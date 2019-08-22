Заявление ученых: остановить каток политических репрессий! (подписи на одной странице)

22.08.2019 / 403 просм., 403 — сегодня /

Заявление ученых: остановить каток политических репрессий!

#ИмяФамилияСтранаСпециальность, степень, должность, звание, аффилиацияДата
1866 ИванМахов Russia Магистр, инженер спбпу 26.08 13:50
1865 ПавелКтиторов Russia орнитолог, СНС, кбн, ИБПС ДВО РАН 26.08 13:46
1864 ИльяИткин Россия к.филол.н., ст.н.с. ИВ РАН, доц. НИУ ВШЭ 26.08 13:33
1863 Алексей Дяткин United States Канд. хим. наук, ведущий научный сотрудник UDC, Inc 26.08 13:10
1862 ЮрийТкаченко Россия к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана 26.08 13:08
1861 ЯнГалимов Россия канд.биол.наук, ИБР РАН 26.08 12:50
1860 ВячеславШестаков Russia философ, д-р филос. наук, профессор 26.08 12:06
1859 ЕленаГодина Russia антрополог, д.б.н., профессор 26.08 12:03
1858 ТатьянвТкачева Россия Кандидат филологических наук, доцент АГМУ 26.08 11:30
1857 СергейИвин РФ ведущий инженер ЛПЭ ИЭФ УрО РАН 26.08 11:04
1856 Пётр Власов Austria кандидат физ.-мат. наук, postdoctoral researcher, Institute of Science and Technology (IST) Austria 26.08 11:04
1855 ЯценкоНаталья Россия Врач 26.08 10:30
1854 ОлегКузнецов Россия историк, кандидат исторических наук, Чита. Забайкальский край 26.08 10:16
1853 ЧеркасовАлександр Россия научный сотрудник, Казанский Федеральный Университет 26.08 10:09
1852 НатальяЛебедева Россия Экономист кандидат экономических наук 26.08 09:48
1851 СергейНиколаев France кандидат биологический наук, профессор 26.08 09:26
1850 ЕленаБелякова РФ кандидат исторических наук 26.08 08:45
1849 Михаил Серебряный Russia Кандидат биологических наук, ботаника, ГБС РАН 26.08 08:29
1848 МосквинаЕвгения Австрия К.б.н. 26.08 08:22
1847 ЕвгенияГуркова Россия к.б.н., с.н.с., ИПА СО РАН (Новосибирск) 26.08 08:06
1846 ВладимирБлинов Russia Доктор биологических наук, профессор в Томском государственном университете 26.08 07:47
1845 НатальяПрийдак Russia химик специалист 26.08 07:29
1844 Виктор Арапов Russia пенсионер 26.08 06:39
1843 ИгорьПросанов Russia д. ф.-м. н., с.н.с. Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН 26.08 04:29
1842 КонстантинЯценко Россия психотерапия, кандидат медицинских наук 26.08 04:26
1841 СергейБрудков Россия Программист 26.08 03:20
1840 ОльгаКардаильская Новая Зеландия Исследователь, Кафедра Анатомии, Университет Отаго 26.08 02:34
1839 ВикторАбаничев Russia Пенсионер 26.08 02:21
1838 ИльяМавринский РФ к.ф.н 26.08 01:44
1837 РоманСаромсоков Russia кандидат экономических наук 26.08 01:41
1836 АлександрАтаров Russia Композитор, педагог, член Союза композиторов РФ 26.08 01:17
1835 МихаилКаленков Россия к. ф.-м. н., старший научный сотрудник, ФИАН 26.08 00:31
1834 AндрейПавлов Россия кхн, пенсионер 26.08 00:14
1833 ОльгаСимонова Russia Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН 26.08 00:01
1832 ИгорьРимский Russia программист 25.08 23:51
1831 ЮлияФлоринская Russia к.г.н., ведущий научный сотрудник РАНХИГС 25.08 23:27
1830 ЛюдмилаКопаевич Russia геолог, профессор, МГУ, геологический факультет 25.08 23:25
1829 МихаилМинц Россия кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН 25.08 22:54
1828 НатальяЯрцеап Россия кандидат политичнских наук, доцент СНИУ. 25.08 22:52
1827 СветланаДемиденко Россия Социолог, отв. секретарь журнала "Социологические исследования" 25.08 22:43
1826 Наталья АНДРЕЕВА Россия Врач 25.08 22:27
1825 ЛюбовьБронзино Россия, Испания Социолог, доктор социологических наук 25.08 21:48
1824 Евгений Ермолин Россия историк культуры, медиатренер, д.п.н., профессор ЯГПУ, Ярославль 25.08 21:04
1823 НиколайСухов United States аспирант физического департмента Принстонского университета 25.08 20:38
1822 НадеждаЛешукова Russia Пенсионер 25.08 20:33
1821 СергейАлексашенко United States Экономист, к.э.н., Brookings Institution 25.08 20:19
1820 ЛеонидЕвсеев Россия к.ф.м.н, старший научный сотрудник АО "ГНЦ НИИИАР" 25.08 20:06
1819 МихаилЭтингоф Россия Инженер-метролог, к.т.н. 25.08 19:51
1818 АлександрСоколов Russia биолог, ИМБ РАН 25.08 19:11
1817 TomRoberts United States Assistant Professor of Russian, East European and Eurasian Studies, Smith College 25.08 19:09
1816 Валерий Кувакин Russia Профессор 25.08 19:03
1815 ИринаТанунина Россия Драматург 25.08 18:42
1814 АлександрЛавров Россия Академик РАН, доктор филол. наук 25.08 18:41
1813 АлександрБахалян Россия Программист 25.08 18:32
1812 ОксанаБогаевская Russia экономист, к.э.н., старший научный сотрудник ИМЭМО РАН 25.08 18:27
1811 НиколайКудряков Russia атомные электростанции и установки, к.т.н., Институт ядерной энергетики - филиал Санкт-Петербургского политехнического ун-та в г. Сосновый Бор, доцент кафедры 25.08 18:12
1810 ДмитрийКомаров Russia программист 25.08 18:02
1809 ЮрийМалетин Украина Химия, доктор хим.наук, зав.отделом 25.08 17:49
1808 ВалентинДерновский Russia химик, кхн, заведующий лабораторией ИПТМ РАН 25.08 17:47
1807 АлександрЛогинов Russia Кандидат исторических наук, доцент, МГЮА 25.08 16:58
1806 ИванАхметьев Россия литератор 25.08 16:46
1805 ОльгаКлючко Россия Доктор философских наук, профессор МГПУ 25.08 16:36
1804 АлексейЗайцев Россия Д.б.н., Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова 25.08 16:23
1803 ЛилияКарачурина Russia Доцент НИУ ВШЭ 25.08 16:16
1802 АлександрКравцов РФ Пенсионер. В атомной энергетике с 02.08.67 по 31.12.18 25.08 16:16
1801 ЯнаЛинкова Russia филолог, доцент НИУ ВШЭ 25.08 16:02
1800 НиколайКоротаев Россия К.ф.н., доцент Института лингвистики РГГУ 25.08 15:57
1799 АлексейЕлисеев United States Химик, к.х.н. 25.08 15:53
1798 ДенисТихонов Russia биолог, член-корреспондент РАН, Санкт-Петербург (Denny) 25.08 15:42
1797 РоманВиддер Германия Филолог 25.08 15:34
1796 ВладиславЕгоров Россия математик, к. ф.-м. н., доцент 25.08 15:10
1795 АлександрСивацкий Россия, Бразилия математик 25.08 15:06
1794 ОльгаШенцова Россия Кандидат педагогических наук, доцент 25.08 15:00
1793 ВикторДемидов Россия доктор физ-мат наук, ведущий научный сотрудник ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 25.08 14:44
1792 ЕленаЮдина Russia к.психол.н., зав. кафедрой МВШСЭН, Москва 25.08 14:25
1791 АндрейКофман Russia филолог, доктор филологических наук, заместитель директора Института мировой литературы РАН по науке 25.08 14:21
1790 МарияНадъярных Russia филолог, к.филол.н., ИМЛИ РАН 25.08 14:10
1789 ГалинаЕремичева Russia вед.н.с. зав сектором социоурбанистики СИ РАН 25.08 14:00
1788 александргорский Россия дфмн 25.08 13:51
1787 ВладимирАристов Россия доктор физ.-мат. наук 25.08 13:50
1786 ЕвгенияЧикурова РФ кандидат биологических наук 25.08 13:23
1785 БорисБугаков Россия Пенсионер 25.08 13:22
1784 СергейФинашин Россия/Турция математик 25.08 13:19
1783 ЕвгенийМарголит Россия кандидат искусствоведения научный сотрудник Госфильмофонда РФ 25.08 13:06
1782 еленакузина Russia преподаватель РГИСИ 25.08 12:57
1781 ИгорьАлексеев Российская Федерация физик, д.ф.м.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 25.08 12:23
1780 ЛилияКостырева Russia к.ф.-м. н., ведущий программист НИИ механики МГУ, Москва 25.08 12:19
1779 МаринаФридман Russia кандидат биологических наук, научный сотрудник 25.08 12:14
1778 ИгорьПшеничнов Россия д.ф.-м.н., в.н.с. ИЯИ РАН 25.08 12:14
1777 СветланаЩепеткина Russia кандидат ветеринарных наук, руководитель научного консультационного центра Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины 25.08 12:04
1776 ПавелСаркисян Россия доцент МГТУ им. Баумана 25.08 12:02
1775 АлександрШевырев Russia Доцент МГУ, кандидат исторических наук 25.08 12:02
1774 ЛюдмилаРоманова Russia Клиническая лаборатораня диагностика, к.м.н. 25.08 11:33
1773 ОльгаПряжникова Россия Научный сотрудник, ИНИОН РАН 25.08 11:10
1772 ЖаннаГарах Russia с.н.с., к.б.н., ИВНД и НФ РАН 25.08 11:01
1771 АллаСмирнова Россия преподаватель, литературный переводчик, канд.фил.наук 25.08 10:52
1770 НадеждаГуманова Russia Кбн, внс 25.08 10:40
1769 СергейИванов Russia историк, профессор ВШЭ 25.08 10:40
1768 ТатьянаНешумова Russia Филолог, научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой 25.08 10:38
1767 АлександрМалютин Russia к.ф.м.н., физика высокотемпературной плазмы 25.08 10:34
1766 ОльгаПазухина Россия Кандидат философских наук, на пенсии 25.08 10:25
1765 Наталья Самсонова Россия Филолог, кандидат педагогических наук 25.08 10:15
1764 ДмитрийИванов Россия Предпринематель 25.08 10:05
1763 МаринаЛюблинская Russia Филолог, к.ф.н. 25.08 10:03
1762 ОльгаРыбакова Россия кандидат философских наук, доцент, НГУ им. П.Ф.Лесгафта 25.08 09:52
1761 ГригорийПолотовский Россия математик, доцент Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 25.08 09:43
1760 ИванЛюбимов Russia PhD, с.н.с. РАНХиГС 25.08 09:41
1759 DmitriiKouznetsov Japan Researcher, ILS UEC, Japan. (I made theory of ridged atomic mirrors and formalism of Superfunctions). As proof, that this is written by me, I load this petition at my site 25.08 09:34
1758 КонстантинЗолотарев Россия Новосибирск 25.08 09:31
1757 ОлегСоловьев Russia кандидат философских наук 25.08 09:30
1756 АлександрЛаврентьев Россия Врач анестезиолог-реаниматолог 25.08 09:19
1755 НатальяАнтропова Россия Антрополог, старший преподаватель, РГГУ 25.08 08:49
1754 ЕлизаветаЦуркова United States политология, аспирант, Принстонский университет 25.08 08:31
1753 ГалинаЗыкова Russia доктор филологических наук, профессор Московского университета 25.08 08:19
1752 МихаилБанк Israel Профессор 25.08 08:05
1751 ВсеволодЗельченко Russia филолог, доцент кафедры классической филологии СПбГУ 25.08 08:03
1750 Вячеслав Киричков Нидерланды Высшее 25.08 07:24
1749 АлександраРадченко Россия К.б.н., с.н.с. 25.08 06:53
1748 Изабелла Симонян США Математик, к.ф.м.н., пенсионерка 25.08 06:41
1747 ВладимирТрифонов Россия Биолог, д.б.н., зав.лаб. ИМКБ СО РАН 25.08 06:40
1746 ЕленаВасина Brazil профессор Университета Сан-Пауло 25.08 06:25
1745 АлександрКондратьев Russia пенсионер 25.08 06:25
1744 ПавелКабанов Canada к.г.-м.н. 25.08 06:25
1743 ЛевСимонян США Хабилитированный доктор математики, пенсионер 25.08 05:33
1742 ОлегЧернышев United States профессор физики, Университет Джонса Хопкинса, США 25.08 04:02
1741 МаксимДегтярёв Russia аспирант МГУ, м.н.с. ИПЭЭ РАН 25.08 03:52
1740 ВячеславГуляихин Germany Доктор философских наук, доцент 25.08 02:50
1739 АндрейПерепёлкин Россия Программист, выпускник Московского Института Электроники и Математики * 25.08 02:38
1738 ДмитрийНовиков США Физик, PhD 25.08 02:15
1737 Наталья Дмитриевна Никулина Russia Зам. директора программы «Смольный институт свободных искусств и наук» СПбГУ с 2001-2011год 25.08 02:06
1736 АллаТеплова Russia геодезист, пенсионер 25.08 02:04
1735 ЕвгенийРостовцев Россия историк, д.и.н., профессор, СПбГУ 25.08 01:52
1734 АннаГуллер Австралия Биолог, PhD, научный сотрудник, Университет Нового Южного Уэльса 25.08 01:37
1733 АлександрЛюбимов США Биолог, д.б.н., профессор, Университет Калифорнии, Лос-Анджелес 25.08 01:24
1732 ИгорьПопеляев Russia кандидат биологических наук, выпускник биофака МГУ 25.08 01:20
1731 ВалерийМатюхин Russia канд. физ. мат. наук. 25.08 00:51
1730 НадеждаДавыдова Россия Бухгалтер 25.08 00:24
1729 ТатьянаБрегадзе Россия к.х.н., пенсионер 25.08 00:01
1728 МаринаЧадеева Россия физик, к.т.н., с.н.с. ФИАН 24.08 23:35
1727 СергейШишкин Russia к. биол. н., нач. лаб., НИЦ "Курчатовский институт" 24.08 23:25
1726 ВасилийДунаев Russia студент 24.08 23:23
1725 МехметМуслимов Россия лингвист, к.ф.н. , ИЛИ РАН 24.08 23:11
1724 РудаяНаталия Россия Биология, кбн 24.08 23:05
1723 АндрейМиронов Russia д.б.н., проф., биоинформатика 24.08 22:59
1722 ВладимирЛобаскин Ирландия физик, доктор физико-математических наук, профессор Университетского Колледжа Дублина 24.08 22:58
1721 ДмитрийКрюков США физик, профессор, northeastern university 24.08 22:27
1720 АлексейСавостин Россия д.ю.н. 24.08 22:26
1719 МарияСкопина Russia профессор факультета прикладной математики-процессов управления СПбГУ, доктор ф.-м. наук по специальности 01.01.01 24.08 22:12
1718 ГалинаЦирлина Россия электрохимик, профессор химического ф-та МГУ 24.08 21:50
1717 ВиталийЛевин Russia кибернетик, доктор техн. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат международных премий 24.08 21:49
1716 ЛейлаВалова Россия MBA 24.08 21:48
1715 ГалинаГолосовская Russia врач 24.08 21:36
1714 ГалинаЗверкина Россия Кандидат физ-мат наук, и.о. зав кафедрой "прикладная математика-1" РУТ(МИИТ), с.н.с. ИПУ РАН 24.08 21:29
1713 Ирина Корсакова Россия В недалеком прошлом доцент слитого и уничтоженного единственного статистического ВУЗа 24.08 21:28
1712 ОлегЛагутин United States биология, PhD, предприниматель 24.08 21:22
1711 АлександрКабанов Россия, США химик, д.х.н., член Европейской академии 24.08 21:02
1710 СергейТурицын Россия, Великобритания к.ф.м.н., физик 24.08 20:58
1709 ПавелХалатур Россия профессор, доктор физ.-мат. наук, Тверской университет 24.08 20:57
1708 Елизавета Громогласова Russia политология, к.полит.н, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН 24.08 20:46
1707 ОльгаТарасова Рф 24.08 20:40
1706 ЮрийКаракурчи Россия преподаватель словесности, лицей НИУ ВШЭ 24.08 20:35
1705 АлександрПолинский United States Химик, Ph.D, Ген Директор ОнкоТартиса 24.08 20:34
1704 АндрейМорозов Russia Историк, Казань 24.08 20:25
1703 ПетрЛидский United States к.б.н., научный сотрудник, университет калифорнии, сан-франциско. 24.08 20:20
1702 АлексейБаканов Россия кандидат исторических наук 24.08 20:16
1701 ВалентинаГерасимова Russia адвокат 24.08 20:09
1700 АлександрКолесников United States Исследователь в области иммунологии и биомедицины 24.08 19:55
1699 АннаАдамович Россия математик, к.ф.-м.н., доцент 24.08 19:49
1698 Станислав Львовский Великобритания историк культуры, аспирант, Оксфордский Университет 24.08 19:48
1697 ОльгаНемировская Russia к.э.н., доцент Алтайский государственный университет 24.08 19:35
1696 ИльяГинзбург Россия физик, д.ф.-м.н., проф. гл.науч. сотр. Ин-та математики им. Соболева СО РАН, Новосибирск и Новосибирский гос. университет 24.08 19:32
1695 СергейПрохоров Russia кандидат филологических наук, доцент по кафедре литературы 24.08 19:04
1694 АндрейАлексеевский Russia к.ф.-м.н., в.н.с. МГУ НИИ ФХБ 24.08 18:46
1693 Александр Белавин Россия теоретическая физика 24.08 18:42
1692 Евгений Владимирович Рубель Russia Библиограф 24.08 18:11
1691 АннаОлейникова Россия Редактор 24.08 18:09
1690 ТатьянаГрудкова Россия пенсионер 24.08 17:45
1689 ПутиловаТатьяна Russia филолог 24.08 17:41
1688 ИринаВикхольм Россия педагог, правозащитница 24.08 17:37
1687 ОльгаМисюрина РФ физиология, молекулярная биология, к.б.н., патентный поверенный 24.08 17:31
1686 ГригорийРыбников Россия математик, к.ф.-м.н. 24.08 17:19
1685 КонстантинСоловьев Russia доктор исторических наук, профессор 24.08 17:13
1684 ДмитрийИльин Россия Водитель 24.08 17:09
1683 БорисЖихаревич Russia Экономист, дэн. 24.08 17:03
1682 МаксимХабаров Россия студент МФТИ 24.08 16:47
1681 АлексейМазаев Russia Поиск и разведка полезных ископаемых, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук 24.08 16:43
1680 НадеждаКудряшева Russia д.ф.-м.н, профессор, Институт биофизики СО РАН 24.08 16:33
1679 АлександраКюберис Россия Радиофизика, мнс, соискатель степени к.ф.-м.н. 24.08 16:10
1678 ВикторПоздняков Россия Инженер-механик 24.08 16:07
1677 ОльгаСычугова Россия философский факультет, бакалавр. Главный библиограф 24.08 16:01
1676 ВладимирЗюзин Россия, Швеция физик, phd, Nordita, Пиринемская школа теоретической физики 24.08 15:54
1675 ВладимирЗверев Россия историк, доктор наук 24.08 15:50
1674 леонидвершинин Россия пенсионер 24.08 15:49
1673 ФарагатСибирьянов Россия пенсионер 24.08 15:43
1672 Иосиф Абрамсон Russia физик, доктор технических наук, гл. н.с. научно-испытательного центра "Гипроцемент-Наука", член Координационного Совета и Правления СПб союза учёныхх 24.08 15:42
1671 ЛокшинАлександр Россия математик, доктор физ.-мат.наук, профессор 24.08 15:38
1670 АлександрТузов Russia инженер-исследователь, педагог высшей категории 24.08 15:37
1669 АннаГерасимова Эстония докторант Тартуского университета 24.08 15:36
1668 АлексейЕвсенин Russia Руководитель группы разработок, АПСТЕК Лабс, Санкт-Петербург, магистр физики 24.08 15:05
1667 АскольдИванчик Россия историк, д.и.н., чл.-корр. РАН, ИВИ РАН и НИУ ВШЭ 24.08 14:32
1666 АндрейШемигон Russia инженер-конструктор 24.08 14:32
1665 ВалентинаШилова Россия к.соц.н, в.н.с. ФНИСЦ РАН 24.08 14:32
1664 ЕвгенийБалдин Russia физик, снс, к.ф.-м.н. 24.08 14:14
1663 АлександрРоманов Russia приглашенный разработчик программ по детскому аутизму, СПБГУ 24.08 13:49
1662 АлександрКотюсов Россия младший научный сотрудник, Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург 24.08 13:43
1661 ЛюдмилаКузнецова Russia историк, Пермский государственный национальный исследовательский университет 24.08 13:42
1660 NikitaArnst Germany биохимик 24.08 13:16
1659 ДмитрийВерховод Россия Математик, к.ф.-м.н. 24.08 13:15
1658 ЯцыкАлександра Эстония социолог, к.с.н., университетТарту 24.08 13:11
1657 ЕленаЗарубина Russia кандидат педагогических наук 24.08 13:03
1656 МихаилСиницин Россия Инженер 24.08 12:58
1655 ИгорьГотлиб Россия доцент Института химии СПбГУ 24.08 12:55
1654 ЕвгенийМирошниченко Russia историк, философ, СПбГУ 24.08 12:50
1653 АлексейКасьян Россия Д.ф.н., ст.н.с. Института языкознания РАН 24.08 12:41
1652 СергейРозум Russia Медицинская психология, к. пс. н., доцент, доцент (сейчас на пенсии) 24.08 12:36
1651 ВадимКрюков Russia Д.б.н., зав . лаб . ИСиЭЖ СО РАН 24.08 12:35
1650 ЕкатеринаВладимирская Russia физик, к.ф.-м.н., доцент СПбПУ 24.08 12:26
1649 АлексейГоринов Russia доцент факультета математики ВШЭ, PhD 24.08 12:18
1648 АлександрКедров Россия Нейробиолог, аспирант в НИИНФ им. П.К. Анохина 24.08 12:08
1647 Андрей Демехов Russia Физика, д.ф.-м.н. 24.08 12:03
1646 ГульшатУразалиева Россия кандидат философских наук, доцент 24.08 11:53
1645 БорисТрушин Россия математик, к.ф.-м.н. 24.08 11:36
1644 ВиталийГоранский Russia Астроном, кандидат физ-мат. наук 24.08 11:29
1643 АлександрЛельчук Россия актуарий, к.т.н. 24.08 11:29
1642 АлексейГусев Россия кандидат исторических наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова 24.08 11:26
1641 ВераКуликова Россия черноголовка 24.08 11:24
1640 Денис Кейер Russia к.филол.н., доцент кафедры классической филологии СПбГУ, научный сотрудник СПбИИ РАН 24.08 11:14
1639 МарияПлюханова Italy профессор, кафедра славистики, Университет Перуджи 24.08 11:11
1638 ПетрПушкарь Russia Доцент математического факультета НИУ ВШЭ 24.08 11:06
1637 ДмитрийСеменов Россия зоолог, к.б.н., Москва 24.08 11:00
1636 АлександрБородулин Russia кандидат биологических наук 24.08 10:56
1635 ИгорьКиреев Russia Биолог, д.б.н., МГУ 24.08 10:50
1634 СергейЧерняков Russia старший научный сотрудник 24.08 10:40
1633 МарияКазакова Russia Экономист, к.э.н., ведущий научный сотрудник Института Гайдара 24.08 10:36
1632 МарияАртемьева Россия канд.филос.наук. 24.08 10:20
1631 АлексейЭрлих Russia врач-каридолог, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова 24.08 10:10
1630 ВикторТунёв Россия экономист (MMT), CIO УК Агидель, тг-канал об экономике @truevalue, truevaluator.livejournal.com 24.08 09:59
1629 ДмитрийЗотьев Россия доктор физико-математических наук, математик 24.08 09:55
1628 КириллНагаев Россия физик, д.ф.-м.н., ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 24.08 09:33
1627 ВалерийСоболев Рф Нейробиология, без степени, мнс 24.08 09:31
1626 МихаилПятибратов Russia кандидат биологических наук, с.н.с. 24.08 09:26
1625 ВасилийЩербаков Russia геолог, к.г.-м.н., с.н.с. 24.08 09:22
1624 СергейШокарев Russia к.и.н., доцент РГГУ 24.08 09:11
1623 ГордейЯстребов Germany социолог, PhD, научный сотрудник Бамбергского университета 24.08 09:08
1622 МихаилБурцев Russia Долгопрудный 24.08 09:03
1621 ДарьяЕськова Россия Научный сотрудник ИА РАН, кандидат исторических наук 24.08 09:00
1620 Федор Казанский Россия Зоолог 24.08 08:52
1619 ЕвгенийТульчинский Россия Биолог МФТИ 24.08 08:47
1618 ВикторГородецкий Russia Физиология мышечной деятельности, кандидат медицинских наук 24.08 08:39
1617 ДмитрийФедосов Россия историк, старший научный сотрудник Института Всеобщей Истории РАН, член-корреспондент Королевского Эдинбургского Общества 24.08 08:32
1616 МарияМолина Россия Лингвист, научный сотрудник Института языкознания РАН 24.08 08:26
1615 ArkadyGurovich United States retired 24.08 08:25
1614 АлинаДжигарханова РФ экономист (диплом АТиСО) 24.08 08:21
1613 Лариса Агеева Россия доцент, кандидат педагогических наук, член Союза Российских писателей 24.08 08:19
1612 ЕвгенийВодясов Россия Томск 24.08 08:07
1611 АндрейБородин Russia математик, зав. кафедрой, ПГТУ 24.08 07:58
1610 ОлегМельник Россия зав. лабораторией, д.ф.-м.н., член-корр. РАН, МГУ 24.08 07:51
1609 Виктор Райзман United States Металлург 24.08 07:48
1608 АлександрБарулин Russia лингвист, к.ф.н., доцент, с.н.с. Института языкознания РАН 24.08 07:34
