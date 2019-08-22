Заявление ученых: остановить каток политических репрессий! (подписи на одной странице)

|#
|Имя
|Фамилия
|Страна
|Специальность, степень, должность, звание, аффилиация
|Дата
|1866
|Иван
|Махов
|Russia
|Магистр, инженер спбпу
|26.08 13:50
|1865
|Павел
|Ктиторов
|Russia
|орнитолог, СНС, кбн, ИБПС ДВО РАН
|26.08 13:46
|1864
|Илья
|Иткин
|Россия
|к.филол.н., ст.н.с. ИВ РАН, доц. НИУ ВШЭ
|26.08 13:33
|1863
|Алексей
|Дяткин
|United States
|Канд. хим. наук, ведущий научный сотрудник UDC, Inc
|26.08 13:10
|1862
|Юрий
|Ткаченко
|Россия
|к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана
|26.08 13:08
|1861
|Ян
|Галимов
|Россия
|канд.биол.наук, ИБР РАН
|26.08 12:50
|1860
|Вячеслав
|Шестаков
|Russia
|философ, д-р филос. наук, профессор
|26.08 12:06
|1859
|Елена
|Година
|Russia
|антрополог, д.б.н., профессор
|26.08 12:03
|1858
|Татьянв
|Ткачева
|Россия
|Кандидат филологических наук, доцент АГМУ
|26.08 11:30
|1857
|Сергей
|Ивин
|РФ
|ведущий инженер ЛПЭ ИЭФ УрО РАН
|26.08 11:04
|1856
|Пётр
|Власов
|Austria
|кандидат физ.-мат. наук, postdoctoral researcher, Institute of Science and Technology (IST) Austria
|26.08 11:04
|1855
|Яценко
|Наталья
|Россия
|Врач
|26.08 10:30
|1854
|Олег
|Кузнецов
|Россия
|историк, кандидат исторических наук, Чита. Забайкальский край
|26.08 10:16
|1853
|Черкасов
|Александр
|Россия
|научный сотрудник, Казанский Федеральный Университет
|26.08 10:09
|1852
|Наталья
|Лебедева
|Россия
|Экономист кандидат экономических наук
|26.08 09:48
|1851
|Сергей
|Николаев
|France
|кандидат биологический наук, профессор
|26.08 09:26
|1850
|Елена
|Белякова
|РФ
|кандидат исторических наук
|26.08 08:45
|1849
|Михаил
|Серебряный
|Russia
|Кандидат биологических наук, ботаника, ГБС РАН
|26.08 08:29
|1848
|Москвина
|Евгения
|Австрия
|К.б.н.
|26.08 08:22
|1847
|Евгения
|Гуркова
|Россия
|к.б.н., с.н.с., ИПА СО РАН (Новосибирск)
|26.08 08:06
|1846
|Владимир
|Блинов
|Russia
|Доктор биологических наук, профессор в Томском государственном университете
|26.08 07:47
|1845
|Наталья
|Прийдак
|Russia
|химик специалист
|26.08 07:29
|1844
|Виктор
|Арапов
|Russia
|пенсионер
|26.08 06:39
|1843
|Игорь
|Просанов
|Russia
|д. ф.-м. н., с.н.с. Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН
|26.08 04:29
|1842
|Константин
|Яценко
|Россия
|психотерапия, кандидат медицинских наук
|26.08 04:26
|1841
|Сергей
|Брудков
|Россия
|Программист
|26.08 03:20
|1840
|Ольга
|Кардаильская
|Новая Зеландия
|Исследователь, Кафедра Анатомии, Университет Отаго
|26.08 02:34
|1839
|Виктор
|Абаничев
|Russia
|Пенсионер
|26.08 02:21
|1838
|Илья
|Мавринский
|РФ
|к.ф.н
|26.08 01:44
|1837
|Роман
|Саромсоков
|Russia
|кандидат экономических наук
|26.08 01:41
|1836
|Александр
|Атаров
|Russia
|Композитор, педагог, член Союза композиторов РФ
|26.08 01:17
|1835
|Михаил
|Каленков
|Россия
|к. ф.-м. н., старший научный сотрудник, ФИАН
|26.08 00:31
|1834
|Aндрей
|Павлов
|Россия
|кхн, пенсионер
|26.08 00:14
|1833
|Ольга
|Симонова
|Russia
|Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН
|26.08 00:01
|1832
|Игорь
|Римский
|Russia
|программист
|25.08 23:51
|1831
|Юлия
|Флоринская
|Russia
|к.г.н., ведущий научный сотрудник РАНХИГС
|25.08 23:27
|1830
|Людмила
|Копаевич
|Russia
|геолог, профессор, МГУ, геологический факультет
|25.08 23:25
|1829
|Михаил
|Минц
|Россия
|кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН
|25.08 22:54
|1828
|Наталья
|Ярцеап
|Россия
|кандидат политичнских наук, доцент СНИУ.
|25.08 22:52
|1827
|Светлана
|Демиденко
|Россия
|Социолог, отв. секретарь журнала "Социологические исследования"
|25.08 22:43
|1826
|Наталья
|АНДРЕЕВА
|Россия
|Врач
|25.08 22:27
|1825
|Любовь
|Бронзино
|Россия, Испания
|Социолог, доктор социологических наук
|25.08 21:48
|1824
|Евгений
|Ермолин
|Россия
|историк культуры, медиатренер, д.п.н., профессор ЯГПУ, Ярославль
|25.08 21:04
|1823
|Николай
|Сухов
|United States
|аспирант физического департмента Принстонского университета
|25.08 20:38
|1822
|Надежда
|Лешукова
|Russia
|Пенсионер
|25.08 20:33
|1821
|Сергей
|Алексашенко
|United States
|Экономист, к.э.н., Brookings Institution
|25.08 20:19
|1820
|Леонид
|Евсеев
|Россия
|к.ф.м.н, старший научный сотрудник АО "ГНЦ НИИИАР"
|25.08 20:06
|1819
|Михаил
|Этингоф
|Россия
|Инженер-метролог, к.т.н.
|25.08 19:51
|1818
|Александр
|Соколов
|Russia
|биолог, ИМБ РАН
|25.08 19:11
|1817
|Tom
|Roberts
|United States
|Assistant Professor of Russian, East European and Eurasian Studies, Smith College
|25.08 19:09
|1816
|Валерий
|Кувакин
|Russia
|Профессор
|25.08 19:03
|1815
|Ирина
|Танунина
|Россия
|Драматург
|25.08 18:42
|1814
|Александр
|Лавров
|Россия
|Академик РАН, доктор филол. наук
|25.08 18:41
|1813
|Александр
|Бахалян
|Россия
|Программист
|25.08 18:32
|1812
|Оксана
|Богаевская
|Russia
|экономист, к.э.н., старший научный сотрудник ИМЭМО РАН
|25.08 18:27
|1811
|Николай
|Кудряков
|Russia
|атомные электростанции и установки, к.т.н., Институт ядерной энергетики - филиал Санкт-Петербургского политехнического ун-та в г. Сосновый Бор, доцент кафедры
|25.08 18:12
|1810
|Дмитрий
|Комаров
|Russia
|программист
|25.08 18:02
|1809
|Юрий
|Малетин
|Украина
|Химия, доктор хим.наук, зав.отделом
|25.08 17:49
|1808
|Валентин
|Дерновский
|Russia
|химик, кхн, заведующий лабораторией ИПТМ РАН
|25.08 17:47
|1807
|Александр
|Логинов
|Russia
|Кандидат исторических наук, доцент, МГЮА
|25.08 16:58
|1806
|Иван
|Ахметьев
|Россия
|литератор
|25.08 16:46
|1805
|Ольга
|Ключко
|Россия
|Доктор философских наук, профессор МГПУ
|25.08 16:36
|1804
|Алексей
|Зайцев
|Россия
|Д.б.н., Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
|25.08 16:23
|1803
|Лилия
|Карачурина
|Russia
|Доцент НИУ ВШЭ
|25.08 16:16
|1802
|Александр
|Кравцов
|РФ
|Пенсионер. В атомной энергетике с 02.08.67 по 31.12.18
|25.08 16:16
|1801
|Яна
|Линкова
|Russia
|филолог, доцент НИУ ВШЭ
|25.08 16:02
|1800
|Николай
|Коротаев
|Россия
|К.ф.н., доцент Института лингвистики РГГУ
|25.08 15:57
|1799
|Алексей
|Елисеев
|United States
|Химик, к.х.н.
|25.08 15:53
|1798
|Денис
|Тихонов
|Russia
|биолог, член-корреспондент РАН, Санкт-Петербург (Denny)
|25.08 15:42
|1797
|Роман
|Виддер
|Германия
|Филолог
|25.08 15:34
|1796
|Владислав
|Егоров
|Россия
|математик, к. ф.-м. н., доцент
|25.08 15:10
|1795
|Александр
|Сивацкий
|Россия, Бразилия
|математик
|25.08 15:06
|1794
|Ольга
|Шенцова
|Россия
|Кандидат педагогических наук, доцент
|25.08 15:00
|1793
|Виктор
|Демидов
|Россия
|доктор физ-мат наук, ведущий научный сотрудник ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН
|25.08 14:44
|1792
|Елена
|Юдина
|Russia
|к.психол.н., зав. кафедрой МВШСЭН, Москва
|25.08 14:25
|1791
|Андрей
|Кофман
|Russia
|филолог, доктор филологических наук, заместитель директора Института мировой литературы РАН по науке
|25.08 14:21
|1790
|Мария
|Надъярных
|Russia
|филолог, к.филол.н., ИМЛИ РАН
|25.08 14:10
|1789
|Галина
|Еремичева
|Russia
|вед.н.с. зав сектором социоурбанистики СИ РАН
|25.08 14:00
|1788
|александр
|горский
|Россия
|дфмн
|25.08 13:51
|1787
|Владимир
|Аристов
|Россия
|доктор физ.-мат. наук
|25.08 13:50
|1786
|Евгения
|Чикурова
|РФ
|кандидат биологических наук
|25.08 13:23
|1785
|Борис
|Бугаков
|Россия
|Пенсионер
|25.08 13:22
|1784
|Сергей
|Финашин
|Россия/Турция
|математик
|25.08 13:19
|1783
|Евгений
|Марголит
|Россия
|кандидат искусствоведения научный сотрудник Госфильмофонда РФ
|25.08 13:06
|1782
|елена
|кузина
|Russia
|преподаватель РГИСИ
|25.08 12:57
|1781
|Игорь
|Алексеев
|Российская Федерация
|физик, д.ф.м.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова
|25.08 12:23
|1780
|Лилия
|Костырева
|Russia
|к.ф.-м. н., ведущий программист НИИ механики МГУ, Москва
|25.08 12:19
|1779
|Марина
|Фридман
|Russia
|кандидат биологических наук, научный сотрудник
|25.08 12:14
|1778
|Игорь
|Пшеничнов
|Россия
|д.ф.-м.н., в.н.с. ИЯИ РАН
|25.08 12:14
|1777
|Светлана
|Щепеткина
|Russia
|кандидат ветеринарных наук, руководитель научного консультационного центра Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины
|25.08 12:04
|1776
|Павел
|Саркисян
|Россия
|доцент МГТУ им. Баумана
|25.08 12:02
|1775
|Александр
|Шевырев
|Russia
|Доцент МГУ, кандидат исторических наук
|25.08 12:02
|1774
|Людмила
|Романова
|Russia
|Клиническая лаборатораня диагностика, к.м.н.
|25.08 11:33
|1773
|Ольга
|Пряжникова
|Россия
|Научный сотрудник, ИНИОН РАН
|25.08 11:10
|1772
|Жанна
|Гарах
|Russia
|с.н.с., к.б.н., ИВНД и НФ РАН
|25.08 11:01
|1771
|Алла
|Смирнова
|Россия
|преподаватель, литературный переводчик, канд.фил.наук
|25.08 10:52
|1770
|Надежда
|Гуманова
|Russia
|Кбн, внс
|25.08 10:40
|1769
|Сергей
|Иванов
|Russia
|историк, профессор ВШЭ
|25.08 10:40
|1768
|Татьяна
|Нешумова
|Russia
|Филолог, научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой
|25.08 10:38
|1767
|Александр
|Малютин
|Russia
|к.ф.м.н., физика высокотемпературной плазмы
|25.08 10:34
|1766
|Ольга
|Пазухина
|Россия
|Кандидат философских наук, на пенсии
|25.08 10:25
|1765
|Наталья
|Самсонова
|Россия
|Филолог, кандидат педагогических наук
|25.08 10:15
|1764
|Дмитрий
|Иванов
|Россия
|Предпринематель
|25.08 10:05
|1763
|Марина
|Люблинская
|Russia
|Филолог, к.ф.н.
|25.08 10:03
|1762
|Ольга
|Рыбакова
|Россия
|кандидат философских наук, доцент, НГУ им. П.Ф.Лесгафта
|25.08 09:52
|1761
|Григорий
|Полотовский
|Россия
|математик, доцент Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского
|25.08 09:43
|1760
|Иван
|Любимов
|Russia
|PhD, с.н.с. РАНХиГС
|25.08 09:41
|1759
|Dmitrii
|Kouznetsov
|Japan
|Researcher, ILS UEC, Japan. (I made theory of ridged atomic mirrors and formalism of Superfunctions). As proof, that this is written by me, I load this petition at my site
|25.08 09:34
|1758
|Константин
|Золотарев
|Россия
|Новосибирск
|25.08 09:31
|1757
|Олег
|Соловьев
|Russia
|кандидат философских наук
|25.08 09:30
|1756
|Александр
|Лаврентьев
|Россия
|Врач анестезиолог-реаниматолог
|25.08 09:19
|1755
|Наталья
|Антропова
|Россия
|Антрополог, старший преподаватель, РГГУ
|25.08 08:49
|1754
|Елизавета
|Цуркова
|United States
|политология, аспирант, Принстонский университет
|25.08 08:31
|1753
|Галина
|Зыкова
|Russia
|доктор филологических наук, профессор Московского университета
|25.08 08:19
|1752
|Михаил
|Банк
|Israel
|Профессор
|25.08 08:05
|1751
|Всеволод
|Зельченко
|Russia
|филолог, доцент кафедры классической филологии СПбГУ
|25.08 08:03
|1750
|Вячеслав
|Киричков
|Нидерланды
|Высшее
|25.08 07:24
|1749
|Александра
|Радченко
|Россия
|К.б.н., с.н.с.
|25.08 06:53
|1748
|Изабелла
|Симонян
|США
|Математик, к.ф.м.н., пенсионерка
|25.08 06:41
|1747
|Владимир
|Трифонов
|Россия
|Биолог, д.б.н., зав.лаб. ИМКБ СО РАН
|25.08 06:40
|1746
|Елена
|Васина
|Brazil
|профессор Университета Сан-Пауло
|25.08 06:25
|1745
|Александр
|Кондратьев
|Russia
|пенсионер
|25.08 06:25
|1744
|Павел
|Кабанов
|Canada
|к.г.-м.н.
|25.08 06:25
|1743
|Лев
|Симонян
|США
|Хабилитированный доктор математики, пенсионер
|25.08 05:33
|1742
|Олег
|Чернышев
|United States
|профессор физики, Университет Джонса Хопкинса, США
|25.08 04:02
|1741
|Максим
|Дегтярёв
|Russia
|аспирант МГУ, м.н.с. ИПЭЭ РАН
|25.08 03:52
|1740
|Вячеслав
|Гуляихин
|Germany
|Доктор философских наук, доцент
|25.08 02:50
|1739
|Андрей
|Перепёлкин
|Россия
|Программист, выпускник Московского Института Электроники и Математики
|25.08 02:38
|1738
|Дмитрий
|Новиков
|США
|Физик, PhD
|25.08 02:15
|1737
|Наталья Дмитриевна
|Никулина
|Russia
|Зам. директора программы «Смольный институт свободных искусств и наук» СПбГУ с 2001-2011год
|25.08 02:06
|1736
|Алла
|Теплова
|Russia
|геодезист, пенсионер
|25.08 02:04
|1735
|Евгений
|Ростовцев
|Россия
|историк, д.и.н., профессор, СПбГУ
|25.08 01:52
|1734
|Анна
|Гуллер
|Австралия
|Биолог, PhD, научный сотрудник, Университет Нового Южного Уэльса
|25.08 01:37
|1733
|Александр
|Любимов
|США
|Биолог, д.б.н., профессор, Университет Калифорнии, Лос-Анджелес
|25.08 01:24
|1732
|Игорь
|Попеляев
|Russia
|кандидат биологических наук, выпускник биофака МГУ
|25.08 01:20
|1731
|Валерий
|Матюхин
|Russia
|канд. физ. мат. наук.
|25.08 00:51
|1730
|Надежда
|Давыдова
|Россия
|Бухгалтер
|25.08 00:24
|1729
|Татьяна
|Брегадзе
|Россия
|к.х.н., пенсионер
|25.08 00:01
|1728
|Марина
|Чадеева
|Россия
|физик, к.т.н., с.н.с. ФИАН
|24.08 23:35
|1727
|Сергей
|Шишкин
|Russia
|к. биол. н., нач. лаб., НИЦ "Курчатовский институт"
|24.08 23:25
|1726
|Василий
|Дунаев
|Russia
|студент
|24.08 23:23
|1725
|Мехмет
|Муслимов
|Россия
|лингвист, к.ф.н. , ИЛИ РАН
|24.08 23:11
|1724
|Рудая
|Наталия
|Россия
|Биология, кбн
|24.08 23:05
|1723
|Андрей
|Миронов
|Russia
|д.б.н., проф., биоинформатика
|24.08 22:59
|1722
|Владимир
|Лобаскин
|Ирландия
|физик, доктор физико-математических наук, профессор Университетского Колледжа Дублина
|24.08 22:58
|1721
|Дмитрий
|Крюков
|США
|физик, профессор, northeastern university
|24.08 22:27
|1720
|Алексей
|Савостин
|Россия
|д.ю.н.
|24.08 22:26
|1719
|Мария
|Скопина
|Russia
|профессор факультета прикладной математики-процессов управления СПбГУ, доктор ф.-м. наук по специальности 01.01.01
|24.08 22:12
|1718
|Галина
|Цирлина
|Россия
|электрохимик, профессор химического ф-та МГУ
|24.08 21:50
|1717
|Виталий
|Левин
|Russia
|кибернетик, доктор техн. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат международных премий
|24.08 21:49
|1716
|Лейла
|Валова
|Россия
|MBA
|24.08 21:48
|1715
|Галина
|Голосовская
|Russia
|врач
|24.08 21:36
|1714
|Галина
|Зверкина
|Россия
|Кандидат физ-мат наук, и.о. зав кафедрой "прикладная математика-1" РУТ(МИИТ), с.н.с. ИПУ РАН
|24.08 21:29
|1713
|Ирина
|Корсакова
|Россия
|В недалеком прошлом доцент слитого и уничтоженного единственного статистического ВУЗа
|24.08 21:28
|1712
|Олег
|Лагутин
|United States
|биология, PhD, предприниматель
|24.08 21:22
|1711
|Александр
|Кабанов
|Россия, США
|химик, д.х.н., член Европейской академии
|24.08 21:02
|1710
|Сергей
|Турицын
|Россия, Великобритания
|к.ф.м.н., физик
|24.08 20:58
|1709
|Павел
|Халатур
|Россия
|профессор, доктор физ.-мат. наук, Тверской университет
|24.08 20:57
|1708
|Елизавета
|Громогласова
|Russia
|политология, к.полит.н, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН
|24.08 20:46
|1707
|Ольга
|Тарасова
|Рф
|24.08 20:40
|1706
|Юрий
|Каракурчи
|Россия
|преподаватель словесности, лицей НИУ ВШЭ
|24.08 20:35
|1705
|Александр
|Полинский
|United States
|Химик, Ph.D, Ген Директор ОнкоТартиса
|24.08 20:34
|1704
|Андрей
|Морозов
|Russia
|Историк, Казань
|24.08 20:25
|1703
|Петр
|Лидский
|United States
|к.б.н., научный сотрудник, университет калифорнии, сан-франциско.
|24.08 20:20
|1702
|Алексей
|Баканов
|Россия
|кандидат исторических наук
|24.08 20:16
|1701
|Валентина
|Герасимова
|Russia
|адвокат
|24.08 20:09
|1700
|Александр
|Колесников
|United States
|Исследователь в области иммунологии и биомедицины
|24.08 19:55
|1699
|Анна
|Адамович
|Россия
|математик, к.ф.-м.н., доцент
|24.08 19:49
|1698
|Станислав
|Львовский
|Великобритания
|историк культуры, аспирант, Оксфордский Университет
|24.08 19:48
|1697
|Ольга
|Немировская
|Russia
|к.э.н., доцент Алтайский государственный университет
|24.08 19:35
|1696
|Илья
|Гинзбург
|Россия
|физик, д.ф.-м.н., проф. гл.науч. сотр. Ин-та математики им. Соболева СО РАН, Новосибирск и Новосибирский гос. университет
|24.08 19:32
|1695
|Сергей
|Прохоров
|Russia
|кандидат филологических наук, доцент по кафедре литературы
|24.08 19:04
|1694
|Андрей
|Алексеевский
|Russia
|к.ф.-м.н., в.н.с. МГУ НИИ ФХБ
|24.08 18:46
|1693
|Александр
|Белавин
|Россия
|теоретическая физика
|24.08 18:42
|1692
|Евгений Владимирович
|Рубель
|Russia
|Библиограф
|24.08 18:11
|1691
|Анна
|Олейникова
|Россия
|Редактор
|24.08 18:09
|1690
|Татьяна
|Грудкова
|Россия
|пенсионер
|24.08 17:45
|1689
|Путилова
|Татьяна
|Russia
|филолог
|24.08 17:41
|1688
|Ирина
|Викхольм
|Россия
|педагог, правозащитница
|24.08 17:37
|1687
|Ольга
|Мисюрина
|РФ
|физиология, молекулярная биология, к.б.н., патентный поверенный
|24.08 17:31
|1686
|Григорий
|Рыбников
|Россия
|математик, к.ф.-м.н.
|24.08 17:19
|1685
|Константин
|Соловьев
|Russia
|доктор исторических наук, профессор
|24.08 17:13
|1684
|Дмитрий
|Ильин
|Россия
|Водитель
|24.08 17:09
|1683
|Борис
|Жихаревич
|Russia
|Экономист, дэн.
|24.08 17:03
|1682
|Максим
|Хабаров
|Россия
|студент МФТИ
|24.08 16:47
|1681
|Алексей
|Мазаев
|Russia
|Поиск и разведка полезных ископаемых, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук
|24.08 16:43
|1680
|Надежда
|Кудряшева
|Russia
|д.ф.-м.н, профессор, Институт биофизики СО РАН
|24.08 16:33
|1679
|Александра
|Кюберис
|Россия
|Радиофизика, мнс, соискатель степени к.ф.-м.н.
|24.08 16:10
|1678
|Виктор
|Поздняков
|Россия
|Инженер-механик
|24.08 16:07
|1677
|Ольга
|Сычугова
|Россия
|философский факультет, бакалавр. Главный библиограф
|24.08 16:01
|1676
|Владимир
|Зюзин
|Россия, Швеция
|физик, phd, Nordita, Пиринемская школа теоретической физики
|24.08 15:54
|1675
|Владимир
|Зверев
|Россия
|историк, доктор наук
|24.08 15:50
|1674
|леонид
|вершинин
|Россия
|пенсионер
|24.08 15:49
|1673
|Фарагат
|Сибирьянов
|Россия
|пенсионер
|24.08 15:43
|1672
|Иосиф
|Абрамсон
|Russia
|физик, доктор технических наук, гл. н.с. научно-испытательного центра "Гипроцемент-Наука", член Координационного Совета и Правления СПб союза учёныхх
|24.08 15:42
|1671
|Локшин
|Александр
|Россия
|математик, доктор физ.-мат.наук, профессор
|24.08 15:38
|1670
|Александр
|Тузов
|Russia
|инженер-исследователь, педагог высшей категории
|24.08 15:37
|1669
|Анна
|Герасимова
|Эстония
|докторант Тартуского университета
|24.08 15:36
|1668
|Алексей
|Евсенин
|Russia
|Руководитель группы разработок, АПСТЕК Лабс, Санкт-Петербург, магистр физики
|24.08 15:05
|1667
|Аскольд
|Иванчик
|Россия
|историк, д.и.н., чл.-корр. РАН, ИВИ РАН и НИУ ВШЭ
|24.08 14:32
|1666
|Андрей
|Шемигон
|Russia
|инженер-конструктор
|24.08 14:32
|1665
|Валентина
|Шилова
|Россия
|к.соц.н, в.н.с. ФНИСЦ РАН
|24.08 14:32
|1664
|Евгений
|Балдин
|Russia
|физик, снс, к.ф.-м.н.
|24.08 14:14
|1663
|Александр
|Романов
|Russia
|приглашенный разработчик программ по детскому аутизму, СПБГУ
|24.08 13:49
|1662
|Александр
|Котюсов
|Россия
|младший научный сотрудник, Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург
|24.08 13:43
|1661
|Людмила
|Кузнецова
|Russia
|историк, Пермский государственный национальный исследовательский университет
|24.08 13:42
|1660
|Nikita
|Arnst
|Germany
|биохимик
|24.08 13:16
|1659
|Дмитрий
|Верховод
|Россия
|Математик, к.ф.-м.н.
|24.08 13:15
|1658
|Яцык
|Александра
|Эстония
|социолог, к.с.н., университетТарту
|24.08 13:11
|1657
|Елена
|Зарубина
|Russia
|кандидат педагогических наук
|24.08 13:03
|1656
|Михаил
|Синицин
|Россия
|Инженер
|24.08 12:58
|1655
|Игорь
|Готлиб
|Россия
|доцент Института химии СПбГУ
|24.08 12:55
|1654
|Евгений
|Мирошниченко
|Russia
|историк, философ, СПбГУ
|24.08 12:50
|1653
|Алексей
|Касьян
|Россия
|Д.ф.н., ст.н.с. Института языкознания РАН
|24.08 12:41
|1652
|Сергей
|Розум
|Russia
|Медицинская психология, к. пс. н., доцент, доцент (сейчас на пенсии)
|24.08 12:36
|1651
|Вадим
|Крюков
|Russia
|Д.б.н., зав . лаб . ИСиЭЖ СО РАН
|24.08 12:35
|1650
|Екатерина
|Владимирская
|Russia
|физик, к.ф.-м.н., доцент СПбПУ
|24.08 12:26
|1649
|Алексей
|Горинов
|Russia
|доцент факультета математики ВШЭ, PhD
|24.08 12:18
|1648
|Александр
|Кедров
|Россия
|Нейробиолог, аспирант в НИИНФ им. П.К. Анохина
|24.08 12:08
|1647
|Андрей
|Демехов
|Russia
|Физика, д.ф.-м.н.
|24.08 12:03
|1646
|Гульшат
|Уразалиева
|Россия
|кандидат философских наук, доцент
|24.08 11:53
|1645
|Борис
|Трушин
|Россия
|математик, к.ф.-м.н.
|24.08 11:36
|1644
|Виталий
|Горанский
|Russia
|Астроном, кандидат физ-мат. наук
|24.08 11:29
|1643
|Александр
|Лельчук
|Россия
|актуарий, к.т.н.
|24.08 11:29
|1642
|Алексей
|Гусев
|Россия
|кандидат исторических наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова
|24.08 11:26
|1641
|Вера
|Куликова
|Россия
|черноголовка
|24.08 11:24
|1640
|Денис
|Кейер
|Russia
|к.филол.н., доцент кафедры классической филологии СПбГУ, научный сотрудник СПбИИ РАН
|24.08 11:14
|1639
|Мария
|Плюханова
|Italy
|профессор, кафедра славистики, Университет Перуджи
|24.08 11:11
|1638
|Петр
|Пушкарь
|Russia
|Доцент математического факультета НИУ ВШЭ
|24.08 11:06
|1637
|Дмитрий
|Семенов
|Россия
|зоолог, к.б.н., Москва
|24.08 11:00
|1636
|Александр
|Бородулин
|Russia
|кандидат биологических наук
|24.08 10:56
|1635
|Игорь
|Киреев
|Russia
|Биолог, д.б.н., МГУ
|24.08 10:50
|1634
|Сергей
|Черняков
|Russia
|старший научный сотрудник
|24.08 10:40
|1633
|Мария
|Казакова
|Russia
|Экономист, к.э.н., ведущий научный сотрудник Института Гайдара
|24.08 10:36
|1632
|Мария
|Артемьева
|Россия
|канд.филос.наук.
