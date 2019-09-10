Воспоминания Михаила Германа

Михаил Юрьевич Герман (1933−2018) — известный искусствовед, автор книг и научных статей, а также популярных брошюр, всю жизнь проработал в Петербурге в Русском музее. Кроме многочисленных научных и популярных работ Герман написал и в основном успел опубликовать две книги мемуаров «Воспоминания о XX веке». Первую из них я недавно прочитала прямо с экрана вопреки своему правилу щадить глаза — уж очень не хотелось откладывать столь занимательное чтение, не имея видов на получение самой книги.
Должна признаться, что до этого о «питерском» Германе я ничего не знала и тем более не соотносила его с кем-либо из известных носителей этой фамилии. Оказалось, что М. Ю. Герман — сын известного советского писателя Юрия Германа и сводный брат недавно ушедшего от нас режиссера Алексея Германа. Связей между их семьями не было, но упомянуть это обстоятельство необходимо, чтобы упредить естественные вопросы читателя.
(ранее книги публиковались под названием «Сложное прошедшее»)
Михаила Германа вырастила и воспитала мать, с которой у него были глубокие и, я бы сказала, дружеские отношения.
Итак, обычные детские и полудетские пристрастия — игры, жизнь на даче, велосипед, чтение…
Потом война и эвакуация…
Чтобы не расставаться с сыном, мать устраивается на работу при детях, они оказываются в деревне в Молотовской (ныне Пермской) области. Наша семья (точнее, мы с мамой — папу отозвали в Москву) тоже была эвакуирована в Молотов (Пермь).
Голод. Неустройство. Всё еще война.
Наконец, возвращение в Питер. Взросление. Будни. Скудный быт. Чтение. Поиски себя.
За вычетом повседневных «деталей», очень похоже…
Написано как будто «просто»… Впрочем, если читатель успел обзавестись опытом хотя бы беглого самоописания, он уже знает: такая простота дается дорого.
Как писал Пастернак,
Но он был любим. Ничего
Не может пропасть. Еще мене —
Семья и талант. От него
Остались броски сочинений.
В общем, читайте.
Ревекка Фрумкина