1607 СергейКанн Russia библиотекарь, историк, к.и.н. 24.08 07:33
1606 ОльгаСварник Россия Психофизиолог, ИП РАН 24.08 07:29
1605 АркадийЦурков Brazil математик, Федеральный Университет штата Рио-Гранде-де-Норте, Натал 24.08 07:21
1604 ЩегловГеннадий Russia кандидат технических наук, доцент 24.08 07:20
1603 ИринаЛагутина United States Кандидат Биологических наук, Technical Director of Animal Models Core, UNM CCC 24.08 06:53
1602 СергейМиридонов Мексика физик, PhD., старший научный сотрудник, CICESE 24.08 06:48
1601 АлександрХомич Russia физик, ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н. 24.08 05:52
1600 ушангирижинашвили United States философ ,PhD,пенсионер 24.08 05:34
1599 ТатьянаЦивьян Россия д. филол. наук, Институт славяноведения РАН, Институт мировой культуры МГУ 24.08 04:53
1598 ВикторВиноград Германия Геохимик, Научный Центр Юлих 24.08 04:47
1597 ПавелПетров Россия зав. лаб., Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева 24.08 04:26
1596 НиколайХодарев United States Кандидат биологических наук, доктор биологических наук, Associate Professor, University of Chicago 24.08 04:05
1595 МарияСуханова Russia лингвист 24.08 03:33
1594 МиленаСкворцова Россия физик, к.ф.-м.н. 24.08 03:06
1593 КириллТремасов Россия К.э.н. CIO в ИК Локо-Инвест, автор экономического канала @russianmacro 24.08 03:03
1592 ВладимирПодольский Germany Аспирант в Техническом Университете Мюнхена, ИТ 24.08 02:59
1591 MichaelAlexeev United States Professor of Economics, Indiana University, Bloomington, Indiana 24.08 02:49
1590 MariaSchreider Australia Narara 24.08 02:20
1589 БогданФауль Россия Аспирант, Институт Философии 24.08 02:18
1588 ТимурМухаматулин United States историк, к.и.н., университет Ратгерс 24.08 02:08
1587 АндрейПименов Russia физик 24.08 01:49
1586 АлександрРахлин Russia инженер-исследователь, машинное обучение, выпускник МИЭТ 24.08 01:40
1585 РашковскийБорис Russia Историк, к.и.н, н.с. ИВИ РАН 24.08 01:37
1584 АлександрКраснов Россия геофизик 24.08 01:21
1583 БорисСтепанов Россия доцент НИУ ВШЭ 24.08 01:19
1582 БарановскийЭдуард Russia 24.08 01:01
1581 ИгорьГришин Россия редактор и переводчик, солидарный с учеными, Сколковский институт науки и технологий 24.08 00:50
1580 ИринаАртемьева Россия Москва 24.08 00:45
1579 АннаБогданова Швейцария Зав. группой, профессор 24.08 00:31
1578 НаталияКукушкина Russia председатель Профсоюза 24.08 00:31
1577 VladimirZelevinsky US Physics professor, Michigan State University 24.08 00:24
1576 IvanMaximov Sweden Ass. Prof. 24.08 00:21
1575 ДмитрийЕгоров Russia инженер-физик, м.н.с., ФИАН 24.08 00:21
1574 ВоронцовВладимир Russia Созерцатель действительности 24.08 00:11
1573 АлексейМосин Russia Историк, д.и.н., председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, г. Екатеринбург 24.08 00:02
1572 АлександраНикитина Russia театровед, ведущий научный сотрудник МГПУ 23.08 23:56
1571 ЕвгенийАврутин Великобритания Кандидат физико-математических наук, доцент факультета электроники университета Йорка, Великобритания 23.08 23:56
1570 ИванМикиртумов Россия Д. филос. н., проф. Санкт-Петербургского гос. университета 23.08 23:55
1569 КапитолинаФедорова Южная Корея кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка 23.08 23:41
1568 ПетрСавельев США Экономика, Ph.D., профессор колледжа Вильгельма и Марии 23.08 23:40
1567 ИгорьШерстнев Россия нс, к.ф.-м.н., ФИАН 23.08 23:36
1566 Вячеслав Кузовлев Russia геоэкология, к.т.н., доцент Тверского государственного технического университета 23.08 23:32
1565 ВалентинФедосеев Switzerland Прикладная физика, к.ф.-м.н. CERN 23.08 23:30
1564 АлексейГиппиус Russia филолог, чл.-корр. РАН, НИУ ВШЭ 23.08 23:29
1563 Денис Лавров United States биолог, PhD, профессор, Университет Штата Айова, США 23.08 23:22
1562 СофияАндреева Израиль история древнего мира 23.08 23:19
1561 МарияГерасимова Россия д.биол.наук, профессор МГУ им.М.В.Ломоносова 23.08 23:09
1560 МарияСнегирёва Россия доцент РГППУ (Екатеринбург), кандидат педагогических наук 23.08 23:05
1559 СветланаХребтова Russia к.х.н., МПГУ, Москва 23.08 23:03
1558 ВикторХлебостроев Россия кандидат физико-математических наук, доцент 23.08 23:02
1557 ВикторияГвоздева Россия истфак, соискатель 23.08 22:55
1556 ЮлияЕпихина Россия социолог, к.соц.н., вед. н. с., ФНИСЦ РАН 23.08 22:48
1555 АлексейКарпечко Finland Климатолог, PhD, профессор, Финский Метеорологический Институт 23.08 22:45
1554 ЕленаГорбова Russia филолог, доктор филологических наук, РГПУ им. А.И. Герцена 23.08 22:41
1553 ОльгаАртемьева РФ Старший научный сотрудник, кандидат филос. наук, Институт философии РАН 23.08 22:37
1552 Эмиль Паин Russia Этнополитолог, доктор полит.наук, профессор-исследователь НИУ- ВШЭ 23.08 22:37
1551 МаринаДодлова Germany Ph.D., экономика, доцент, Университет Пассау 23.08 22:31
1550 ЕфимЧистов Россия к.ф.-м.н. 23.08 22:24
1549 Михаил Суслов россия физик, к. ф-.м. н. . с. МФТИ 23.08 22:23
1548 СергейНовиков Russia физика, кфмн, Международная Академия Творчества 23.08 22:23
1547 МаринаВолкова Russia Младший научный сотрудник 23.08 22:22
1546 ПанежинВладимир Россия Теоретическая ядерная физика,ктн, 23.08 22:19
1545 МаринаУманская Russia биолог, к.б.н., старший научный сотрудник 23.08 22:18
1544 АндрейВоробьев Россия доктор химических наук, профессор, Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 23.08 22:14
1543 ВладимирГутерман Россия Химик, д.х.н., профессор, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 23.08 22:12
1542 ЭльвираОсипова Russia филолог, доктор филологических наук, профессор 23.08 22:12
1541 НаталияЗлыднева Russia доктор искусствоведения, Институт славяноведения РАН 23.08 22:08
1540 СергейКоротаев Russia доктор физико-математических наук, заместитель директора Центра геоэлектромагнитных исследований ИФЗ РАН, профессор МГТУ им. Н,Э. Баумана 23.08 22:06
1539 АлександрНикифоров Russia Кандидат политических наук, доцент кафедры 23.08 22:05
1538 АлександрАпт Russia Иммуногенетик, д.б.н.,руководитель лаборатории 23.08 22:03
1537 ПетрБыковских Россия менеджер 23.08 22:02
1536 АнтонАммосов Россия Аспирант, горного института, Северо-восточного федерального университета 23.08 21:58
1535 ЕвгенийШеваль Россия биолог, д.б.н., МГУ имени М.В. Ломоносова 23.08 21:58
1534 ВсеволодКритский Switzerland PhD, историк, лектор в Интернациональном Университете в Женеве 23.08 21:57
1533 БорисВинер Россия к.с.н., старший научный сотрудник Социологического института РАН 23.08 21:56
1532 ОльгаГрушко United States Кандидат биологических наук, Медицинская Школа Университета Мичигана 23.08 21:55
1531 ВячеславТерехин Russia Инженер 23.08 21:54
1530 SergeyFokin Италия Pisa 23.08 21:52
1529 ГородецкийАнатолий Russia Инженер 23.08 21:50
1528 ВарвараБаскова Russia археолог, ст.лаб. Института археологии РАН 23.08 21:48
1527 МарияСнеговая United States постдокторант Университета Джонса Хопкинса 23.08 21:48
1526 АнатолийПинский Россия PhD, историк, Европейский университет в Санкт-Петербурге 23.08 21:34
1525 МаринаХарламова Bulgaria MBA 23.08 21:30
1524 ЕленаНикифорова Россия Пенсионер 23.08 21:26
1523 ВалентинПетушков Russia биофизик, к.б.н., ст.н.с. Института биофизики СО РАН 23.08 21:25
1522 НатальяРодионова Russia научный сотрудник Института биофизики СО РАН 23.08 21:22
1521 БорисКербиков Россия доктор физ.- мат. наук 23.08 21:15
1520 СергейПанин Россия историк, д.и.н., профессор госуниверситета, Иркутск 23.08 21:02
1519 ВераВиноградова Россия географ, к.г.н. ИГ РАН 23.08 20:56
1518 НикитаРавочкин Russia Кандидат философских наук 23.08 20:48
1517 ЮлийБарышников United States математик, профессор UIUC 23.08 20:48
1516 ВячеславЧеломбитько Россия Профессор, доктор наук 23.08 20:46
1515 НатальяАбрамсон Russia Зоолог, ведущий научный сотрудник, руководитель группы молекулярной систематики млекоптающих, ЗИН РАН 23.08 20:46
1514 АндрейСарычев Italia математик, к.ф.м.н., профессор 23.08 20:44
1513 ЮлияЧенцова Даттон United States Психолог, Georgetown University 23.08 20:33
1512 НиколайПортнягин United States Геофизика 23.08 20:32
1511 ОлегВерходанов Россия астрофизик, док.физ.-мат.наук, вед.научн.сотр., САО РАН 23.08 20:32
1510 АлексейКрещук Russia ио снс ИППИ РАН 23.08 20:31
1509 СергейСмоляк Russia доктор экономических наук 23.08 20:29
1508 ЮрийРусинов Russia к.ф.-м.н. 23.08 20:26
1507 ОлегСухорослов Россия к.т.н., с.н.с., ИППИ РАН 23.08 20:26
1506 ТрофимовВладимир Russia пенсионер 23.08 20:25
1505 СветланаЮрьева Russia Санкт-Петебург 23.08 20:23
1504 СтаниславПоляков Россия к.ф.-м.н. 23.08 20:20
1503 ОльгаТрапезникова Россия д.г.н., г.н.с. ИГЭ РАН, Москва 23.08 20:18
1502 PavelKrapivsky USA Research Professor 23.08 20:15
1501 АлександрЩекотов Russia к.ф-м.н., в.н.с. ИФЗ РАН 23.08 20:14
1500 НаталияМиропольская Russia кандидат биологических наук, снс ИМГ РАН, Москва 23.08 20:08
1499 ТатьянаОрловская Россия Доктор фармацевтических наук 23.08 20:00
1498 ВикторШнирельман Russia антрополог, доктор исторических наук, ИЭА РАН 23.08 19:59
1497 VladislavAbramov Россия специалист 23.08 19:53
1496 Анатолий Сермягин Russia ведущий инженер АО "ИФТП" ГК "Росатом", г. Дубна 23.08 19:50
1495 АлександрФиранчук Ирландия Экономист, PhD Candidate, Trinity College Dublin 23.08 19:43
1494 АлександрХохлов Россия конструктор 1 кат. ЦНИИ РТК 23.08 19:38
1493 СергейЧаукин Россия археология, м. н. с. Институт археологии РАН 23.08 19:32
1492 ИгорьСокальский Россия Физик, к.ф.-м.н 23.08 19:31
1491 СергейСухарев Россия Доцент 23.08 19:26
1490 ОльгаБуянова Германия Пенсионерка 23.08 19:24
1489 ОльгаФролова Россия д.ф.н. 23.08 19:11
1488 АлександраФилатова Россия Генетик, научный сотрудник ФГБНУ "МГНЦ", Москва 23.08 19:08
1487 ГеннадийОсосков Россия д.ф.-м.н. профессор, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 23.08 19:04
1486 ЭлеонораШафранская Russia преподаватель, дфн 23.08 19:01
1485 ИгорьМедведев Россия океанолог, к.ф.-м.н., руководитель лаборатории, Институт океанологии П.П. Ширшова РАН, Москва 23.08 19:00
1484 АнатолийКоркин United States к.ф.-м.н, Университет Штата Аризона 23.08 18:50
1483 ЮлийНисневич Россия профессор, доктор политических наук 23.08 18:49
1482 ДмитрийПодушков Россия член Союза писателей России 23.08 18:47
1481 АлександрСмаль Russia м.н.с. ПОМИ РАН, преподаватель ИТМО 23.08 18:47
1480 РавельАхметшин Russia Физик, к.ф.-м.н. 23.08 18:39
1479 АльбинаЧеркасова Россия пенсионер 23.08 18:36
1478 ЯнаФоменкова Россия Специалист 23.08 18:36
1477 ДенисИванов Россия к.г.н., НИУ ВШЭ 23.08 18:32
1476 ПавелЛукин Russia доктор исторических наук 23.08 18:29
1475 АндрейПлотников Россия микробиолог, кандидат мед. наук, доцент, заведующий ЦКП ИКВС УрО РАН 23.08 18:29
1474 АлександраЧмыхова Москва Историк международных отношений 23.08 18:29
1473 АнтонСуворов Россия экономист, доцент НИУ ВШЭ 23.08 18:22
1472 ОльгаЗахарова Россия Хореограф 23.08 18:19
1471 МихаилСвечников Россия физик, канд. физ.-мат. наук 23.08 18:19
1470 МарияЛемак Russia Нейробиолог, кандидат биологических наук 23.08 18:13
1469 АртемийРоманов United States Социолингвист, историк, профессор Университета Колорадо, Болдер 23.08 18:06
1468 георгийкипер Russia военный пенсионер 23.08 18:03
1467 ЮрийАлександров Россия экономист, д.э.н., ИВ РАН 23.08 17:59
1466 ОлегПанкратов Russia геофизик, к. ф.-м. н., ст. н. сотр. 23.08 17:52
1465 КонстантинБанников Russia доктор исторических наук, антрополог 23.08 17:51
1464 МихаилПоленов Россия кандидат технических наук, пенсионер, Москва 23.08 17:44
1463 MikhailSinev United States Los Alamos 23.08 17:38
1462 ЕленаГлаголева Россия Научный сотрудник билогический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23.08 17:31
1461 РусланФейзуллин Россия Инженер 23.08 17:29
1460 АндрейЩетников Russia историк науки, эпистемолог 23.08 17:24
1459 ЕвгенийКрымов Russia инженер, нач. лаборатории ЦНИИчермет 23.08 17:22
1458 ВладимирГейман Russia научный сотрудник Института Сильноточной Электроники СО РАН 23.08 17:20
1457 Денис ЕвгеньевичБожинский Russia Инженер 23.08 17:18
1456 ВикторБурдин Russia Кандидат филологических наук 23.08 17:13
1455 ПётрПоляков Россия физик, редактор (пенсионер) 23.08 17:09
1454 МихаилШапиро США математика, Michigan State University 23.08 17:07
1453 СемёнЧервинский Japan физик, PhD, к.ф.-м.н., исследователь, Окинавский Институт Науки и Технологий 23.08 16:58
1452 Фёдор Кондрашов Austria профессор 23.08 16:57
1451 КонстантинЛавров Россия математик 23.08 16:56
1450 ДмитрийПензар Russia биоинформатик 23.08 16:49
1449 ИринаГлебова Russia д.полит.н., ИНИОН РАН 23.08 16:40
1448 СергейТуртиа Россия к.ф.м.н, ст.н.сотр Института Аналитического приборостроения РАН 23.08 16:37
1447 НиколайПоселягин Россия канд. филол. наук, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 23.08 16:32
1446 ТатьянаТатаринова Russia гидрогеолог, пенсионер 23.08 16:31
1445 ВладиславАксенов Россия к.и.н., с.н.с. ИРИ РАН 23.08 16:31
1444 Иван Полторацкий Россия филолог, м.н.с. 23.08 16:30
1443 ДарьяСемочкина Великобритания математик, PhD, научный сотрудник, Университет Саутгемптона 23.08 16:28
1442 МарияМанова Russia физика металлов, МИСиС выпускник 23.08 16:27
1441 ПавелШелков Россия Москва 23.08 16:26
1440 АлександрМирлин Германия физик, профессор, Технологический Институт Карлсруэ 23.08 16:25
1439 РостиславКузнецов Финляндия физик, ст.н.с. Институт Физики Атмосферы РАН, Финский Метеорологический Институт 23.08 16:24
1438 ГалинаКочетова Россия к.б.н., с.н.с., биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 23.08 16:23
1437 ИльяЧупраков Canada Senior scientist, Liburdi Turbine Services Inc. 23.08 16:22
1436 ТатьянаУразаева Россия экономист-математик, к. э. н., доцент, ПГТУ, Россия 23.08 16:22
1435 ОльгаИстомина Russia Филолог 23.08 16:21
1434 БорисРейцен Россия пенсионер 23.08 16:19
1433 ЗояКаганова United Kingdom математик,к.физ-мат наук, пенсионер 23.08 16:17
1432 ВикторКаплун Russia к.филос.н., доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 23.08 16:16
1431 МихаилВоронов Россия научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН 23.08 16:14
1430 ЕленаКосилова Россия Кандидат философских наук 23.08 16:09
1429 ЕленаНосырева Russia Доктор юридических наук, профессор Воронежского государственного университета 23.08 16:03
1428 ЮрийДворкин США профессор-ассистент 23.08 16:02
1427 ОльгаТомсон Россия Член-кор РАХ, кандидат искусствоведения, доцент каф. русского искусства института им. И.Е.Репина 23.08 15:59
1426 ЛевКольцов Россия Инженер-строитель,пенсионер 23.08 15:58
1425 натальяНовикова Russia антрополог, доктор исторических наук 23.08 15:57
1424 Александр Ваганов РФ к.ф.-м.н, пенсионер 23.08 15:56
1423 ВарвараСклез Россия культуролог, научный сотрудник РАНХиГС 23.08 15:55
1422 ФеликсГуревич Россия авиационные двигатели, к.т.н. 23.08 15:49
1421 Борис Полануер США хикик, д.х.н. 23.08 15:47
1420 ИринаТакала Россия историк, к.и.н., доцент ПетрГУ 23.08 15:47
1419 ОльгаЯковенко Россия Океанолог, вед. инженер 23.08 15:45
1418 ВалерийПахомов Russia математик-экономист, КЭН, доцент МГУ, работающий пенсионер 23.08 15:45
1417 ViktorVoronkov Russia социолог, Центр независимых социологических исследований, Санкт-Петербург 23.08 15:43
1416 НатальяПолева Russia кандидат психологических наук 23.08 15:41
1415 ЕленаСироткина United States аспирантка Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл 23.08 15:38
1414 ЮлияАлександровская Russia к.х.н., с.н.с. 23.08 15:37
1413 ИринаПотехина Россия преподаватель истории и обществознания, ныне пенсионер 23.08 15:36
1412 Шарнина Ариадна Россия доцент, кандидат исторически х наук 23.08 15:34
1411 АлександрВологодский United States Биофизик, д. ф.-м. н. 23.08 15:29
1410 ДмитрийПолонский Россия историк, научный сотрудник Института славяноведения РАН 23.08 15:29
1409 ВероникаШарова Russia к. полит. наук, н.с. Института философии РАН 23.08 15:28
1408 ЛарисаМелихова Russia канд. ф.-м. н., руководитель проектов в Диссернете 23.08 15:22
1407 ОльгаРоссихина Россия Кандидат биологических наук, доцент 23.08 15:21
1406 Анна Ильичева Russia Психотерапевт, директор центра 23.08 15:21
1405 ВладимирСуворкин Россия астроном, н.с. ИПА РАН 23.08 15:19
1404 ВячеславКудрявцев Россия к.ф.-м.н, доцент кафедры физики, Иркутский государственный университет 23.08 15:19
1403 ЮлияВолохова Russia аспирант УНЦИР РГГУ 23.08 15:15
1402 ТатьянаПапина Russia д.х.н. 23.08 15:15
1401 Наталья ЕвгеньевнаКутейникова Россия, Москва методика преподавания литературы; кандилат педагогич. наук, доцент, член-корр. МАНПО 23.08 15:13
1400 ИринаИртегова Russia химик, к.х.н. 23.08 15:11
1399 ГлебПозднев Россия 23.08 15:09
1398 ОльгаЗайцева Russia Кандидат исторических наук, доцент ТГУ 23.08 15:02
1397 ДммтрийКазаков Россия физик, чл-корр РАН, ОИЯИ 23.08 14:59
1396 СидороваСветлана Россия историк, к.и.н., Институт востоковедения РАН, Москва 23.08 14:58
1395 КсенияКумпан Russia филолог, ИРЛИ РАН 23.08 14:58
1394 ГалинаБорисова Russia зав. аспирантурой, к.х.н., бывший ИХФ РАН им. Н.Н. Семёнова ныне ФИЦ ХФ РАН 23.08 14:55
1393 ВладиславСоскин Германия, Россия экскурсовод, библиотекарь, переводчик, к. филос. н. 23.08 14:54
1392 Юрий Гурин Россия кандидат экономических наук, консультатнт 23.08 14:45
1391 АлександрЗвонкин Франция Математик, заслуженный профессор университета Бордо 23.08 14:44
1390 АндрейШумилин Russia теоретическая физика, к.ф.-м.н., научный сотрудник, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург 23.08 14:34
1389 АлексейВасильев Россия физик, д.ф.-м.н. 23.08 14:32
1388 ЕвгенийСедашов Россия PhD, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ 23.08 14:30
1387 Михаил Плаксин Россия к.ф.м.н. доцент НИУ ВШЭ Пермь 23.08 14:29
1386 Елена Ракова Россия К.ю.н., доцент, юрид. факультет НИУ ВШЭ СПб филиал 23.08 14:22
1385 Генрик Карабашев РФ физик, д.ф.-м.н., г.н.с., Институт океанологии РАН, Москва 23.08 14:15
1384 АндрейСинюшин Russia биолог, к.б.н., МГУ имени М.В. Ломоносова 23.08 14:13
1383 РоманЛейбов Estonia Литературовед 23.08 14:11
1382 ДмитрийКокко Russia Ст. Преподаватель 23.08 14:07
1381 СветланаМорозова Russia к пс.н. 23.08 14:05
1380 Ирина Голубева Россия Научный сотрудник, экономист 23.08 14:00
1379 КонстантинКравцов Russia Физик, аспирант 23.08 13:59
1378 ЮрийЗуев Россия к.б.н., старший научный сотрудник ВНИРО 23.08 13:57
1377 БорисПисцов Россия МОСКВА 23.08 13:53
1376 ТатьянаВоронина Switzerland Историк 23.08 13:50
1375 ВладимирЗаславский Россия кандидат технических наук 23.08 13:46
1374 АнастасияКальк Russia философ, социолог, аспирантка Новой Школы Социальных Исследований, Нью-Йорк 23.08 13:44
1373 КириллПеревертин Россия Паразитолог, д.б.н. в.н.с. Центр паразитологии ИПЭЭ РАН 23.08 13:42
1372 МарияФаликман Russia доктор психол. наук, профессор НИУ ВШЭ 23.08 13:42
1371 КсенияСемёнова Russia лингвист, лаборант кафедры ТиПЛ филфака МГУ 23.08 13:40
1370 ДмитрийМелихов Russia физик, д.ф.м.н., НИИЯФ МГУ им. Ломоносова 23.08 13:37
1369 МаксимБунин Германия Ingenieur 23.08 13:36
1368 РоманШамолин Россия философ-антрополог, к.филос.н., ректор Новосибирского Открытого Университета 23.08 13:29
1367 СергейВоробьев Россия историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН 23.08 13:27
1366 НанаХитарова Россия Маркетолог 23.08 13:25
1365 АлександрАлексеенко Россия Канд. техн. наук, специальная металлургия 23.08 13:22
1364 ГригорийБеневич Russia кандидат культурологии, патролог 23.08 13:17
1363 ВячеславБелый Russia лауреат Государственной премии РФ по науке и технике 23.08 13:16
1362 АлександринаВаньке Россия социолог, научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН 23.08 13:15
1361 АлёнаЛитвяк Russia магистр международных отношений 23.08 13:14
1360 АлександраЮсупова Россия Стулент 23.08 13:11
1359 МарияСилина Canada к.иск. ст. научн. сотр. НИИ РАХ, профессор Университета Квебека в Монреале 23.08 13:10
1358 НатальяЕсипенко Россиия 23.08 13:10
1357 НатальяШульгина Russia Биохимик 23.08 13:03
1356 ЕвгенияКривушина Russia доцент, кандидат филологических наук, пенсионер 23.08 13:03
1355 АлексейНемцев Russia психолог, кандидат психологических наук 23.08 13:02
1354 АнастасияМальцева Россия аспирант ННГУ им. Н.И. Лобачевского 23.08 13:00
1353 Александр Хорошев Russia доктор географических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова 23.08 13:00
1352 ВладимирСивицкий Russia бюджетник 23.08 12:59
1351 ВладимирМитрофанов Россия медицина 23.08 12:59
1350 НадеждаАтемасова Russia пенсионерка 23.08 12:57
1349 ЛевЛерман Россия инженер-электрик, изобретатель 23.08 12:54
1348 НатальяНусинова Россия Киновед, доктор искусствоведения 23.08 12:53
1347 МирославОлейник Беларусь Программист 23.08 12:48
1346 ИльяНиколаеа Россия 23.08 12:47
1345 АлександраБорисенко Россия доцент МГУ им. М. В. Ломоносова 23.08 12:46
1344 АннаАрхипова Россия кандидат юридических наук 23.08 12:43
1343 ВадимБикташев United Kingdom Профессор математики 23.08 12:41
1342 ЕленаПивоварова Россия кбн, ИЦиГ СО РАН 23.08 12:40
1341 ЕкатеринаЛарионова Россия филолог, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН 23.08 12:28
1340 БорисГончаров Австралия Аспирант, Факультет Физики и Астрономии, Университет Монаша, Австралия. 23.08 12:27
1339 ИгорьКрасковец РФ врач психиатр-нарколог 23.08 12:25
1338 ВарвараАндронова Russia бакалавр антропологии, РГГУ 23.08 12:25
1337 ДмитрийПолетаев Россия кандидат экономических наук 23.08 12:21
1336 МихаилМартынов Russia кандидат философских наук, доцент, Чувашский государственый художественный музей 23.08 12:21
1335 ТатьянаКрасавченко Russia литературовед, доктор филологических наук, ИНИОН РАН 23.08 12:21
1334 ИринаСлепнева Россия химик, к.х.н., старший научный сотрудник ИХКиГ СО РАН (Новосибирск) 23.08 12:17
1333 МарияГаврилова Russia фольклорист, антрополог, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ШАГИ ИОН РАНХиГС 23.08 12:16
1332 АлександрМарков Россия д.б.н., зав. кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ 23.08 12:14
1331 ПетроваВиктория Russia медсестра 23.08 12:14
1330 ГлебГалкин Россия IT инженер 23.08 12:14
1329 РадикМуртазин Россия Специалист препресс 23.08 12:12
1328 ТатьянаТимошенко Russia биолог, кбн 23.08 12:12
1327 АлександрЮрченков Россия к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН 23.08 12:05
1326 НиколайСухов Россия 23.08 12:04
1325 ТатьянаМуртазина Россия редактор 23.08 12:04
1324 КириллПопов Russia выпускник Химического факультета МГУ, аспирант 23.08 12:03
1323 ЕкатеринаДворецкая Россия Философ, доктор философских наук, доцент 23.08 11:56
1322 Андрей Голубев Russia 08.00.05 доктор экономических наук профессор пенсионер 23.08 11:54
1321 AlexanderRadus Germany Dipl.-Ing. 23.08 11:50
1320 СергейСергеев Russia кандидат исторических наук 23.08 11:50
1319 ЮлияГорбенко Russia архитектор 23.08 11:49
1318 ОлегСтоляров Russia Инженер 23.08 11:49
1317 КаренАкопян United States Доктор философских наук, профессор 23.08 11:46
1316 ЮрийВронский Russia экономист, к.э.н. 23.08 11:43
1315 СергейПопов Россия профессор РАН 23.08 11:42
1314 АндрейЩербак Россия политолог, научный сотрудник НИУ ВШЭ 23.08 11:39
1313 ОлегБулыгин Россия CEO, соучредитель Модуль- Проекты; инженер-физик, МФТИ; офицер-математик ВА им. Дзержинского 23.08 11:38
1312 ВасилийКравцов Russia PhD, в.н.с. университета ИТМО 23.08 11:37
1311 АндрейВоробьев Russia пенсионер 23.08 11:36
1310 Евгений Висков Россия Гражданин России 23.08 11:33
1309 ДенисЛетняков Russia кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института философии РАН 23.08 11:33
1308 Никита Кузьменко Russia Студент ВКИ НГУ 23.08 11:29
1307 ОльгаМальцева Russia научный сотрудник, к.и.н., ИАЭТ СО РАН 23.08 11:27
1306 МихаилБерлов Россия к.б.н., с.н.с. 23.08 11:26
1305 АлександрМакаров Россия канд.соц.наук, Казань 23.08 11:26
1304 АлексейГурьянов Россия к.филос.н, КГЭУ, Россия 23.08 11:21
1303 МихаилЛебедев Россия история науки и международных отношений 23.08 11:21
1302 ЕленаШарова Russia Биолог, мнс лаборатории молекулярной генетики человека ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России 23.08 11:20
1301 АндрейОсипов Россия Ведущий-инженер технолог 23.08 11:19
1300 НадеждаСамойлова РФ доцент 23.08 11:19
1299 АлександрКнутов Russia ст.н.с ИГМУ НИУ ВШЭ 23.08 11:18
1298 ОльгаБронникова France Доцент и научный сотрудник, Университет Гренобль Альпы, Франция 23.08 11:17
1297 АлексейЕгоров Россия д.м.н., профессор, заведующий лабораторией ИЭФБ РАН, г. Санкт-Петербург 23.08 11:16
1296 ВячеславАбаничев Russia Инженер 23.08 11:14
1295 МаринаХаккарайнен Финляндия к.и.н 23.08 11:10
1294 ГалинаМолохина Russia кандидат психологических наук 23.08 11:08
1293 АлександрИванчик Россия астрофизик, член-корреспондент РАН, Санкт-Петербург 23.08 11:07
1292 АлександрГородков Россия д.б.н., зав. лаб. НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 23.08 11:05
1291 ПавелСеменюк Россия Биолог, старший научный сотрудник, МГУ 23.08 11:03
1290 АлександрПарфентьев Russia радиотехника (согласно диплому об окончании вуза), дизайнер 23.08 10:59
1289 МихаилАгапов Россия д.и.н., ведущий научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН, профессор Тюменского государственного университета 23.08 10:57
1288 ЧеботаревПавел Russia дфмн 23.08 10:55
1287 МарияГудзенко Франция Аспирантка и преподавательница публичного права на факультете права и политологии, Université d’Aix-Marseille 23.08 10:47
1286 ЕвгенийОсин Россия Психолог, к. психол. н., доцент НИУ ВШЭ 23.08 10:46
1285 ГеоргийЭнгельгардт Россия историк, к.и.н. 23.08 10:45
1284 НиколайНекрылов Russia к.г.-м.н., научный сотрудник Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана 23.08 10:44
1283 НинаОпарина Sweden молекулярный биолог, канд.биол.наук 23.08 10:44
1282 АлексейБодров Россия радиофизика, магистр 23.08 10:44
1281 АлександрКузнецов Russia классическая филология, д.ф.н., МГУ 23.08 10:41
1280 ВадимМалахов Россия старший научный сотрудник ИИЕТ РАН 23.08 10:41
1279 АлександрНеклесса Россия Москва 23.08 10:41
1278 АндрейМисюрин Россия Биолог, онколог, д.б.н. 23.08 10:40
1277 Никита НиколаевичХромов-Борисов RI Генетика, к.б.н., с.н.с. 23.08 10:39
1276 ОльгаВалиева Россия Экономист, к.э.н., старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН 23.08 10:36
1275 ЕленаКузьмина Россия Психолог, преподаватель психологии 23.08 10:35
1274 ЛарисаЛезина Россия/Великобритания Молекулярный биолог, к.б.н., Университет Лестера 23.08 10:30
1273 Ованес Акопян Австрия Научный сотрудник Инсбруского университета имени Леопольда и Франца 23.08 10:29
1272 МаксимМинченко Россия физик, мнс ФИАН 23.08 10:29
1271 Екатерина Шибанова Россия стажер-исследователь, НИУ ВШЭ 23.08 10:26
1270 ЭмилияЮмашева Россия кандидат юридических наук 23.08 10:25
1269 СергейСтепанов Russia доцент МИЭФ и Факультета экономических наук НИУ ВШЭ 23.08 10:25
1268 ВладимирЗавьялов Россия доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИА РАН 23.08 10:23
1267 SvetlanaZamorina Россия Perm 23.08 10:20
1266 АннаИгнатова Россия Юрист 23.08 10:20
1265 Роман Гильминтинов Russia Соискатель 23.08 10:20
1264 ЕленаЛогинова Russia столяр 23.08 10:19
1263 МихаилГвирцман Россия 23.08 10:17
1262 ИннаМашанова-Голикова Россия аспирантка факультета математики НИУ ВШЭ 23.08 10:15
1261 НиколайШведченко Россия программист 23.08 10:13
1260 Константин Гаазе Россия Магистр социологии, преподаватель, Московская высшая школа социальных и экономических наук 23.08 10:10
1259 Людмила Фролова Россия Юрист 23.08 10:07
1258 СергейСтахорский Russia доктор искусствоведения, профессор, Институт кино и телевидения, Москва 23.08 10:05
1257 АлександрГивенталь United States математик, профессор Калифорнийского Университета Беркли 23.08 10:05
1256 КонстантинКрасухин Russia Доктор филологических наук, зав. Сектором Институте языкознания РАН 23.08 10:04
1255 Владимир В.Подольский Russia математик, к.ф.-м.н., МИАН и НИУ ВШЭ 23.08 09:58
1254 ЛнвЛокуциевский Russia Математик, ведущий научный сотрудник 23.08 09:55
1253 МаркЦирлин Israel Физическая химия, доктор химических наук, Университет Миссури, США,ведущий научный сотрудник (retired) 23.08 09:53
1252 ДаниилКокин Russia УрФУ, аспирант, инженер-исследователь 23.08 09:53
1251 АлександрПронин Russia доктор филологических наук, профессор СПбГУ 23.08 09:52
1250 АндрейФесенко Россия Кандидат педагогических наук. Планетарий им. Б.А. Максимачёва 23.08 09:52
1249 СергейГаврилов РФ предприниматель 23.08 09:51
1248 Иван Иорш Россия Оптика, физика конденсированного состояния, д. ф.-м. н, доцент университета ИТМО 23.08 09:50
1247 АфанасьеваЕкатерина Russia кандидат юрид. наук 23.08 09:50
1246 ВячеславЛьвов Russia Химик, кхн, заведующий лабораторией препаративной биохимии ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России 23.08 09:45
1245 ИринаСандомирская Sweden профессор университет Седертерна 23.08 09:45
1244 Ильдар Мустафин Россия программист, математик 23.08 09:45
1243 ВадимНечаев Russia инженер-пенсионер 23.08 09:44
1242 НикитаПетров Россия Кандидат филологических наук, зав. Лабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС, доцент РГГУ, 23.08 09:39
1241 АлександрЗверев Russia инженер 23.08 09:39
1240 ПетрШильников Russia Программист, к.т.н., доцент кафедры РК9 МГТУ им. Н.Э.Баумана 23.08 09:39
1239 АлексейМосквин Россия д.т.н., проф, конструктор, машиностроение 23.08 09:38
1238 НаталияМатвеева Россия Нижний Новгород 23.08 09:38
1237 МихаилВайсфельд Россия ведущий научный сотрудник РАН, кандидат наук 23.08 09:34
1236 ИванРаковский Russia Пенсионер 23.08 09:32
1235 ДмитрийБибичков Германия PhD, научный сотрудник 23.08 09:30
1234 Татьяна Ромашко Finland аспирант, научный сотрудник 23.08 09:30
1233 АндрейТопорков РФ филолог, член-корреспондент РАН 23.08 09:26
1232 ЛеонидПригожин Израиль профессор, У-т им. Бен-Гуриона в Негеве 23.08 09:19
1231 ВладимирЗахаров Russia математик, профессор, МГУ 23.08 09:18
1230 ЛеонидГурвиц Нидерланды Астрофизик, профессор 23.08 09:11
1229 ЕленаЧемагина Russia Старший научный сотрудник 23.08 09:07
1228 КисельЛеонид Германия Технология каучука и резины, старший научный соьрудник, кандидат технических наук 23.08 09:07
1227 АлександрМуранов Россия Кандидат юридических наук, доцент МГИМО 23.08 09:04
1226 VadimRossman United States Professor, Ph.D., Philosophy & Urban Studies, University of International Business and Economics 23.08 09:03
1225 АлексейГулевский Россия Радиоинженер 23.08 09:03
1224 АллаКасьянова США к.и.н. 23.08 09:03
1223 Николай ИвановичВоробьев Russia кандидат юридических наук, доцент, профессор РАЕ, член-корреспондент Российской муниципальной Академии, член Научно-экспертного Совета при ЦИК РФ 23.08 09:02
1222 СтаниславОссовский Russia Doctor of musical arts 23.08 09:01
1221 СергейЗаводчиков Russia электрик 23.08 08:56
1220 ЗаурАлисултанов Россия физика, д.ф.-м.н., снс ИФ ДНЦ РАН 23.08 08:56
1219 ТатьянаСеверюхина Россия к.х.н., доцент 23.08 08:55
1218 ОльгаКоваль Germany Scientific visualization and design, Open ecology group 23.08 08:55
1217 ТатьянаКоржевская Russia Учитель 23.08 08:54
1216 МихаилКузьмич Russia Биомедицина,к.т.н.,пенсионер 23.08 08:54
1215 ДмитрийТушенцов Russia пенсионер 23.08 08:54
1214 Наталия Александровна Плохова Russia Исторический факультет. МГУ. Выпускник. 23.08 08:53
1213 Ирина Карацуба Россия Королев 23.08 08:53
1212 ВалентинБажанов Россия д.ф.н., проф. 23.08 08:53
1211 ГеоргийСатаров Russia к.т.н., президент фонда ИНДЕМ 23.08 08:52
1210 НатальяЗельвенская Россия программист 23.08 08:51
1209 БорисАльтшулер Российская Федерация физик-теоретик, сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН 23.08 08:50
1208 ИринаСироткина Россия кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник 23.08 08:48
