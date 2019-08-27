Вновь вспоминая Бориса Дубина

В ТрВ-Наука № 280 от 4 июня 2019 года [1] я писала о книге Бориса Владимировича Дубина «О людях и книгах». Автор ушел от нас в августе 2014-го, но и спустя пять лет знавшие его не готовы с этой потерей смириться…

Наверное, не всё, написанное Дубиным, я читала — если иметь в виду его многочисленные статьи и выступления. Но, как оказалось, кроме книг мною не раз прочитанных существует неизвестная мне книга Дубина — к тому же весьма необычная.

Книга эта озаглавлена «Пространство другими словами» с подзаголовком «Французские поэты ХХ века об образе в искусстве» (СПб., 2005). Это сборник высказываний современных французских поэтов, которому предпослано краткое (шесть страниц) предисловие Дубина: «Говоря фигурально: французские поэты о живописном образе».

О том, каков в точности вклад Бориса Владимировича в эту изящно изданную книгу, сообщается в выходных данных: «сост., пер., примеч. и предисл.». Не могу удержаться, чтобы не добавить сюда последнюю фразу издательского резюме: «Издание изобретательно иллюстрировано» (курсив мой. — Р. Ф.), которую, по-моему, следует читать: «Издание выполнено с подлинным изяществом».

С подлинным изяществом написано и упомянутое выше предисловие Б. В. к книге, а также его примечания, размещенные на полях. Всё это создает важный контекст для основного корпуса текстов. Тем самым читателю явлена целостность проблемы, а дискуссия обретает точку схода.

Как мне представляется, эссеистика — самый трудный жанр и для перевода, и для пересказа. Дубин писал свои эссе сверхплотно — притом «с последней прямотой». Еще и ­поэтому его тексты требуют от читателя определенных усилий — авторская мысль сжата как пружина. По мировоззрению Б. В. был, конечно же, просветитель — во всей полноте смыслов этого слова, за которым — наша богатая и трагическая история.

Помним, читаем, храним…

Ревекка Фрумкина

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