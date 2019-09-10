Чудо внутри нас

Будущее уже наступило. Появились технологии, не только предсказанные (или точнее — заказанные) фантастами, но и совершенно невероятные, которые ни один из самых прозорливых футурологов не сумел описать. Самое же удивительное, что мы быстро привыкли к ним, воспринимая «чудо» как нечто естественное. Дополненная реальность, сотни гигабайт данных на брелоке, цифровая видеокамера в мобильном телефоне, трехмерная печать, анализ ДНК — даже если кто-то не сталкивался с этими технологиями в повседневности, он мог услышать о них в выпуске новостей. И через болтовню комментаторов они оказывают влияние на культуру вообще и на наше восприятие возможностей современной цивилизации в частности.

Впрочем, есть нюанс. В своей новой книге биолог и журналист Елена Клещенко, которая известна кроме прочего научно-фантастическими повестями, приводит весьма показательный пример: в декабре 2002 года американка Лидия Фэйрчайлд прошла ДНК-тест, который показал, что она не может считаться матерью собственных детей. Вероятно, следовало бы задуматься, насколько проведенный анализ адекватен и учитывает все возможные ситуации, но вместо этого тут же было начато расследование, продолжавшееся почти полтора года. Лидию обвиняли в похищении новорожденных у какой-то другой женщины! Ей повезло: адвокаты настояли на более тщательном обследовании, в результате которого было установлено, что она является генетической «химерой», то есть человеком, в котором присутствуют живые клетки другой «особи» — в данном случае нерожденной сестры Лидии. Конечно, сам по себе случай очень редкий, но его социальное обрамление демонстрирует, сколь велико доверие к «чудесам» современной науки.

Не нужно слепо доверять, говорит Клещенко, куда полезнее для саморазвития разобраться в сути технологии, посмотреть, как она создавалась, как может быть применена и чего от нее ждать в будущем. И тогда мелькнувшее в новостях сообщение типа «Ученые с помощью теста ДНК доказали…» обретет ясный смысл в контексте современности.

Надо сказать, что книга «ДНК и ее человек» появилась очень вовремя. И вполне закономерно попала в лонг-лист премии «Просветитель». Популярных работ о разнообразных генетических исследованиях опубликовано предостаточно (здесь стоит упомянуть «Геном: автобиография вида в 23 главах» Мэтта Ридли, «Мой неповторимый геном» Лоны Франк и «Мусорную ДНК» Нессы Кэри). Все они интересны, однако в той или иной степени оторваны от бытовой практики. Между тем именно в повседневности раскрывается значение того или иного открытия для общества, ведь не случайно исследователи, работающие на переднем крае, придумывают к своим мудреным выкладкам яркие иллюстрации типа демона Максвелла или кота (кошки) Шрёдингера. Кроме того, «распутывание» нитей ДНК оказывается не менее захватывающим процессом, чем какой-нибудь судебный детектив, что и продемонстрировала Елена Клещенко в новой книге на множестве эффектных эпизодов недавней истории, включая вышеупомянутую загадку детей Лидии Фэйрчайлд, которая могла бы послужить отличной основой для триллера.

Отечественного читателя наверняка заинтересуют главы, посвященные изучению останков расстрелянной семьи царя Николая II и генетической реконструкции родословной первых русских князей. В обоих случаях кропотливый анализ ДНК позволил опровергнуть многочисленные спекуляции вокруг острых тем, имеющих сегодня политическую окраску. Более того, удалось сделать несколько неожиданных открытий: например, в геноме Николая II вы­явили редчайшую цитоплазматическую мутацию (гетероплазмию), о которой ученые не имели устойчивых представлений, а гаплогруппа N1c1-Y4338, общая для ветви Рюрика, обнаружена не только у «чистокровных» дворян, но и у обычных людей «крестьянского происхождения».

С другой стороны, тот, кто не хочет вникать в псевдоисторические дрязги, а предпочитает узнать о методах, применяемых при выделении, чтении и анализе ДНК, найдет достаточно подробное их описание: от трудоемкого секвенирования по Сенгеру до перспективного нанопорового секвенирования, устройство для осуществления которого по внешнему виду и размерам похоже на большой мобильник. Много страниц посвящено использованию ДНК-экспертизы в криминалистике. Кстати, вопрос с Джеком Потрошителем до сих пор не прояснен, несмотря на отдельные безответственные утверждения: результаты генетической идентификации, связывающие знаменитого маньяка с польским евреем Аароном Косминским, вызывают большие сомнения у профильных специалистов.

По ходу рассказа Елена Клещенко неоднократно подчеркивает: геном подавляющего большинства людей, не говоря уж о других биологических видах, пока не прочитан, поэтому по мере совершенствования и удешевления методов расшифровки ДНК следует ожидать новых открытий. На этом пути возможны ошибки (как в случае с Фантомом из Хайльбронна), но результаты, даже промежуточные, способны революционно повлиять на весь комплекс наук о жизни и разуме. Ведь главное чудо — книга, написанная природой, — находится внутри нас, и мы наконец-то научились ее читать.

Антон Первушин,

писатель-фантаст, научный журналист

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи