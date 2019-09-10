Молекулы без карнавальных масок

Прочитав запоем половину «Карнавала молекул», я поймал себя на мысли, что некоторые главы мне смутно знакомы, после чего решил узнать больше об авторе. Оказалось, что у меня не дежавю, я читаю книгу того самого Михаила Моисеевича Левицкого, вед. науч. сотр. Института элементоорганических соединений РАН, серьезного ученого и популяризатора химии, автора нескольких научно-популярных книг, статьями которого в студенчестве я зачитывался в журналах «Химия и жизнь», «Природа», «Потенциал» и др. В новой книге Левицкого в карнавальной феерии сошлись молекулы — герои его научно-популярных (и не только) статей.

«Карнавал молекул» можно считать дайджестом опубликованных за последнее десятилетие репортажей о новинках химии. Впрочем, важный для любой науки принцип новизны тут тоже соблюден. Книга, которую я прочитал, — не просто коллекция материалов в том виде, в котором они были опубликованы несколько лет назад. Готовя тексты к публикации, М. М. Левицкий дополнил прежние сюжеты новыми актуальными данными. Любого серьезного химика это не может не радовать — в этой науке, особенно в искусстве синтеза новых соединений или попытках поймать неуловимую когда-то молекулу, информация требует постоянной проверки и, если необходимо, правки.

«Карнавал молекул» сразу подкупает тем, что рассказывает о том, над чем химики трудятся в современных лабораториях — от получения новых лекарственных препаратов, конструкционных материалов до не имеющих пока еще практической пользы молекул (создателей которых просто завораживает необычность их структур). Вероятно, «Карнавал» — первая из прочитанных мною книг российских авторов о новинках современной химической мысли. Впрочем, и зарубежные популяризаторы в своих книгах, как правило, не спешат осваивать «химический фронтир», предпочитая «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Актуальность информации, приведенной в книге, особенно важна для тех, кому ее можно порекомендовать в первую очередь, — школьникам и студентам, изучающим химию, и их наставникам. Так можно узнать, как развиваются в настоящее время разные области современной химии, к чему можно приложить собственные силы, как выбрать научную группу по душе.

Ведь любую синтетическую молекулу кто-то получил первый раз, любую выполненную в лаборатории реакцию кто-то провел первым — науку делают люди. «Карнавал молекул» не забывает это и старается не только упомянуть об авторах открытия, но и показать, как этот человек выглядит, — в книге очень много фотографий химиков, о которых идет речь. (Кстати, дарю идею задачи химической олимпиады для школьников: соотнести портреты ученых из школьных учебников с их именами. Если узнают кого-то, кроме Д. И. Менделеева, то уже хорошо.)

Отрадно обнаружить в книге М. М. Левицкого имена современных российских ученых-химиков. Читатель сможет понять, что наша химическая наука и теперь способна на открытия мирового уровня, ну, а мне просто приятно видеть знакомые лица — оппонента моей кандидатской диссертации профессора химфака МГУ Дмитрия Анатольевича Леменовского и других знакомых мне химиков, с которыми я общаюсь в соцсетях и пересекаюсь на научных конференциях. Можно пожалеть только об одном: Михаил Моисеевич скромно не упомянул о своем вкладе в создание молекул — героев своей книги, хотя ему тоже, конечно, есть чем гордиться.

Как верно отмечено в предисловии, в книге недостает последовательного изложения, но зато ее можно читать с любого места. И с первых страниц читатель «Карнавала молекул» погружается в одну из самых красивых и одновременно самых сложных тем современной химии — в дизайн и создание «молекул без химических связей», катенанов и ротаксанов, за направленный синтез которых Жан-Пьер Саваж, Фрейзер Стоддарт и Бернард Феринга в 2016 году получили Нобелевскую премию по химии. Скажу откровенно: чтобы разобраться в материале первой главы, всё же необходимы некоторые базовые знания по химии. Может показаться, что более оправданно было бы начать книгу с чего-то более простого, но можно быть уверенным, что пропустив через себя информацию про «молекулярные цепи» и «молекулярные моторы» и поняв ее, без проблем можно будет усвоить не менее интересные рассказы о других открытиях в химии, которые предваряются яркими и метафоричными объяснениями теории химических процессов.

М. М. Левицкий не внушает читателю ложную уверенность в том, что химия — это просто. Он рассказывает, что химия — это увлекательно; главным рабочим инструментом химика во все времена является мозг, а главным профессиональным качеством — умение делать выводы из происходящего. Поэтому книгу нужно в обязательном порядке давать читать тем вчерашним школьникам и студентам-младшекурсникам, которые, насмотревшись смонтированных видеороликов с цветными огнями и быстрым изменением окраски раствора, приходят в лаборатории своих вузов «заниматься наукой», ожидая от работы быстрого результата и красивых внешних эффектов. Возможно, прочтение «Карнавала молекул» даст им понять, что в химии, как, впрочем, и в любой другой экспериментальной науке, быстрый результат — скорее исключение, чем правило, а красота научных результатов химика-синтетика — в структуре и свойствах полученных им веществ.

Естественно, что в рассказах о свежих достижениях химической науки рано или поздно должны появиться сюжеты, о которых не упоминается в школьных и вузовских учебниках, а иногда новые результаты исследований прямо противоречат изложенному в учебниках. Как человек старой закалки М. М. Левицкий не призывает переписать учебники и, конечно же, воздерживается от модных в настоящее время экстремистских призывов «выкинуть учебник», формулируя мысль о новой информации предельно корректно: «В учебниках содержатся знания, отшлифованные и проверенные десятилетиями, однако бывают сюрпризы. Например, известно, что угольная кислота Н 2 СО 3 в свободном виде не существует, она быстро распадается с образованием CO 2 и воды, что мы часто можем наблюдать, открывая газированные напитки. <…> До определенного момента это считалось истиной. Современные исследования показали, что в это утверждение можно внести поправку». Это лишний раз должно показать читателю, что любая смена существующих концепций в науке должна происходить не по мановению волшебной палочки. Химия — непростая, но увлекательная наука, которая благоволит аккуратным и терпеливым.

То, чего не хватило лично мне при прочтении: о некоторых открытиях или их аспектах хотелось бы узнать подробнее, ознакомившись с первоисточниками, но, увы, в книге ни в каком виде не приводятся библио­графические данные научных статей, которые использовались при ее написании. На с. 116 я заметил досадную опечатку: автора современной теории химической связи звали Гилберт Льюис, а не Герберт Льюис.

А в целом книга — замечательная. Тем, кто учит химию или учит химии, рекомендуется к обязательному прочтению — как минимум, чтобы не попадать впросак на студенческих конференциях, спрашивая докладчика: «А что это за термин „клик-химия“ вы тут нам придумали?» Тем, кто по разным причинам далек от химии, но хочет понять, чем же современные химики занимаются в лабораториях, прочесть тоже стоит — книга интересная.

Аркадий Курамшин,

канд. хим. наук

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