|24.08 10:20
|1631
|Алексей
|Эрлих
|Russia
|врач-каридолог, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова
|24.08 10:10
|1630
|Виктор
|Тунёв
|Россия
|экономист (MMT), CIO УК Агидель, тг-канал об экономике @truevalue, truevaluator.livejournal.com
|24.08 09:59
|1629
|Дмитрий
|Зотьев
|Россия
|доктор физико-математических наук, математик
|24.08 09:55
|1628
|Кирилл
|Нагаев
|Россия
|физик, д.ф.-м.н., ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН
|24.08 09:33
|1627
|Валерий
|Соболев
|Рф
|Нейробиология, без степени, мнс
|24.08 09:31
|1626
|Михаил
|Пятибратов
|Russia
|кандидат биологических наук, с.н.с.
|24.08 09:26
|1625
|Василий
|Щербаков
|Russia
|геолог, к.г.-м.н., с.н.с.
|24.08 09:22
|1624
|Сергей
|Шокарев
|Russia
|к.и.н., доцент РГГУ
|24.08 09:11
|1623
|Гордей
|Ястребов
|Germany
|социолог, PhD, научный сотрудник Бамбергского университета
|24.08 09:08
|1622
|Михаил
|Бурцев
|Russia
|Долгопрудный
|24.08 09:03
|1621
|Дарья
|Еськова
|Россия
|Научный сотрудник ИА РАН, кандидат исторических наук
|24.08 09:00
|1620
|Федор
|Казанский
|Россия
|Зоолог
|24.08 08:52
|1619
|Евгений
|Тульчинский
|Россия
|Биолог МФТИ
|24.08 08:47
|1618
|Виктор
|Городецкий
|Russia
|Физиология мышечной деятельности, кандидат медицинских наук
|24.08 08:39
|1617
|Дмитрий
|Федосов
|Россия
|историк, старший научный сотрудник Института Всеобщей Истории РАН, член-корреспондент Королевского Эдинбургского Общества
|24.08 08:32
|1616
|Мария
|Молина
|Россия
|Лингвист, научный сотрудник Института языкознания РАН
|24.08 08:26
|1615
|Arkady
|Gurovich
|United States
|retired
|24.08 08:25
|1614
|Алина
|Джигарханова
|РФ
|экономист (диплом АТиСО)
|24.08 08:21
|1613
|Лариса
|Агеева
|Россия
|доцент, кандидат педагогических наук, член Союза Российских писателей
|24.08 08:19
|1612
|Евгений
|Водясов
|Россия
|Томск
|24.08 08:07
|1611
|Андрей
|Бородин
|Russia
|математик, зав. кафедрой, ПГТУ
|24.08 07:58
|1610
|Олег
|Мельник
|Россия
|зав. лабораторией, д.ф.-м.н., член-корр. РАН, МГУ
|24.08 07:51
|1609
|Виктор
|Райзман
|United States
|Металлург
|24.08 07:48
|1608
|Александр
|Барулин
|Russia
|лингвист, к.ф.н., доцент, с.н.с. Института языкознания РАН
|24.08 07:34
|1607
|Сергей
|Канн
|Russia
|библиотекарь, историк, к.и.н.
|24.08 07:33
|1606
|Ольга
|Сварник
|Россия
|Психофизиолог, ИП РАН
|24.08 07:29
|1605
|Аркадий
|Цурков
|Brazil
|математик, Федеральный Университет штата Рио-Гранде-де-Норте, Натал
|24.08 07:21
|1604
|Щеглов
|Геннадий
|Russia
|кандидат технических наук, доцент
|24.08 07:20
|1603
|Ирина
|Лагутина
|United States
|Кандидат Биологических наук, Technical Director of Animal Models Core, UNM CCC
|24.08 06:53
|1602
|Сергей
|Миридонов
|Мексика
|физик, PhD., старший научный сотрудник, CICESE
|24.08 06:48
|1601
|Александр
|Хомич
|Russia
|физик, ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.
|24.08 05:52
|1600
|ушанги
|рижинашвили
|United States
|философ ,PhD,пенсионер
|24.08 05:34
|1599
|Татьяна
|Цивьян
|Россия
|д. филол. наук, Институт славяноведения РАН, Институт мировой культуры МГУ
|24.08 04:53
|1598
|Виктор
|Виноград
|Германия
|Геохимик, Научный Центр Юлих
|24.08 04:47
|1597
|Павел
|Петров
|Россия
|зав. лаб., Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
|24.08 04:26
|1596
|Николай
|Ходарев
|United States
|Кандидат биологических наук, доктор биологических наук, Associate Professor, University of Chicago
|24.08 04:05
|1595
|Мария
|Суханова
|Russia
|лингвист
|24.08 03:33
|1594
|Милена
|Скворцова
|Россия
|физик, к.ф.-м.н.
|24.08 03:06
|1593
|Кирилл
|Тремасов
|Россия
|К.э.н. CIO в ИК Локо-Инвест, автор экономического канала @russianmacro
|24.08 03:03
|1592
|Владимир
|Подольский
|Germany
|Аспирант в Техническом Университете Мюнхена, ИТ
|24.08 02:59
|1591
|Michael
|Alexeev
|United States
|Professor of Economics, Indiana University, Bloomington, Indiana
|24.08 02:49
|1590
|Maria
|Schreider
|Australia
|Narara
|24.08 02:20
|1589
|Богдан
|Фауль
|Россия
|Аспирант, Институт Философии
|24.08 02:18
|1588
|Тимур
|Мухаматулин
|United States
|историк, к.и.н., университет Ратгерс
|24.08 02:08
|1587
|Андрей
|Пименов
|Russia
|физик
|24.08 01:49
|1586
|Александр
|Рахлин
|Russia
|инженер-исследователь, машинное обучение, выпускник МИЭТ
|24.08 01:40
|1585
|Рашковский
|Борис
|Russia
|Историк, к.и.н, н.с. ИВИ РАН
|24.08 01:37
|1584
|Александр
|Краснов
|Россия
|геофизик
|24.08 01:21
|1583
|Борис
|Степанов
|Россия
|доцент НИУ ВШЭ
|24.08 01:19
|1582
|Барановский
|Эдуард
|Russia
|24.08 01:01
|1581
|Игорь
|Гришин
|Россия
|редактор и переводчик, солидарный с учеными, Сколковский институт науки и технологий
|24.08 00:50
|1580
|Ирина
|Артемьева
|Россия
|Москва
|24.08 00:45
|1579
|Анна
|Богданова
|Швейцария
|Зав. группой, профессор
|24.08 00:31
|1578
|Наталия
|Кукушкина
|Russia
|председатель Профсоюза
|24.08 00:31
|1577
|Vladimir
|Zelevinsky
|US
|Physics professor, Michigan State University
|24.08 00:24
|1576
|Ivan
|Maximov
|Sweden
|Ass. Prof.
|24.08 00:21
|1575
|Дмитрий
|Егоров
|Russia
|инженер-физик, м.н.с., ФИАН
|24.08 00:21
|1574
|Воронцов
|Владимир
|Russia
|Созерцатель действительности
|24.08 00:11
|1573
|Алексей
|Мосин
|Russia
|Историк, д.и.н., председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, г. Екатеринбург
|24.08 00:02
|1572
|Александра
|Никитина
|Russia
|театровед, ведущий научный сотрудник МГПУ
|23.08 23:56
|1571
|Евгений
|Аврутин
|Великобритания
|Кандидат физико-математических наук, доцент факультета электроники университета Йорка, Великобритания
|23.08 23:56
|1570
|Иван
|Микиртумов
|Россия
|Д. филос. н., проф. Санкт-Петербургского гос. университета
|23.08 23:55
|1569
|Капитолина
|Федорова
|Южная Корея
|кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка
|23.08 23:41
|1568
|Петр
|Савельев
|США
|Экономика, Ph.D., профессор колледжа Вильгельма и Марии
|23.08 23:40
|1567
|Игорь
|Шерстнев
|Россия
|нс, к.ф.-м.н., ФИАН
|23.08 23:36
|1566
|Вячеслав
|Кузовлев
|Russia
|геоэкология, к.т.н., доцент Тверского государственного технического университета
|23.08 23:32
|1565
|Валентин
|Федосеев
|Switzerland
|Прикладная физика, к.ф.-м.н. CERN
|23.08 23:30
|1564
|Алексей
|Гиппиус
|Russia
|филолог, чл.-корр. РАН, НИУ ВШЭ
|23.08 23:29
|1563
|Денис
|Лавров
|United States
|биолог, PhD, профессор, Университет Штата Айова, США
|23.08 23:22
|1562
|София
|Андреева
|Израиль
|история древнего мира
|23.08 23:19
|1561
|Мария
|Герасимова
|Россия
|д.биол.наук, профессор МГУ им.М.В.Ломоносова
|23.08 23:09
|1560
|Мария
|Снегирёва
|Россия
|доцент РГППУ (Екатеринбург), кандидат педагогических наук
|23.08 23:05
|1559
|Светлана
|Хребтова
|Russia
|к.х.н., МПГУ, Москва
|23.08 23:03
|1558
|Виктор
|Хлебостроев
|Россия
|кандидат физико-математических наук, доцент
|23.08 23:02
|1557
|Виктория
|Гвоздева
|Россия
|истфак, соискатель
|23.08 22:55
|1556
|Юлия
|Епихина
|Россия
|социолог, к.соц.н., вед. н. с., ФНИСЦ РАН
|23.08 22:48
|1555
|Алексей
|Карпечко
|Finland
|Климатолог, PhD, профессор, Финский Метеорологический Институт
|23.08 22:45
|1554
|Елена
|Горбова
|Russia
|филолог, доктор филологических наук, РГПУ им. А.И. Герцена
|23.08 22:41
|1553
|Ольга
|Артемьева
|РФ
|Старший научный сотрудник, кандидат филос. наук, Институт философии РАН
|23.08 22:37
|1552
|Эмиль
|Паин
|Russia
|Этнополитолог, доктор полит.наук, профессор-исследователь НИУ- ВШЭ
|23.08 22:37
|1551
|Марина
|Додлова
|Germany
|Ph.D., экономика, доцент, Университет Пассау
|23.08 22:31
|1550
|Ефим
|Чистов
|Россия
|к.ф.-м.н.
|23.08 22:24
|1549
|Михаил
|Суслов
|россия
|физик, к. ф-.м. н. . с. МФТИ
|23.08 22:23
|1548
|Сергей
|Новиков
|Russia
|физика, кфмн, Международная Академия Творчества
|23.08 22:23
|1547
|Марина
|Волкова
|Russia
|Младший научный сотрудник
|23.08 22:22
|1546
|Панежин
|Владимир
|Россия
|Теоретическая ядерная физика,ктн,
|23.08 22:19
|1545
|Марина
|Уманская
|Russia
|биолог, к.б.н., старший научный сотрудник
|23.08 22:18
|1544
|Андрей
|Воробьев
|Россия
|доктор химических наук, профессор, Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова
|23.08 22:14
|1543
|Владимир
|Гутерман
|Россия
|Химик, д.х.н., профессор, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
|23.08 22:12
|1542
|Эльвира
|Осипова
|Russia
|филолог, доктор филологических наук, профессор
|23.08 22:12
|1541
|Наталия
|Злыднева
|Russia
|доктор искусствоведения, Институт славяноведения РАН
|23.08 22:08
|1540
|Сергей
|Коротаев
|Russia
|доктор физико-математических наук, заместитель директора Центра геоэлектромагнитных исследований ИФЗ РАН, профессор МГТУ им. Н,Э. Баумана
|23.08 22:06
|1539
|Александр
|Никифоров
|Russia
|Кандидат политических наук, доцент кафедры
|23.08 22:05
|1538
|Александр
|Апт
|Russia
|Иммуногенетик, д.б.н.,руководитель лаборатории
|23.08 22:03
|1537
|Петр
|Быковских
|Россия
|менеджер
|23.08 22:02
|1536
|Антон
|Аммосов
|Россия
|Аспирант, горного института, Северо-восточного федерального университета
|23.08 21:58
|1535
|Евгений
|Шеваль
|Россия
|биолог, д.б.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
|23.08 21:58
|1534
|Всеволод
|Критский
|Switzerland
|PhD, историк, лектор в Интернациональном Университете в Женеве
|23.08 21:57
|1533
|Борис
|Винер
|Россия
|к.с.н., старший научный сотрудник Социологического института РАН
|23.08 21:56
|1532
|Ольга
|Грушко
|United States
|Кандидат биологических наук, Медицинская Школа Университета Мичигана
|23.08 21:55
|1531
|Вячеслав
|Терехин
|Russia
|Инженер
|23.08 21:54
|1530
|Sergey
|Fokin
|Италия
|Pisa
|23.08 21:52
|1529
|Городецкий
|Анатолий
|Russia
|Инженер
|23.08 21:50
|1528
|Варвара
|Баскова
|Russia
|археолог, ст.лаб. Института археологии РАН
|23.08 21:48
|1527
|Мария
|Снеговая
|United States
|постдокторант Университета Джонса Хопкинса
|23.08 21:48
|1526
|Анатолий
|Пинский
|Россия
|PhD, историк, Европейский университет в Санкт-Петербурге
|23.08 21:34
|1525
|Марина
|Харламова
|Bulgaria
|MBA
|23.08 21:30
|1524
|Елена
|Никифорова
|Россия
|Пенсионер
|23.08 21:26
|1523
|Валентин
|Петушков
|Russia
|биофизик, к.б.н., ст.н.с. Института биофизики СО РАН
|23.08 21:25
|1522
|Наталья
|Родионова
|Russia
|научный сотрудник Института биофизики СО РАН
|23.08 21:22
|1521
|Борис
|Кербиков
|Россия
|доктор физ.- мат. наук
|23.08 21:15
|1520
|Сергей
|Панин
|Россия
|историк, д.и.н., профессор госуниверситета, Иркутск
|23.08 21:02
|1519
|Вера
|Виноградова
|Россия
|географ, к.г.н. ИГ РАН
|23.08 20:56
|1518
|Никита
|Равочкин
|Russia
|Кандидат философских наук
|23.08 20:48
|1517
|Юлий
|Барышников
|United States
|математик, профессор UIUC
|23.08 20:48
|1516
|Вячеслав
|Челомбитько
|Россия
|Профессор, доктор наук
|23.08 20:46
|1515
|Наталья
|Абрамсон
|Russia
|Зоолог, ведущий научный сотрудник, руководитель группы молекулярной систематики млекоптающих, ЗИН РАН
|23.08 20:46
|1514
|Андрей
|Сарычев
|Italia
|математик, к.ф.м.н., профессор
|23.08 20:44
|1513
|Юлия
|Ченцова Даттон
|United States
|Психолог, Georgetown University
|23.08 20:33
|1512
|Николай
|Портнягин
|United States
|Геофизика
|23.08 20:32
|1511
|Олег
|Верходанов
|Россия
|астрофизик, док.физ.-мат.наук, вед.научн.сотр., САО РАН
|23.08 20:32
|1510
|Алексей
|Крещук
|Russia
|ио снс ИППИ РАН
|23.08 20:31
|1509
|Сергей
|Смоляк
|Russia
|доктор экономических наук
|23.08 20:29
|1508
|Юрий
|Русинов
|Russia
|к.ф.-м.н.
|23.08 20:26
|1507
|Олег
|Сухорослов
|Россия
|к.т.н., с.н.с., ИППИ РАН
|23.08 20:26
|1506
|Трофимов
|Владимир
|Russia
|пенсионер
|23.08 20:25
|1505
|Светлана
|Юрьева
|Russia
|Санкт-Петебург
|23.08 20:23
|1504
|Станислав
|Поляков
|Россия
|к.ф.-м.н.
|23.08 20:20
|1503
|Ольга
|Трапезникова
|Россия
|д.г.н., г.н.с. ИГЭ РАН, Москва
|23.08 20:18
|1502
|Pavel
|Krapivsky
|USA
|Research Professor
|23.08 20:15
|1501
|Александр
|Щекотов
|Russia
|к.ф-м.н., в.н.с. ИФЗ РАН
|23.08 20:14
|1500
|Наталия
|Миропольская
|Russia
|кандидат биологических наук, снс ИМГ РАН, Москва
|23.08 20:08
|1499
|Татьяна
|Орловская
|Россия
|Доктор фармацевтических наук
|23.08 20:00
|1498
|Виктор
|Шнирельман
|Russia
|антрополог, доктор исторических наук, ИЭА РАН
|23.08 19:59
|1497
|Vladislav
|Abramov
|Россия
|специалист
|23.08 19:53
|1496
|Анатолий
|Сермягин
|Russia
|ведущий инженер АО "ИФТП" ГК "Росатом", г. Дубна
|23.08 19:50
|1495
|Александр
|Фиранчук
|Ирландия
|Экономист, PhD Candidate, Trinity College Dublin
|23.08 19:43
|1494
|Александр
|Хохлов
|Россия
|конструктор 1 кат. ЦНИИ РТК
|23.08 19:38
|1493
|Сергей
|Чаукин
|Россия
|археология, м. н. с. Институт археологии РАН
|23.08 19:32
|1492
|Игорь
|Сокальский
|Россия
|Физик, к.ф.-м.н
|23.08 19:31
|1491
|Сергей
|Сухарев
|Россия
|Доцент
|23.08 19:26
|1490
|Ольга
|Буянова
|Германия
|Пенсионерка
|23.08 19:24
|1489
|Ольга
|Фролова
|Россия
|д.ф.н.
|23.08 19:11
|1488
|Александра
|Филатова
|Россия
|Генетик, научный сотрудник ФГБНУ "МГНЦ", Москва
|23.08 19:08
|1487
|Геннадий
|Ососков
|Россия
|д.ф.-м.н. профессор, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
|23.08 19:04
|1486
|Элеонора
|Шафранская
|Russia
|преподаватель, дфн
|23.08 19:01
|1485
|Игорь
|Медведев
|Россия
|океанолог, к.ф.-м.н., руководитель лаборатории, Институт океанологии П.П. Ширшова РАН, Москва
|23.08 19:00
|1484
|Анатолий
|Коркин
|United States
|к.ф.-м.н, Университет Штата Аризона
|23.08 18:50
|1483
|Юлий
|Нисневич
|Россия
|профессор, доктор политических наук
|23.08 18:49
|1482
|Дмитрий
|Подушков
|Россия
|член Союза писателей России
|23.08 18:47
|1481
|Александр
|Смаль
|Russia
|м.н.с. ПОМИ РАН, преподаватель ИТМО
|23.08 18:47
|1480
|Равель
|Ахметшин
|Russia
|Физик, к.ф.-м.н.
|23.08 18:39
|1479
|Альбина
|Черкасова
|Россия
|пенсионер
|23.08 18:36
|1478
|Яна
|Фоменкова
|Россия
|Специалист
|23.08 18:36
|1477
|Денис
|Иванов
|Россия
|к.г.н., НИУ ВШЭ
|23.08 18:32
|1476
|Павел
|Лукин
|Russia
|доктор исторических наук
|23.08 18:29
|1475
|Андрей
|Плотников
|Россия
|микробиолог, кандидат мед. наук, доцент, заведующий ЦКП ИКВС УрО РАН
|23.08 18:29
|1474
|Александра
|Чмыхова
|Москва
|Историк международных отношений
|23.08 18:29
|1473
|Антон
|Суворов
|Россия
|экономист, доцент НИУ ВШЭ
|23.08 18:22
|1472
|Ольга
|Захарова
|Россия
|Хореограф
|23.08 18:19
|1471
|Михаил
|Свечников
|Россия
|физик, канд. физ.-мат. наук
|23.08 18:19
|1470
|Мария
|Лемак
|Russia
|Нейробиолог, кандидат биологических наук
|23.08 18:13
|1469
|Артемий
|Романов
|United States
|Социолингвист, историк, профессор Университета Колорадо, Болдер
|23.08 18:06
|1468
|георгий
|кипер
|Russia
|военный пенсионер
|23.08 18:03
|1467
|Юрий
|Александров
|Россия
|экономист, д.э.н., ИВ РАН
|23.08 17:59
|1466
|Олег
|Панкратов
|Russia
|геофизик, к. ф.-м. н., ст. н. сотр.
|23.08 17:52
|1465
|Константин
|Банников
|Russia
|доктор исторических наук, антрополог
|23.08 17:51
|1464
|Михаил
|Поленов
|Россия
|кандидат технических наук, пенсионер, Москва
|23.08 17:44
|1463
|Mikhail
|Sinev
|United States
|Los Alamos
|23.08 17:38
|1462
|Елена
|Глаголева
|Россия
|Научный сотрудник билогический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
|23.08 17:31
|1461
|Руслан
|Фейзуллин
|Россия
|Инженер
|23.08 17:29
|1460
|Андрей
|Щетников
|Russia
|историк науки, эпистемолог
|23.08 17:24
|1459
|Евгений
|Крымов
|Russia
|инженер, нач. лаборатории ЦНИИчермет
|23.08 17:22
|1458
|Владимир
|Гейман
|Russia
|научный сотрудник Института Сильноточной Электроники СО РАН
|23.08 17:20
|1457
|Денис Евгеньевич
|Божинский
|Russia
|Инженер
|23.08 17:18
|1456
|Виктор
|Бурдин
|Russia
|Кандидат филологических наук
|23.08 17:13
|1455
|Пётр
|Поляков
|Россия
|физик, редактор (пенсионер)
|23.08 17:09
|1454
|Михаил
|Шапиро
|США
|математика, Michigan State University
|23.08 17:07
|1453
|Семён
|Червинский
|Japan
|физик, PhD, к.ф.-м.н., исследователь, Окинавский Институт Науки и Технологий
|23.08 16:58
|1452
|Фёдор
|Кондрашов
|Austria
|профессор
|23.08 16:57
|1451
|Константин
|Лавров
|Россия
|математик
|23.08 16:56
|1450
|Дмитрий
|Пензар
|Russia
|биоинформатик
|23.08 16:49
|1449
|Ирина
|Глебова
|Russia
|д.полит.н., ИНИОН РАН
|23.08 16:40
|1448
|Сергей
|Туртиа
|Россия
|к.ф.м.н, ст.н.сотр Института Аналитического приборостроения РАН
|23.08 16:37
|1447
|Николай
|Поселягин
|Россия
|канд. филол. наук, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
|23.08 16:32
|1446
|Татьяна
|Татаринова
|Russia
|гидрогеолог, пенсионер
|23.08 16:31
|1445
|Владислав
|Аксенов
|Россия
|к.и.н., с.н.с. ИРИ РАН
|23.08 16:31
|1444
|Иван
|Полторацкий
|Россия
|филолог, м.н.с.
|23.08 16:30
|1443
|Дарья
|Семочкина
|Великобритания
|математик, PhD, научный сотрудник, Университет Саутгемптона
|23.08 16:28
|1442
|Мария
|Манова
|Russia
|физика металлов, МИСиС выпускник
|23.08 16:27
|1441
|Павел
|Шелков
|Россия
|Москва
|23.08 16:26
|1440
|Александр
|Мирлин
|Германия
|физик, профессор, Технологический Институт Карлсруэ
|23.08 16:25
|1439
|Ростислав
|Кузнецов
|Финляндия
|физик, ст.н.с. Институт Физики Атмосферы РАН, Финский Метеорологический Институт
|23.08 16:24
|1438
|Галина
|Кочетова
|Россия
|к.б.н., с.н.с., биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
|23.08 16:23
|1437
|Илья
|Чупраков
|Canada
|Senior scientist, Liburdi Turbine Services Inc.
|23.08 16:22
|1436
|Татьяна
|Уразаева
|Россия
|экономист-математик, к. э. н., доцент, ПГТУ, Россия
|23.08 16:22
|1435
|Ольга
|Истомина
|Russia
|Филолог
|23.08 16:21
|1434
|Борис
|Рейцен
|Россия
|пенсионер
|23.08 16:19
|1433
|Зоя
|Каганова
|United Kingdom
|математик,к.физ-мат наук, пенсионер
|23.08 16:17
|1432
|Виктор
|Каплун
|Russia
|к.филос.н., доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Санкт-Петербург
|23.08 16:16
|1431
|Михаил
|Воронов
|Россия
|научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН
|23.08 16:14
|1430
|Елена
|Косилова
|Россия
|Кандидат философских наук
|23.08 16:09
|1429
|Елена
|Носырева
|Russia
|Доктор юридических наук, профессор Воронежского государственного университета
|23.08 16:03
|1428
|Юрий
|Дворкин
|США
|профессор-ассистент
|23.08 16:02
|1427
|Ольга
|Томсон
|Россия
|Член-кор РАХ, кандидат искусствоведения, доцент каф. русского искусства института им. И.Е.Репина
|23.08 15:59
|1426
|Лев
|Кольцов
|Россия
|Инженер-строитель,пенсионер
|23.08 15:58
|1425
|наталья
|Новикова
|Russia
|антрополог, доктор исторических наук
|23.08 15:57
|1424
|Александр
|Ваганов
|РФ
|к.ф.-м.н, пенсионер
|23.08 15:56
|1423
|Варвара
|Склез
|Россия
|культуролог, научный сотрудник РАНХиГС
|23.08 15:55
|1422
|Феликс
|Гуревич
|Россия
|авиационные двигатели, к.т.н.
|23.08 15:49
|1421
|Борис
|Полануер
|США
|хикик, д.х.н.
|23.08 15:47
|1420
|Ирина
|Такала
|Россия
|историк, к.и.н., доцент ПетрГУ
|23.08 15:47
|1419
|Ольга
|Яковенко
|Россия
|Океанолог, вед. инженер
|23.08 15:45
|1418
|Валерий
|Пахомов
|Russia
|математик-экономист, КЭН, доцент МГУ, работающий пенсионер
|23.08 15:45
|1417
|Viktor
|Voronkov
|Russia
|социолог, Центр независимых социологических исследований, Санкт-Петербург
|23.08 15:43
|1416
|Наталья
|Полева
|Russia
|кандидат психологических наук
|23.08 15:41
|1415
|Елена
|Сироткина
|United States
|аспирантка Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл
|23.08 15:38
|1414
|Юлия
|Александровская
|Russia
|к.х.н., с.н.с.
|23.08 15:37
|1413
|Ирина
|Потехина
|Россия
|преподаватель истории и обществознания, ныне пенсионер
|23.08 15:36
|1412
|Шарнина
|Ариадна
|Россия
|доцент, кандидат исторически х наук
|23.08 15:34
|1411
|Александр
|Вологодский
|United States
|Биофизик, д. ф.-м. н.
|23.08 15:29
|1410
|Дмитрий
|Полонский
|Россия
|историк, научный сотрудник Института славяноведения РАН
|23.08 15:29
|1409
|Вероника
|Шарова
|Russia
|к. полит. наук, н.с. Института философии РАН
|23.08 15:28
|1408
|Лариса
|Мелихова
|Russia
|канд. ф.-м. н., руководитель проектов в Диссернете
|23.08 15:22
|1407
|Ольга
|Россихина
|Россия
|Кандидат биологических наук, доцент
|23.08 15:21
|1406
|Анна
|Ильичева
|Russia
|Психотерапевт, директор центра
|23.08 15:21
|1405
|Владимир
|Суворкин
|Россия
|астроном, н.с. ИПА РАН
|23.08 15:19
|1404
|Вячеслав
|Кудрявцев
|Россия
|к.ф.-м.н, доцент кафедры физики, Иркутский государственный университет
|23.08 15:19
|1403
|Юлия
|Волохова
|Russia
|аспирант УНЦИР РГГУ
|23.08 15:15
|1402
|Татьяна
|Папина
|Russia
|д.х.н.
|23.08 15:15
|1401
|Наталья Евгеньевна
|Кутейникова
|Россия, Москва
|методика преподавания литературы; кандилат педагогич. наук, доцент, член-корр. МАНПО
|23.08 15:13
|1400
|Ирина
|Иртегова
|Russia
|химик, к.х.н.
|23.08 15:11
|1399
|Глеб
|Позднев
|Россия
|23.08 15:09
|1398
|Ольга
|Зайцева
|Russia
|Кандидат исторических наук, доцент ТГУ
|23.08 15:02
|1397
|Дммтрий
|Казаков
|Россия
|физик, чл-корр РАН, ОИЯИ
|23.08 14:59
|1396
|Сидорова
|Светлана
|Россия
|историк, к.и.н., Институт востоковедения РАН, Москва
|23.08 14:58
|1395
|Ксения
|Кумпан
|Russia
|филолог, ИРЛИ РАН
|23.08 14:58
|1394
|Галина
|Борисова
|Russia
|зав. аспирантурой, к.х.н., бывший ИХФ РАН им. Н.Н. Семёнова ныне ФИЦ ХФ РАН
|23.08 14:55
|1393
|Владислав
|Соскин
|Германия, Россия
|экскурсовод, библиотекарь, переводчик, к. филос. н.
