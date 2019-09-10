Воспоминания Михаила Германа

Михаил Юрьевич Герман (1933−2018) — ­известный искусствовед, автор книг и научных статей, а также популярных брошюр, всю жизнь проработал в Петербурге в Русском музее. Кроме многочисленных научных и популярных работ Герман написал и в основном успел опубликовать две книги мемуаров «Воспоминания о XX веке». Первую из них я недавно прочитала прямо с экрана вопреки своему правилу щадить глаза — уж очень не хотелось откладывать столь занимательное чтение, не имея видов на получение самой книги.

Должна признаться, что до этого о «питерском» Германе я ничего не знала и тем более не соотносила его с кем-либо из известных носителей этой фамилии. Оказалось, что М. Ю. Герман — сын известного советского писателя Юрия Германа и сводный брат недавно ушедшего от нас режиссера Алексея Германа. Связей между их семьями не было, но упомянуть это обстоятельство необходимо, чтобы упредить естественные вопросы читателя.

Герман М. Воспоминания о XX веке. — Азбука-Аттикус, 2018

(ранее книги публиковались под названием «Сложное прошедшее»)

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Михаила Германа вырастила и воспитала мать, с которой у него были глубокие и, я бы сказала, дружеские отношения.

Итак, обычные детские и полудетские пристрастия — игры, жизнь на даче, велосипед, чтение…

Потом война и эвакуация…

Чтобы не расставаться с сыном, мать устраивается на работу при детях, они оказываются в деревне в Молотовской (ныне Пермской) области. Наша семья (точнее, мы с мамой — папу отозвали в Москву) тоже была эвакуирована в Молотов (Пермь).

Голод. Неустройство. Всё еще война.

Наконец, возвращение в Питер. Взросление. Будни. Скудный быт. Чтение. Поиски себя.

За вычетом повседневных «деталей», очень похоже…

Написано как будто «просто»… Впрочем, если читатель успел обзавестись опытом хотя бы беглого самоописания, он уже знает: такая простота дается дорого.

Как писал Пастернак,

Но он был любим. Ничего

Не может пропасть. Еще мене —

Семья и талант. От него

Остались броски сочинений.

В общем, читайте.

Ревекка Фрумкина

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