1207 ОльгаКрасоткина Russia Computer science, к. ф.-м. н., 23.08 08:42
1206 АлександрКремлёв Russia инженер 23.08 08:41
1205 ИгорьАнтипин Россия к.т.н. 23.08 08:40
1204 ИгорьСоколов Russia бывший менеджер в образовании и науке, к.т.н. 23.08 08:39
1203 РоманКонстантинов Russia Доцент МФТИ, к.ф.-м.н. 23.08 08:38
1202 МурашкинСергей Russia ведущий инженер связи 23.08 08:34
1201 СергейБелановский Россия Социолог, к.э.н. 23.08 08:32
1200 НаталияМедведева Россия д. филол. наук, на пенсии 23.08 08:31
1199 Григорий Винтер Россия - Германия палеонтолог, действительный член Палеонтологического общества при РАН 23.08 08:28
1198 ВладимирИванов Russia экономист, МГУ имени М.В. Ломоносова 23.08 08:28
1197 АзатТагирджанов Russia биоинформатик, к.ф.-м.н., СПбГУ и СПбГЭТУ 23.08 08:26
1196 ТимурХалилов Russia политолог, кандидат политических наук. доцент Кубанского государственного университета, заместитель главного редактора - научный редактор научного журнала "Историческая и социально-образовательная мысль" 23.08 08:24
1195 ПавелКудюкин Россия Историк и социолог, сопредседатель Профсоюза "Университетская солидарность" 23.08 08:24
1194 АлександрГольдфарб United States биолог, Ph. D. New York 23.08 08:23
1193 ТатьянаКазарина Россия доктор филологических наук 23.08 08:17
1192 AnatoliTorokhti Australia Associate Professor 23.08 08:17
1191 ЮрийКовалев Россия астрофизик, дфмн, гнс, чл-корр РАН, ФИАН, Москва 23.08 08:14
1190 АлександрАнтопольский Russia Д.т.н. главный научный сотрудник ИНИОН РАН 23.08 08:13
1189 ДаниилПопов Switzerland аспирант, департамент наук о Земле, университет Женевы 23.08 08:09
1188 Гульнара Баишева Россия Физиолог, профессор, доктор медицинских наук, СамГМУ 23.08 08:08
1187 ЕленаНохрина Russia Астрофизик, к.ф.-м.н., с.н.с., МФТИ 23.08 08:07
1186 НиколайМининков Russia д.и.н., проф., ЮФУ, Ростов 23.08 08:04
1185 МихаилНазаркин Russia палеонтолог, ЗИН РАН 23.08 08:04
1184 БогданИвашкин Russia Врач РХМДиЛ, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 23.08 07:58
1183 ГалияБликбаева Россия Пенсионер 23.08 07:57
1182 ОксанаТолстоноженко Россия Филология, аспирант 23.08 07:57
1181 ЯрославКучериненко Russia кристаллограф, инженер, Геологический Факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 23.08 07:57
1180 ТамараМаркарова Россия кандидат филологических наук, доцент 23.08 07:56
1179 ФеликсИзрайлев Mexico физик, проф, д.ф.-мат.наук 23.08 07:55
1178 Дмитрий Иванов Russia 23.08 07:53
1177 ЮрийНиколаев Россия инженер 23.08 07:49
1176 ЮрийСамодуров Россия кандидат геолого-минералогических наук, пенсионер 23.08 07:44
1175 ВарвараПоздина Россия Биолог, младший научный сотрудник 23.08 07:42
1174 ЛеонидСкворцов Россия к.т.н., МГТУ им. Н. Э. Баумана 23.08 07:36
1173 МаринаГусельцева Россия доктор психологических наук, доцент 23.08 07:35
1172 ГригорийМирский США Инженер, кфмн, Continental, Deer Park, Иллинойс, США 23.08 07:34
1171 ИванГорделий США Маркетинг, PhD, постдок, Georgetown University 23.08 07:30
1170 ВалентинаПершина Россия пенсионер 23.08 07:28
1169 ВячеславЧижов Russia водитель 23.08 07:27
1168 Дмитрий Марьясис Россия Востоковед, ИВ РАН 23.08 07:26
1167 АлександрСтоляр USA Профессор, Industrial Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign 23.08 07:09
1166 ВикторАгаронов Russia врач 23.08 07:00
1165 Владимир ЛеонидовичЗимонт Italy инженер-физик, доктор технических наук, профессор, CRS4 Research Centre 23.08 06:59
1164 КаринаСухорукова Russia геофизик, д.т.н., ИНГГ СО РАН 23.08 06:57
1163 Валерия Иванюшина Россия Социолог, к.б.н, НИУ ВШЭ СПб 23.08 06:55
1162 АлександраПиир Россия антрополог, ведущий редактор журнала "Антропологический форум", ЕУСПб, МАЭ РАН 23.08 06:48
1161 ИгорьЗевелев Russia Доктор политических наук 23.08 06:45
1160 АнатолийКанторович Россия доктор исторических наук, исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 23.08 06:40
1159 АлексейУстинов Russia Литературовед, преподаватель, к.ф.н. 23.08 06:39
1158 ЕвгенийФедоров Российская Федерация детский ревматолог, старший научный сотрудник ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой 23.08 06:38
1157 mikhailiakovlev United States denton 23.08 06:34
1156 БорисШтерн Russia физик д.ф-м.н. ИЯИ РАНз 23.08 06:29
1155 АндрейГорбунов Россия Omsk 23.08 06:28
1154 ИринаФомичева Россия Учитель математики и технологии, педстаж 36 лет. Ленинградская область 23.08 06:28
1153 ВикторияЯковлева Russia Социолог, кандидат наук, НИУ ВШЭ 23.08 06:26
1152 АрсенийДокучаев Россия м.н.с., ИИФ УрО РАН 23.08 06:17
1151 ДмитрийМанаков Russia Кандидат философских наук 23.08 06:10
1150 КаринаШахгельдян Россия Д.т.н., профессор ВГУЭС 23.08 05:50
1149 АлександрВенгер Russia д.психол.н., профессор Государственного университета "Дубна" 23.08 05:40
1148 AннаКозленко United States Кандидат Биологических наук 23.08 05:36
1147 ОлегКоледа Россия Компьютерные технологии 23.08 05:29
1146 ВикторияТорстенссон Kazakhstan Ассистент-профессор Школы гуманитарных и социальных наук Назарбаев Университета, Нур-Султан, Казахстан 23.08 05:21
1145 Юлия Ляхова Швейцария Антрополог, аспирант Бернского университета 23.08 05:16
1144 УзейирМаммадов Россия юрист, к.ю.н., доцент, КФУ 23.08 05:10
1143 АлександрШевченко Russia доктор философских наук 23.08 05:08
1142 АлександрКудинов Россия инженер 23.08 05:06
1141 МаринаМучник Россия Кандидат психологических наук 23.08 05:05
1140 ТатьянаВолдина Россия Этнограф, к.и.н., заслуженный деятель ХМАО-Югры, ОУИПИиР, Ханты-Мансийск 23.08 05:03
1139 АлексейНугаев Россия Ведущий системный администратор 23.08 05:03
1138 ТатьянаШнитко США к.б.н., нейробиолог 23.08 05:02
1137 МаркРомм Россия Д.философских наук, профессор НГТУ, Новосибирск 23.08 04:59
1136 ТатьянаРомм Россия Д.п.н., НГПУ, новосибирск 23.08 04:56
1135 ВладимирМатвеев Россия Техническая кибернетика, к.т.н., в.н.с. КАИ им.Туполева 23.08 04:49
1134 ИгорьЛихоманов Russia кандидат философских наук, журналист 23.08 04:44
1133 Надежда Шифрина United States инженер-эколог 23.08 04:33
1132 ЛидияБабкинова Россия к.филол.н., Иркутск, ИРНИТУ 23.08 04:20
1131 ГалинаЛапина США/Россия филолог, канд. фил. наук., University of Wisconsin - Madison 23.08 04:16
1130 АндрейЗаленский United States д.б.н., профессор Медицинской школы, на пенсии 23.08 04:15
1129 МаксимАнаньев Australia PhD, Научный сотрудник факультета бизнеса и экономики Университета Мельбурна 23.08 04:08
1128 АнхельСердан Russia химик, д.х.н., в.н.с., проф 23.08 04:05
1127 ЮлияТурчанинова United States к. пед. наук 23.08 04:03
1126 ЕвгенийКислов Россия геохимик к.г.-м.н., доцент, зав. лаб. Геологического института СО РАН, председатель комиссии Общественной палаты Бурятии 23.08 04:01
1125 НикитаСоколов Россия Moscow 23.08 03:56
1124 ИринаГарри Россия Востоковед, д.и.н., в.н.с. ИМБТ СО РАН 23.08 03:41
1123 АзатГайнутдинов Франция теоретическая физика, кандидат физ.-мат. наук, исследователь в CNRS 23.08 03:41
1122 СергейИванов Россия, США к.ф.-м.н., доцент 23.08 03:40
1121 АллаРойланс United States библиотекарь, Нью-Йоркский Университет 23.08 03:39
1120 МихаилДьяконов France физик, доктор физ.-мат. наук, лауреат Государственной премии CCCP, почетный член Физико-технического института им. Иоффе 23.08 03:36
1119 ПетрВоробьев США профессор, заместитель декана факультета машиностроения, университет Нью-Мексико 23.08 03:13
1118 ОлегБаталин Russia к.ф.-м.н., ИПНГ РАН 23.08 03:12
1117 АндрейБелковский Russia заместитель главного редактора журнала "Менеджмент в России и за рубежом" 23.08 03:05
1116 БорисКриппа Великобритания Физик, Лектор Имперского Колледжа Лондона, PhD 23.08 03:03
1115 АлексейЦвелик United States физика конденсированного состояния, PhD, заведующий теоротделом, Брукхэйвенская Национальная Лаборатория. 23.08 02:49
1114 СергейСамборский France математик, доктор физ.-мат. наук , профессор 23.08 02:46
1113 АрманАбильсиитов Россия переводчик, редактор, издательство "Прогресс-Традиция" 23.08 02:44
1112 ИгорьКравчук Russia Историк литературы, м. н. с. ИРЛИ РАН 23.08 02:43
1111 ИринаКозлова Россия Фольклорист, к.филол.н., старший научный сотрудник РАНХиГС, зав.кабинетом РГПУ им. А.И. Герцена 23.08 02:17
1110 ДмитрийВасилевич Brazil математическая физика, д.ф.-м.н, профессор, UFABC 23.08 02:16
1109 МарияЛогачева Россия к.б.н., Сколковский институт науки и технологии 23.08 02:12
1108 ДмитрийИвлиев Russia м.н.с. ИВНД иНФ РАН, нейрофизиолог 23.08 01:55
1107 ДмитрийКузьмин Latvia кандидат филологических наук 23.08 01:55
1106 МарияХаютина Германия синолог, историк, к.и.н. // Dr. phil. habil, приватдоцент, университет Мюнхена 23.08 01:54
1105 АрмандЕлена Russia лингвист, кфн, доцент НИУ ВШЭ 23.08 01:44
1104 ДаниилБограчев Россия кфмн, снс, ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН 23.08 01:42
1103 Владимир Шаповалов Россия д.т.н., профессор Волгоградского государственного технического университета 23.08 01:31
1102 МаксимПодвальный Russia культуролог, ассистент кафедры СпиК ФК РГГУ 23.08 01:30
1101 АннаГорская Russia Филолог, библиограф Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова 23.08 01:30
1100 ЕленаАристова Russia д.ф.-м.н., главный научный сотрудник ИПМ им М.В.келдыша РАН 23.08 01:25
1099 КонстантинСонин Russia экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ 23.08 01:23
1098 ДенисЛарионов Russia преподаватель, РГГУ 23.08 01:22
1097 ОлесяШпиронок Russia мнс НИИ гриппа им А. А. Смородинцева Министерства Здравоохранения РФ 23.08 01:21
1096 СергейМанышев Россия историк, независимый исследователь 23.08 01:16
1095 СергейЗайцев-Зотов Россия физик, д.ф.-м.н., ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 23.08 01:16
1094 ИльяВинников China к. м. н., нейробиолог, associate professor, Шанхайский университет 23.08 01:13
1093 НатальяЕнилсова Россия Археолог, кин, кафедра археологии, истфак, МГУ 23.08 01:12
1092 ГульнараТагирджанова Канада PhD candidate, University of Alberta 23.08 01:10
1091 КириллТокмаков United Kingdom Физик, к.ф.-м.н., университет Астон, Бирмингем 23.08 01:09
1090 ЛарисаГуревич Russia биолог, д.б.н., в.н.с., профессор 23.08 01:09
1089 ЛеонидЗиман Russia Литературоведение, теория перевода. Каедидат пед. наук 23.08 01:06
1088 НикитаОхотин Россия Филолог, ст. н. с. ИРЛИ РАН, C-Петербург 23.08 01:02
1087 ВладимирГубанов Россия физик, ведущий научный сотрудник, ИТЭБ РАН 23.08 01:01
1086 Александра Архипова Россия антрополог, фольклорист, старший научный сотрудник РАНХИГС, доцент РГГУ 23.08 01:01
1085 ЮрийКарасев Россия инженер, конструктор 23.08 01:00
1084 Николай Гринцер Россия Член-корреспондент РАН, директор ШАГИ РАНХИГС 23.08 00:59