|23.08 14:54
|1392
|Юрий
|Гурин
|Россия
|кандидат экономических наук, консультатнт
|23.08 14:45
|1391
|Александр
|Звонкин
|Франция
|Математик, заслуженный профессор университета Бордо
|23.08 14:44
|1390
|Андрей
|Шумилин
|Russia
|теоретическая физика, к.ф.-м.н., научный сотрудник, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
|23.08 14:34
|1389
|Алексей
|Васильев
|Россия
|физик, д.ф.-м.н.
|23.08 14:32
|1388
|Евгений
|Седашов
|Россия
|PhD, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ
|23.08 14:30
|1387
|Михаил
|Плаксин
|Россия
|к.ф.м.н. доцент НИУ ВШЭ Пермь
|23.08 14:29
|1386
|Елена
|Ракова
|Россия
|К.ю.н., доцент, юрид. факультет НИУ ВШЭ СПб филиал
|23.08 14:22
|1385
|Генрик
|Карабашев
|РФ
|физик, д.ф.-м.н., г.н.с., Институт океанологии РАН, Москва
|23.08 14:15
|1384
|Андрей
|Синюшин
|Russia
|биолог, к.б.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
|23.08 14:13
|1383
|Роман
|Лейбов
|Estonia
|Литературовед
|23.08 14:11
|1382
|Дмитрий
|Кокко
|Russia
|Ст. Преподаватель
|23.08 14:07
|1381
|Светлана
|Морозова
|Russia
|к пс.н.
|23.08 14:05
|1380
|Ирина
|Голубева
|Россия
|Научный сотрудник, экономист
|23.08 14:00
|1379
|Константин
|Кравцов
|Russia
|Физик, аспирант
|23.08 13:59
|1378
|Юрий
|Зуев
|Россия
|к.б.н., старший научный сотрудник ВНИРО
|23.08 13:57
|1377
|Борис
|Писцов
|Россия
|МОСКВА
|23.08 13:53
|1376
|Татьяна
|Воронина
|Switzerland
|Историк
|23.08 13:50
|1375
|Владимир
|Заславский
|Россия
|кандидат технических наук
|23.08 13:46
|1374
|Анастасия
|Кальк
|Russia
|философ, социолог, аспирантка Новой Школы Социальных Исследований, Нью-Йорк
|23.08 13:44
|1373
|Кирилл
|Перевертин
|Россия
|Паразитолог, д.б.н. в.н.с. Центр паразитологии ИПЭЭ РАН
|23.08 13:42
|1372
|Мария
|Фаликман
|Russia
|доктор психол. наук, профессор НИУ ВШЭ
|23.08 13:42
|1371
|Ксения
|Семёнова
|Russia
|лингвист, лаборант кафедры ТиПЛ филфака МГУ
|23.08 13:40
|1370
|Дмитрий
|Мелихов
|Russia
|физик, д.ф.м.н., НИИЯФ МГУ им. Ломоносова
|23.08 13:37
|1369
|Максим
|Бунин
|Германия
|Ingenieur
|23.08 13:36
|1368
|Роман
|Шамолин
|Россия
|философ-антрополог, к.филос.н., ректор Новосибирского Открытого Университета
|23.08 13:29
|1367
|Сергей
|Воробьев
|Россия
|историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН
|23.08 13:27
|1366
|Нана
|Хитарова
|Россия
|Маркетолог
|23.08 13:25
|1365
|Александр
|Алексеенко
|Россия
|Канд. техн. наук, специальная металлургия
|23.08 13:22
|1364
|Григорий
|Беневич
|Russia
|кандидат культурологии, патролог
|23.08 13:17
|1363
|Вячеслав
|Белый
|Russia
|лауреат Государственной премии РФ по науке и технике
|23.08 13:16
|1362
|Александрина
|Ваньке
|Россия
|социолог, научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН
|23.08 13:15
|1361
|Алёна
|Литвяк
|Russia
|магистр международных отношений
|23.08 13:14
|1360
|Александра
|Юсупова
|Россия
|Стулент
|23.08 13:11
|1359
|Мария
|Силина
|Canada
|к.иск. ст. научн. сотр. НИИ РАХ, профессор Университета Квебека в Монреале
|23.08 13:10
|1358
|Наталья
|Есипенко
|Россиия
|23.08 13:10
|1357
|Наталья
|Шульгина
|Russia
|Биохимик
|23.08 13:03
|1356
|Евгения
|Кривушина
|Russia
|доцент, кандидат филологических наук, пенсионер
|23.08 13:03
|1355
|Алексей
|Немцев
|Russia
|психолог, кандидат психологических наук
|23.08 13:02
|1354
|Анастасия
|Мальцева
|Россия
|аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского
|23.08 13:00
|1353
|Александр
|Хорошев
|Russia
|доктор географических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
|23.08 13:00
|1352
|Владимир
|Сивицкий
|Russia
|бюджетник
|23.08 12:59
|1351
|Владимир
|Митрофанов
|Россия
|медицина
|23.08 12:59
|1350
|Надежда
|Атемасова
|Russia
|пенсионерка
|23.08 12:57
|1349
|Лев
|Лерман
|Россия
|инженер-электрик, изобретатель
|23.08 12:54
|1348
|Наталья
|Нусинова
|Россия
|Киновед, доктор искусствоведения
|23.08 12:53
|1347
|Мирослав
|Олейник
|Беларусь
|Программист
|23.08 12:48
|1346
|Илья
|Николаеа
|Россия
|23.08 12:47
|1345
|Александра
|Борисенко
|Россия
|доцент МГУ им. М. В. Ломоносова
|23.08 12:46
|1344
|Анна
|Архипова
|Россия
|кандидат юридических наук
|23.08 12:43
|1343
|Вадим
|Бикташев
|United Kingdom
|Профессор математики
|23.08 12:41
|1342
|Елена
|Пивоварова
|Россия
|кбн, ИЦиГ СО РАН
|23.08 12:40
|1341
|Екатерина
|Ларионова
|Россия
|филолог, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
|23.08 12:28
|1340
|Борис
|Гончаров
|Австралия
|Аспирант, Факультет Физики и Астрономии, Университет Монаша, Австралия.
|23.08 12:27
|1339
|Игорь
|Красковец
|РФ
|врач психиатр-нарколог
|23.08 12:25
|1338
|Варвара
|Андронова
|Russia
|бакалавр антропологии, РГГУ
|23.08 12:25
|1337
|Дмитрий
|Полетаев
|Россия
|кандидат экономических наук
|23.08 12:21
|1336
|Михаил
|Мартынов
|Russia
|кандидат философских наук, доцент, Чувашский государственый художественный музей
|23.08 12:21
|1335
|Татьяна
|Красавченко
|Russia
|литературовед, доктор филологических наук, ИНИОН РАН
|23.08 12:21
|1334
|Ирина
|Слепнева
|Россия
|химик, к.х.н., старший научный сотрудник ИХКиГ СО РАН (Новосибирск)
|23.08 12:17
|1333
|Мария
|Гаврилова
|Russia
|фольклорист, антрополог, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ШАГИ ИОН РАНХиГС
|23.08 12:16
|1332
|Александр
|Марков
|Россия
|д.б.н., зав. кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ
|23.08 12:14
|1331
|Петрова
|Виктория
|Russia
|медсестра
|23.08 12:14
|1330
|Глеб
|Галкин
|Россия
|IT инженер
|23.08 12:14
|1329
|Радик
|Муртазин
|Россия
|Специалист препресс
|23.08 12:12
|1328
|Татьяна
|Тимошенко
|Russia
|биолог, кбн
|23.08 12:12
|1327
|Александр
|Юрченков
|Россия
|к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН
|23.08 12:05
|1326
|Николай
|Сухов
|Россия
|23.08 12:04
|1325
|Татьяна
|Муртазина
|Россия
|редактор
|23.08 12:04
|1324
|Кирилл
|Попов
|Russia
|выпускник Химического факультета МГУ, аспирант
|23.08 12:03
|1323
|Екатерина
|Дворецкая
|Россия
|Философ, доктор философских наук, доцент
|23.08 11:56
|1322
|Андрей
|Голубев
|Russia
|08.00.05 доктор экономических наук профессор пенсионер
|23.08 11:54
|1321
|Alexander
|Radus
|Germany
|Dipl.-Ing.
|23.08 11:50
|1320
|Сергей
|Сергеев
|Russia
|кандидат исторических наук
|23.08 11:50
|1319
|Юлия
|Горбенко
|Russia
|архитектор
|23.08 11:49
|1318
|Олег
|Столяров
|Russia
|Инженер
|23.08 11:49
|1317
|Карен
|Акопян
|United States
|Доктор философских наук, профессор
|23.08 11:46
|1316
|Юрий
|Вронский
|Russia
|экономист, к.э.н.
|23.08 11:43
|1315
|Сергей
|Попов
|Россия
|профессор РАН
|23.08 11:42
|1314
|Андрей
|Щербак
|Россия
|политолог, научный сотрудник НИУ ВШЭ
|23.08 11:39
|1313
|Олег
|Булыгин
|Россия
|CEO, соучредитель Модуль- Проекты; инженер-физик, МФТИ; офицер-математик ВА им. Дзержинского
|23.08 11:38
|1312
|Василий
|Кравцов
|Russia
|PhD, в.н.с. университета ИТМО
|23.08 11:37
|1311
|Андрей
|Воробьев
|Russia
|пенсионер
|23.08 11:36
|1310
|Евгений
|Висков
|Россия
|Гражданин России
|23.08 11:33
|1309
|Денис
|Летняков
|Russia
|кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института философии РАН
|23.08 11:33
|1308
|Никита
|Кузьменко
|Russia
|Студент ВКИ НГУ
|23.08 11:29
|1307
|Ольга
|Мальцева
|Russia
|научный сотрудник, к.и.н., ИАЭТ СО РАН
|23.08 11:27
|1306
|Михаил
|Берлов
|Россия
|к.б.н., с.н.с.
|23.08 11:26
|1305
|Александр
|Макаров
|Россия
|канд.соц.наук, Казань
|23.08 11:26
|1304
|Алексей
|Гурьянов
|Россия
|к.филос.н, КГЭУ, Россия
|23.08 11:21
|1303
|Михаил
|Лебедев
|Россия
|история науки и международных отношений
|23.08 11:21
|1302
|Елена
|Шарова
|Russia
|Биолог, мнс лаборатории молекулярной генетики человека ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России
|23.08 11:20
|1301
|Андрей
|Осипов
|Россия
|Ведущий-инженер технолог
|23.08 11:19
|1300
|Надежда
|Самойлова
|РФ
|доцент
|23.08 11:19
|1299
|Александр
|Кнутов
|Russia
|ст.н.с ИГМУ НИУ ВШЭ
|23.08 11:18
|1298
|Ольга
|Бронникова
|France
|Доцент и научный сотрудник, Университет Гренобль Альпы, Франция
|23.08 11:17
|1297
|Алексей
|Егоров
|Россия
|д.м.н., профессор, заведующий лабораторией ИЭФБ РАН, г. Санкт-Петербург
|23.08 11:16
|1296
|Вячеслав
|Абаничев
|Russia
|Инженер
|23.08 11:14
|1295
|Марина
|Хаккарайнен
|Финляндия
|к.и.н
|23.08 11:10
|1294
|Галина
|Молохина
|Russia
|кандидат психологических наук
|23.08 11:08
|1293
|Александр
|Иванчик
|Россия
|астрофизик, член-корреспондент РАН, Санкт-Петербург
|23.08 11:07
|1292
|Александр
|Городков
|Россия
|д.б.н., зав. лаб. НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева
|23.08 11:05
|1291
|Павел
|Семенюк
|Россия
|Биолог, старший научный сотрудник, МГУ
|23.08 11:03
|1290
|Александр
|Парфентьев
|Russia
|радиотехника (согласно диплому об окончании вуза), дизайнер
|23.08 10:59
|1289
|Михаил
|Агапов
|Россия
|д.и.н., ведущий научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН, профессор Тюменского государственного университета
|23.08 10:57
|1288
|Чеботарев
|Павел
|Russia
|дфмн
|23.08 10:55
|1287
|Мария
|Гудзенко
|Франция
|Аспирантка и преподавательница публичного права на факультете права и политологии, Université d’Aix-Marseille
|23.08 10:47
|1286
|Евгений
|Осин
|Россия
|Психолог, к. психол. н., доцент НИУ ВШЭ
|23.08 10:46
|1285
|Георгий
|Энгельгардт
|Россия
|историк, к.и.н.
|23.08 10:45
|1284
|Николай
|Некрылов
|Russia
|к.г.-м.н., научный сотрудник Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана
|23.08 10:44
|1283
|Нина
|Опарина
|Sweden
|молекулярный биолог, канд.биол.наук
|23.08 10:44
|1282
|Алексей
|Бодров
|Россия
|радиофизика, магистр
|23.08 10:44
|1281
|Александр
|Кузнецов
|Russia
|классическая филология, д.ф.н., МГУ
|23.08 10:41
|1280
|Вадим
|Малахов
|Россия
|старший научный сотрудник ИИЕТ РАН
|23.08 10:41
|1279
|Александр
|Неклесса
|Россия
|Москва
|23.08 10:41
|1278
|Андрей
|Мисюрин
|Россия
|Биолог, онколог, д.б.н.
|23.08 10:40
|1277
|Никита Николаевич
|Хромов-Борисов
|RI
|Генетика, к.б.н., с.н.с.
|23.08 10:39
|1276
|Ольга
|Валиева
|Россия
|Экономист, к.э.н., старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН
|23.08 10:36
|1275
|Елена
|Кузьмина
|Россия
|Психолог, преподаватель психологии
|23.08 10:35
|1274
|Лариса
|Лезина
|Россия/Великобритания
|Молекулярный биолог, к.б.н., Университет Лестера
|23.08 10:30
|1273
|Ованес
|Акопян
|Австрия
|Научный сотрудник Инсбруского университета имени Леопольда и Франца
|23.08 10:29
|1272
|Максим
|Минченко
|Россия
|физик, мнс ФИАН
|23.08 10:29
|1271
|Екатерина
|Шибанова
|Россия
|стажер-исследователь, НИУ ВШЭ
|23.08 10:26
|1270
|Эмилия
|Юмашева
|Россия
|кандидат юридических наук
|23.08 10:25
|1269
|Сергей
|Степанов
|Russia
|доцент МИЭФ и Факультета экономических наук НИУ ВШЭ
|23.08 10:25
|1268
|Владимир
|Завьялов
|Россия
|доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИА РАН
|23.08 10:23
|1267
|Svetlana
|Zamorina
|Россия
|Perm
|23.08 10:20
|1266
|Анна
|Игнатова
|Россия
|Юрист
|23.08 10:20
|1265
|Роман
|Гильминтинов
|Russia
|Соискатель
|23.08 10:20
|1264
|Елена
|Логинова
|Russia
|столяр
|23.08 10:19
|1263
|Михаил
|Гвирцман
|Россия
|23.08 10:17
|1262
|Инна
|Машанова-Голикова
|Россия
|аспирантка факультета математики НИУ ВШЭ
|23.08 10:15
|1261
|Николай
|Шведченко
|Россия
|программист
|23.08 10:13
|1260
|Константин
|Гаазе
|Россия
|Магистр социологии, преподаватель, Московская высшая школа социальных и экономических наук
|23.08 10:10
|1259
|Людмила
|Фролова
|Россия
|Юрист
|23.08 10:07
|1258
|Сергей
|Стахорский
|Russia
|доктор искусствоведения, профессор, Институт кино и телевидения, Москва
|23.08 10:05
|1257
|Александр
|Гивенталь
|United States
|математик, профессор Калифорнийского Университета Беркли
|23.08 10:05
|1256
|Константин
|Красухин
|Russia
|Доктор филологических наук, зав. Сектором Институте языкознания РАН
|23.08 10:04
|1255
|Владимир В.
|Подольский
|Russia
|математик, к.ф.-м.н., МИАН и НИУ ВШЭ
|23.08 09:58
|1254
|Лнв
|Локуциевский
|Russia
|Математик, ведущий научный сотрудник
|23.08 09:55
|1253
|Марк
|Цирлин
|Israel
|Физическая химия, доктор химических наук, Университет Миссури, США,ведущий научный сотрудник (retired)
|23.08 09:53
|1252
|Даниил
|Кокин
|Russia
|УрФУ, аспирант, инженер-исследователь
|23.08 09:53
|1251
|Александр
|Пронин
|Russia
|доктор филологических наук, профессор СПбГУ
|23.08 09:52
|1250
|Андрей
|Фесенко
|Россия
|Кандидат педагогических наук. Планетарий им. Б.А. Максимачёва
|23.08 09:52
|1249
|Сергей
|Гаврилов
|РФ
|предприниматель
|23.08 09:51
|1248
|Иван
|Иорш
|Россия
|Оптика, физика конденсированного состояния, д. ф.-м. н, доцент университета ИТМО
|23.08 09:50
|1247
|Афанасьева
|Екатерина
|Russia
|кандидат юрид. наук
|23.08 09:50
|1246
|Вячеслав
|Львов
|Russia
|Химик, кхн, заведующий лабораторией препаративной биохимии ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России
|23.08 09:45
|1245
|Ирина
|Сандомирская
|Sweden
|профессор университет Седертерна
|23.08 09:45
|1244
|Ильдар
|Мустафин
|Россия
|программист, математик
|23.08 09:45
|1243
|Вадим
|Нечаев
|Russia
|инженер-пенсионер
|23.08 09:44
|1242
|Никита
|Петров
|Россия
|Кандидат филологических наук, зав. Лабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС, доцент РГГУ,
|23.08 09:39
|1241
|Александр
|Зверев
|Russia
|инженер
|23.08 09:39
|1240
|Петр
|Шильников
|Russia
|Программист, к.т.н., доцент кафедры РК9 МГТУ им. Н.Э.Баумана
|23.08 09:39
|1239
|Алексей
|Москвин
|Россия
|д.т.н., проф, конструктор, машиностроение
|23.08 09:38
|1238
|Наталия
|Матвеева
|Россия
|Нижний Новгород
|23.08 09:38
|1237
|Михаил
|Вайсфельд
|Россия
|ведущий научный сотрудник РАН, кандидат наук
|23.08 09:34
|1236
|Иван
|Раковский
|Russia
|Пенсионер
|23.08 09:32
|1235
|Дмитрий
|Бибичков
|Германия
|PhD, научный сотрудник
|23.08 09:30
|1234
|Татьяна
|Ромашко
|Finland
|аспирант, научный сотрудник
|23.08 09:30
|1233
|Андрей
|Топорков
|РФ
|филолог, член-корреспондент РАН
|23.08 09:26
|1232
|Леонид
|Пригожин
|Израиль
|профессор, У-т им. Бен-Гуриона в Негеве
|23.08 09:19
|1231
|Владимир
|Захаров
|Russia
|математик, профессор, МГУ
|23.08 09:18
|1230
|Леонид
|Гурвиц
|Нидерланды
|Астрофизик, профессор
|23.08 09:11
|1229
|Елена
|Чемагина
|Russia
|Старший научный сотрудник
|23.08 09:07
|1228
|Кисель
|Леонид
|Германия
|Технология каучука и резины, старший научный соьрудник, кандидат технических наук
|23.08 09:07
|1227
|Александр
|Муранов
|Россия
|Кандидат юридических наук, доцент МГИМО
|23.08 09:04
|1226
|Vadim
|Rossman
|United States
|Professor, Ph.D., Philosophy & Urban Studies, University of International Business and Economics
|23.08 09:03
|1225
|Алексей
|Гулевский
|Россия
|Радиоинженер
|23.08 09:03
|1224
|Алла
|Касьянова
|США
|к.и.н.
|23.08 09:03
|1223
|Николай Иванович
|Воробьев
|Russia
|кандидат юридических наук, доцент, профессор РАЕ, член-корреспондент Российской муниципальной Академии, член Научно-экспертного Совета при ЦИК РФ
|23.08 09:02
|1222
|Станислав
|Оссовский
|Russia
|Doctor of musical arts
|23.08 09:01
|1221
|Сергей
|Заводчиков
|Russia
|электрик
|23.08 08:56
|1220
|Заур
|Алисултанов
|Россия
|физика, д.ф.-м.н., снс ИФ ДНЦ РАН
|23.08 08:56
|1219
|Татьяна
|Северюхина
|Россия
|к.х.н., доцент
|23.08 08:55
|1218
|Ольга
|Коваль
|Germany
|Scientific visualization and design, Open ecology group
|23.08 08:55
|1217
|Татьяна
|Коржевская
|Russia
|Учитель
|23.08 08:54
|1216
|Михаил
|Кузьмич
|Russia
|Биомедицина,к.т.н.,пенсионер
|23.08 08:54
|1215
|Дмитрий
|Тушенцов
|Russia
|пенсионер
|23.08 08:54
|1214
|Наталия Александровна
|Плохова
|Russia
|Исторический факультет. МГУ. Выпускник.
|23.08 08:53
|1213
|Ирина
|Карацуба
|Россия
|Королев
|23.08 08:53
|1212
|Валентин
|Бажанов
|Россия
|д.ф.н., проф.
|23.08 08:53
|1211
|Георгий
|Сатаров
|Russia
|к.т.н., президент фонда ИНДЕМ
|23.08 08:52
|1210
|Наталья
|Зельвенская
|Россия
|программист
|23.08 08:51
|1209
|Борис
|Альтшулер
|Российская Федерация
|физик-теоретик, сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
|23.08 08:50
|1208
|Ирина
|Сироткина
|Россия
|кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник
|23.08 08:48
|1207
|Ольга
|Красоткина
|Russia
|Computer science, к. ф.-м. н.,
|23.08 08:42
|1206
|Александр
|Кремлёв
|Russia
|инженер
|23.08 08:41
|1205
|Игорь
|Антипин
|Россия
|к.т.н.
|23.08 08:40
|1204
|Игорь
|Соколов
|Russia
|бывший менеджер в образовании и науке, к.т.н.
|23.08 08:39
|1203
|Роман
|Константинов
|Russia
|Доцент МФТИ, к.ф.-м.н.
|23.08 08:38
|1202
|Мурашкин
|Сергей
|Russia
|ведущий инженер связи
|23.08 08:34
|1201
|Сергей
|Белановский
|Россия
|Социолог, к.э.н.
|23.08 08:32
|1200
|Наталия
|Медведева
|Россия
|д. филол. наук, на пенсии
|23.08 08:31
|1199
|Григорий
|Винтер
|Россия - Германия
|палеонтолог, действительный член Палеонтологического общества при РАН
|23.08 08:28
|1198
|Владимир
|Иванов
|Russia
|экономист, МГУ имени М.В. Ломоносова
|23.08 08:28
|1197
|Азат
|Тагирджанов
|Russia
|биоинформатик, к.ф.-м.н., СПбГУ и СПбГЭТУ
|23.08 08:26
|1196
|Тимур
|Халилов
|Russia
|политолог, кандидат политических наук. доцент Кубанского государственного университета, заместитель главного редактора - научный редактор научного журнала "Историческая и социально-образовательная мысль"
|23.08 08:24
|1195
|Павел
|Кудюкин
|Россия
|Историк и социолог, сопредседатель Профсоюза "Университетская солидарность"
|23.08 08:24
|1194
|Александр
|Гольдфарб
|United States
|биолог, Ph. D. New York
|23.08 08:23
|1193
|Татьяна
|Казарина
|Россия
|доктор филологических наук
|23.08 08:17
|1192
|Anatoli
|Torokhti
|Australia
|Associate Professor
|23.08 08:17
|1191
|Юрий
|Ковалев
|Россия
|астрофизик, дфмн, гнс, чл-корр РАН, ФИАН, Москва
|23.08 08:14
|1190
|Александр
|Антопольский
|Russia
|Д.т.н. главный научный сотрудник ИНИОН РАН
|23.08 08:13
|1189
|Даниил
|Попов
|Switzerland
|аспирант, департамент наук о Земле, университет Женевы
|23.08 08:09
|1188
|Гульнара
|Баишева
|Россия
|Физиолог, профессор, доктор медицинских наук, СамГМУ
|23.08 08:08
|1187
|Елена
|Нохрина
|Russia
|Астрофизик, к.ф.-м.н., с.н.с., МФТИ
|23.08 08:07
|1186
|Николай
|Мининков
|Russia
|д.и.н., проф., ЮФУ, Ростов
|23.08 08:04
|1185
|Михаил
|Назаркин
|Russia
|палеонтолог, ЗИН РАН
|23.08 08:04
|1184
|Богдан
|Ивашкин
|Russia
|Врач РХМДиЛ, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
|23.08 07:58
|1183
|Галия
|Бликбаева
|Россия
|Пенсионер
|23.08 07:57
|1182
|Оксана
|Толстоноженко
|Россия
|Филология, аспирант
|23.08 07:57
|1181
|Ярослав
|Кучериненко
|Russia
|кристаллограф, инженер, Геологический Факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
|23.08 07:57
|1180
|Тамара
|Маркарова
|Россия
|кандидат филологических наук, доцент
|23.08 07:56
|1179
|Феликс
|Израйлев
|Mexico
|физик, проф, д.ф.-мат.наук
|23.08 07:55
|1178
|Дмитрий
|Иванов
|Russia
|23.08 07:53
|1177
|Юрий
|Николаев
|Россия
|инженер
|23.08 07:49
|1176
|Юрий
|Самодуров
|Россия
|кандидат геолого-минералогических наук, пенсионер
|23.08 07:44
|1175
|Варвара
|Поздина
|Россия
|Биолог, младший научный сотрудник
|23.08 07:42
|1174
|Леонид
|Скворцов
|Россия
|к.т.н., МГТУ им. Н. Э. Баумана
|23.08 07:36
|1173
|Марина
|Гусельцева
|Россия
|доктор психологических наук, доцент
|23.08 07:35
|1172
|Григорий
|Мирский
|США
|Инженер, кфмн, Continental, Deer Park, Иллинойс, США
|23.08 07:34
|1171
|Иван
|Горделий
|США
|Маркетинг, PhD, постдок, Georgetown University
|23.08 07:30
|1170
|Валентина
|Першина
|Россия
|пенсионер
|23.08 07:28
|1169
|Вячеслав
|Чижов
|Russia
|водитель
|23.08 07:27
|1168
|Дмитрий
|Марьясис
|Россия
|Востоковед, ИВ РАН
|23.08 07:26
|1167
|Александр
|Столяр
|USA
|Профессор, Industrial Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign
|23.08 07:09
|1166
|Виктор
|Агаронов
|Russia
|врач
|23.08 07:00
|1165
|Владимир Леонидович
|Зимонт
|Italy
|инженер-физик, доктор технических наук, профессор, CRS4 Research Centre
|23.08 06:59
|1164
|Карина
|Сухорукова
|Russia
|геофизик, д.т.н., ИНГГ СО РАН
|23.08 06:57
|1163
|Валерия
|Иванюшина
|Россия
|Социолог, к.б.н, НИУ ВШЭ СПб
|23.08 06:55
|1162
|Александра
|Пиир
|Россия
|антрополог, ведущий редактор журнала "Антропологический форум", ЕУСПб, МАЭ РАН
|23.08 06:48
|1161
|Игорь
|Зевелев
|Russia
|Доктор политических наук
|23.08 06:45
|1160
|Анатолий
|Канторович
|Россия
|доктор исторических наук, исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
|23.08 06:40
|1159
|Алексей
|Устинов
|Russia
|Литературовед, преподаватель, к.ф.н.
|23.08 06:39
|1158
|Евгений
|Федоров
|Российская Федерация
|детский ревматолог, старший научный сотрудник ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой
|23.08 06:38
|1157
|mikhail
|iakovlev
|United States
|denton
|23.08 06:34
|1156
|Борис
|Штерн
|Russia
|физик д.ф-м.н. ИЯИ РАНз
|23.08 06:29
|1155
|Андрей
|Горбунов
|Россия
|Omsk
|23.08 06:28
|1154
|Ирина
|Фомичева
|Россия
|Учитель математики и технологии, педстаж 36 лет. Ленинградская область
|23.08 06:28
|1153
|Виктория
|Яковлева
|Russia
|Социолог, кандидат наук, НИУ ВШЭ
|23.08 06:26
|1152
|Арсений
|Докучаев
|Россия
|м.н.с., ИИФ УрО РАН
|23.08 06:17
|1151
|Дмитрий
|Манаков
|Russia
|Кандидат философских наук
|23.08 06:10
|1150
|Карина
|Шахгельдян
|Россия
|Д.т.н., профессор ВГУЭС
|23.08 05:50
|1149
|Александр
|Венгер
|Russia
|д.психол.н., профессор Государственного университета "Дубна"
|23.08 05:40
|1148
|Aнна
|Козленко
|United States
|Кандидат Биологических наук
|23.08 05:36
|1147
|Олег
|Коледа
|Россия
|Компьютерные технологии
|23.08 05:29
|1146
|Виктория
|Торстенссон
|Kazakhstan
|Ассистент-профессор Школы гуманитарных и социальных наук Назарбаев Университета, Нур-Султан, Казахстан
|23.08 05:21
|1145
|Юлия
|Ляхова
|Швейцария
|Антрополог, аспирант Бернского университета
|23.08 05:16
|1144
|Узейир
|Маммадов
|Россия
|юрист, к.ю.н., доцент, КФУ
|23.08 05:10
|1143
|Александр
|Шевченко
|Russia
|доктор философских наук
|23.08 05:08
|1142
|Александр
|Кудинов
|Россия
|инженер
|23.08 05:06
|1141
|Марина
|Мучник
|Россия
|Кандидат психологических наук
|23.08 05:05
|1140
|Татьяна
|Волдина
|Россия
|Этнограф, к.и.н., заслуженный деятель ХМАО-Югры, ОУИПИиР, Ханты-Мансийск
|23.08 05:03
|1139
|Алексей
|Нугаев
|Россия
|Ведущий системный администратор
|23.08 05:03
|1138
|Татьяна
|Шнитко
|США
|к.б.н., нейробиолог
|23.08 05:02
|1137
|Марк
|Ромм
|Россия
|Д.философских наук, профессор НГТУ, Новосибирск
|23.08 04:59
|1136
|Татьяна
|Ромм
|Россия
|Д.п.н., НГПУ, новосибирск
|23.08 04:56
|1135
|Владимир
|Матвеев
|Россия
|Техническая кибернетика, к.т.н., в.н.с. КАИ им.Туполева
|23.08 04:49
|1134
|Игорь
|Лихоманов
|Russia
|кандидат философских наук, журналист
|23.08 04:44
|1133
|Надежда
|Шифрина
|United States
|инженер-эколог
|23.08 04:33
|1132
|Лидия
|Бабкинова
|Россия
|к.филол.н., Иркутск, ИРНИТУ
|23.08 04:20
|1131
|Галина
|Лапина
|США/Россия
|филолог, канд. фил. наук., University of Wisconsin - Madison
|23.08 04:16
|1130
|Андрей
|Заленский
|United States
|д.б.н., профессор Медицинской школы, на пенсии
|23.08 04:15
|1129
|Максим
|Ананьев
|Australia
|PhD, Научный сотрудник факультета бизнеса и экономики Университета Мельбурна
|23.08 04:08
|1128
|Анхель
|Сердан
|Russia
|химик, д.х.н., в.н.с., проф
|23.08 04:05
|1127
|Юлия
|Турчанинова
|United States
|к. пед. наук
|23.08 04:03
|1126
|Евгений
|Кислов
|Россия
|геохимик к.г.-м.н., доцент, зав. лаб. Геологического института СО РАН, председатель комиссии Общественной палаты Бурятии
|23.08 04:01
|1125
|Никита
|Соколов
|Россия
|Moscow
|23.08 03:56
|1124
|Ирина
|Гарри
|Россия
|Востоковед, д.и.н., в.н.с. ИМБТ СО РАН
|23.08 03:41
|1123
|Азат
|Гайнутдинов
|Франция
|теоретическая физика, кандидат физ.-мат. наук, исследователь в CNRS
|23.08 03:41
|1122
|Сергей
|Иванов
|Россия, США
|к.ф.-м.н., доцент
|23.08 03:40
|1121
|Алла
|Ройланс
|United States
|библиотекарь, Нью-Йоркский Университет
|23.08 03:39
|1120
|Михаил
|Дьяконов
|France
|физик, доктор физ.-мат. наук, лауреат Государственной премии CCCP, почетный член Физико-технического института им. Иоффе
|23.08 03:36
|1119
|Петр
|Воробьев
|США
|профессор, заместитель декана факультета машиностроения, университет Нью-Мексико
|23.08 03:13
|1118
|Олег
|Баталин
|Russia
|к.ф.-м.н., ИПНГ РАН
|23.08 03:12
|1117
|Андрей
|Белковский
|Russia
|заместитель главного редактора журнала "Менеджмент в России и за рубежом"
|23.08 03:05
|1116
|Борис
|Криппа
|Великобритания
|Физик, Лектор Имперского Колледжа Лондона, PhD
|23.08 03:03
|1115
|Алексей
|Цвелик
|United States
|физика конденсированного состояния, PhD, заведующий теоротделом, Брукхэйвенская Национальная Лаборатория.
|23.08 02:49
|1114
|Сергей
|Самборский
|France
|математик, доктор физ.-мат. наук , профессор
|23.08 02:46
|1113
|Арман
|Абильсиитов
|Россия
|переводчик, редактор, издательство "Прогресс-Традиция"
|23.08 02:44
|1112
|Игорь
|Кравчук
|Russia
|Историк литературы, м. н. с. ИРЛИ РАН
|23.08 02:43
|1111
|Ирина
|Козлова
|Россия
|Фольклорист, к.филол.н., старший научный сотрудник РАНХиГС, зав.кабинетом РГПУ им. А.И. Герцена
|23.08 02:17
|1110
|Дмитрий
|Василевич
|Brazil
|математическая физика, д.ф.-м.н, профессор, UFABC
|23.08 02:16
|1109
|Мария
|Логачева
|Россия
|к.б.н., Сколковский институт науки и технологии
|23.08 02:12
|1108
|Дмитрий
|Ивлиев
|Russia
|м.н.с. ИВНД иНФ РАН, нейрофизиолог
|23.08 01:55
|1107
|Дмитрий
|Кузьмин
|Latvia
|кандидат филологических наук
|23.08 01:55
|1106
|Мария
|Хаютина
|Германия
|синолог, историк, к.и.н. // Dr. phil. habil, приватдоцент, университет Мюнхена
|23.08 01:54
|1105
|Арманд
|Елена
|Russia
|лингвист, кфн, доцент НИУ ВШЭ
|23.08 01:44
|1104
|Даниил
|Бограчев
|Россия
|кфмн, снс, ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН
|23.08 01:42
|1103
|Владимир
|Шаповалов
|Россия
|д.т.н., профессор Волгоградского государственного технического университета
|23.08 01:31
|1102
|Максим
|Подвальный
|Russia
|культуролог, ассистент кафедры СпиК ФК РГГУ
|23.08 01:30
|1101
|Анна
|Горская
|Russia
|Филолог, библиограф Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова
|23.08 01:30
|1100
|Елена
|Аристова
|Russia
|д.ф.-м.н., главный научный сотрудник ИПМ им М.В.келдыша РАН
|23.08 01:25
|1099
|Константин
|Сонин
|Russia
|экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ
|23.08 01:23
|1098
|Денис
|Ларионов
|Russia
|преподаватель, РГГУ
|23.08 01:22
|1097
|Олеся
|Шпиронок
|Russia
|мнс НИИ гриппа им А. А. Смородинцева Министерства Здравоохранения РФ
|23.08 01:21
|1096
|Сергей
|Манышев
|Россия
|историк, независимый исследователь
|23.08 01:16
|1095
|Сергей
|Зайцев-Зотов
|Россия
|физик, д.ф.-м.н., ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН
|23.08 01:16
|1094
|Илья
|Винников
|China
|к. м. н., нейробиолог, associate professor, Шанхайский университет
|23.08 01:13
|1093
|Наталья
|Енилсова
|Россия
|Археолог, кин, кафедра археологии, истфак, МГУ
|23.08 01:12
|1092
|Гульнара
|Тагирджанова
|Канада
|PhD candidate, University of Alberta
|23.08 01:10
|1091
|Кирилл
|Токмаков
|United Kingdom
|Физик, к.ф.-м.н., университет Астон, Бирмингем
|23.08 01:09
|1090
|Лариса
|Гуревич
|Russia
|биолог, д.б.н., в.н.с., профессор
|23.08 01:09
|1089
|Леонид
|Зиман
|Russia
|Литературоведение, теория перевода. Каедидат пед. наук
|23.08 01:06
|1088
|Никита
|Охотин
|Россия
|Филолог, ст. н. с. ИРЛИ РАН, C-Петербург
|23.08 01:02
|1087
|Владимир
|Губанов
|Россия
|физик, ведущий научный сотрудник, ИТЭБ РАН
|23.08 01:01
|1086
|Александра
|Архипова
|Россия
|антрополог, фольклорист, старший научный сотрудник РАНХИГС, доцент РГГУ
|23.08 01:01
|1085
|Юрий
|Карасев
|Россия
|инженер, конструктор
|23.08 01:00
|1084
|Николай
|Гринцер
|Россия
|Член-корреспондент РАН, директор ШАГИ РАНХИГС
|23.08 00:59
|1083
|Марина
|Гистер
|Russia
|филолог, переводчик, кфн, доцент РГГУ
|23.08 00:57
|1082
|Galina
|Velichko
|Россия
|Аудитор на пенсии
|23.08 00:57
|1081
|Алевтина
|Соловьева
|РФ
|Историк-антрополог
|23.08 00:55
|1080
|Сергей
|Купцов
|Russia
|инженер
|23.08 00:53
|1079
|Ольга
|Михельсон
|Russia
|к.филос.наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета
|23.08 00:52
|1078
|Ольга
|Ахунова
|Россия
|Доктор филологических наук
|23.08 00:50
|1077
|Альбина
|Закирова
|Российская Федерация
|филолог, РГГУ
|23.08 00:49
|1076
|Евгений
|Амельченко
|США
|к.б.н., нейробиолог, postdoctoral associate, университет Стони Брук, США
|23.08 00:48
|1075
|Андрей
|Федоров
|Франция
|PHD, Космическая плазма, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP), Тулуза
|23.08 00:48
|1074
|Александра
|Тарасова
|Россия
|кандидат исторических наук, преподаватель
|23.08 00:46
|1073
|Александр
|Вдовин
|Czech Republic
|Биолог, PhD студент, Остравский университет
|23.08 00:46
|1072
|Татьяна
|Петрова
|Russia
|кристаллограф, к. ф.-м. н., снс, Институт Математических Проблем Биологии РАН
|23.08 00:44
|1071
|Наталья
|Сабирзянова
|Россия
|география, кандидат наук
|23.08 00:43
|1070
|Алексей
|Граве
|Russia
|инженер АО ИО РАН
|23.08 00:42
|1069
|Татьяна
|Долинина
|Россия
|Биолог, преподаватель.
|23.08 00:41
|1068
|Леонид
|Литинский
|Россия
|математик, кфмн, Научно-исследовательский институт системных исследований РАН
|23.08 00:38
|1067
|Владимир
|Львовский
|Russia
|психолог, к.пс.н., зав.лабораторией, МГПУ
|23.08 00:38
|1066
|Дмитрий
|Савельев
|Russia
|Геолог, вулканолог, к.г-м.н., ИВиС ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
|23.08 00:38
|1065
|Людмила
|Бегунова
|Россия
|Психолог, к. ю. н., "Психологический институр" РАО
|23.08 00:38
|1064
|Сергей
|Дижур
|Russia
|к.ф.-м.н., физик, ИРЭ РАН, МФТИ
|23.08 00:37
|1063
|Николай
|Мюге
|Россия
|К.б.н. зав. лаб.
|23.08 00:35
|1062
|Семен
|Якерсон
|Россия
|востоковед, доктор исторических наук, Институт восточных рукописей РАН
|23.08 00:35
|1061
|Дмитрий
|Филимонов
|Россия
|математик, доцент, к. ф.-м. н.б доцент кафедр высшая математика НИУ ВШЭ и МФТИ
|23.08 00:34
|1060
|Василий
|Кузнецов
|Россия
|Арабист, кандидат исторических наук, заведующий Центром арабских и исламских исследований ФГБУН Институт востоковедения РАН
|23.08 00:33
|1059
|Александр
|Саранин
|Россия
|физик, д.ф.-м.н., чл.-корр, РАН, ИАПУ ДВО РАН
|23.08 00:33
|1058
|Элина
|Сиренко
|Russia
|кандидат архитектуры
|23.08 00:32
|1057
|Антон
|Швец
|Россия
|старший преподаватель, МГУ имени М. В. Ломоносова
|23.08 00:29
|1056
|Ксения
|Трофимова
|Россия
|к.филос.н., научный сотрудник
|23.08 00:27
|1055
|Марина
|Новикова-Грунд
|Russia
|Психолог, к.психол.н.
|23.08 00:26
|1054
|Кирилл
|Зубков
|Россия
|кандидат филологических наук
|23.08 00:26
|1053
|Ольга
|Петрова
|Russia
|Журналист
|23.08 00:22
|1052
|Светлана
|Щербик
|США
|Биолог, к.б.н.
|23.08 00:22
|1051
|Елена
|Каргер
|Россия
|к.б.н., н.с. НИИ ФХБ им. Белозерского МГУ
|23.08 00:21
|1050
|Виктор
|Селютин
|Россия
|математик, к.ф.-м.н., доцент, вед. научн. сотр. Южного федерального университета, Ростов-на-Дону
|23.08 00:20
|1049
|Дмитрий
|Вавилов
|Россия
|Астроном, к.ф.-м.н.
|23.08 00:20
|1048
|Марина
|Рунг
|Russia
|Преподаватель на пенсии
|23.08 00:19
|1047
|Татьяна
|Кудрявцева
|Россия
|историк, д.и.н., профессор, РГПУ им. А.И. Герцена
|23.08 00:19
|1046
|Ольга
|Гулевич
|Россия
|профессор департамента психологии, НИУ ВШЭ
|23.08 00:19
|1045
|ALEKSANDR
|RUSAKOV
|Россия
|Санкт-Пеербург
|23.08 00:15
|1044
|Владимир
|Мукусев
|Russia
|журналист,политолог,кандидат политических наук,ведущий научный сотрудник ГИИ
|23.08 00:13
|1043
|Григорий
|Карнаух
|Россия
|Снс
|23.08 00:10
|1042
|Елена
|Глухова
|Russia
|Канд.филол.наук, ст.научн.сотрудник ИМЛИ РАН
|23.08 00:10
|1041
|Сергей
|Грохотов
|Россия
|музыковед, кандидат искусствоведения, профессор Московской консерватории
|23.08 00:06
|1040
|Андрей
|Журавлев
|Россия
|физик, кфмн, снс
|23.08 00:03
|1039
|Илья
|Воробьев
|Russia
|математик, к. ф.-м. н., научный сотрудник Сколтеха и МФТИ
|23.08 00:01
|1038
|Александр
|Бердников
|Российская Федерация
|физик, д.ф.-м.н., зав. лабораторией, ИАП РАН, Санкт-Петербург, Российская Федерация
|23.08 00:01
|1037
|Галина
|Муравьева
|Russia
|Филолог, РГГУ
|23.08 00:00
|1036
|Наталья
|Лифиренко
|Russia
|к.б.н.
|23.08 00:00
|1035
|Сергей
|Смирнов
|Россия
|к.ф.-м.н., доцент мехмата МГУ
|22.08 23:59
|1034
|Владимир
|Прянишников
|Russia
|канд,мед,наук
|22.08 23:59
|1033
|Артём
|Назаров
|Lithuania
|магистрант по программе "русистика" Вильнюсского университета
|22.08 23:59
|1032
|Илья
|Кельмансон
|Russia
|кбн, научный сотрудник ИБХ РАН
|22.08 23:58
|1031
|Сергей
|Поздняков
|Russia
|д.г.м.н., МГУ, геологический ф-т
|22.08 23:54
|1030
|Пётр
|Аркадьев
|Россия
|Лингвист, кандидат филологических наук, Институт славяноведения РАН
|22.08 23:53
|1029
|Анатолий
|Бармин
|Russia
|Москва
|22.08 23:53
|1028
|Александр
|Григорьевич
|Россия
|биофизик, кф-мн, зав.лаб. Государственный Научный Центр Вирусологии и Биотехнологии "Вектор"
|22.08 23:52
|1027
|Андрей
|Стекольщиков
|Россия
|кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического института РАН
|22.08 23:52
|1026
|Зуфар
|Мулюков
|Switzerland
|Биостатистика, Ph.D.
|22.08 23:49
|1025
|Анастасия
|Бонч-Осмоловская
|Россия
|лингвист, доцент НИУ ВШЭ
|22.08 23:49
|1024
|Владимир
|Быков
|Russia
|доцент механико-математического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
|22.08 23:43
|1023
|Мария
|Зверева
|Russia
|филолог
|22.08 23:43
|1022
|Максим
|Царев
|Россия
|физик, к.ф.-м.н, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
|22.08 23:42
|1021
|Сергей
|Кулаков
|Россия Санкт- Петербург
|к.э.н. доцент
|22.08 23:41
|1020
|Сергей
|Бородин
|Russia
|Акустик
|22.08 23:40
|1019
|Сергей
|Попела
|Russia
|Пенсионер МВД
|22.08 23:38
|1018
|Берман
|Андрей
|Россия
|кандидат исторических наук, доцент
|22.08 23:37
|1017
|Ирина
|Канторович
|Russia
|кандидат исторических наук
|22.08 23:34
|1016
|Ирина
|Гаврилова
|Россия
|Кандидат химических наук
|22.08 23:33
|1015
|София
|Резниченко
|Россия
|К.психол.н., МГППУ
|22.08 23:31
|1014
|Ингвар
|Орлов
|Russia
|молекулярный биолог, аспирант СПбНИАУ РАН
|22.08 23:30
|1013
|Петр
|Киселев
|Russia
|Кандидат искусствоведения
|22.08 23:27
|1012
|Лариса
|Абаничева
|Russia
|инженер
|22.08 23:27
|1011
|Евгения
|Абелюк
|Россия
|филолог, доцент, НИУ ВШЭ, Москва
|22.08 23:27
|1010
|Габриэль
|Суперфин
|Германия
|архивист
|22.08 23:24
|1009
|Михаил
|Огородников
|Израиль
|Профессор, д.м.н. Hebrew University, Jerusalem
|22.08 23:23
|1008
|Борис
|Климович
|Germany
|биолог, научный сотрудник университета Марбурга
|22.08 23:22
|1007
|Михаил
|Мошиашвили
|Россия
|к.э.н., профессор НИУ ВШЭ
|22.08 23:19
|1006
|Антон
|Южаков
|Russia
|молекулярный биолог, вирусолог, к.б.н., фницэм им. Гамалеи, Москва
|22.08 23:19
|1005
|Губарев
|Олег
|Россия
|Историк, независимый исследователь
|22.08 23:18
|1004
|Вера
|Смирнова
|Россия
|к.и.н. преподаватель РНИМУ им.Пирогова
|22.08 23:13
|1003
|Сергей
|Руколайне
|Россия
|к. ф.-м. н., ФТИ им. А. Ф. Иоффе
|22.08 23:13
|1002
|Сергей
|Неклюдов
|Россия
|фольклорист, профессор, д-р филол. н., научный руководитель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, гл. научн. сотр. ИОН РАНХиГС
|22.08 23:13
|1001
|Татьяна
|Кондратьева
|Russia
|д.б.н., в.н.с. ЦНИИ туберкулеза
|22.08 23:12
|1000
|Михаил
|Баштанов
|Великобритания
|Инженер-физик, биофизик, к. ф-м н., консультант в TTP
|22.08 23:11
|999
|Борис
|Левинов
|Россия
|литературоведение
|22.08 23:06
|998
|Павел
|Бобко
|Мальдива
|консультант - педиатр, к.м.н, Аассанда госпиталь
|22.08 23:06
|997
|Белла
|Звягина
|Russia
|к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник Геолгического института РАН, Москве
|22.08 23:04
|996
|Мария
|Носова
|Россия
|Биолог, к.б.н., старший научный сотрудник Главного ботанического сада РАН
|22.08 23:01
|995
|Ольга
|Кузина
|Россия
|Социолог, PhD, НИУ ВШЭ
|22.08 22:57
|994
|Владимир
|Четвернин
|Russia
|профессор НИУ ВШЭ
|22.08 22:57
|993
|Игорь
|Верняев
|Russia
|Этнограф, историк, кандидат исторических наук, доцент
|22.08 22:54
|992
|Татьяна
|Крамина
|Russia
|ботаник, кбн, доцент каф. высших растений МГУ имени М.В.Ломоносова
|22.08 22:53
|991
|Михаил
|Лурье
|Россия
|антрополог, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге
|22.08 22:52
|990
|Полина
|Волкова
|Россия
|Биолог, к.б.н., зав. лабораторией
|22.08 22:52
|989
|Dimitri
|Sitov
|Deutschland
|Врач
|22.08 22:51
|988
|Алексей
|Гуденко
|Russia
|физик, к. ф. м. н., доцент МФТИ
|22.08 22:50
|987
|Михаил
|Чесноков
|Россия
|инженер, к.т.н.
|22.08 22:50
|986
|Малыгин
|Андрей Вадимович
|Россия
|к.э.н., доцент, спортивный маркетолог
|22.08 22:50
|985
|Андрей
|Россиус
|Россия / Германия
|доктор филологических наук
|22.08 22:49
|984
|Дмитрий
|Травин
|Россия
|канд. эконом. наук; Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге
|22.08 22:49
|983
|Сергей
|Балашев
|Россия
|Астрофизика, к.ф.-м.н., н.с., ФТИ им. А.Ф. Иоффе
|22.08 22:47
|982
|Никита
|Агеев
|Russia
|Ассистент МФТИ
|22.08 22:46
|981
|Алексей
|Килин
|Россия
|историк, к.и.н., доцент УрФУ
|22.08 22:43
|980
|Сергей
|Шевченко
|Россия
|Научный сотрудник
|22.08 22:41
|979
|Леля
|Кантор-Казовская
|Израиль
|Искусствовед, профессор, Иерусалимский университет
|22.08 22:40
|978
|Владимир
|Смолкин
|Netherlands
|редактор
|22.08 22:39
|977
|Евгения
|Турчина
|Франция
|аспирантка, преподавательница, Университет Тулузы Жан-Жорес
|22.08 22:38
|976
|Александр
|Шипилов
|РФ
|инженер-электрик
|22.08 22:35
|975
|Валентин
|Гусев
|Russia
|к.ф.н., старший научный сотрудник Института языкознания РАН
|22.08 22:32
|974
|Георгий
|Сихарулидзе
|Германия
|Д.ф-м.н. -пенсионер
|22.08 22:32
|973
|Александр
|Тискин
|Великобритания
|математик, информатик; DPhil (Охоn); University of Warwick
|22.08 22:29
|972
|Ирина
|Стародубровская
|Russia
|Социолог, эксперт по Северному Кавказу
|22.08 22:22
|971
|Михаил
|Бойцов
|Россия
|доктор исторических наук, профессор
|22.08 22:22
|970
|Евгений
|Жемчугов
|Россия
|Физик, к.ф.-м.н., н.с. ИТЭФ, Москва
|22.08 22:22
|969
|Дарья
|Кислицина
|Россия
|Химик-технолог, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия
|22.08 22:21
|968
|Николай
|Степанов
|Россия
|хирург, заведующий отделением гнойной хирургии ГКБ№5, доктор медицинских наук
|22.08 22:20
|967
|Андрей
|Климов
|Россия
|старший научный сотрудник, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
|22.08 22:20
|966
|Татьяна
|Борисова
|Russia
|Историк, НИУВШЭ СПБ
|22.08 22:20
|965
|Вадим
|Перов
|Россия
|кандидат философских наук, доцент, кафедра этики СПбГУ
|22.08 22:18
|964
|Ольга
|Христофорова
|Россия
|доктор филологических наук, РГГУ / РАНХиГС, Москва
|22.08 22:17
|963
|Виктор
|Шабанов
|Россия
|доктор социол. н., РАН, г.Саратов
|22.08 22:17
|962
|лейла
|крупеникова
|россия
|социолог, к.соц. наук
|22.08 22:17
|961
|Александр
|Братусь
|Россич
|Доктор физико математических наук, профессор Российского университета транспорта
|22.08 22:14
|960
|Алексей
|Эфрос
|США
|Профессор университета Беркли
|22.08 22:12
|959
|Елена
|Мануйлова
|Россия
|22.08 22:04
|958
|Михаил
|Качман
|Russia
|профессор Мэрилендского университета, США
|22.08 22:04
|957
|Александр
|Кривошей
|Russia
|Философия,соискатель Санкт-Петербургского универстьета
|22.08 22:03
|956
|Александр
|Верхеев
|Россия
|к.ф.-м.н., снс ОИЯИ
|22.08 22:03
|955
|Виталий
|Кушниров
|Россия
|Биолог, д.б.н., ИНБИ РАН, Россия
|22.08 22:03
|954
|Константин
|Тимашов
|Россия
|старший преподаватель
|22.08 22:02
|953
|Александр
|Чеплаков
|РФ
|кандидат физ-мат наук
|22.08 22:00
|952
|Татьяна
|Ломова
|Россия
|Пенсионер
|22.08 22:00
|951
|Лада
|Шиповалова
|Russia
|доктор философских наук, профессор.
|22.08 21:56
|950
|Павел
|Махонин
|Russia
|Руководитель отдела разработки. IT
|22.08 21:56
|949
|Сергей
|Якимов
|Россия юрист
|поселок Урдома
|22.08 21:53
|948
|Сергей
|Карп
|Россия
|доктор исторических наук, Институт всеобщей истории РАН
|22.08 21:53
|947
|Екатерина
|Ходжаева
|Russia
|социолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге
|22.08 21:52
|946
|Юрий
|Притыкин
|USA
|вычислительный биолог, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York
|22.08 21:51
|945
|Андрей
|Задворнов
|Russia
|кандидат философских наук, доцент
|22.08 21:49
|944
|Нина
|Розанова
|Россия
|филолог, к.ф.н, ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН, Россия
|22.08 21:49
|943
|Михаил
|Лашкевич
|Россия
|физик, к.ф.-м.н., ИТФ РАН
|22.08 21:49
|942
|Светлана
|Бурлак
|Россия
|лингвист, д.флол.н., проф. РАН, Институт востоковедения РАН
|22.08 21:48
|941
|Юлия
|Смирнова
|Россия
|Музыкант, филолог, доцент
|22.08 21:48
|940
|Мария
|Захарова
|Россия
|Филолог
|22.08 21:47
|939
|Александр
|Рубцов
|Россия
|к.ф.-м.н., доцент НИУ ВШЭ и МФТИ
|22.08 21:47
|938
|Анна
|Сергеева-Клятис
|РФ
|Доктор филологических наук, профессор
|22.08 21:43
|937
|Дмитрий
|Терёшин
|Russia
|Доцент МФТИ, к.п.н.
|22.08 21:42
|936
|Виктор
|Доценко
|Франция
|физик, профессор, университет Сорбонна, Париж
|22.08 21:40
|935
|Александр
|Иванов
|Россия
|Биолог, к.х.н., в.н.с. ИМБ РАН
|22.08 21:37
|934
|Алла
|Болотова
|Финляндия
|социолог, PhD, научный сотрудник, Александровский институт университета Хельсинки
|22.08 21:37
|933
|Эльмира
|Калимулина
|Россия
|к.т.н., с.н.с., ИПУ РАН
|22.08 21:37
|932
|Виктор
|Федоров
|Russia
|химик, ИГУ, Иркутск
|22.08 21:36
|931
|Тимур
|Фаттахов
|Russia
|Старший преподаватель
|22.08 21:25
|930
|Полина
|Микшина
|Russia
|биолог, к.б.н., с.н.с. КИББ ФИЦ КазНЦ РАН, Россия
|22.08 21:22
|929
|Фарида
|Голынская
|Russia
|геолог, к.г.-м.н., доцент, НИТУ МИСиС, г. Москва
|22.08 21:21
|928
|Станислав
|Авдеев
|Россия
|экономист, стажёр-исследователь ИНИИ НИУ ВШЭ
|22.08 21:20
|927
|Валерий
|Ледков
|Россия
|Специалист по фольклору
|22.08 21:19
|926
|Яков
|Уринсон
|Russia
|Химки
|22.08 21:17
|925
|Майя
|Кучерская
|Россия
|филолог, профессор НИУ ВШЭ
|22.08 21:13
|924
|Наталья
|Мокшина
|Россия
|биолог, старший научный сотрудник
|22.08 21:13
|923
|Борис
|Серхель
|Russia
|кадастровый инженер, геодезист
|22.08 21:12
|922
|Сергей
|Серов
|Россия
|Кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой РАНХиГС
|22.08 21:11
|921
|Ольга
|Юрцева
|Russia
|Биолог, кандидатов.биол.наук, снс
|22.08 21:11
|920
|Татьяна
|Феофанова
|Росссия
|биофизик, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник
|22.08 21:10
|919
|Василий
|Власихин
|Russia
|Почётный член-корреспондент Международной академии сравнительного права
|22.08 21:07
|918
|Alexey
|Bobrov
|Россия
|Профессор МГУ, д. б. н.
|22.08 21:05
|917
|Сергей
|Копосов
|США
|астрофизик, PhD, профессор
|22.08 21:03
|916
|Руслан
|Закомолдин
|Russia
|юрист, кандидат юридических наук, доцент проректор Самарской гуманитарной академии
|22.08 21:03
|915
|Степан
|Давтян
|Россия
|Saint-Petersburg
|22.08 21:03
|914
|Сергей
|Щебетенко
|Russia
|д. психол. н, профессор НИУ ВШЭ
|22.08 20:59
|913
|Людмила
|Лазукова
|Россия
|Инженер-исследователь, институт Географии РАН
|22.08 20:51
|912
|Вадим
|Корноухов
|Россия
|аспирант физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, вед. инж. ГАИШ МГУ
|22.08 20:48
|911
|Амир Салаватович
|Атигаев
|Kazakhstan
|лаборант КарГУ им. акад. Букетова, Американское Физическое Общество
|22.08 20:48
|910
|Лев
|Дыкман
|Russia
|доктор биологических наук, ИБФРМ РАН, Саратов
|22.08 20:47
|909
|Игорь
|Уманский
|United States
|физик, д.ф.-м.н., профессор, Lab Coordinator at Occidental College
|22.08 20:46
|908
|Павел
|Нерлер
|Россия
|доктор географических наук, профессор, директор Мандельштамовского центра НИУ-ВШЭ
|22.08 20:46
|907
|Сергей
|Бершицкий
|Россия
|биофизик, д.б.н., зав. лабораторией, Институт иммунологии и физиологии УрО РАН
|22.08 20:45
|906
|Людмила
|Аристархова
|Russia
|юрист
|22.08 20:43
|905
|Елена
|Ильина
|Andorra
|22.08 20:41
|904
|Андрей
|Дымов
|Россия
|математик, к.ф.-м.н., научный сотрудник, МИАН
|22.08 20:32
|903
|Владимир
|Ольшансий
|Россия
|Москва
|22.08 20:28
|902
|Сергей
|Локтев
|Russia
|к.ф.-м.н., математик
|22.08 20:27
|901
|Алексей
|Егоров
|Russia
|математик, к.ф.-м.н., доцент СПбГУ
|22.08 20:26
|900
|Олег
|Загребельный
|Россия
|н.с. ИХС РАН
|22.08 20:23
|899
|Николай
|Андреев
|Russia
|Физик, к.ф.-м.н., НИТУ МИСиС
|22.08 20:22
|898
|Григорий
|Явлинский
|Россия
|Доктор экономических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики», Москва
|22.08 20:19
|897
|Михаил
|Волков
|Россия
|федеральный профессор математики, доктор физ.-мат. наук, зав. кафедрой, УрФУ, Екатеринбург
|22.08 20:17
|896
|Андрей
|Шильников
|United States
|Математика, нейронауки, профессор, университет штата Джорджии, США
|22.08 20:16
|895
|Мария
|Секацкая
|Россия
|кандидат философских наук
|22.08 20:13
|894
|Александр
|Борисов
|Russia
|фармаколог, научный сотрудник, НЦИЛС ВолгГМУ
|22.08 20:12
|893
|Виктор
|Фейгин
|Россия
|физик, кандидат физ-мат наук
|22.08 20:08
|892
|Екатерина
|Мишина
|US
|к.ю. н., доцент НИУ-ВШЭ в 2005-2014, приглашенный профессор Мичиганского университета в 2012 -2016
|22.08 20:05
|891
|Владислав
|Сергеев
|Russia
|компьютерные науки, д.т.н., профессор, Самарский университет
|22.08 20:03
|890
|Наталия
|Зарецкая
|Russia
|геохронолог, в.н.с., к.г.-м.н., Институт географии РАН, Геологический институт РАН
|22.08 20:03
|889
|Инна
|Каганова
|Russia
|кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник НИИСИ РАН
|22.08 20:00
|888
|Анастасия
|Ефименко
|Россия
|К.м.н., зав.лабораторией, МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова
|22.08 20:00
|887
|Андрей
|Кошкин
|Kazakhstan
|программист
|22.08 19:58
|886
|Наталья
|Гришкова
|Россия
|22.08 19:56
|885
|Александр
|Черкасов
|Russia
|д. и. н., редактор журнала "Былые годы"
|22.08 19:56
|884
|Наталья
|Кузнецова
|Россия
|Преподаватель
|22.08 19:51
|883
|Андрей
|Власенко
|Россия
|22.08 19:49
|882
|Николай
|Юмашев
|Россия
|Кандидат юридических наук, доцент
|22.08 19:49
|881
|Александр
|Геращенко
|Россия
|физик, к.ф.м.н, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
|22.08 19:49
|880
|Татьяна
|Жаворонкова
|Russia
|инженер - физик, кандидат физико-математических наук
|22.08 19:49
|879
|Вадим
|Зипунников
|United States
|профессор (associate professor), Biostatistics, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
|22.08 19:49
|878
|Andrey
|Bagmanov
|Russia
|teacher of Mathematics and Physics, PhD in Condensed State Matter
|22.08 19:48
|877
|Ирина
|Ершова
|Россия
|Доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией историко-литературных исследований ШАГИ РАНХИГС
|22.08 19:48
|876
|Ванда
|Тиллес
|Russia
|физик, к.т.н., доцент Югорского госуниверситета, Ханты-Мансийск
|22.08 19:48
|875
|Олег
|Мариенко
|Россия
|военный пенсионер (майор запаса)
|22.08 19:47
|874
|Михаил
|Губко
|Россия
|Д.ф.-м.н., профессор РАН
|22.08 19:47
|873
|Людмила
|Абрамова
|Россия
|Геофизик, к.ф-м.н, внс
|22.08 19:47
|872
|Кристина Антониевна
|Дунаева
|Бразилия
|историк искусства; д.соц.н., доцент кафедры визуальных искусств Univesidade de Brasília, Бразилия
|22.08 19:45
|871
|Алексей
|Медведев
|Russia
|физик, м.н.с. ИЯФ СО РАН
|22.08 19:44
|870
|Виктор
|Казаков
|Россия
|пенсионер, ветеран атомной промышленности
|22.08 19:42
|869
|Владимир
|Емельянов
|Россия
|Ассириолог, профессор СПбГУ, д.филос.н.
|22.08 19:41
|868
|Ольга
|Богомолова
|Россия
|химик, инженер, химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
|22.08 19:41
|867
|Алексей
|Болсинов
|Великобритания
|математик, д.ф.-м.н., Loughborough University
|22.08 19:40
|866
|Иван
|Синев
|Россия
|Физик, к.ф.-м.н, научный сотрудник университета ИТМО
|22.08 19:40
|865
|Александр
|Панов
|Россия
|физик, доктор физ.-мат. наук
|22.08 19:39
|864
|Андрей
|Зотеев
|Россия
|физик, к. ф.-м. н., доцент, МГУ
|22.08 19:36
|863
|Вера
|Мостовая
|Россия
|филолог, доцент РГГУ / НИУ ВШЭ
|22.08 19:36
|862
|Алексей
|Ойнац
|Россия
|с.н.с., ИСЗФ СО РАН, Иркутск
|22.08 19:34
|861
|Александр
|Карлов
|Russia
|Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, УралНИИС НАТИ
|22.08 19:34
|860
|Юрий
|Чистов
|Russia
|Антрополог, д.и.н., руководитель научного направления Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН
|22.08 19:33
|859
|Юрай
|Машлани
|Словак
|к.э.н., экономист, журналист, exВШЭ, exTREND
|22.08 19:33
|858
|Сергей
|Конягин
|Россия
|математик, главный научный сотрудник МИАН, академик
|22.08 19:33
|857
|Влад
|Хименков
|Russia
|психолог
|22.08 19:33
|856
|Анна
|Дыбо
|Russia
|лингвист, д.ф.н., чл.-корр. РАН, ИЯз РАН
|22.08 19:30
|855
|Ольга
|Гордякова
|Russia
|Кандидат психологических наук
|22.08 19:29
|854
|Анатолий
|Баженов
|Russia
|кандидат исторических наук, доцент
|22.08 19:29
|853
|Владимир
|Хутарев-Гарнишевский
|Russia
|кандидат исторических наук, старший преподаватель МГИК
|22.08 19:29
|852
|Ирина
|Олимпиева
|Россия
|Социолог, к.э.н., Центр независимых социологических исследований.
|22.08 19:29
|851
|Мария
|Егорова
|Russia
|22.08 19:28
|850
|Александр
|Лебедев-Любимов
|Russia
|Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа
|22.08 19:27
|849
|Татьяна
|Васильева
|Россия
|снс, ИГЭМИ РАН
|22.08 19:26
|848
|Лев
|Винников
|Россия
|дфмн внс профессор
|22.08 19:25
|847
|Сeргeй
|Винoградoв
|Russia
|н.с.
|22.08 19:25
|846
|Алексей
|Балицкий
|Russia
|к.ф.-м.н., ИППИ РАН
|22.08 19:23
|845
|Михаил
|Лобанов
|Россия
|к.ф.-м.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова
|22.08 19:22
|844
|Николай
|Уманец
|Russia
|математик, м.н.с
|22.08 19:21
|843
|Ольга
|Шестопалова
|Россия
|научный редактор, ИД ВШЭ
|22.08 19:21
|842
|Марина
|Константинова
|Russia
|к.ист. наук, доцент, заведующая кафедрой политологии и права КГПУ им. В.П. Астафьева
|22.08 19:21
|841
|Юлия
|Прозорова
|Россия
|социолог, к.соц.н., СИ РАН
|22.08 19:21
|840
|Михаил
|Санников
|Россия
|производитель парфюмерии, АО "Санни", Москва
|22.08 19:19
|839
|Марина
|Павловская
|Israel
|нейробиолог, PhD, доцент Тель-Авивского Университета, Израиль
|22.08 19:18
|838
|Роман
|Карасёв
|Russia
|математик, главный научный сотрудник МФТИ
|22.08 19:17
|837
|Ольга
|Кожаева
|Россия
|к .ф.н.,доцент, Россия
|22.08 19:16
|836
|Ксения
|Полуэктова-Кример
|Россия
|Историк, переводчик Ph.D. In history
|22.08 19:14
|835
|Сергей
|Скорбун
|Россия
|выпускник МГУ, физфак, пенсионер
|22.08 19:14
|834
|Майя
|Смирнова
|Россия
|Архитектор
|22.08 19:13
|833
|Изабелла
|Гольдминц
|United States
|Химик-технолог, PhD, научный сотрудник, Инфинеум, США
|22.08 19:11
|832
|Екатерина
|Капович
|USA
|кандидат филологических наук
|22.08 19:11
|831
|Даниил
|Тискин
|Россия
|к. филос. н., ст. преп. СПбГУ
|22.08 19:09
|830
|Ефим
|Хазанов
|Россия
|Физик, чл-корр. РАН
|22.08 19:09
|829
|Илья
|Владимирович
|Россия
|Биофизик и эмбриолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, биологический факультет МГУ
|22.08 19:08
|828
|Максим
|Балашов
|Россия
|д.ф.-м.н., ИПУ РАН
|22.08 19:08
|827
|Геннадий
|Акимов
|Russia
|Оператор СПУ РКК энергия
|22.08 19:07
|826
|Ольга
|Великанова
|United States
|историк, профессор Университета Северного Техаса
|22.08 19:07
|825
|Сергей
|Шмаков
|Russia
|PhD
|22.08 19:06
|824
|Наталья
|Емелина
|Russia
|пенсионер
|22.08 19:05
|823
|Фазир
|Алиев
|Российская Федерация
|Инженер-строитель, пенсионер
|22.08 19:02
|822
|Nikolay
|AKINFIEV
|Россия
|Москва
|22.08 19:02
|821
|Анастасия
|Ждановская
|Россия
|к.и.н, научный сотрудник истфака МГУ
|22.08 19:02
|820
|Надежда
|Пальмина
|Russia
|Биофизик, г.н.с. , д.б.н., профессор, ИБХФ РАН
|22.08 18:59
|819
|Дина
|Хусенй
|Россия
|Хореораф
|22.08 18:59
|818
|Александр
|Рекубратский
|Russia
|биолог, к.б.н., ВНИИ рыбного хозяйства
|22.08 18:58
|817
|Yakov
|Epshteyn
|United States
|Scottsdale
|22.08 18:57
|816
|Татьяна
|Щитцова
|Belarus
|философ, профессор Европейского гуманитарного университета, Вильнюс, Литва
|22.08 18:57
|815
|Голованов
|Антон
|Russia
|выпускник МФТИ
|22.08 18:56
|814
|Людмила
|Коростовцева
|Россия
|Кардиология, к.м.н.
|22.08 18:55
|813
|Владимир
|Сурдин
|Россия
|астроном, к.ф.-м.н., МГУ
|22.08 18:54
|812
|Ольга
|Орлова
|Россия
|Доктор филологических наук, профессор ТГПУ
|22.08 18:53
|811
|Константин
|Баршт
|Россия
|Литературовед, доктор филол. наук, в.н.с. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
|22.08 18:51
|810
|Сергей
|Левонян
|Германия
|Физик, к.ф.м.н., Международный исследовательский центр ДЭЗИ, Гамбург
|22.08 18:47
|809
|Сергей
|Подбиралов
|Россия
|IT специалист
|22.08 18:47
|808
|Нона
|Шахназарян
|Russia
|к.и.н. социальный антрополог
|22.08 18:47
|807
|Наталия
|Колесникова
|Russia
|кандидат филол. наук, старший научный сотрудник ИВ РАН
|22.08 18:46
|806
|Андрей
|Евдокимов
|Россия
|физик, канд. технич. наук, Ph.D. гл. редактор журнала "Защита и безопасность"
|22.08 18:46
|805
|Светлана
|Сорокина
|Russia
|К.б.н., с.н.с. ИБР РАН, генетика
|22.08 18:44
|804
|Александр
|Шмидт
|Russia
|биохимик, м.н.с. ПИЯФ НИЦ КИ; инженер Алкор Био
|22.08 18:43
|803
|Одег
|Лекманов
|РФ
|Доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ
|22.08 18:43
|802
|Сергей
|Сухов
|Russia
|геолог, к.г.-м.н.,СНИИГГиМС, Новосибирск, Россия
|22.08 18:42
|801
|Динара
|Урадулова
|Russia
|литератор, лингвист, кандидат филологических наук
|22.08 18:41
|800
|Виктория
|Корогодина
|Russia
|биолог, кбн, снс ОИЯИ, Дубна, Моск обл
|22.08 18:41
|799
|Борис
|Никольский
|Россия
|филолог, доктор филологических наук, Институт мировой литературы РАН
|22.08 18:40
|798
|Александр
|Володин
|Россия
|канд.физ.-мат. наук, ИМГ РАН
|22.08 18:40
|797
|Анатолий
|Смирнов
|Canada
|Физик, PhD, D-Wave Systems Inc., Canada
|22.08 18:40
|796
|София
|Большунова
|Russia
|Психолог, специалист, м.н.с. ФУ, Москва
|22.08 18:40
|795
|Леонид
|Алаев
|Russia
|доктор исторических наук, професор, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН
|22.08 18:39
|794
|Александр
|Потехин
|Россия
|астрофизик, доктор физ.-мат. наук, ФТИ им. А.Ф. Иоффе
|22.08 18:39
|793
|Павел
|Меньшуткин
|Russia
|22.08 18:39
|792
|Игорь
|Кокарев
|Россия/США
|Кандидат философских наук, доцент ВГИК И ГУ-ВШЭ, профессор Университета Чапмана, автор 15 монографий и учебников
|22.08 18:39
|791
|Наталья
|Александрова
|United States
|биохимик, CEO at SciDM
|22.08 18:37
|790
|Дмитрий
|Данилович
|Russia
|старший преподаватель, СПбГТИ(ТУ)
|22.08 18:36
|789
|Илья
|Щуров
|Russia
|Математик, к.ф-м.н, доцент НИУ ВШЭ
|22.08 18:34
|788
|Кирилл
|Масленников
|Россия
|астрофизик, к.ф.-м.н., Пулковская обсерватория, Санкт-Петербург, Россия
|22.08 18:34
|787
|Сергей
|Лушников
|Россия
|Физик, доктор физ.-мат. наук, зав. Лаб. ФТИ РАН
|22.08 18:34
|786
|Andrey
|Chubukov
|US
|Distinguished Professor, Physics, University of Minnesota
|22.08 18:33
|785
|Стефан
|Немировский
|Россия
|чл.-корр. РАН, МИАН
|22.08 18:33
|784
|Аркадий
|Крейндлин
|Russia
|доктор химических наук, старший научный сотрудник, ИНЭОС РАН.
|22.08 18:30
|783
|Николай
|Вильковиский
|Russia
|пенсионер
|22.08 18:27
|782
|Иннеса
|Бабенко
|Россия
|Лингвист, к.фил.н, доцент ТГПУ
|22.08 18:26
|781
|Роман
|Безрукавников
|США
|Математик, PhD, профессор, Массачусетский Технологический Институт (MIT)
|22.08 18:25
|780
|Юрий
|Юдин
|Россия
|инженер, лауреат премии имени С.И. Мосина
|22.08 18:23
|779
|Артём
|Абанов
|США
|Ph.D. физик, профессор
|22.08 18:23
|778
|Елена
|Говорун
|Россия
|доцент физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
|22.08 18:21
|777
|Мартаков
|Михаил
|Russia
|кардиохирург, детский кардиолог, доктор медицинских наук
|22.08 18:21
|776
|Катерина
|Поливанова
|Russia
|психолог, д.психол.н., профессор НИУ ВШЭ
|22.08 18:21
|775
|Алексей
|Мосолкин
|Россия
|Кандидат исторических наук
|22.08 18:20
|774
|Сергей
|Спирин
|Россия
|биоинформатик, к.ф.-м.н., в.н.с МГУ имени М.В.Ломоносова
|22.08 18:20
|773
|Евгений
|Волков
|Russia
|социальный психолог, канд. философ. наук, доцент, пенсионер
|22.08 18:19
|772
|Павел
|Линьков
|Россия
|Доктор по фармацевтики университета Реймс Шампань-Арденны, Франция
|22.08 18:18
|771
|Александр
|Верлинский
|Россия
|историк философии, д. филол. н., проф. филол. ф-та СПбГУ
|22.08 18:18
|770
|Дмитрий
|Турчинович
|Германия
|физик, профессор Университета Билефельда
|22.08 18:15
|769
|Оксана
|Карпенко
|Россия
|социолог, исполнительный директор Центра независимых социологических исследований
|22.08 18:15
|768
|Дмитрий Александрович
|Салимоненко
|Россия
|к.ф.-м.н., физик/математик/программист, сайт: 4846d.ru
|22.08 18:15
|767
|Анатолий
|Сафронихин
|Russia
|кандидат химических наук, научный сотрудник МГУ имени М.В.Ломоносова
|22.08 18:14
|766
|Ольга
|Звонарева
|Нидерланды
|Социолог, PhD, доцент университета Маастрихта, Нидерланды, и Томского государственного университета, Россия
|22.08 18:14
|765
|Григорий
|Киселев
|United States
|Канд. Ист. Наук. Независимый исследователь
|22.08 18:14
|764
|Лариса
|Фиалкова
|Israel
|литературовед и фольклорист, канд. филолол. наук, профессор, кафедра ивритской литературы и компаративистики, Хайфский университет
|22.08 18:13
|763
|Александр
|Зельцер
|Russia
|Зоотехния, доктор с-х наук, бывший гл. научный сотрудник Поволжского НИИ биотехнологии и животноводства РАСХН
|22.08 18:13
|762
|Эдуард
|Гарин
|Россия
|Юридическая академия.
|22.08 18:13
|761
|Юрий
|Альберт
|Россия / Германия
|Художник, теоретик, преподаватель
|22.08 18:13
|760
|Наталья
|Стоюхина
|Russia
|канд. психолог. н.
|22.08 18:12
|759
|Виктор
|Цыбрий
|Россия
|Ростов на Дону
|22.08 18:11
|758
|Дарья
|Чернецкая
|Russia
|Научный сотрудник
|22.08 18:11
|757
|Люсин
|Дмитрий
|Россия
|к.п.н., Институт психологии РАН, НИУ ВШЭ
|22.08 18:11
|756
|Анастасия
|Карасева
|Russia
|антрополог, Европейский университет в Санкт-Петербурге
|22.08 18:10
|755
|Svetlana
|Lazutkin
|United States
|Plano
|22.08 18:09
|754
|Арсений
|Акопян
|Austria
|математик, к.ф.-м.н., ИППИ РАН и IST Austria
|22.08 18:08
|753
|Станислав
|Мусихин
|Канада
|аспирант университета Ватерлоо
|22.08 18:07
|752
|Борис
|Гаспаров
|United States
|Почетный профессор, именная кафедра, Колумбийский Университет; Профессор НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург
|22.08 18:05
|751
|Алексей
|Жевлаков
|Россия
|к.ф.-м.н, физик, ТГУ
|22.08 18:03
|750
|Олег
|Середин
|Russia
|к.ф.-м.н., доцент ТулГУ
|22.08 18:02
|749
|НАталия
|Медведева
|Россия
|доктор биологических наук, профессор, внс МГУ им М.В.Ломоносова
|22.08 18:01
|748
|Дмитрий
|Запорожец
|Россия
|Научный сотрудник ЦАГИ
|22.08 18:01
|747
|Сергей
|Вальков
|Russia
|канд. физ.-мат. наук, доцент по каф. физики, г. Иваново,
|22.08 18:00
|746
|Юрий
|Петухов
|Россия
|к.ф.н., Директор-распорядитель Фонда Фридриха фон Хайека (Москва)
|22.08 18:00
|745
|Юлия
|Подлубнова
|Russia
|Историк литературы, канд. филол. наук, доцент, науч.сотрудник ИИиА УрО РАН
|22.08 17:59
|744
|Анна
|Абалкина
|Германия
|к.э.н., Ph.D., доцент
|22.08 17:59
|743
|Александр
|Гришин
|Russia
|научный сотрудник, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи
|22.08 17:58
|742
|Ирина
|Сердечная
|Russia
|Психолог
|22.08 17:58
|741
|Максим
|Архипов
|Россия
|Научный сотрудник, Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского
|22.08 17:57
|740
|Александр
|Кобринский
|Russia
|Доктор филологический наук, професслр
|22.08 17:55
|739
|Владимир
|Красносельских
|France
|Directeur de Recherche Emerite CNRS, physics
|22.08 17:54
|738
|Владимир
|Голубев
|Russia
|физик, к.ф.-м.н.
|22.08 17:54
|737
|Алексей Александрович
|Масчан
|Россия
|Детская гематология , профессор, член-корреспондент РАН
|22.08 17:54
|736
|Константин
|Антонов
|Россия
|д.филос.н., доцент
|22.08 17:51
|735
|Денис
|Груздев
|Russia
|к.б.н.
|22.08 17:51
|734
|Иван
|Цимбалов
|Russia
|биолог, ИПЭЭ РАН
|22.08 17:50
|733
|Михаил
|Юлкин
|Russia
|Экономист, специалист по устойчивому развитию
|22.08 17:50
|732
|Александр
|Лапинов
|Россия
|радиофизик, д.ф.-м.н., ИПФ РАН, Н.Новгород
|22.08 17:50
|731
|Борис
|Гайдин
|Россия
|кандидат философских наук, Московский гуманитарный университет
|22.08 17:50
|730
|Ольга
|Возякова
|Russia
|научный сотрудник ГАИШ МГУ
|22.08 17:50
|729
|Чечель
|Ирина
|Россия
|Историк, кандидат исторических наук, шеф-редактор Gefter.ru, главный редактор сайта фонда «Либеральная миссия»
|22.08 17:49
|728
|Елена
|Асмангулян
|United States
|врач, к.м.н.
|22.08 17:46
|727
|Михаил
|Михеев
|Russia
|разработчик
|22.08 17:45
|726
|Дмитрий
|Александрович
|Russia
|педагог-психолог МИПК им И.Федорова
|22.08 17:43
|725
|Екатерина
|Серебровская
|Россия
|молекулярный биолог, к.б.н., с.н.с. ИБХ РАН
|22.08 17:43
|724
|Владимир
|Фогель
|Германия
|физик, PhD, DESY
|22.08 17:43
|723
|Семён
|Шлосман
|Россия
|математик, д.ф-м.н
|22.08 17:43
|722
|Юрий
|Шубик
|Russia
|д.м.н., профессор СПбГУ, Россия
|22.08 17:43
|721
|Анрей
|Куликовский
|Германия
|физик, д.ф.-м.н., Исследовательский Центр Юлих
|22.08 17:41
|720
|Николай
|Кухаренко
|Russia
|Пенсионер
|22.08 17:39
|719
|Веста
|Смирнова
|Russia
|Доцент кафедры "Иностранные языки", кандидат философских наук, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
|22.08 17:39
|718
|Сергей
|Егоров
|Россия
|Аспирант СПбГТИ (ТУ) кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений
|22.08 17:39
|717
|Игорь
|Новокрещёнов
|United Kingdom
|Ассириолог
|22.08 17:39
|716
|Андрей
|Мельник
|United Kingdom
|математик, DPhil, университет Глазго
|22.08 17:37
|715
|Антон
|Карпишков
|Russia
|физик, к.ф.-м.н., лаборант-исследователь, Самарский университет, Самара, Россия
|22.08 17:37
|714
|Юлия
|Миланова
|Russia
|Астроном, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник
|22.08 17:36
|713
|Евгений
|Птицын
|Russia
|программист, выпускник МГУ
|22.08 17:36
|712
|Эдуард
|Фомин
|Россия
|Москва
|22.08 17:36
|711
|Ирина
|Редькова
|Россия
|историк, к.и.н., cт. пр. ПСТГУ, доцент ГАУГН
|22.08 17:36
|710
|Игорь
|Пущин
|Россия
|биолог, к.б.н., ННЦМБ ДВО РАН им. А.В. Жирмунского, Россия
|22.08 17:35
|709
|Ирина
|Эйдинова
|Russia
|Гражданин
|22.08 17:34
|708
|Ольга
|Муравьева
|Russia
|Психолог, к.психол.н., доцент, Томский госуниверситет
|22.08 17:34
|707
|Александр
|Краснок
|United States
|Physics, PhD, CUNY ASRC
|22.08 17:33
|706
|Александр
|Сурмава
|Россия
|философ, кандидат психологических наук
|22.08 17:33
|705
|Николай
|Розанов
|Россия
|физик, член-корр. РАН, ГОИ им. С.И. Вавилова
|22.08 17:32
|704
|Ксения
|Барко
|Russia
|Секретарь-референт, пенсионерка
|22.08 17:31
|703
|Денис
|Греков
|Russia
|Ст.преп.
|22.08 17:29
|702
|Ольга
|Сливко
|Германия
|PhD, Центр Европейских Экономических Исследований в Маннгейме
|22.08 17:28
|701
|Иван
|Стариков
|Germany
|Биолог, аспирант и научный ассистент Гейдельбергского университета
|22.08 17:28
|700
|Алла
|Розенфельд
|Соединённые Штаты
|доктор искусствоведения, искусствовед и куратор
|22.08 17:27
|699
|Андрей
|Петрушов
|Россия
|энтомотоксиколог, доктор наук.
|22.08 17:27
|698
|Юрий
|Фарков
|Россия
|математик, д.ф.-м.н., профессор РАНХиГС
|22.08 17:26
|697
|Антон
|Трушечкин
|Россия
|математик, к.ф.-м.н., МИАН
|22.08 17:26
|696
|Пётр
|Войцик
|Россия
|астрофизик, АКЦ ФИАН
|22.08 17:25
|695
|Елена
|Трофимова
|Russia
|доктор фармацевтических наук, профессор
|22.08 17:23
|694
|Алла
|Гусева
|Россия
|к.т.н., доцент, Москва
|22.08 17:23
|693
|Andreas
|Buller
|Germany
|Dr. Phil.
|22.08 17:22
|692
|Галина
|Коган
|Russia
|молекулярный биолог
|22.08 17:20
|691
|Александр
|Клаус
|Russia
|физиолог, к.б.н.
|22.08 17:19
|690
|Андрей
|Арбузов
|Россия
|физик, д.ф.-м.н., Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
|22.08 17:18
|689
|Дмитрий
|Продан
|Russia
|Младший научный сотрудник, аспирант МФТИ
|22.08 17:15
|688
|Dmitry
|Kompaneets
|Россия
|Москва
|22.08 17:14
|687
|Владислав
|Стаф
|Russia
|историк, культуролог, преподаватель НИУ ВШЭ Москва, Россия
|22.08 17:14
|686
|Владимир
|Костюшев
|Russia
|Социолог, к.ф.н., ст.н.с.
|22.08 17:14
|685
|Александр
|Итин
|Россия
|физик, к.ф.-м.н, научный сотрудник ИКИ РАН
|22.08 17:11
|684
|Лилия
|Земнухова
|Russia
|социолог, к.с.н., старший научный сотрудник Социологического института РАН - филиала ФНИСЦ РАН
|22.08 17:10
|683
|Игорь
|Христофоров
|Россия
|Доктор исторических наук, профессор РАН, старший научный сотрудник Принстонского университета и НИУ ВШЭ
|22.08 17:09
|682
|Алексей
|Надточий
|Russia
|Физика полупроводников, к.ф.м.н., снс
|22.08 17:09
|681
|Антон
|Кутяев
|Russia
|программист
|22.08 17:09
|680
|Виктор
|Гербутов
|Россия
|К.ю.н, доцент ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ
|22.08 17:08
|679
|василий
|власов
|Россия
|врач, дмн, проф
|22.08 17:06
|678
|Александр
|Дубынин
|Russia
|руководитель ЭИГ "Открытая лаборатория природоохранной биологии"
|22.08 17:05
|677
|Мария
|Ахметова
|Russia
|филолог, к.ф.н., РАНХиГС, Москва, Россия
|22.08 17:04
|676
|Светлана Викторовна
|Пацаева
|Russia
|доцент физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
|22.08 17:03
|675
|Татьяна
|Алпатова
|Russia
|Литературовед, доктор филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета
|22.08 17:02
|674
|Юлия
|Муратова
|Denmark
|PhD, менеджмент, доцент Орхусского университета и преподаватель Китайско-Датского центра по образованию и исследованиям, Дания
|22.08 17:01
|673
|Олег
|Гуцуляк
|Ukraine
|кандидат философских наук, доцент философии и социологии Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника
|22.08 17:01
|672
|Сергей
|Агасарян-Кирсанов
|Россия
|Художник
|22.08 16:58
|671
|Юрий
|Милюков
|Россия
|Научрук ЦКП МФТИ, быв. проф. НИУ ВШЭ
|22.08 16:56
|670
|Тимур
|Сафин
|Россия
|к.и.н., научный сотрудник ИВ РАН, научный сотрудник РАНХиГС, г. Москва
|22.08 16:55
|669
|Кира
|Коваленко
|Россия
|к.ф.н., младший научный сотрудник ИЛИ РАН
|22.08 16:52
|668
|Александр
|Виноградов
|Россия
|Руководитель роекта
|22.08 16:50
|667
|Наталья
|Голованова
|Россия
|доктор медицинских наук, профессор
|22.08 16:49
|666
|Виталий
|Узиков
|Russia
|Теплофизик, ведущий инженер НИИ атомных реакторов
|22.08 16:48
|665
|Александр
|Поддубный
|Россия
|физик, д.ф.-м.н., проф. РАН, снс ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
|22.08 16:48
|664
|Леонид
|Чубаров
|Россия
|математическое моделирование, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник, профессор, Институт вычислительных технологий СО РАН; профессор кафедры математического моделирования механико-математического факультета Новосибирского государственного университета
|22.08 16:48
|663
|Яков
|Гринберг
|Россия
|физик, д.ф.-м.н., НГТУ, Новосибирск
|22.08 16:47
|662
|Вячеслав
|Шупер
|Russia
|Экономгеограф, доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института географии РАН
|22.08 16:47
|661
|Дмитрий
|Фирсов
|Россия
|Физика полупроводников, д.ф.-м.н., профессор СПбПУ Петра Великого
|22.08 16:44
|660
|Елена
|Монжелей
|Россия
|пенсионер, ранее ст.преп. СФ МГПУ
|22.08 16:44
|659
|Ирина
|Ерохина
|Russia
|Филолог, к.ф.н, доцент ТГПУ им.Л.Н.Толстого
|22.08 16:41
|658
|Константин
|Казарьян
|United States
|Биохимик, к.б.н., Пирамид Лабораториз, Коста Меса, Калифорния
|22.08 16:41
|657
|Алексей
|Беляков
|Россия
|инденер-гидротехник, к.т.н., д.г.н. Главный научный сотрудник АНО ИДМРР
|22.08 16:40
|656
|Николай
|Черкасов
|United Kingdom
|к.х.н., Zeeman Lecturer, University of Warwick (UK)
|22.08 16:40
|655
|Ольга
|Скорочкина
|Russia
|Театровед, кандидат искусствоведения
|22.08 16:40
|654
|Высоцкий
|Владислав
|Russia
|математик, старший научный сотрудник ПОМИ РАН, Санкт-Петербург
|22.08 16:38
|653
|Андрей
|Мозжухин
|Russia
|журналист "Ленты.ру"
|22.08 16:38
|652
|Светлана
|Шаповал
|Россия
|филолог, к.психол.н., независимый исследователь, Россия
|22.08 16:38
|651
|Михаил
|Филиппов
|United States
|Associate Professor of Political Science, Binghamton University, NY, USA
|22.08 16:36
|650
|Елена
|Желтова
|Russia
|филолог-классик, канд. филол. наук, доцент кафедры классической филологии СПбГУ
|22.08 16:34
|649
|Софья
|Ковригина
|Россия
|мнс, ИГЕМ РАН
|22.08 16:34
|648
|Игорь
|Иванов
|Ecuador
|к.т.н., профессор бизнес-технологического университета в г. Гуайякиль
|22.08 16:32
|647
|Андроник
|Арутюнов
|Россия
|математик, к.ф-м.н.
|22.08 16:32
|646
|Сергей
|Богданов
|Russia
|к.ф.м.н. Нач. лаборатории ДЮТ Королев
|22.08 16:32
|645
|Вячеслав
|Китаев
|Australia
|Астрофизик, профессор Университета Западной Австралии
|22.08 16:31
|644
|Владислав
|Жигалов
|Russia
|К.т.н., ведущий инженер, Московский институт электронной техники
|22.08 16:30
|643
|Лукьянов
|Михаил
|Russia
|историк, профессор Пермского государственного университета
|22.08 16:29
|642
|Нина
|Сумбатова
|Russia
|лингвист, д.ф.н., РГГУ, Москва
|22.08 16:27
|641
|Наталья
|Завьялова
|Russia
|палеонтолог, к.б.н., зав.лаб., Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН, Москва
|22.08 16:26
|640
|Наталья
|Сотникова
|Russia
|Астроном, доктор физико-математических наук, профессор
|22.08 16:24
|639
|Лев
|Юнгельсон
|Россия
|астрофизик, д.ф.-м.н., ИНАСАН
|22.08 16:24
|638
|Анна
|Казнадзей
|Russia
|Младший научный сотрудник
|22.08 16:23
|637
|Андрей
|Горицеий
|Россия
|математик, доцент мех-мата МГУ, к.ф.-м.н.
|22.08 16:23
|636
|Николай
|Гиппиус
|Russia
|доктор физ. -мат. наук, профессор, Сколковский институт науки и технологий
|22.08 16:23
|635
|Константин
|Поздняков
|Франция
|д.ф.н., профессор Национального института восточных языков и культур, Париж
|22.08 16:23
|634
|Ольга
|Мазо
|Russia
|лингвист, к. ф. н., доцент РГГУ
|22.08 16:23
|633
|Галина
|Руденская
|Россия
|генетик, д.м.н., главный научный сотрудник, ФГБНУ МГНЦ
|22.08 16:22
|632
|Михаил
|Глазов
|Russia
|физик, д.ф.-м.н., член.-корр. РАН, внс ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
|22.08 16:22
|631
|Тарасов
|Алексей
|Russia
|бакалавр истории, магистрант социологии, ТГУ
|22.08 16:22
|630
|Александр
|Семенович
|Russia
|экономист
|22.08 16:22
|629
|Александр
|Кириллов
|United States
|математик, профессор университета штата Нью-Йорк в Стонибруке
|22.08 16:21
|628
|Андрей
|Пузаченко
|Russia
|биолог, д.б.н., Институт географии РАН, Москва
|22.08 16:21
|627
|Ирина
|Насимова
|Россия
|Физическая химия, к.ф.-м.н., с.н.с.
|22.08 16:20
|626
|Тимур
|Багаутдинов
|Switzerland
|PhD, Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL)
|22.08 16:20
|625
|Сергей
|Хорошкин
|РФ
|математик, дфмн, ИТЭФ и НИУ ВШЭ
|22.08 16:20
|624
|Татьяна
|Китанина
|Russia
|филолог, к.ф.н., Пушкинский Дом, Санкт-Петербург
|22.08 16:19
|623
|Антон
|Праведников
|Россия
|аспирант факультета политологии МГУ
|22.08 16:19
|622
|Максим
|Федотов
|Russia
|м.н.с. Института лингвистических исследований РАН, ст. преп. НИУ ВШЭ СПб
|22.08 16:19
|621
|Юрий
|Пермяков
|Russia
|доцент Самарского университета, канд. юрид. наук
|22.08 16:18
|620
|Сергей
|Ниненко
|Россия, Москва, ИФВД РАН
|к.ф-м.н.
|22.08 16:18
|619
|Михаил
|Бару
|Россия
|кандидат технических наук
|22.08 16:18
|618
|Сергей
|Злобин
|Russia
|геолог, канд. геол.-мин. наук
|22.08 16:18
|617
|Татьяна
|Костина
|Россия
|к.и.н., н.с. СПб ИИ РАН
|22.08 16:17
|616
|Виктор
|Михайлов
|Россия
|биохимик, д.б.н., профессор, ИБР РАН
|22.08 16:17
|615
|Евгений
|Гонтмахер
|Russia
|доктор экономических наук, профессор
|22.08 16:17
|614
|Елена
|Куликова
|Россия
|Д.филолог.н., ведущий научный сотрудник Института философии СО РАН
|22.08 16:16
|613
|Валерия
|Шихеева
|РФ
|к.ф.-м.н., доцент НИТУ МИСиС
|22.08 16:16
|612
|Татьяна
|Батурина
|Россия
|физик, к.ф.-м.н, доцент, лауреат премии Вильгельма Бесселя
|22.08 16:16
|611
|Карен
|Аракелян
|РФ
|Врач, зав. отделением
|22.08 16:15
|610
|Александр
|Сенаторов
|Россия
|физик, к.ф-м.н
|22.08 16:14
|609
|Валерий
|Салазкин
|РФ, Обнинск
|Теория систем управления, к.т.н. доцент
|22.08 16:14
|608
|Ольга
|Михайличенко
|Великобритания
|молекулярный биолог, Ph.D., Kings College London
|22.08 16:13
|607
|Александр
|Гутерман
|Россия
|профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
|22.08 16:13
|606
|Игорь
|Михайлов
|Russia
|философ, к. ф. н., с. н. с. Института философии РАН, доцент РАНХиГС
|22.08 16:13
|605
|Дмитрий
|Кривцов
|Россия
|историк, кандидат исторических наук
|22.08 16:13
|604
|Владимир
|Протасов
|Россия
|математик, чл.-корр. РАН, проф. МГУ, проф. НИУ ВШЭ
|22.08 16:13
|603
|Алексей
|Воронин
|Russia
|Д ф-и н, зав лабораторией теор.ядерной физики ФИАН
|22.08 16:13
|602
|Вадим
|Рахимов
|Россия
|кандидат технических наук
|22.08 16:13
|601
|Анатолий
|Вершик
|Россия
|математик
|22.08 16:12
|600
|Надежда
|Чеботарева
|Russia
|филолог, магистр ВШЭ
|22.08 16:12
|599
|Людмила
|Евдокимова
|Россия
|Филолог, доктор филологических наук, ИМЛИ
|22.08 16:11
|598
|Михаил
|Бонч-Осмоловский
|Russia
|экономист, Ph.D, с.н.с РАНХиГС
|22.08 16:11
|597
|Петр
|Сафронов
|Россия
|Философ, кандидат наук, школа Наши Пенаты
|22.08 16:11
|596
|Иван
|Бобриков
|Россия
|физик, к.ф.-м.н., ОИЯИ, г. Дубна
|22.08 16:10
|595
|Ирина
|Рубцова
|Russia
|финансист
|22.08 16:09
|594
|Денис
|Пустынский
|Россия
|Врач-нарколог
|22.08 16:09
|593
|Евгений
|Старосельский
|Russia
|PhD, Engineering, University of Waterloo
|22.08 16:09
|592
|Надежда
|Плунгян
|Россия
|Кандидат искусствоведения, историк искусства
|22.08 16:09
|591
|Людмила
|Колесникова
|Russia
|Москва
|22.08 16:08
|590
|Михаил
|Дурнев
|Russia
|физик, к. ф.-м. н.
|22.08 16:08
|589
|Александр
|Степанян
|Germany
|политолог, PhD, Мюнхенский университет, Германия
|22.08 16:07
|588
|Александра
|Касаткина
|Russia
|Социальный антрополог, м.н.с. МАЭ РАН
|22.08 16:07
|587
|Василий
|Львов
|Россия, США
|к.ф.н., литературовед
|22.08 16:07
|586
|Андрей
|Бородин
|Россия
|физик, выпускник Бурятского филиала Новосибирского государственного университета
|22.08 16:07
|585
|Дмитрий
|Яроцкий
|Россия
|математик, д.ф.-м.н.
|22.08 16:06
|584
|Анастасия
|Мартынычева
|Россия
|Кандидат филологических наук
|22.08 16:05
|583
|Андрей
|Чабовский
|Россия
|биолог, д.б.н. ИПЭЭ РАН, Москва
|22.08 16:05
|582
|Игорь
|Лунев
|Russia
|ГРАЖДАНИН
|22.08 16:04
|581
|Юрий
|Анчабадзе
|Russia
|д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии РАН
|22.08 16:03
|580
|Алина
|Бодрова
|Russia
|канд. филол. наук, доцент НИУ ВШЭ, научный сотрудник ИРЛИ РАН
|22.08 16:03
|579
|Глеб
|Грибакин
|UK
|School of Mathematics and Physics, Queen's University Belfast
|22.08 16:02
|578
|Артур
|Залевский
|Россия
|биоинформатик, аспирант ФББ МГУ
|22.08 16:02
|577
|Ольга
|Калашникова
|Russia
|биолог, с.н.с., ГБМТ
|22.08 16:02
|576
|Сергей
|Голенков
|Россия
|доктор философских наук, профессор Самарского университета
|22.08 16:01
|575
|Алексей
|Алексеев
|США
|кандидат политических наук
|22.08 16:01
|574
|Александр
|Кащеев
|Россия
|MBA в области ИТ, по совместительству старший преподаватель
|22.08 16:00
|573
|Гарри
|Шик
|Израиль, Россия Азербайджан
|Доктор химических наук, профессор
|22.08 16:00
|572
|Евгений
|Лысенко
|Россия
|биолог, к.б.н., ИФР РАН
|22.08 15:59
|571
|Ян
|Сойбельман
|США
|математик, профессор, Канзасский университет
|22.08 15:59
|570
|Валерий
|Альбицкий-
|Россия Russia
|медик, профессор, заслуженный деятель науки
|22.08 15:59
|569
|Пётр
|Бакланов
|Россия
|Астрофизика, к.ф.-м.н., Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва
|22.08 15:58
|568
|Ольга
|Крокинская
|Россия
|Социолог, д.с.н., проф., РГПУ им.А.И.Герцена, Санкт-Петербург
|22.08 15:58
|567
|Юрий
|Голынский
|Россия
|к. т. н., выпускник БГТУ им. Д.Ф. Устинова ("Военмех), Санкт-Петербург
|22.08 15:57
|566
|Walter
|Sartison
|Germany
|22.08 15:57
|565
|Игорь
|Бужинский
|Финляндия
|исследователь, computer science, Doctor of Science (Technology), Университет Аалто и Университет ИТМО
|22.08 15:57
|564
|Полина
|Врублевская
|Russia
|социолог, аспирант Академии Або, Финляндия, научный сотрудник ПСТГУ
|22.08 15:56
|563
|Усова
|Светлана
|Россия
|кбн
|22.08 15:56
|562
|Владимир
|Поздеев
|Россия
|программист
|22.08 15:56
|561
|Яков
|Гиндикин
|Россия
|к.ф.-м.н., ИРЭ РАН
|22.08 15:55
|560
|Эдуард
|Колчинский
|Россия
|историк науки, главный научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН, профессор
|22.08 15:55
|559
|Александр
|Чертович
|Россия
|д.ф.-м.н., Федеральный исследовательский центр химической физики имени Н.Н.Семенова
|22.08 15:54
|558
|Елена
|Белова
|Россия
|нейрофизиолог, к.б.н., с.н.с. ФИЦ ХФ РАН, Москва
|22.08 15:53
|557
|Сергей
|Синеговский
|Россия
|физик, профессор, Иркутский госуниверситет
|22.08 15:53
|556
|Игорь
|Гаврилов
|Russia
|инженер - механик
|22.08 15:53
|555
|Владимир
|Орлов
|Россия
|Кандидат технических наук, физика атмосферы
|22.08 15:52
|554
|Михаил
|Айзман
|Russia
|пенсионер
|22.08 15:52
|553
|Алекс
|Лейба
|United States
|Ph.D.,доктор философии, биотехнолог, иммунолог. Президент Nano Bio Technology Inc., New York. USA
|22.08 15:51
|552
|Александр
|Александров
|Russia
|Биолог, к.б.н., зав. лаб.
|22.08 15:51
|551
|Артем
|Ляпин
|Россия
|Инженер
|22.08 15:47
|550
|Ольга
|Шевченко
|Массачусетс, США
|Социолог, Вильямс Колледж
|22.08 15:47
|549
|Василий
|Власенко
|Russia
|к.т.н.
|22.08 15:46
|548
|Мария
|Дмитриева
|Россия
|главный специалист, миколог, к.т.н. РГАНТД
|22.08 15:44
|547
|Михаил
|Соколовский
|Russia
|океанолог, д.ф.-м.н., ИВП РАН, Россия
|22.08 15:44
|546
|Татьяна
|Чумакова
|Russia
|д.ф.н., проф. профессор СПбГУ
|22.08 15:43
|545
|Антон
|Першин
|Россия
|радиотехник, юрист, основатель сайта newwr.actieforum.com
|22.08 15:43
|544
|Наталия
|Бусыгина
|Россия
|кандидат психологических наук, доцент МГППУ
|22.08 15:43
|543
|Алексей
|Глушаев
|Russia
|историк, к. ист. н., Пермский государственный институт культуры
|22.08 15:43
|542
|Валериан
|Юров
|Россия
|физик-теоретик, к.ф.-м.н., PhD по математике, Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта
|22.08 15:43
|541
|Mikhail
|Epstein
|USA
|Atlanta
|22.08 15:42
|540
|Юрий
|Юрченков
|Германия
|22.08 15:42
|539
|Александр
|Аршавский
|Россия
|МОСКВА
|22.08 15:42
|538
|Ирина
|Шалина
|Россия
|Петербург, Государственный Русский музей, искусствовед, ведущий научный сотрудник
|22.08 15:41
|537
|Владимир
|Брюханов
|Russia
|реформатор теоретической физики,г. Томск.
|22.08 15:41
|536
|Марк
|Новиков
|Israel
|PhD, Конституционное право, Израиль
|22.08 15:41
|535
|Сергей
|Алкин
|Russia
|кандидат исторических наук, доцент НГУ
|22.08 15:41
|534
|Ольга
|Моченева
|Russia
|к.ф.-м.н., ИПФ РАН
|22.08 15:41
|533
|Николай
|Шилов
|Russia
|к.ф.-м.н., доцент Университета Иннополис
|22.08 15:40
|532
|Ирина
|Гордеева
|Россия
|Историк
|22.08 15:40
|531
|Сергей
|Мыльников
|Russia
|к. б. н., доцент, Санкт-Петербург
|22.08 15:39
|530
|Владимир
|Василенко
|Канада
|Главный научный сотрудник международной кампании ВИТАБИМ "Vitabeam", к.б.н.
|22.08 15:39
|529
|Ирина
|Жарова
|Russia
|Горный инженер
|22.08 15:38
|528
|Анна
|Малышкина
|Германия
|Dr. rer. nat., postdoctoral fellow Institut für Virologie
|22.08 15:38
|527
|Кротов
|Сергей
|Russia
|Физик, д.ф.м.н. профессор МГУ
|22.08 15:37
|526
|Дмитрий
|Перекалин
|Russia
|д.х.н. ИНЭОС РАН
|22.08 15:37
|525
|вера
|моисеева
|Россия
|ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ
|22.08 15:37
|524
|Ольга
|Викторовская
|США/Россия
|Генетик, PhD, научный сотрудник, Гарвард
|22.08 15:36
|523
|Павел
|Лузин
|Россия
|к.полит.н.
|22.08 15:36
|522
|Соловьев
|Павел
|Италия
|к. х. н.
|22.08 15:35
|521
|Николай
|Сибельдин
|Russia
|физик, дфмн, чк.-корр. РАН, гл.н.с. ФИАН
|22.08 15:35
|520
|Николай
|Подосокорский
|Россия
|медиаэксперт, заведующий кафедрой новых медиа и связей с общественностью НовГУ им. Ярослава Мудрого
|22.08 15:35
|519
|Марат
|Смирнов
|Россия
|к.э.н., ст. преподаватель, СПбГУ
|22.08 15:34
|518
|Игорь
|Корюкин
|Russia
|физик, к.ф.-м.н, ИПФ РАН
|22.08 15:34
|517
|Григорий
|Герштейн
|Russia
|бакалавр
|22.08 15:33
|516
|Светлана
|Рябова
|Россия
|Историк, к.и.н., старший преподаватель НИУ ВШЭ
|22.08 15:32
|515
|Ольга
|Бударагина
|Россия
|филолог, к. ф. н., СПбГУ, Россия
|22.08 15:32
|514
|Александр
|Гаврилов
|Австралия
|Физик, профессор, Curtin University, Перт, Австралия
|22.08 15:31
|513
|Борис
|Фейгин
|Россия
|математик д.ф.м. наук .Москва Высшая школа экономики, математический факультет
|22.08 15:31
|512
|Захаров
|Алексей
|Россия
|доцент Факультета экономических наук НИУ ВШЭ
|22.08 15:30
|511
|Владимир
|Кудрявцев
|Russia
|Доктор психологических наук, профессор МГППУ
|22.08 15:30
|510
|Михаил
|Жуковский
|Italy
|к.ф.-м.н, биофизик, Институт биохимии и клеточной биологии, Неаполь, Италия
|22.08 15:30
|509
|Аркадий
|Савинецкий
|Россия
|биолог, гнс, дбн, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН
|22.08 15:29
|508
|Фарид
|Хусаинов
|Россия
|к.э.н., доцент РУТ (МИИТ), эксперт НИУ ВШЭ,
|22.08 15:29
|507
|Михаил
|Ушаков
|Россия
|биолог, Воронежский государственный университет
|22.08 15:29
|506
|Ирина
|Сурат
|Россия
|Москва
|22.08 15:28
|505
|Марианна
|Андреева
|Россия
|филолог ,кандидат филологических наук,Москва
|22.08 15:27
|504
|Николай
|Суязов
|Россия
|физик, к.ф.-м.н., ИОФ РАН
|22.08 15:27
|503
|Герман
|Кричевский
|Россия
|химик доктор технических наук профеесор,заслуженный деятель науки РФ
|22.08 15:27
|502
|Александр
|Шень
|France, Россия
|преподавание математики и computer science
|22.08 15:27
|501
|Владимр
|Бурлаков
|Россия
|-доктор химических наук, ИНЭОС РАН, г.Москва
|22.08 15:24
|500
|Михаил
|Гельфанд
|Россия
|д.б.н., профессор, член Academia Europea
|22.08 15:23
|499
|Исхак
|Фархутдинов
|Russia
|геолог, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ, доцен
|22.08 15:23
|498
|Григорий
|Шабетник
|Россия
|гл. технолог ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД", канд.техн.наук
|22.08 15:22
|497
|Илья
|Жаров
|Россия
|биоинформатик, ИППИ РАН
|22.08 15:22
|496
|Александр
|Аникин
|Russia
|филолог, Институт филологии Сибирского отделения РАН, академик РАН
|22.08 15:22
|495
|Леонид
|Рыбников
|Russia
|Москва
|22.08 15:22
|494
|Гала
|Максудова-Елисеева
|Россия
|Философ, аспирант и ассистент ФГН НИУ ВШЭ
|22.08 15:22
|493
|Владимир
|Котляренко
|Russia
|филолог, аспирант, сотрудник МГЛУ
|22.08 15:20
|492
|Оксана
|Саркисова
|Венгрия
|PhD, научный сотрудник архива Блинкен ОСА, Центрально-Европейский Университет
|22.08 15:20
|491
|Елена
|Крейнес
|Россия
|МГУ имени М.В. Ломоносова, ст.н.с., к.ф.-м.н.
|22.08 15:19
|490
|Станислав
|Бледных
|Russia
|Социальный педагог, учитель обществознания
|22.08 15:18
|489
|Виталий
|Протасов
|Russia
|Студент
|22.08 15:18
|488
|Константин
|Томилин
|Россия
|к.ф.-м.н., с.н.с. ИИЕТ РАН
|22.08 15:18
|487
|Игорь
|Семынин
|Россия
|к.т.н.
|22.08 15:17
|486
|Лариса
|Крашкина
|Russia
|канд. филос. наук
|22.08 15:17
|485
|Екатерина
|Клементьева
|Россия
|Санкт Петербург
|22.08 15:17
|484
|Константин
|Михельсон
|Россия
|химик, доктор химических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет
|22.08 15:17
|483
|Виолетта
|Хайдарова
|Россия
|Кандидат филологических наук
|22.08 15:16
|482
|Алексей
|Федоров
|Russia
|инженер
|22.08 15:16
|481
|Елена
|Ковалёва
|Россия
|садовник
|22.08 15:15
|480
|Андрей
|Иванов
|Россия
|Доктор филос. наук, профессор
|22.08 15:15
|479
|Владимир
|Кузовкин
|Russia
|Советский инженер
|22.08 15:15
|478
|Александр
|Федоровский
|Россия
|экономист, доктор экон. наук. ИМЭМО РАН
|22.08 15:14
|477
|Сергей
|Котцов
|Russia
|магистр ФНМ МГУ
|22.08 15:14
|476
|Кирилл
|Соколовский
|Россия
|астрофизик, к.ф.-м.н., АКЦ ФИАН
|22.08 15:14
|475
|Искэндэр
|Ясавеев
|Россия
|социолог, старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
|22.08 15:13
|474
|Владимир
|Петлюк
|Russia
|Инженер
|22.08 15:12
|473
|Куцевалов
|Максим
|Russia
|Преподаватель
|22.08 15:11
|472
|Илья
|Наумов
|Russia
|к.ф.м.н
|22.08 15:10
|471
|Максим
|Бобров
|Россия
|ведущий инженер
|22.08 15:08
|470
|Рустам
|Шукуров
|Россия
|историк, д.и.н., МГУ
|22.08 15:08
|469
|Cергей
|Мамаев
|Россия
|22.08 15:08
|468
|Федор
|Успенский
|Россия
|Доктор филологических наук, член-корреспондент РАН
|22.08 15:07
|467
|Тихон
|Барышников
|Россия
|Студент
|22.08 15:07
|466
|Владимир
|Городецкий
|Russia
|медицина, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, Лауреат Государственной премии СССР
|22.08 15:06
|465
|Армине
|Улуханян
|Russia
|Доцент, к.ф.-м.н.
