Деятельность Мутко и Плутника как угроза существованию Института химической физики

То, чем я хочу поделиться, может показаться не столь значительным на фоне скандального поведения властей в Москве в течение последнего месяца. Однако мне представляется, что каждый должен действовать в меру своих возможностей и компетенции и публично рассказывать о вредоносных действиях высших правительственных чиновников, свидетелем которых он становится.

Речь идет о ситуации, сложившейся вокруг Института химической физики им. Н. Н. Семёнова (ИХФ) Российской академии наук (недавно преобразованного в Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН), которая угрожает существованию этого уникального научного учреждения. Институт, созданный в 1931 году моим дедом Николаем Николаевичем Семёновым, имеет славную историю, у которой во многих отношениях нет аналогов.

Во-первых, само появление новой области науки — химической физики — непосредственно связано с открытием в 1926 году Ю. Б. Харитоном, З. Ф. Вальта и Н. Н. Семёновым разветвленных химических цепных реакций, теоретический анализ которых был сделан и опубликован Н. Н. Семёновым в книге «Цепные реакции», вышедшей в 1934 году.

Во-вторых, успешное создание советского ядерного оружия, испытанного ровно 70 лет назад на полигоне под Семипалатинском, не было бы возможно без сотрудников ИХФ, занимавшихся ядерными цепными реакциями, — Ю. Б. Харитона, Я. Б. Зельдовича, Н. Н. Семёнова, К. И. Щёлкина, М. А. Садовского и многих других.

И наконец, в-третьих, ИХФ стал инкубатором, из которого выросло огромное количество направлений современной науки, включая физику горения и взрыва, химическую кинетику и гетерогенный катализ, спиновую химию и ЭПР-спектроскопию, ядерную и радиационную химию, физико-химию полимеров и др. ИХФ стал альма-матер для десяти различных вновь образованных институтов в Москве, Подмосковье и Сибири.

Несмотря на общую катастрофическую ситуацию с финансированием науки, ИХФ начиная с 1990-х годов занимает лидирующие позиции во многих областях химической физики и биофизики. Наиболее впечатляющие успехи ученых института за последнее время относятся к изучению спектроскопии сверхбыстрых процессов в химии и биологии, исследованию каталитического окисления углеводородов, нанотехнологиям, разработке принципиально новых двигателей для летательных и водных аппаратов и др.

Теперь о сути дела. В мае 2019 года Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства под председательством вице-премьера В. Л. Мутко (в прошлом печально прославившегося министра спорта, после Олимпиады в Сочи пошедшего на повышение) приняла решение об изъятии у ИХФ земельного участка на улице Косыгина размером около двух гектаров с целью строительства элитного дома для сотрудников Минобрнауки. Это строительство поручено АО «ДОМ.РФ» во главе с гендиректором и членом комиссии А. А. Плутником.

В результате решения комиссии Мутко и Плутника ИХФ лишается центрального теплового пункта, обеспечивающего лабораторные здания ИХФ и окрестные дома горячей и холодной водой, а также единственной дороги для проезда к зданиям ИХФ. Кроме того, эта территория — единственное место, где необходимо и возможно построить современный научно-образовательный комплекс. Таким образом в результате решения комиссии Мутко ИХФ не только потеряет возможность развития, но фактически перестанет нормально функционировать.

Стоило бы напомнить, что до 15 января 2020 года действует мораторий на недвижимость РАН, объявленный президентом России (и власти намерены его ежегодно продлевать). Принятое решение создает опасный прецедент для всего недвижимого имущества институтов Академии наук. Получается, что интересы ряда высших чиновников страны в отношении лакомого участка московской земли могут оказаться сильнее моратория, введенного В. В. Путиным. Кроме того, в своем письме на имя В. Л. Мутко от 30 апреля 2019 года министр науки и высшего образования М. М. Котюков выступил против этого строительства, подчеркнув, в частности, что данный земельный участок необходим ИХФ для перспективного развития создаваемого федерального исследовательского центра (копия письма есть в редакции ТрВ. — Ред.).

Однако комиссию Мутко не заинтересовало ни мнение министра М. М. Котюкова, ни мнение ученых ИХФ, ни мнение президента Российской академии наук А. М. Сергеева. Она не сочла нужным поставить в известность никого из научной общественности или администрации института и руководства РАН, а приняла решение [1] кулуарно и опубликовала его на правительственном информационном сайте. Против решения комиссии Мутко выступили и сотрудники близлежащих институтов РАН, и жители окрестных домов, которые потеряют придомовые территории, детские площадки и места для парковки автомобилей. Всё это не интересует комиссию Мутко, озабоченную только строительством элитной собственности для правительственных чиновников. Под флагом выполнения национального проекта «Жилье и городская среда» комиссия наносит непоправимый вред национальным проектам «Наука» и «Образование». Цинизм и наглость этого решения просто зашкаливают.

Таким образом, можно сделать вывод, что господа Мутко, Плутник и другие правительственные чиновники, вопреки интересам развития науки в стране, вопреки наследию и продолжению дела единственного российского нобелевского лауреата по химии академика Н. Н. Семёнова, озабочены только деньгами и собственностью для себе подобных, что им глубоко наплевать и на российскую науку, и на перспективы научно-технического прогресса в стране. Я убежден, что решения и действия комиссии Мутко ведут к необратимому отставанию России от цивилизованных стран и являются диагнозом отношения властей к науке.

Алексей Семёнов,

докт. биол. наук, профессор, зав. лабораторией НИИ физико-химической биологии

им. А. Н. Белозерского МГУ, гл. науч. сотр. ФИЦ ХФ им. Н. Н. Семёнова РАН

1. дом.рф/wp-content/uploads/2019/pk2/protokol_pk_№ 2_ot 14 .05.2019.pdf

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