1083 МаринаГистер Russia филолог, переводчик, кфн, доцент РГГУ 23.08 00:57
1082 GalinaVelichko Россия Аудитор на пенсии 23.08 00:57
1081 АлевтинаСоловьева РФ Историк-антрополог 23.08 00:55
1080 СергейКупцов Russia инженер 23.08 00:53
1079 ОльгаМихельсон Russia к.филос.наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета 23.08 00:52
1078 ОльгаАхунова Россия Доктор филологических наук 23.08 00:50
1077 Альбина Закирова Российская Федерация филолог, РГГУ 23.08 00:49
1076 ЕвгенийАмельченко США к.б.н., нейробиолог, postdoctoral associate, университет Стони Брук, США 23.08 00:48
1075 АндрейФедоров Франция PHD, Космическая плазма, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP), Тулуза 23.08 00:48
1074 АлександраТарасова Россия кандидат исторических наук, преподаватель 23.08 00:46
1073 Александр Вдовин Czech Republic Биолог, PhD студент, Остравский университет 23.08 00:46
1072 ТатьянаПетрова Russia кристаллограф, к. ф.-м. н., снс, Институт Математических Проблем Биологии РАН 23.08 00:44
1071 НатальяСабирзянова Россия география, кандидат наук 23.08 00:43
1070 АлексейГраве Russia инженер АО ИО РАН 23.08 00:42
1069 ТатьянаДолинина Россия Биолог, преподаватель. 23.08 00:41
1068 ЛеонидЛитинский Россия математик, кфмн, Научно-исследовательский институт системных исследований РАН 23.08 00:38
1067 ВладимирЛьвовский Russia психолог, к.пс.н., зав.лабораторией, МГПУ 23.08 00:38
1066 ДмитрийСавельев Russia Геолог, вулканолог, к.г-м.н., ИВиС ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский 23.08 00:38
1065 ЛюдмилаБегунова Россия Психолог, к. ю. н., "Психологический институр" РАО 23.08 00:38
1064 СергейДижур Russia к.ф.-м.н., физик, ИРЭ РАН, МФТИ 23.08 00:37
1063 НиколайМюге Россия К.б.н. зав. лаб. 23.08 00:35
1062 Семен Якерсон Россия востоковед, доктор исторических наук, Институт восточных рукописей РАН 23.08 00:35
1061 ДмитрийФилимонов Россия математик, доцент, к. ф.-м. н.б доцент кафедр высшая математика НИУ ВШЭ и МФТИ 23.08 00:34
1060 ВасилийКузнецов Россия Арабист, кандидат исторических наук, заведующий Центром арабских и исламских исследований ФГБУН Институт востоковедения РАН 23.08 00:33
1059 АлександрСаранин Россия физик, д.ф.-м.н., чл.-корр, РАН, ИАПУ ДВО РАН 23.08 00:33
1058 ЭлинаСиренко Russia кандидат архитектуры 23.08 00:32
1057 АнтонШвец Россия старший преподаватель, МГУ имени М. В. Ломоносова 23.08 00:29
1056 КсенияТрофимова Россия к.филос.н., научный сотрудник 23.08 00:27
1055 МаринаНовикова-Грунд Russia Психолог, к.психол.н. 23.08 00:26
1054 КириллЗубков Россия кандидат филологических наук 23.08 00:26
1053 ОльгаПетрова Russia Журналист 23.08 00:22
1052 СветланаЩербик США Биолог, к.б.н. 23.08 00:22
1051 ЕленаКаргер Россия к.б.н., н.с. НИИ ФХБ им. Белозерского МГУ 23.08 00:21
1050 ВикторСелютин Россия математик, к.ф.-м.н., доцент, вед. научн. сотр. Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 23.08 00:20
1049 ДмитрийВавилов Россия Астроном, к.ф.-м.н. 23.08 00:20
1048 МаринаРунг Russia Преподаватель на пенсии 23.08 00:19
1047 ТатьянаКудрявцева Россия историк, д.и.н., профессор, РГПУ им. А.И. Герцена 23.08 00:19
1046 ОльгаГулевич Россия профессор департамента психологии, НИУ ВШЭ 23.08 00:19
1045 ALEKSANDRRUSAKOV Россия Санкт-Пеербург 23.08 00:15
1044 ВладимирМукусев Russia журналист,политолог,кандидат политических наук,ведущий научный сотрудник ГИИ 23.08 00:13
1043 ГригорийКарнаух Россия Снс 23.08 00:10
1042 Елена Глухова Russia Канд.филол.наук, ст.научн.сотрудник ИМЛИ РАН 23.08 00:10
1041 СергейГрохотов Россия музыковед, кандидат искусствоведения, профессор Московской консерватории 23.08 00:06
1040 АндрейЖуравлев Россия физик, кфмн, снс 23.08 00:03
1039 ИльяВоробьев Russia математик, к. ф.-м. н., научный сотрудник Сколтеха и МФТИ 23.08 00:01
1038 АлександрБердников Российская Федерация физик, д.ф.-м.н., зав. лабораторией, ИАП РАН, Санкт-Петербург, Российская Федерация 23.08 00:01
1037 ГалинаМуравьева Russia Филолог, РГГУ 23.08 00:00
1036 НатальяЛифиренко Russia к.б.н. 23.08 00:00
1035 СергейСмирнов Россия к.ф.-м.н., доцент мехмата МГУ 22.08 23:59
1034 ВладимирПрянишников Russia канд,мед,наук 22.08 23:59
1033 АртёмНазаров Lithuania магистрант по программе "русистика" Вильнюсского университета 22.08 23:59
1032 ИльяКельмансон Russia кбн, научный сотрудник ИБХ РАН 22.08 23:58
1031 СергейПоздняков Russia д.г.м.н., МГУ, геологический ф-т 22.08 23:54
1030 ПётрАркадьев Россия Лингвист, кандидат филологических наук, Институт славяноведения РАН 22.08 23:53
1029 АнатолийБармин Russia Москва 22.08 23:53
1028 АлександрГригорьевич Россия биофизик, кф-мн, зав.лаб. Государственный Научный Центр Вирусологии и Биотехнологии "Вектор" 22.08 23:52
1027 АндрейСтекольщиков Россия кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического института РАН 22.08 23:52
1026 ЗуфарМулюков Switzerland Биостатистика, Ph.D. 22.08 23:49
1025 АнастасияБонч-Осмоловская Россия лингвист, доцент НИУ ВШЭ 22.08 23:49
1024 ВладимирБыков Russia доцент механико-математического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 22.08 23:43
1023 МарияЗверева Russia филолог 22.08 23:43
1022 МаксимЦарев Россия физик, к.ф.-м.н, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 22.08 23:42
1021 СергейКулаков Россия Санкт- Петербург к.э.н. доцент 22.08 23:41
1020 СергейБородин Russia Акустик 22.08 23:40
1019 Сергей Попела Russia Пенсионер МВД 22.08 23:38
1018 БерманАндрей Россия кандидат исторических наук, доцент 22.08 23:37
1017 ИринаКанторович Russia кандидат исторических наук 22.08 23:34
1016 ИринаГаврилова Россия Кандидат химических наук 22.08 23:33
1015 СофияРезниченко Россия К.психол.н., МГППУ 22.08 23:31
1014 ИнгварОрлов Russia молекулярный биолог, аспирант СПбНИАУ РАН 22.08 23:30
1013 ПетрКиселев Russia Кандидат искусствоведения 22.08 23:27
1012 ЛарисаАбаничева Russia инженер 22.08 23:27
1011 ЕвгенияАбелюк Россия филолог, доцент, НИУ ВШЭ, Москва 22.08 23:27
1010 ГабриэльСуперфин Германия архивист 22.08 23:24
1009 МихаилОгородников Израиль Профессор, д.м.н. Hebrew University, Jerusalem 22.08 23:23
1008 БорисКлимович Germany биолог, научный сотрудник университета Марбурга 22.08 23:22
1007 МихаилМошиашвили Россия к.э.н., профессор НИУ ВШЭ 22.08 23:19
1006 АнтонЮжаков Russia молекулярный биолог, вирусолог, к.б.н., фницэм им. Гамалеи, Москва 22.08 23:19
1005 ГубаревОлег Россия Историк, независимый исследователь 22.08 23:18
1004 ВераСмирнова Россия к.и.н. преподаватель РНИМУ им.Пирогова 22.08 23:13
1003 СергейРуколайне Россия к. ф.-м. н., ФТИ им. А. Ф. Иоффе 22.08 23:13
1002 Сергей Неклюдов Россия фольклорист, профессор, д-р филол. н., научный руководитель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, гл. научн. сотр. ИОН РАНХиГС 22.08 23:13
1001 ТатьянаКондратьева Russia д.б.н., в.н.с. ЦНИИ туберкулеза 22.08 23:12
1000 МихаилБаштанов Великобритания Инженер-физик, биофизик, к. ф-м н., консультант в TTP 22.08 23:11
999 БорисЛевинов Россия литературоведение 22.08 23:06
998 ПавелБобко Мальдива консультант - педиатр, к.м.н, Аассанда госпиталь 22.08 23:06
997 БеллаЗвягина Russia к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник Геолгического института РАН, Москве 22.08 23:04
996 МарияНосова Россия Биолог, к.б.н., старший научный сотрудник Главного ботанического сада РАН 22.08 23:01
995 ОльгаКузина Россия Социолог, PhD, НИУ ВШЭ 22.08 22:57
994 ВладимирЧетвернин Russia профессор НИУ ВШЭ 22.08 22:57
993 Игорь Верняев Russia Этнограф, историк, кандидат исторических наук, доцент 22.08 22:54
992 ТатьянаКрамина Russia ботаник, кбн, доцент каф. высших растений МГУ имени М.В.Ломоносова 22.08 22:53
991 МихаилЛурье Россия антрополог, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге 22.08 22:52
990 ПолинаВолкова Россия Биолог, к.б.н., зав. лабораторией 22.08 22:52
989 DimitriSitov Deutschland Врач 22.08 22:51
988 АлексейГуденко Russia физик, к. ф. м. н., доцент МФТИ 22.08 22:50
987 МихаилЧесноков Россия инженер, к.т.н. 22.08 22:50
986 Малыгин Андрей Вадимович Россия к.э.н., доцент, спортивный маркетолог 22.08 22:50
985 АндрейРоссиус Россия / Германия доктор филологических наук 22.08 22:49
984 ДмитрийТравин Россия канд. эконом. наук; Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге 22.08 22:49
983 СергейБалашев Россия Астрофизика, к.ф.-м.н., н.с., ФТИ им. А.Ф. Иоффе 22.08 22:47
982 НикитаАгеев Russia Ассистент МФТИ 22.08 22:46
981 АлексейКилин Россия историк, к.и.н., доцент УрФУ 22.08 22:43
980 СергейШевченко Россия Научный сотрудник 22.08 22:41
979 Леля Кантор-Казовская Израиль Искусствовед, профессор, Иерусалимский университет 22.08 22:40
978 ВладимирСмолкин Netherlands редактор 22.08 22:39
977 ЕвгенияТурчина Франция аспирантка, преподавательница, Университет Тулузы Жан-Жорес 22.08 22:38
976 АлександрШипилов РФ инженер-электрик 22.08 22:35
975 ВалентинГусев Russia к.ф.н., старший научный сотрудник Института языкознания РАН 22.08 22:32
974 ГеоргийСихарулидзе Германия Д.ф-м.н. -пенсионер 22.08 22:32
973 АлександрТискин Великобритания математик, информатик; DPhil (Охоn); University of Warwick 22.08 22:29
972 ИринаСтародубровская Russia Социолог, эксперт по Северному Кавказу 22.08 22:22
971 МихаилБойцов Россия доктор исторических наук, профессор 22.08 22:22
970 ЕвгенийЖемчугов Россия Физик, к.ф.-м.н., н.с. ИТЭФ, Москва 22.08 22:22
969 ДарьяКислицина Россия Химик-технолог, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Россия 22.08 22:21
968 НиколайСтепанов Россия хирург, заведующий отделением гнойной хирургии ГКБ№5, доктор медицинских наук 22.08 22:20
967 АндрейКлимов Россия старший научный сотрудник, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 22.08 22:20
966 ТатьянаБорисова Russia Историк, НИУВШЭ СПБ 22.08 22:20
965 ВадимПеров Россия кандидат философских наук, доцент, кафедра этики СПбГУ 22.08 22:18
964 ОльгаХристофорова Россия доктор филологических наук, РГГУ / РАНХиГС, Москва 22.08 22:17
963 ВикторШабанов Россия доктор социол. н., РАН, г.Саратов 22.08 22:17
962 лейлакрупеникова россия социолог, к.соц. наук 22.08 22:17
961 АлександрБратусь Россич Доктор физико математических наук, профессор Российского университета транспорта 22.08 22:14
960 Алексей Эфрос США Профессор университета Беркли 22.08 22:12
959 ЕленаМануйлова Россия 22.08 22:04
958 МихаилКачман Russia профессор Мэрилендского университета, США 22.08 22:04
957 АлександрКривошей Russia Философия,соискатель Санкт-Петербургского универстьета 22.08 22:03
956 АлександрВерхеев Россия к.ф.-м.н., снс ОИЯИ 22.08 22:03
955 Виталий Кушниров Россия Биолог, д.б.н., ИНБИ РАН, Россия 22.08 22:03