|22.08 15:06
|464
|Кирилл
|Дзержинский
|Russia
|биолог
|22.08 15:06
|463
|Александр
|Оболонский
|Россия
|политолог, юрист, д.ю.н., ВШЭ, Москва
|22.08 15:05
|462
|Наталья
|Посталюк
|Россия
|доктор пед. наук, профессор, гл.н.с. РАНХиГС
|22.08 15:05
|461
|Лилия
|Парнева-Праченко
|Россия
|микробиолог, художник, режиссер мультимедиа
|22.08 15:03
|460
|Валерий
|Трухин
|Russia
|физик, снс ФТИ им.А.Ф.Иоффе
|22.08 15:03
|459
|Татьяна
|Загидулина
|Russia
|Старший преподаватель
|22.08 15:03
|458
|Михаил
|Пичугин
|Россия
|К.г.н., с.н.с.
|22.08 15:03
|457
|Ринат
|Бакаев
|Россия
|инженер
|22.08 15:02
|456
|Сергей
|Кривов
|Russia
|К.ф.-м.н., осуждённый по Болотному делу
|22.08 15:02
|455
|Александр
|Замрий
|Россия
|к.т. н., менеджер НТЦ "АПМ"
|22.08 15:01
|454
|Лариса
|Ханина
|Russia
|вед.н.с. ИПМ им. М.В. Келдыша
|22.08 15:01
|453
|Татьяна
|Смолярова
|Canada
|филолог, к.ф.н., Ph.D., профессор Университета Торонто, Канада
|22.08 15:01
|452
|Федор
|Людоговский
|РФ
|филолог, к.ф.н., с.н.с. Института слаяноведения РАН
|22.08 15:01
|451
|Роман
|Кривко
|Russland
|д.ф.н., Венский университет
|22.08 15:00
|450
|Вадим
|зимин
|Россия
|Полковник в отставке ,член СП России,Член совета ветеранов НСО
|22.08 14:58
|449
|Александр
|Вольфкович
|Россия
|физическая химия, к.х.н., Москва
|22.08 14:58
|448
|Алексей
|Шулус
|Россия
|д.э.н. проф., заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ
|22.08 14:57
|447
|Дмитрий
|Иржак
|Россия
|Заместитель директора Института проблем технологии и особочистых материалов РАН
|22.08 14:56
|446
|Сергей
|Таран
|Россия
|инженер
|22.08 14:54
|445
|Антон
|Нестеров
|Russia
|Филолог, переводчик, к.ф.н., доцент МГЛУ
|22.08 14:54
|444
|Александр
|Марков
|Russia
|Профессор РГГУ, в.н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова
|22.08 14:53
|443
|Филипп
|Милович
|Россия
|Инженер, к.ф.-м.н. НИТУ "МИСиС"
|22.08 14:52
|442
|Игорь
|Иванов
|Portugal
|физик, FCT Researcher, Instituto Superior Tecnico, Lisbon
|22.08 14:51
|441
|Виктор
|Захаров
|Russia
|матлингвстика, к.ф.н., доцент, СПбГУ
|22.08 14:51
|440
|Юлия
|Бедаш
|Россия
|доцент НИУ ВШЭ
|22.08 14:49
|439
|Николай
|Коргин
|Russia
|д.т.н., главный научный сотрудник ИПУ РАН
|22.08 14:49
|438
|Светлана
|Ярошевская
|Россия
|м.н.с., Психологический институт РАО
|22.08 14:49
|437
|Галимзянов
|Тимур
|Россия
|Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель НИТУ "МИСиС", старший научный сотрудник ИФХЭ РАН.
|22.08 14:44
|436
|Сергей
|Благодатский
|Германия, Россия
|почвовед, д.б.н.
|22.08 14:43
|435
|Евгений
|Стриженов
|Russia
|к.т.н., научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
|22.08 14:42
|434
|Илья
|Гордеев
|Россия
|к.б.н., ст.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова
|22.08 14:42
|433
|Tamara
|Polyakova
|США
|PhD Candidate, University of Wisconsin-Madison
|22.08 14:42
|432
|Вячеслав
|Докучаев
|Russia
|физик, д.ф.-м.н., Институт ядерных исследований РАН
|22.08 14:42
|431
|Сергей
|Силаев
|Germany
|биохимик, магистр Университета им. Фридриха Шиллера, член Российского общества биохимиков и молекулярных биологов при РАН
|22.08 14:41
|430
|Денис
|Понкратов
|Россия
|химик, к.х.н., ст. науч. сотр. ИНЭОС РАН
|22.08 14:41
|429
|Георгий
|Гамов
|Россия
|к.х.н., с.н.с. ФГБОУ ВО "ИГХТУ"
|22.08 14:41
|428
|Федор
|Зубков
|Россия
|к.х.н., Российский университет дружбы народов
|22.08 14:39
|427
|Ярослав
|Барбенко
|Россия
|канд. ист. наук, доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета (Владивосток)
|22.08 14:39
|426
|Марианна
|Шахнович
|Russia
|доктор философских наук, профессор
|22.08 14:39
|425
|Татьяна
|Сысоева
|Russia
|научный сотрудник, Психологический институт РАО
|22.08 14:39
|424
|Ицыксон
|Дмитрий
|Россия
|математик, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник ПОМИ РАН, Россия
|22.08 14:39
|423
|Sergey
|Chugaev
|Russia
|Research and Development Engineer, Bauman Moscow State Techical University
|22.08 14:39
|422
|Ольга
|Заславская
|РФ
|Доктор пед.наук, профессор, зав.кафедрой Тульского госуниверситета
|22.08 14:38
|421
|Иван
|Кривушин
|Russia
|историк, профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН
|22.08 14:37
|420
|Ирина
|Кусова
|РФ, г. Рязань
|канд. истор наук, музейный сотрудник
|22.08 14:35
|419
|Елена
|Здравомыслова
|Russia
|социолог, к.с.н., проф ЕУСПб
|22.08 14:35
|418
|Елена
|Данилко
|Russia
|антрополог, доктор исторических наук, ИЭА РАН, Россия
|22.08 14:35
|417
|Наталья
|Короткова
|Russia
|Физик, к.ф.-м.н., МГУ
|22.08 14:34
|416
|Андрей
|Олейников
|Россия
|философ, канд. филос.н., доцент, МВШСЭН
|22.08 14:33
|415
|Стив
|Степанов
|Литва
|Психолог
|22.08 14:30
|414
|Денис
|Воробьве
|France
|биоинформатик, Institut Gustave Roussy
|22.08 14:30
|413
|Галина
|Лямина
|Россия
|К.х.н., доцент ТПУ, Томск
|22.08 14:30
|412
|Анатолий
|Бабенко
|Россия
|д.б.н., в.н.с. ИПЭЭ РАН
|22.08 14:29
|411
|Дмитрий
|Судаков
|Russia
|физик
|22.08 14:29
|410
|Александр
|Желтов
|Russia
|доктор филологических наук, профессор СПбГУ, зав. отделом МАЭ РАН
|22.08 14:29
|409
|Владимир
|Малышев
|Россия
|программист, ERP-эксперт
|22.08 14:29
|408
|Василиса
|Кулакова
|Россия
|к.полит.н., ст.н.с. ИМЭМО РАН
|22.08 14:29
|407
|Елена
|Обичкина
|Russia
|к.т.н.
|22.08 14:28
|406
|Татьяна
|Мухачева
|Russia
|биолог, к.б.н., научный сотрудник Уральского федерального университета, Екатеринбург
|22.08 14:28
|405
|Альберт
|Жихарев
|Russia
|22.08 14:27
|404
|Любовь
|Хачатурян
|Россия
|Доцент НИУ ВШЭ, кандидат культурологии
|22.08 14:25
|403
|Игорь
|Калинчев
|Canada
|программист, к.т.н, с.н.с, Торонто, Канада
|22.08 14:24
|402
|Алексей
|Чухлов
|Россия
|Теплофизик, главный специалист НИКИЭТ
|22.08 14:24
|401
|Меда
|Шахбиева
|Россия
|Москва
|22.08 14:24
|400
|Олег
|Новиков
|Россия
|научный сотрудник ИГП РАН
|22.08 14:23
|399
|Сергей
|Алексеев
|Австралия
|Экономист, Phd, Преподаватель
|22.08 14:23
|398
|Зуфар
|Махмутоа
|Россия
|Историк, кандидат исторических наук, Институт истории АН РТ (Казань)
|22.08 14:23
|397
|Никита
|Мкртчян
|Россия
|к.г.н., демограф
|22.08 14:22
|396
|Евгения
|Кузьмичева
|Russia
|биолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН
|22.08 14:22
|395
|Oksana
|Haybach
|Germany
|MBA
|22.08 14:21
|394
|Дмитрий
|Демидов
|Россия
|юрист, к.ю.н., доцент каф. правоведения, СЗИУ РАНХиГС
|22.08 14:20
|393
|Михаил
|Калякин
|РФ
|доктор биологических наук, МГУ имени М.В. Ломоносова
|22.08 14:20
|392
|Алексей
|Ермолаев
|Россия
|врач, доктор мед.наук
|22.08 14:20
|391
|Сергей
|Попов
|Россия
|Химик, к.х.н.
|22.08 14:19
|390
|Сергей Константинович
|Дорожинский
|Russia
|Военный пенсионер, картограф.
|22.08 14:18
|389
|Дмитрий
|Щеглов
|Россия
|историк, кандидат наук., старший научный сотрудник СПбФ ИИЕТ им С.И.Вавилова РАН
|22.08 14:18
|388
|Леонид
|Голуб
|Russia
|Физик, д.ф.-м.н., проф. РАН, ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
|22.08 14:18
|387
|Александр
|Рубин
|Россия
|Аспирант факультета экономических наук ВШЭ
|22.08 14:17
|386
|Евгений
|Павлов
|Россия
|научный сотрудник, Саратовский филиал ИРЭ РАН
|22.08 14:15
|385
|Игорь
|Митченков
|Russia
|профессор, д.филос.н., НГАСУ, Новосибирск
|22.08 14:13
|384
|Геннадий
|Гафаров
|Россия
|кандидат физико-математических наук, Москва
|22.08 14:11
|383
|Николай
|Кульбака
|Russia
|Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС
|22.08 14:11
|382
|Михаил
|Фейгин
|United Kingdom
|Математик, к.ф.-м.н., университет Глазго
|22.08 14:11
|381
|Наталия
|Берлова
|Russia
|Математика, PhD, Сколтех, Кембридж
|22.08 14:09
|380
|Анатолий
|Долгоносов
|Россия
|доктор хим. наук, внс ГЕОХИ РАН
|22.08 14:08
|379
|Виктор
|Лемпицкий
|Россия
|доцент, к.ф.-м.н, Сколковский Институт Науки и Технологий, руководитель лаборатории, Центр Искусственного Интеллекта "Самсунг"
|22.08 14:07
|378
|Елена
|Ревуненкова
|Россия
|этнограф, доктор ист. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) тРАН
|22.08 14:06
|377
|Галина
|Климова
|Россия
|Историк, к.и.н., доцент ИОН РАНХиГС
|22.08 14:04
|376
|Вардан
|Барсегян
|Netherlands
|Социолог, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Утрехтского университета
|22.08 14:04
|375
|Галина
|Шипилова
|Russia
|архитектор, гос. эксперт по ГИКЭ
|22.08 14:03
|374
|Кира
|Долинина
|Russia
|Доцент Факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге
|22.08 14:02
|373
|Nickolay
|Koroukhov
|Israel
|researcher,MD,PhD, Hebrew University, Jerusalem
|22.08 14:02
|372
|Александр
|Алтунян
|Russia
|филолог, доцент, к.филол.н.,
|22.08 14:02
|371
|Владимир
|Важенин
|Russia
|физик, д.ф-м.н. УрФУ Екатеринбург
|22.08 14:02
|370
|Анна
|Ожиганова
|Россия
|кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН
|22.08 14:02
|369
|Милана
|Колесниченко
|Россия
|канд. социол. наук, ПНИПУ
|22.08 14:02
|368
|Ульяна
|Баштанова
|Великобритания
|Кбн, научный сотрудник Кембриджского Университета, Великобритания
|22.08 14:02
|367
|Артамонов
|Алексей
|Россия
|инженер
|22.08 14:01
|366
|Владимир
|Пашинский
|Russia
|социолог, к.с.н.
|22.08 14:01
|365
|Владимир
|Соболев
|Russia
|Кандидат технических наук
|22.08 14:00
|364
|Мария
|Молдавская
|Россия
|кандидат физ.-мат.наук, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
|22.08 13:59
|363
|Анатолий
|Голубовский
|Россия
|историк, кандидат искусствоведения, Вольное историческое общество
|22.08 13:59
|362
|Семен
|Кутателадзе
|Россия
|математик, Институт математики им. С.Л. Соболева
|22.08 13:59
|361
|Эльвира
|Рубакова
|Россия
|Иммунология, старший научный сотрудник Центральный институт туберкулеза
|22.08 13:59
|360
|Алексей
|Мовчанюк
|Russia
|Инженер
|22.08 13:58
|359
|Александр
|Захарчук
|Canada
|Биолог, к.б.н., Саскачеванский университет
|22.08 13:57
|358
|Алексей
|Шорохов
|Россия
|физик, д.ф.-м.н
|22.08 13:56
|357
|Евгений
|Ланге
|Russia
|кандидат филологических наук
|22.08 13:55
|356
|Павел
|Куликов
|Швейцария
|Приглашённый исследователь Университет Лозанны
|22.08 13:53
|355
|Петр
|Арсеев
|Россия
|д.ф.-м.н., член-корр.РАН
|22.08 13:51
|354
|Наталья
|Казурова
|Russia
|киновед, к.и.н., МАЭ РАН
|22.08 13:51
|353
|Андрей
|Четвериков
|Netherlands
|к. пс. н., научный сотрудник Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
|22.08 13:49
|352
|Борис
|Поляк
|Россия
|д.т.н., ИПУ РАН
|22.08 13:49
|351
|Владимир
|Потапов
|Россия
|астрофизик, к.ф.-м.н., ФИАН
|22.08 13:49
|350
|Павел
|Федорченко
|Россия
|к.филол.н., Белгород
|22.08 13:48
|349
|Владииир
|Минаев
|Russia
|к.т.н.
|22.08 13:48
|348
|Ирина
|Поправко
|Россия
|Антрополог, доцент Томского государственного университета
|22.08 13:48
|347
|Владимир
|Селиверстов
|Россия
|кандидат философских наук, старший преподаватель школы философии НИУ ВШЭ
|22.08 13:47
|346
|Леонид
|Посицельский
|Чехия
|математик, PhD, Математический институт Чешской академии наук, Прага
|22.08 13:47
|345
|Александр
|Кузенков
|Russia
|доцент РХТУ, химия
|22.08 13:45
|344
|Дарья
|Диброва
|Россия
|биоинформатик, канд. биол. наук, старший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова
|22.08 13:44
|343
|Михаил
|Кузьмин
|Россия
|химик, инженер-проектировщик Revit
|22.08 13:43
|342
|Игорь
|Федянин
|Россия
|Инженер-механик, выпускник Вики им.А.Ф.Можайского
|22.08 13:42
|341
|Владимир
|Пожидаев
|Россия
|физик
|22.08 13:42
|340
|Антон
|Гаврилов
|Россия
|к.х.н.
|22.08 13:40
|339
|Маргарита
|Самохина
|Россия
|библиотечный социолог, к.соц.наук, Москва
|22.08 13:40
|338
|Сергей
|Малиновский
|Россия
|канд. полит. наук, НИУ ВШЭ
|22.08 13:39
|337
|Марк
|Коган
|Russia
|доктор физ-мат наук, профессор
|22.08 13:39
|336
|Константин
|Васильцов
|Russia
|к.и.н., н.с., МАЭ РАН
|22.08 13:39
|335
|Татьяна
|Ткачева
|Russia
|политолог, младший научный сотрудник НИУ ВШЭ, докторант Университета Хельсинки
|22.08 13:38
|334
|Владимир Евгеньевич
|Захаров
|Россия, США
|физик, математик, доктор физико-математических наук, профессор Сколтеха, профессор Аризонского Университета, академик РАН
|22.08 13:37
|333
|Алексей
|Малоземов
|Russia
|юрист
|22.08 13:37
|332
|Евгений
|Рудой
|Россия
|математик, д.ф.-м.н., доцент, зам. директора по н.р. ИГиЛ СО РАН
|22.08 13:36
|331
|Игорь
|Пушкарев
|Россия
|ПФР
|22.08 13:36
|330
|Елена
|Трубина
|Russia
|профессор УрФУ Екатеринбург Россия
|22.08 13:36
|329
|Илья
|Захаров
|Россия
|психофизиолог, ст.научн.сотр., Психологический институт РАО
|22.08 13:36
|328
|Дмитрий
|Агафонцев
|Russia
|физик, к.ф.-м.н., с.н.с. Институт океанологии П.П. Ширшова РАН, Москва
|22.08 13:36
|327
|Иван
|Тихомиров
|Россия
|Предприниматель, программист, системный администратор
|22.08 13:35
|326
|Галина
|Орлова
|Russia
|социальный исследователь, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ, Москва
|22.08 13:34
|325
|Дмитрий
|Ветров
|РФ
|профессор-исследователь НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории центра искусственного интеллекта компании Самсунг
|22.08 13:32
|324
|Олег
|Медведев
|Россия
|Д.м.н., профессор, факультет фундаментальной Медицины МГУ им. Ломоносова
|22.08 13:31
|323
|Алексей
|Бармин
|Россия
|К.и.н., ИВИ РАН
|22.08 13:30
|322
|Екатерина
|Лукашевич
|Россия
|Коммерческий директор, коренная москвичка
|22.08 13:29
|321
|Дмитрий Сергеевич
|Иванов
|United Kingdom
|Senior Lecturer, University of Bristol, UK
|22.08 13:29
|320
|Маргарита
|Акимова
|Russia
|доктор психологических наук, профессор РГГУ
|22.08 13:26
|319
|Андрей
|Корбут
|Россия
|социолог, к.соц.н., преподаватель НИУ ВШЭ
|22.08 13:25
|318
|Михаил
|Городов
|Russia
|ROV-pilot
|22.08 13:25
|317
|Мария
|Елифёрова
|Russia
|кандидат филологических наук
|22.08 13:25
|316
|Ирина
|Прохорова
|Russia
|Историк культуры, к.ф.н. главный редактор издательства «Новое литературное обозрение»
|22.08 13:24
|315
|Лидия
|Пахомова
|Russia
|Историк, к.и.н, научный сотрудник, Институт славяноведения РАН
|22.08 13:24
|314
|Раушан Фаизович
|Валиуллин
|Russia
|Учитель истории и обществознания первой квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» г. Набережные Челны Республики Татарстан
|22.08 13:23
|313
|Сергей
|Вавилов
|Россия
|материаловед, аспирант, Сколковский институт науки и технологии
|22.08 13:23
|312
|Елена
|Богданова
|Россия
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|22.08 13:21
|311
|Имран
|Сулейманов
|Russia
|Предприниматель
|22.08 13:21
|310
|Лариса
|Черникова
|Russia
|Историк, снс Ив РАН
|22.08 13:21
|309
|Татьяна
|Михайлова
|Russia
|Экономист, Ph.D., доцент РАНХиГС
|22.08 13:20
|308
|Михаил
|Фейгельман
|Россия
|физик, Институт Ландау, Черноголовка
|22.08 13:19
|307
|Ольга
|Кашеварова
|Russia
|программист, ИВНДиНФ РАН
|22.08 13:19
|306
|Полина
|Гусева
|Russia
|Социолог
|22.08 13:18
|305
|Наталия
|Супян
|Россия
|экономист, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИЕ РАН
|22.08 13:18
|304
|Булат
|Хасанов
|Russia
|биолог, к.б.н., старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН, Москва
|22.08 13:18
|303
|Вячеслав
|Савватеев
|Russia
|Лингвист, правовед
|22.08 13:17
|302
|Виталий
|Воробьев
|Россия
|с.н.с., к.ф.-м.н. ИЯФ СО РАН
|22.08 13:16
|301
|Александр
|Камаев
|Russia
|фотограф
|22.08 13:14
|300
|Андрей
|Шидловский
|Россия
|Инженер-электрик
|22.08 13:14
|299
|Инна
|Трофимова
|France
|канд. филологич. наук, университет Экс-Марсель
|22.08 13:13
|298
|Виктор
|Татарский
|Россия
|Клеточный биолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник НИИ Канцерогенеза
|22.08 13:13
|297
|Александр
|Плоткин
|Russia
|Канд. психологич. наук, профессор Института психоанализа, Москва
|22.08 13:12
|296
|Владимир
|Рохмистров
|Россия
|22.08 13:12
|295
|Зизин
|Михаил
|Russia
|Физик, дфмн, гнс
|22.08 13:12
|294
|Владимир
|Козомазов
|Russia
|доктор технических наук, профессор ЛГТУ
|22.08 13:11
|293
|Елена
|Леонова
|Russia
|археолог, к.и.н., научный сотрудник ИА РАН, Россия
|22.08 13:10
|292
|Владимир
|Зимогляд
|Россия
|микроэлектроника, к.т.н., Зеленоград
|22.08 13:10
|291
|Антон
|Сабанцев
|Швеция
|К.ф.м.н., постдок в Университете Упсалы
|22.08 13:09
|290
|Игорь
|Кузник
|Россия
|к.э.н
|22.08 13:09
|289
|Михаил
|Шумилин
|Russia
|к.филол.н., с.н.с. РАНХиГС
|22.08 13:09
|288
|Александр
|Гурьев
|Switzerland
|лингвистика, PhD, Невшательский университет, Швейцария
|22.08 13:08
|287
|Дмитрий
|Мосеев
|Германия
|физик, институт физики плазмы общества Макса Планка
|22.08 13:08
|286
|Елена
|Конецкая
|Россия
|радиофизик, к.ф. - м.н., доцент, Иркутский государственный университет
|22.08 13:06
|285
|Юрий
|Калачёв
|Россия
|снс, институт общей физики РАН
|22.08 13:06
|284
|Руслан
|Лошаков
|Швеция, Россия
|Философия, доктор философских наук, профессор, университет Упсалы
|22.08 13:06
|283
|Светлана
|Надлер
|Russia
|Изобретатель новой нотной фиксации для незрячих музыкантов
|22.08 13:05
|282
|Искандер
|Вахидов
|Россия
|специалист по информационной безопасности
|22.08 13:04
|281
|Даниил
|Володарский
|Россия
|Кандидат юридических наук
|22.08 13:03
|280
|Кирилл
|Маслинский
|Russia
|антрополог, к.и.н., доцент Департамента социологии НИУ ВШЭ Санкт-Петербург
|22.08 13:03
|279
|Сергей
|Одинцов
|Россия
|инженер
|22.08 13:02
|278
|Екатерина
|Фафанова
|Россия
|Гражданин России
|22.08 13:02
|277
|Екатерина
|Волкова
|Россия
|физик, к. ф-м н, старший научный сотрудник МГУ
|22.08 13:01
|276
|Сабир
|Шакиров
|Russia
|физик
|22.08 13:01
|275
|Леонид
|Жмудь
|Russia
|история науки, д.филос. н., главный научный сотрудник ИИИЕТ РАН
|22.08 13:00
|274
|Леонид
|Петров
|США / Россия
|Математик, профессор Виргинского Университета
|22.08 13:00
|273
|Андрей
|Кутузов
|Норвегия
|лингвист, к. фил. н., Университет Осло
|22.08 13:00
|272
|Аркадий
|Контев
|Russia
|кандидат исторических наук, проректор по учебной работе и международной деятельности Алтайского гос. пед. университета, Барнаул
|22.08 12:59
|271
|Олег
|Крицкий
|Россия
|математик, к.ф.-м.н., доцент, Томский политехнический университет, Россия
|22.08 12:59
|270
|Александр
|Лифшиц
|Российская Федерация
|к.филол.н., доцент ФГН НИУ ВШЭ
|22.08 12:59
|269
|Алексей
|Семенов
|Russia
|Биофизик, доктор биол. наук, профессор, зав. Лабораторией МГУ
|22.08 12:58
|268
|Константин
|Глазков
|Russia
|социолог, к.с.н., преподаватель Высшей школы экономики
|22.08 12:58
|267
|Татьяна
|Ломакина
|Russia
|доктор экономических наук, профессор, пенсионерка, Москва
|22.08 12:58
|266
|Андрей
|Филиппов
|Russia
|профессор Казанского Федерального Университета
|22.08 12:54
|265
|Дмитрий
|Гаранин
|United States
|физик, профессор CUNY в Нью-Йорке
|22.08 12:54
|264
|Виолетта
|Гудкова
|РФ
|историк литературы и театра, доктор искусствоведения
|22.08 12:53
|263
|Дмитрий
|Воробьев
|Russia
|к.филос.н., доцент ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Чебоксары
|22.08 12:53
|262
|Сергей
|Белогуров
|Russia
|физик, к.ф.-м.н. ОИЯИ, Дубна
|22.08 12:52
|261
|Павел
|Фимин
|Россия
|Инженер-оптик-физик, кандидат технических наук
|22.08 12:49
|260
|Александр
|Давыдов
|Russia
|математик, ведущий научный сотрудник, ИППИ РАН
|22.08 12:48
|259
|Viacheslav
|Demin
|Соединенные Штаты
|Spokane
|22.08 12:48
|258
|Ирина
|Шаманаева
|Russia
|историк, кандидат юридических наук
|22.08 12:47
|257
|Борис
|Гончаров
|Россия
|доктор биологических наук
|22.08 12:47
|256
|Елена
|Островская
|Russia
|к.филол.н., доцент НИУ ВШЭ, Москва
|22.08 12:47
|255
|Сергей
|Бабин
|Россия
|Д.м.н. психотерапевт
|22.08 12:47
|254
|Ирина
|Попова
|Россия
|Нейробиолог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, Пущинский научный центр
|22.08 12:46
|253
|Светлана
|Месяц
|Россия
|историк философии, к.ф.н., с.н.с. Института философии РАН
|22.08 12:45
|252
|Александр
|Кузнецов
|Россия
|зоолог, д.б.н., в.н.с. ПИН РАН
|22.08 12:44
|251
|Наталья
|Артеменко
|Russia
|к.филос.н., доцент СПбГУ, главный редактор журнала "Horizon. Феноменологические исследования", Санкт-Петербург, Россия
|22.08 12:44
|250
|Вениамин
|Белоус
|Россия
|Строитель, ст. научный сотрудник
|22.08 12:44
|249
|Дмитрий
|Звонкин
|Франция
|математик, CNRS, Версальский университет
|22.08 12:41
|248
|Александр
|Бахарев
|Australia
|физик, к.т.н., Центр Автодеск, Мельбурн Австралия
|22.08 12:41
|247
|Алексей
|Каменских
|Россия
|историк философии, к.филос.наук, доцент Высшей школы экономики (Пермь)
|22.08 12:40
|246
|Мария
|Гельфонд
|Russia
|Доцент НИУ ВШЭ
|22.08 12:37
|245
|Инна
|Булкина
|Ukraine
|филолог, Институт проблем современного искусства
|22.08 12:37
|244
|Ирина
|Уткина
|Россия
|кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт лесоведения РАН
|22.08 12:37
|243
|Анна
|Любимова
|Нидерланды
|Биолог, PhD, Хюбрехт институт, Нидерланды
|22.08 12:36
|242
|Павел
|Успенский
|Россия
|к.ф.н., PhD, филолог, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
|22.08 12:36
|241
|Иван
|Никольский
|Россия
|историк, к. и. н., научный сотрудник Ин-та всеобщей истории РАН, доцент РАНХиГС
|22.08 12:35
|240
|Святослав
|Гриценко
|Russia
|к.и.н., доцент Российского технологического университета МИРЭА, г. Москва
|22.08 12:35
|239
|Ярослав
|Кудрявцев
|Россия
|д.ф.-м.н., профессор РАН
|22.08 12:34
|238
|Михаил
|Горбунов
|Россия
|Тольятти
|22.08 12:33
|237
|Наталья
|Зубаревич
|Россия
|Профессор географического ф-та МГУ
|22.08 12:32
|236
|Виктор
|Праченко
|Russia
|Кандидат техническх наук, старший научный сотрудник,информационные технологии, пенсионер
|22.08 12:30
|235
|Александра
|Урман
|Швейцария
|аспирантка Бернского университета (Институт исследования медиа и коммуникаций)
|22.08 12:30
|234
|Дмитрий
|Возчиков
|Россия
|к.и.н., доцент кафедры востоковедения УрФУ, Екатеринбург, Россия
|22.08 12:29
|233
|Светлана
|Маслинская
|Russia
|ст. научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
|22.08 12:28
|232
|Ирина
|Булгутова
|Russia
|филолог, кандидат филологических наук, доцент БГУ имени Доржи Банзарова
|22.08 12:28
|231
|Юлия
|Скрипкина
|Russia
|кандидат педагогических наук
|22.08 12:28
|230
|Анатолий
|Решетников
|Австрия
|PhD, политолог, Вебстерский университет и Центрально-Европейский университет
|22.08 12:27
|229
|Андрей
|Ребров
|Россия
|программист
|22.08 12:26
|228
|Тимофей
|Еременко
|Russia
|экономист
|22.08 12:25
|227
|Иван
|Гринько
|Russia
|кандидат исторических наук
|22.08 12:22
|226
|Галина
|Журдан
|Россия
|к.э.н., доцент
|22.08 12:20
|225
|Виктория
|Лысенко
|Russia
|философ, доктор философских наук, г.н.с. Института философии РАН
|22.08 12:20
|224
|Сергей
|Дмитриев
|Россия
|Китаист, к.и.н., с.н.с. Института востоковедения РАН
|22.08 12:19
|223
|Андрей
|Козлов
|Россия
|Антрополог, дб.н., МГУ
|22.08 12:18
|222
|Александр
|Тэвдой-Бурмули
|Russia
|Доцент МГИМО, к.полит.н.
