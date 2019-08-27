Святые мученики науки

Уважаемая редакция!

Передовая формация современной России предполагает самый широкий спектр точек зрения по всем вопросам мироустройства. Главное, чтобы эти точки зрения, при всем их многообразии, сохраняли между собой разумный, научно-обоснованный баланс и не раскачивали наш корабль, следующий неизменным курсом в светлое будущее.

Желающих пораскачивать таки хватает, но потуги их тщетны — настолько крепко сшито наше плавсредство, настолько опытен его капитан (считай, 20 лет у штурвала), настолько умела его команда! И мы, патриотически настроенные ученые (как же приятно себя причислять к этому самому передовому в стране отряду населения, не считая, конечно, людей с усталыми, но добрыми глазами, которые призваны защищать безопасность Родины), всячески способствуем тому, чтобы наш корабль продолжал стремительно двигаться выбранным и верным курсом.

Также мы видим свою задачу в том, чтобы наш линкор использовал во время своего неустрашимого рейда самые современные достижения цивилизации (адаптированные, конечно, к нашим, самым строгим, требованиям) и был надежно защищен от нападок внешних и внутренних врагов. Для их происков у нас всегда есть адекватные и, безусловно, симметричные ответы, базирующиеся в первую очередь на актуальнейших достижениях и великих традициях отечественной науки, которая длит свою историю от изобретателей алфавита Кирилла и Мефодия.

Казалось бы, сбой в стыковке корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Фёдором на борту и Международной космической станции — очевидная и очередная проблема нашей пилотируемой космонавтики. На самом деле это совсем не так, поскольку благодаря именно этому полету были открыты неизвестные мировой науке и «ранее не встречавшиеся колебания». Научные представители Роскосмоса дополнили пояснение: речь идет о колебаниях самого корабля «Союз», а не о каких-то неизвестных магнитных волнах. Мы и не сомневались — ВСЕ магнитные волны Роскосмосу известны и находятся под контролем.

Из скромности в Роскосмосе умолчали, что антропоморфный робот Фёдор (который сам по себе чудо из чудес) предлагал свои услуги по пилотируемой стыковке «Союза» и МКС. Но после консультаций с изобретателями Фёдора из Фонда перспективных исследований было решено не рисковать жизнью андроида. В соответствии с техническим заданием заказчика (МЧС) Фёдор пока умеет открывать двери ключом, пилой и болгаркой, уверенно пользуется огнетушителем и даже водит автомобиль. Но все-таки разница между автомобилем и «Союзом» достаточно существенная, а способность к самообучению у Фёдора должна появиться только к следующему полету. Не помогла Фёдору и уникальная (единственная среди антропоморфных роботов на данный момент) способность ползать на четвереньках. Хотя эта способность феноменально полезна в узких стыковочных шлюзах космических аппаратов.

Лично я, как человек ответственный, технически грамотный и государственно мыслящий, считаю, что решение не рисковать таким выдающимся достижением российской науки абсолютно правильное. Для обычных космических стыковок у нас есть специально обученные люди, способные решить проблему даже на фоне вновь открытых колебаний и использовать их впредь на пользу народному хозяйству.

И в целом у меня нет никаких сомнений в том, что российская наука находится вместе со всем государственным кораблем на правильном пути. Это касается и сферы высоких технологий, и академической науки, и высшего образования, свидетельством чему является недавно опубликованная в свободных СМИ фотография министра науки и образования Михаила Котюкова. Тут важен не сам министр, которого мы, люди науки прекрасно знаем в лицо, а браслет на руке Михал Михалыча. Который состоит из великолепно выполненных иконок. И, на мой, свободный от всякого ханжества, взгляд, совершенно не важно, кто на этих иконках изображен. Если там святые люди Руси, то это означает, что, с одной стороны, министр верен традиционным православным ценностям нашей страны (в чем, собственно, нет ничего предосудительного, какой бы сан… или пост человек ни занимал); а с другой стороны — министр, демонстрируя оригинальный браслет всему просвещенному миру, тем самым подчеркивает, что выступает за максимально плодотворное сотрудничество двух могущественных и влиятельных в нашем государстве и обществе организаций — МОН и РПЦ.

Но, приглядевшись к браслету внимательно, я выскажу неожиданное и смелое предположение! На этих иконках изображены люди, которых можно смело называть святыми мучениками ­Науки: Исаак Ньютон, Галилео Галилей, Николай Коперник, Мария Склодовская-Кюри и Альберт Эйнштейн. И я очень надеюсь, что на браслете нашего научно-просвещенного министра (с другой стороны запястья) найдется место для иконок Михаила Васильевича Ломоносова и Дмитрия Ивановича Менделеева — как минимум. Такой браслет исключительно к лицу любому прогрессивному государственному деятелю, каковым, несомненно, является Михаил Михайлович Котюков.

Ваш Иван Экономов

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