|22.08 12:18
|221
|Михаил
|Люстров
|Россия
|Филолог, д.ф.н., профессор РАН
|22.08 12:18
|220
|Александр
|Безруков
|Россия
|математик, инженер CAD
|22.08 12:17
|219
|Кирилл
|Красиков
|Russia
|Младший научный сотрудник
|22.08 12:16
|218
|Ольга
|Герасименко
|Россия
|пенсионер, ранее педагог-математик, программист
|22.08 12:16
|217
|Михаил
|Велижев
|Russia
|филолог, НИУ ВШЭ, Москва
|22.08 12:15
|216
|Елена
|Земскова
|Россия
|филолог, доцент факультета гуманитарных наук ВШЭ
|22.08 12:15
|215
|Светлана
|Елисеева
|Россия
|Инженер экономист
|22.08 12:15
|214
|Игорь
|Федотенков
|Бельгия
|PhD, экономист, Joint Research Center, European Commission
|22.08 12:14
|213
|Аким
|Гусейнов
|Russia
|Студент химического факультета МГУ
|22.08 12:14
|212
|Владимир
|Шпер
|РФ
|к.т.н., доцент НИТУ МИСиС,
|22.08 12:12
|211
|Ирина
|Каспэ
|Russia
|историк культуры, кандидат культурологии
|22.08 12:12
|210
|Александр
|Барабанов
|Россия
|физик, д. ф-м.н, профессор, ИФВД РАН
|22.08 12:12
|209
|Дмитрий
|Долженко
|Russia
|к.с.-х.н., Пензенский НИИСХ
|22.08 12:11
|208
|Акимов
|Владимир
|Россия
|Инженер машиностроитель
|22.08 12:09
|207
|Сергей
|Панарин
|Россия
|кандидат исторических наук.
|22.08 12:09
|206
|Виктория
|Малкина
|Russia
|канд. филол. наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета
|22.08 12:08
|205
|Вероника
|Костенко
|Russia
|социолог, научный сотрудник НИУ ВШЭ
|22.08 12:07
|204
|Валерий
|Золотухин
|Russia
|канд. иск., снс ШАГИ РАНХиГС
|22.08 12:06
|203
|Константин
|Боленко
|Россия
|историк, к.и.н., заведующий сектором редких книг, рукописей и фотофондов Государственного музея-усадьбы "Архангельское"
|22.08 12:05
|202
|Григорий
|Ган
|Канада
|PhD, антропология (Университет Британской Колумбии)
|22.08 12:04
|201
|Александр
|Ермалицкий
|Россия
|врач-гигиенист, эпидемиолог, к. м. н., ведущий научный сотрудник ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
|22.08 12:03
|200
|Юлия
|Овчинникова
|Russia
|Искусствовед
|22.08 12:03
|199
|Анатолий
|Бондаренко
|РФ
|Ктн,пенсионер
|22.08 12:03
|198
|Людмила
|Егорова
|Россия
|филолог, д.ф.н., Вологда
|22.08 12:03
|197
|Мария
|Гулакова
|Россия
|аспирант Департамента истории НИУ-ВШЭ, Санкт-Петербург
|22.08 12:02
|196
|Юлия
|Красносельская
|Russia
|филолог, к. ф. н., преподаватель филологического факультета МГУ
|22.08 12:02
|195
|Марк
|Ширченко
|Россия
|научный сотрудник
|22.08 12:02
|194
|Ольга
|Щеглова
|Россия
|археолог, к.и.н., ИИМК РАН
|22.08 12:02
|193
|Наталья
|Пахсарьян
|Russia
|Филолог, доктор наук, профессор
|22.08 12:01
|192
|Александр
|Кузнецов
|Russia
|Москва
|22.08 12:01
|191
|Лилия
|Баринова
|Россия
|Филолог.Преподаватель.Аспирант ОмГУ
|22.08 12:01
|190
|Андрей
|Родин
|Russia
|философ, Институт Философии РАН
|22.08 11:59
|189
|Евгений
|Панов
|Россия
|биолог, доктор биол. наук, профессор ИПЭЭ РАН
|22.08 11:58
|188
|Ольга
|Слободская
|Нидерланды/Россия
|вирусолог, к.б.н., лабораторный консалтинг Sospitas
|22.08 11:57
|187
|Даниил
|Александров
|Россия
|социолог, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург
|22.08 11:56
|186
|Даниил
|Наумов
|Россия
|биолог, к.б.н., ИНМИ РАН
|22.08 11:56
|185
|Виталий
|Лехциер
|Россия
|доктор философских наук, профессор Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева
|22.08 11:56
|184
|Наталия
|Карагеоргос
|United States
|PhD, Лектор колледжа Барук
|22.08 11:55
|183
|Илья
|Симановский
|Russia
|кандидат физ.-мат., наук, доцент каф. лазерной физики НИЯУ МИФИ (2010-2019)
|22.08 11:54
|182
|Марина
|Курганская
|Russia
|кандидат социологических наук, РАНХиГС
|22.08 11:54
|181
|Марина
|Хохлова
|Россия
|Лауреат премии Правительства в области науки и техники
|22.08 11:54
|180
|Павел
|Костогрызов
|Россия
|к. и. н.,Институт философии и права УрО РАН
|22.08 11:54
|179
|Надежда
|Белякова
|Россия
|историк, кандидат исторических наук, с.н.с. ИВИ РАН
|22.08 11:53
|178
|Александр
|Муравьев
|Russia
|экономист, PhD, доцент СПб филиала НИУ ВШЭ
|22.08 11:53
|177
|Дмитрий
|Опарин
|Россия
|антрополог, кандидат исторический наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ
|22.08 11:52
|176
|Роман
|Сидоров
|Czech Republic
|генетик, к.б.н.
|22.08 11:52
|175
|Igor
|Smirnov
|Россия
|Москва
|22.08 11:51
|174
|Игорь
|Чубайс
|Russia
|доктор философских наук
|22.08 11:50
|173
|Юрий
|Пустовойт
|Россия
|Новосибирск
|22.08 11:50
|172
|Владимир
|Макаров
|Россия
|историк литературы, к.ф.н., доц. ПСТГУ
|22.08 11:49
|171
|Вадим
|Суровцев
|Russia
|Учитель
|22.08 11:49
|170
|Черняев
|Александр
|Россия
|Физик, д.т.н. профессор, МАИ
|22.08 11:49
|169
|Александра
|Панютина
|Россия
|Зоолог., К.б.н., старший научный сотрудник, ИПЭЭ РАН
|22.08 11:49
|168
|Алексей
|Гуревич
|Россия
|биоинформатик, к.ф.-м.н., с.н.с. СПбГУ
|22.08 11:49
|167
|Дмитрий
|Иванов
|Россия
|филолог, к.ф.н., старший науч. сотрудник филологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова
|22.08 11:48
|166
|Алексей
|Вдовин
|Russia
|филолог, PhD, доцент НИУ ВШЭ, заместитель декана по науке
|22.08 11:46
|165
|Наталья
|Непомнящих
|Russia
|филолог, с.н.с. ИФЛ СО РАН
|22.08 11:45
|164
|Дарья
|Веденяпина
|Франция
|Социолог, аспирант Центра исследований социальных связей (CERLIS), Университет Рене Декарт, Сорбонна
|22.08 11:45
|163
|Андрей
|Иржев
|Россия
|22.08 11:45
|162
|Станислав
|Андрейчук
|Россия
|кандидат исторических наук
|22.08 11:44
|161
|Маргарита
|Карпено
|Россия
|IT спец
|22.08 11:43
|160
|Игорь
|Ситник
|Russia
|физик д.ф.-м.н., Объединенный Институт Ядерных Исследований
|22.08 11:43
|159
|Ирина
|Бикташева
|United Kingdom, Россия
|к.ф.м.н. , PhD
|22.08 11:43
|158
|Екатерина
|Ершова
|Россия
|к.б.н., доцент биологический факультет МГУ
|22.08 11:43
|157
|Татьяна
|Двинятина
|Россия
|Филолог, д.ф.н., ИРЛИ РАН
|22.08 11:42
|156
|Вячеслав
|Спиридонов
|Россия
|Пенсионер
|22.08 11:42
|155
|Юрий
|Кагарлицкий
|Russia
|кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН
|22.08 11:41
|154
|Вероника
|Виногродская
|Россия
|китаеведение, к.филол.н., ИДВ РАН, Россия
|22.08 11:41
|153
|Денис
|Сивков
|Russia
|к.филос.н., доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии ИОН РАНХиГС
|22.08 11:41
|152
|Евгений
|Комаров
|Russia
|Гражданин России
|22.08 11:40
|151
|Юрий
|Бродский
|Russia
|СНС ИПФ РАН
|22.08 11:40
|150
|Юлия
|Фридман
|Россия
|физик, нс НИЦ "Курчатовский институт"
|22.08 11:40
|149
|Людмила
|Сабурова
|Россия
|Социолог, кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник Удмуртского филиала Института философии и права УРО РАН
|22.08 11:39
|148
|Алексей
|Юрчак
|США/Россия
|Антрополог, петербуржец, профессор Калифорнийского университета в Беркли
|22.08 11:39
|147
|Константин
|Деньщиков
|Россия
|Москва
|22.08 11:38
|146
|Сергей
|Бадулин
|Россия
|физик, д.ф.м.н., г.н.с. Институт океанологии П.П. Ширшова РАН, Москва
|22.08 11:38
|145
|Екатерина
|Яковенко
|Россия
|физик
|22.08 11:37
|144
|Олег
|Цаплин
|Russia
|программист
|22.08 11:36
|143
|Ефим
|Бродский
|РФ
|д.х.н, и.о. зав.лабораторией ИПЭЭ РАН
|22.08 11:36
|142
|Peter
|Bozhkov
|Sweden
|Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
|22.08 11:36
|141
|Алексей
|Скрипкин
|РФ
|программист
|22.08 11:36
|140
|Наталья
|Форрат
|United States
|социолог, PhD, Университет Мичигана
|22.08 11:35
|139
|Ольга
|Ровнова
|Россия
|Лингвист, кандидат филологических наук, ИРЯ РАН
|22.08 11:35
|138
|Тимофей
|Чернов
|Россия
|Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Почвенного института им. В.В. Докучаева
|22.08 11:33
|137
|Михаил
|Тамм
|Russia
|физик, снс МГУ, доцент НИУ ВШЭ
|22.08 11:33
|136
|Якушев
|Александр
|РФ
|летчик-инженер
|22.08 11:33
|135
|Андрей
|Фомичев
|Russia
|IT специалист
|22.08 11:32
|134
|Леонид
|Бажанов
|Russia
|искусствовед, профессор НИУ ВШЭ, Москва, Россия
|22.08 11:32
|133
|Мария Юльевна
|Игнатьева (Оганисьян₽
|Испания
|Филолог, кандидат филологических наук
|22.08 11:32
|132
|Марина
|Молчанова
|Россия
|кандидат химических наук, научный журналист
|22.08 11:31
|131
|Дмитрий
|Малышев
|Германия
|физик, к.ф.-м.н, научный сотрудник, институт астрофизики, Эрланген
|22.08 11:31
|130
|Ирина
|Стаф
|Russia
|историк литературы, к.ф.н., ИМЛИ РАН
|22.08 11:30
|129
|Марина
|Оболонкова
|Россия
|Историк, к.и.н., доцент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
|22.08 11:29
|128
|Владислав
|Софронов
|Russia
|кандидат философских наук, независимый исследователь
|22.08 11:29
|127
|Владимир
|Карин
|Russia
|предприниматель (бывший м.н.с.)
|22.08 11:29
|126
|Григорий
|Машанов
|Великобритания
|Биофизик, к.б.н., с.н.с. Институт Франсиса Крика, Лондон
|22.08 11:28
|125
|Игорь
|Волков
|Russia
|Физик к.ф.-м.н.
|22.08 11:28
|124
|Евгений
|Балинов
|Russia
|математик, пенсионер
|22.08 11:24
|123
|Нина
|Брагинская
|Россия
|Москва
|22.08 11:24
|122
|Игорь
|Никифоров
|Россия
|кандидат технических наук
|22.08 11:24
|121
|Виктор
|Левизов
|Russia
|пенсионер
|22.08 11:24
|120
|Сергей
|Никифоров
|Russia
|инженер-механик
|22.08 11:24
|119
|Михаил
|Кипнис
|Россия
|математик, д.ф.-м.н., профессор, ЮУрГГПУ, Челябинск
|22.08 11:24
|118
|Александр
|Щеглов
|Russia
|молекулярный биолог, к.б.н., ИБХ РАН
|22.08 11:24
|117
|Валерий
|Зубаков
|Russia
|Эксперт по расследованию ДТП, соискатель ученой степени КТН
|22.08 11:23
|116
|Екатерина
|Америк
|Russia
|Профессор матфака НИУ ВШЭ
|22.08 11:23
|115
|Михаил
|Кравченко
|Russia
|научный работник
|22.08 11:22
|114
|Рустам
|Фахретдинов
|Россия
|филолог, ассоциированный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге
|22.08 11:22
|113
|Сергей
|Матюхин
|Russia
|физик, д.ф.-м.н., ОГУ имени И.С.Тургенева
|22.08 11:20
|112
|Зорин
|Александр
|Russia
|востоковед, к. филол. н., Санкт-Петербург
|22.08 11:19
|111
|Павел
|Венедиктов
|Russia
|доктор биол наук (биофизика), биологический ф-т Московского гос университета им Ломоносова
|22.08 11:18
|110
|Данила
|Маслов
|Россия
|историк философии, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова
|22.08 11:18
|109
|Алексей
|Дмитричев
|Russia
|к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ИПФРАН
|22.08 11:18
|108
|Елена
|Буткарева
|Россия
|предприниматель
|22.08 11:18
|107
|Дарья
|Новгородова
|Russia
|научный сотрудник Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН
|22.08 11:17
|106
|Петр
|Бизюков
|Россия
|социолог
|22.08 11:17
|105
|Александр
|Антоновский
|Россия
|Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ РАН
|22.08 11:17
|104
|Эдуард
|Лернер
|Russia
|математик, к.ф-м.н.,, КФУ, Казань
|22.08 11:17
|103
|Ольга
|Воронина
|РФ
|доктор философских наук
|22.08 11:16
|102
|Фёдор
|Николаи
|Россия
|к.и.н., доцент Мининского университета
|22.08 11:15
|101
|Оксана
|Паршикова
|Россия
|психолог, к.пс.наук, старший преподаватель МГУ
|22.08 11:15
|100
|Сергей
|Лавлинский
|Russia
|филолог, профессор РГГУ
|22.08 11:13
|99
|Сергей
|Зиневич
|Россия
|Солидарен с учёными.
|22.08 11:12
|98
|Руслан
|Дохов
|Россия
|географ, сотрудник географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
|22.08 11:11
|97
|Алла
|Койтен
|Германия
|Историк культуры, научный сотрудник Бременского университета
|22.08 11:10
|96
|Дарья
|Мешалкина
|Russia
|генный инженер, н. с. ИЭФБ им. Сеченова РАН, Санкт-Петербург
|22.08 11:10
|95
|Константин
|Михайлов
|Россия
|религиовед, кандидат культурологии, РГГУ
|22.08 11:10
|94
|Василий
|Гончаренко
|Russia
|PhD, математик, НИУ ВШЭ Москва
|22.08 11:09
|93
|Никита
|Балагуров
|Россия
|историк, НИУ ВШЭ Санкт-Петербург
|22.08 11:06
|92
|Мария
|Капица
|Россия
|К.психол.наук, факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова
|22.08 11:04
|91
|Владимир
|Афанасенко
|Russia
|звукорежиссёр
|22.08 11:04
|90
|Александр
|Лавров
|Россия
|к.м.н., вед. н.с. МГНЦ им. Н.П. Бочкова
|22.08 11:02
|89
|Роман
|Пехов
|Россия
|разработчик программного обеспечения
|22.08 11:01
|88
|Анна
|Шубкина
|РФ
|биология, к.б.н., с.н.с.
|22.08 11:00
|87
|Анна
|Темкина
|Россия
|Профессор ЕУСПб
|22.08 11:00
|86
|Nadejda
|Atayeva
|Франция
|Le Mans
|22.08 10:59
|85
|Татьяна
|Гурская
|Россия
|Доктор медицинских наук, профессор
|22.08 10:59
|84
|Елена
|Букварева
|Россия
|Доктор биологических наук
|22.08 10:59
|83
|Александр
|Грищенко
|Россия
|кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН
|22.08 10:58
|82
|Сергей
|Гудин
|Russia
|метролог
|22.08 10:58
|81
|Алексей
|Бондаренко
|Russia
|к.ф.-м.н., научный сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
|22.08 10:57
|80
|Дарья
|Вершинина
|Россия
|Историк, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета
|22.08 10:57
|79
|Михаил
|Колонутов
|Россия
|электрофизик, к.т.н, доцент
|22.08 10:56
|78
|Ольга
|Соколова
|Россия
|К.ю.н, доцент
|22.08 10:55
|77
|Михаил
|Андреев
|Россия
|доктор биологических наук, заведующий лабораторией, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
|22.08 10:54
|76
|Сергей
|Мошкин
|Россия
|политолог, д.полит.н., Уральское отделение РАН
|22.08 10:53
|75
|Герман
|Жигачев
|Россия
|профессор, к.п.н
|22.08 10:52
|74
|Ольга К.
|Боголепова
|Швеция
|Геолог
|22.08 10:51
|73
|Станислав
|Шкель
|Russia
|политолог, д. полит. н., профессор Пермского государственного университета
|22.08 10:50
|72
|Евгения
|Воробьева
|Россия
|доцент РГГУ
|22.08 10:50
|71
|Игорь
|Лысенок
|Россия
|математик, д.ф.-м.н., МИАН
|22.08 10:50
|70
|Николай
|Чугай
|Россия
|астрофизик, доктор физ.мат. наук, ИНАСАН
|22.08 10:50
|69
|Николай
|Борисов
|Russia
|биоинформатик, доктор технических наук, главный научный сотрудник Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
|22.08 10:50
|68
|Дмитрий
|Теплых
|Russia
|кандидат философских наук, Магнитогорск, Россия
|22.08 10:50
|67
|Марина
|Бобрик
|Россия, Германия
|филолог, кандидат филологических наук
|22.08 10:50
|66
|Игорь
|Зайцев
|Russia
|философ, к. филос. наук, доцент ГУАП
|22.08 10:50
|65
|Надежда
|Плавинская
|Russia
|историк, к. и. н., ИВИ РАН
|22.08 10:49
|64
|Валентина
|Апресян
|Russia
|Профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ
|22.08 10:48
|63
|Вячеслав
|Сеничкин
|Россия
|Кандидат биологических наук, ФФМ МГУ им М.В.Ломоносова
|22.08 10:48
|62
|Всеволод
|Бедерсон
|Россия
|к.полит.н., доцент кафедры политических наук Пермского университета
|22.08 10:48
|61
|Ян
|Левченко
|Russia
|PhD, профессор факультета гуманитарных наук НИУ-ВШЭ
|22.08 10:47
|60
|Валерий
|Рейдер
|Russia
|Инженер-электрик, канд. техн. наук
|22.08 10:47
|59
|Илья
|Инишев
|Russia
|профессор НИУ ВШЭ (Москва)
|22.08 10:47
|58
|Анастасия
|Новкунская
|Russia
|Социолог, научный сотрудник ЕУСПб, докторант Университета Хельсинки
|22.08 10:47
|57
|Константин
|Ерусалимский
|Russia
|историк, д-р ист. наук, проф. РГГУ
|22.08 10:47
|56
|Владимир
|Польшаков
|Россия
|биохимик, д.х.н., в.н.с. МГУ имени М.В.Ломоносова
|22.08 10:47
|55
|Елена
|Стребкова
|Russia
|Выпускающий редактор газеты «Троицкий вариант — Наука»
|22.08 10:45
|54
|Павел
|Баев
|Norway
|Профессор, Институт Исследований Проблем Мира, Осло (ПРИО), Норвегия
|22.08 10:45
|53
|Виктор
|Богачев
|Russia
|главный научный сотрудник ФИЦ КНЦ РАН, профессор, доктор экономических наук
|22.08 10:44
|52
|Леонид
|Романков
|Russia
|К.т.н.
|22.08 10:44
|51
|Ольга
|Бойко
|РФ
|пенсионер
|22.08 10:42
|50
|Андрей
|Десницкий
|Россия
|д. филол. н., профессор РАН, вед. н. с. ИВ РАН
|22.08 10:42
|49
|Михаил
|Мазо
|Russia
|Москва
|22.08 10:42
|48
|Игорь
|Князев
|Russia
|Кандидат политических наук, епископ Лютеранской церкви
|22.08 10:42
|47
|Павел
|Аболмасов
|Финляндия
|астрофизик, к.ф.-м.н., Университет г. Турку
|22.08 10:42
|46
|Георгий
|Юрьев
|Russia
|независимый эксперт по биосоциальным проблемам личности, д.м.н., к.псхл.н., Москва, Россия
|22.08 10:40
|45
|Алексей
|Устинов
|Россия
|математик, федеральный профессор, профессор РАН, ТОГУ,
|22.08 10:40
|44
|Сергей
|Германов
|Mozambique,Россия
|врач
|22.08 10:39
|43
|Оксана
|Кузнецова
|Россиия
|экономист
|22.08 10:39
|42
|Сергей
|Слюсарев
|Russia
|физик, PhD, ФГУП "ВНИИФТРИ"
|22.08 10:38
|41
|Жанна
|Резникова
|Россия
|Биолог, доктор биологических наук, профессор, зав лаб и зав кафедрой
|22.08 10:38
|40
|Ольга
|Митренина
|Россия
|лингвист, к.ф.н., доцент СПбГУ
|22.08 10:37
|39
|Сергей
|Зенкин
|Russia
|Доктор филологических наук, член Европейской академии, РГГУ (Москва) - ВШЭ (Санкт-Петербург)
|22.08 10:37
|38
|Александр
|Жеребкер
|Россия
|Химик, к.х.н., МГУ им. М.В. Ломоносова
|22.08 10:36
|37
|Александр
|Бобров
|Россия
|Доктор филологических наук
|22.08 10:36
|36
|Антон
|Морковин
|Russia
|Биолог, зоолог Зоологического музея МГУ
|22.08 10:36
|35
|Юрий
|Гольцев
|USA
|биолог, senior scientist, PhD, Stanford
|22.08 10:35
|34
|Лев
|Матвеев
|Russia
|к.ф.-м.н., с.н.с. Института Прикладной Физики РАН
|22.08 10:35
|33
|Елена
|Рожкова
|Россия
|пенсионерка
|22.08 10:34
|32
|Виктор
|Горбатов
|Россия
|Философ, старший преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ
|22.08 10:34
|31
|Максим
|Борисов
|Россия
|выпускающий редактор газеты «Троицкий вариант — Наука»
|22.08 10:34
|30
|Юрий
|Немировский
|Russia
|доктор физ.-мат. наук
|22.08 10:33
|29
|Татьяна
|Кулаковская
|Россия
|биохимия, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук
|22.08 10:33
|28
|Борис
|Хмельницкий
|Германия
|Писатель, драматруг
|22.08 10:32
|27
|Эдуард
|Гирш
|Russia
|математик, д.ф.-м.н., ПОМИ РАН
|22.08 10:32
|26
|Виктор
|Шульгин
|Россия
|Инженер - металлург, заместитель главного металлурга ПАО ПРОТОН-ПМ
|22.08 10:31
|25
|Марина
|Былинская
|Россия
|геолог, к.г.м.н., внс Геологического института РАН
|22.08 10:31
|24
|Антон Геннадьевич
|Карташов
|Россия
|Уфа
|22.08 10:31
|23
|Борис
|Соколов
|Россия
|доктор филологических наук, кандидат исторических наук, член Международного совета Ассоцивции исследователей российского общества (АИРО-XXI), Москва
|22.08 10:30
|22
|Елизавета
|Бонч-Осмоловская
|Russia
|Микробиолог, член-корреспондент РАН
|22.08 10:30
|21
|Виктор
|Есипов
|Россия
|Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН
|22.08 10:30
|20
|Эля
|Зазовская
|Россия
|Институт географии РАН, зав.лаб., к.г.н
|22.08 10:28
|19
|Наталья
|Исаева
|France
|доктор исторических наук, философ, востоковед, историк театра
|22.08 10:28
|18
|Антон
|Романов
|Russia
|геоморфолог, инженер ИГ РАН
|22.08 10:27
|17
|Илья
|Палагута
|Россия
|историк искусства, археолог, доктор исторических наук, СПГХПА им. А.Л. Штиглица
|22.08 10:27
|16
|Землянский
|Дмитрий
|Россия
|Юрист
|22.08 10:27
|15
|Алексей
|Кондрашов
|Соединенные Штаты
|биолог, профессор Мичиганского университета
|22.08 10:26
|14
|Евгений
|Беркович
|Россия
|кандидат юридических наук, доцент по кафедре уголовного права и процесса, старший советник юстиции Ростов-на-Дону
|22.08 10:25
|13
|Вадим
|Лурье
|Russia
|доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ
|22.08 10:25
|12
|Михаил
|Горбаневский
|Россия
|доктор филологических наук, профессор, руководитель Гильдии лингвистов-экспертов (ГЛЭДИС), Москва
|22.08 10:23
|11
|Наталия
|Дмитренко
|Россия
|филолог, к. филол.н., доцент НГЛУ
|22.08 10:20
|10
|Павел
|Гришунин
|Russia
|историк, к.и.н.
|22.08 10:20
|9
|Александр
|Булыгин
|РФ
|океанолог, к.г.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ "ГОИН"
|22.08 10:20
|8
|Светлана
|Шеметова
|Russia
|менеджер
|22.08 10:19
|7
|Ника
|Кочековская
|Russia
|историк культуры, НИУ ВШЭ
|22.08 10:17
|6
|Алексей
|Васильев
|Russia
|историк культуры, профессор Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
|22.08 10:17
|5
|Александр
|Нозик
|Россия
|Физика элементарных частиц, к. ф.-м. н., МФТИ, старший научный сотрудник
|22.08 10:17
|4
|Ирина
|Покровская
|Россия
|Инженер, бухгалтер
|22.08 10:16
|3
|Михаил
|Скоблов
|Росия
|Генетик, к.б.н., заведующий лабораторией
|22.08 10:15
|2
|Станислав
|Беседин
|Германия
|физик, Институт Химии общества Макса Планка, Майнц
|22.08 10:14
|1
|Ирина
|Глушкова
|Россия
|д.и.н., Институт востоковедения РАН
|22.08 10:12