954 КонстантинТимашов Россия старший преподаватель 22.08 22:02
953 АлександрЧеплаков РФ кандидат физ-мат наук 22.08 22:00
952 ТатьянаЛомова Россия Пенсионер 22.08 22:00
951 Лада Шиповалова Russia доктор философских наук, профессор. 22.08 21:56
950 ПавелМахонин Russia Руководитель отдела разработки. IT 22.08 21:56
949 СергейЯкимов Россия юрист поселок Урдома 22.08 21:53
948 СергейКарп Россия доктор исторических наук, Институт всеобщей истории РАН 22.08 21:53
947 ЕкатеринаХоджаева Russia социолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге 22.08 21:52
946 ЮрийПритыкин USA вычислительный биолог, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York 22.08 21:51
945 АндрейЗадворнов Russia кандидат философских наук, доцент 22.08 21:49
944 НинаРозанова Россия филолог, к.ф.н, ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН, Россия 22.08 21:49
943 МихаилЛашкевич Россия физик, к.ф.-м.н., ИТФ РАН 22.08 21:49
942 СветланаБурлак Россия лингвист, д.флол.н., проф. РАН, Институт востоковедения РАН 22.08 21:48
941 ЮлияСмирнова Россия Музыкант, филолог, доцент 22.08 21:48
940 МарияЗахарова Россия Филолог 22.08 21:47
939 АлександрРубцов Россия к.ф.-м.н., доцент НИУ ВШЭ и МФТИ 22.08 21:47
938 АннаСергеева-Клятис РФ Доктор филологических наук, профессор 22.08 21:43
937 ДмитрийТерёшин Russia Доцент МФТИ, к.п.н. 22.08 21:42
936 Виктор Доценко Франция физик, профессор, университет Сорбонна, Париж 22.08 21:40
935 АлександрИванов Россия Биолог, к.х.н., в.н.с. ИМБ РАН 22.08 21:37
934 АллаБолотова Финляндия социолог, PhD, научный сотрудник, Александровский институт университета Хельсинки 22.08 21:37
933 ЭльмираКалимулина Россия к.т.н., с.н.с., ИПУ РАН 22.08 21:37
932 ВикторФедоров Russia химик, ИГУ, Иркутск 22.08 21:36
931 ТимурФаттахов Russia Старший преподаватель 22.08 21:25
930 ПолинаМикшина Russia биолог, к.б.н., с.н.с. КИББ ФИЦ КазНЦ РАН, Россия 22.08 21:22
929 ФаридаГолынская Russia геолог, к.г.-м.н., доцент, НИТУ МИСиС, г. Москва 22.08 21:21
928 СтаниславАвдеев Россия экономист, стажёр-исследователь ИНИИ НИУ ВШЭ 22.08 21:20
927 ВалерийЛедков Россия Специалист по фольклору 22.08 21:19
926 ЯковУринсон Russia Химки 22.08 21:17
925 МайяКучерская Россия филолог, профессор НИУ ВШЭ 22.08 21:13
924 НатальяМокшина Россия биолог, старший научный сотрудник 22.08 21:13
923 БорисСерхель Russia кадастровый инженер, геодезист 22.08 21:12
922 СергейСеров Россия Кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой РАНХиГС 22.08 21:11
921 ОльгаЮрцева Russia Биолог, кандидатов.биол.наук, снс 22.08 21:11
920 ТатьянаФеофанова Росссия биофизик, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник 22.08 21:10
919 ВасилийВласихин Russia Почётный член-корреспондент Международной академии сравнительного права 22.08 21:07
918 AlexeyBobrov Россия Профессор МГУ, д. б. н. 22.08 21:05
917 СергейКопосов США астрофизик, PhD, профессор 22.08 21:03
916 РусланЗакомолдин Russia юрист, кандидат юридических наук, доцент проректор Самарской гуманитарной академии 22.08 21:03
915 СтепанДавтян Россия Saint-Petersburg 22.08 21:03
914 СергейЩебетенко Russia д. психол. н, профессор НИУ ВШЭ 22.08 20:59
913 ЛюдмилаЛазукова Россия Инженер-исследователь, институт Географии РАН 22.08 20:51
912 ВадимКорноухов Россия аспирант физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, вед. инж. ГАИШ МГУ 22.08 20:48
911 Амир СалаватовичАтигаев Kazakhstan лаборант КарГУ им. акад. Букетова, Американское Физическое Общество 22.08 20:48
910 ЛевДыкман Russia доктор биологических наук, ИБФРМ РАН, Саратов 22.08 20:47
909 Игорь Уманский United States физик, д.ф.-м.н., профессор, Lab Coordinator at Occidental College 22.08 20:46
908 Павел Нерлер Россия доктор географических наук, профессор, директор Мандельштамовского центра НИУ-ВШЭ 22.08 20:46
907 СергейБершицкий Россия биофизик, д.б.н., зав. лабораторией, Институт иммунологии и физиологии УрО РАН 22.08 20:45
906 ЛюдмилаАристархова Russia юрист 22.08 20:43
905 ЕленаИльина Andorra 22.08 20:41
904 АндрейДымов Россия математик, к.ф.-м.н., научный сотрудник, МИАН 22.08 20:32
903 ВладимирОльшансий Россия Москва 22.08 20:28
902 СергейЛоктев Russia к.ф.-м.н., математик 22.08 20:27
901 АлексейЕгоров Russia математик, к.ф.-м.н., доцент СПбГУ 22.08 20:26
900 ОлегЗагребельный Россия н.с. ИХС РАН 22.08 20:23
899 НиколайАндреев Russia Физик, к.ф.-м.н., НИТУ МИСиС 22.08 20:22
898 Григорий Явлинский Россия Доктор экономических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики», Москва 22.08 20:19
897 МихаилВолков Россия федеральный профессор математики, доктор физ.-мат. наук, зав. кафедрой, УрФУ, Екатеринбург 22.08 20:17
896 Андрей Шильников United States Математика, нейронауки, профессор, университет штата Джорджии, США 22.08 20:16
895 МарияСекацкая Россия кандидат философских наук 22.08 20:13
894 АлександрБорисов Russia фармаколог, научный сотрудник, НЦИЛС ВолгГМУ 22.08 20:12
893 ВикторФейгин Россия физик, кандидат физ-мат наук 22.08 20:08
892 ЕкатеринаМишина US к.ю. н., доцент НИУ-ВШЭ в 2005-2014, приглашенный профессор Мичиганского университета в 2012 -2016 22.08 20:05
891 ВладиславСергеев Russia компьютерные науки, д.т.н., профессор, Самарский университет 22.08 20:03
890 НаталияЗарецкая Russia геохронолог, в.н.с., к.г.-м.н., Институт географии РАН, Геологический институт РАН 22.08 20:03
889 ИннаКаганова Russia кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник НИИСИ РАН 22.08 20:00
888 АнастасияЕфименко Россия К.м.н., зав.лабораторией, МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова 22.08 20:00
887 АндрейКошкин Kazakhstan программист 22.08 19:58
886 Наталья Гришкова Россия 22.08 19:56
885 АлександрЧеркасов Russia д. и. н., редактор журнала "Былые годы" 22.08 19:56
884 НатальяКузнецова Россия Преподаватель 22.08 19:51
883 АндрейВласенко Россия 22.08 19:49
882 НиколайЮмашев Россия Кандидат юридических наук, доцент 22.08 19:49
881 АлександрГеращенко Россия физик, к.ф.м.н, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург 22.08 19:49
880 ТатьянаЖаворонкова Russia инженер - физик, кандидат физико-математических наук 22.08 19:49
879 ВадимЗипунников United States профессор (associate professor), Biostatistics, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 22.08 19:49
878 AndreyBagmanov Russia teacher of Mathematics and Physics, PhD in Condensed State Matter 22.08 19:48
877 ИринаЕршова Россия Доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией историко-литературных исследований ШАГИ РАНХИГС 22.08 19:48
876 ВандаТиллес Russia физик, к.т.н., доцент Югорского госуниверситета, Ханты-Мансийск 22.08 19:48
875 ОлегМариенко Россия военный пенсионер (майор запаса) 22.08 19:47
874 МихаилГубко Россия Д.ф.-м.н., профессор РАН 22.08 19:47
873 ЛюдмилаАбрамова Россия Геофизик, к.ф-м.н, внс 22.08 19:47
872 Кристина АнтониевнаДунаева Бразилия историк искусства; д.соц.н., доцент кафедры визуальных искусств Univesidade de Brasília, Бразилия 22.08 19:45
871 АлексейМедведев Russia физик, м.н.с. ИЯФ СО РАН 22.08 19:44
870 Виктор Казаков Россия пенсионер, ветеран атомной промышленности 22.08 19:42
869 ВладимирЕмельянов Россия Ассириолог, профессор СПбГУ, д.филос.н. 22.08 19:41
868 ОльгаБогомолова Россия химик, инженер, химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 22.08 19:41
867 АлексейБолсинов Великобритания математик, д.ф.-м.н., Loughborough University 22.08 19:40
866 ИванСинев Россия Физик, к.ф.-м.н, научный сотрудник университета ИТМО 22.08 19:40
865 АлександрПанов Россия физик, доктор физ.-мат. наук 22.08 19:39
864 АндрейЗотеев Россия физик, к. ф.-м. н., доцент, МГУ 22.08 19:36
863 ВераМостовая Россия филолог, доцент РГГУ / НИУ ВШЭ 22.08 19:36
862 АлексейОйнац Россия с.н.с., ИСЗФ СО РАН, Иркутск 22.08 19:34
861 АлександрКарлов Russia Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, УралНИИС НАТИ 22.08 19:34
860 ЮрийЧистов Russia Антрополог, д.и.н., руководитель научного направления Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН 22.08 19:33
859 ЮрайМашлани Словак к.э.н., экономист, журналист, exВШЭ, exTREND 22.08 19:33
858 СергейКонягин Россия математик, главный научный сотрудник МИАН, академик 22.08 19:33
857 ВладХименков Russia психолог 22.08 19:33
856 АннаДыбо Russia лингвист, д.ф.н., чл.-корр. РАН, ИЯз РАН 22.08 19:30
855 ОльгаГордякова Russia Кандидат психологических наук 22.08 19:29
854 АнатолийБаженов Russia кандидат исторических наук, доцент 22.08 19:29
853 ВладимирХутарев-Гарнишевский Russia кандидат исторических наук, старший преподаватель МГИК 22.08 19:29
852 ИринаОлимпиева Россия Социолог, к.э.н., Центр независимых социологических исследований. 22.08 19:29
851 Мария Егорова Russia 22.08 19:28
850 АлександрЛебедев-Любимов Russia Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа 22.08 19:27
849 ТатьянаВасильева Россия снс, ИГЭМИ РАН 22.08 19:26
848 ЛевВинников Россия дфмн внс профессор 22.08 19:25
847 СeргeйВинoградoв Russia н.с. 22.08 19:25
846 АлексейБалицкий Russia к.ф.-м.н., ИППИ РАН 22.08 19:23
845 МихаилЛобанов Россия к.ф.-м.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова 22.08 19:22
844 НиколайУманец Russia математик, м.н.с 22.08 19:21
843 ОльгаШестопалова Россия научный редактор, ИД ВШЭ 22.08 19:21
842 МаринаКонстантинова Russia к.ист. наук, доцент, заведующая кафедрой политологии и права КГПУ им. В.П. Астафьева 22.08 19:21
841 ЮлияПрозорова Россия социолог, к.соц.н., СИ РАН 22.08 19:21
840 МихаилСанников Россия производитель парфюмерии, АО "Санни", Москва 22.08 19:19
839 МаринаПавловская Israel нейробиолог, PhD, доцент Тель-Авивского Университета, Израиль 22.08 19:18
838 РоманКарасёв Russia математик, главный научный сотрудник МФТИ 22.08 19:17
837 ОльгаКожаева Россия к .ф.н.,доцент, Россия 22.08 19:16
836 Ксения Полуэктова-Кример Россия Историк, переводчик Ph.D. In history 22.08 19:14
835 СергейСкорбун Россия выпускник МГУ, физфак, пенсионер 22.08 19:14
834 Майя Смирнова Россия Архитектор 22.08 19:13
833 Изабелла Гольдминц United States Химик-технолог, PhD, научный сотрудник, Инфинеум, США 22.08 19:11
832 ЕкатеринаКапович USA кандидат филологических наук 22.08 19:11
831 ДаниилТискин Россия к. филос. н., ст. преп. СПбГУ 22.08 19:09
830 ЕфимХазанов Россия Физик, чл-корр. РАН 22.08 19:09
829 ИльяВладимирович Россия Биофизик и эмбриолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, биологический факультет МГУ 22.08 19:08
828 Максим Балашов Россия д.ф.-м.н., ИПУ РАН 22.08 19:08
827 ГеннадийАкимов Russia Оператор СПУ РКК энергия 22.08 19:07
826 ОльгаВеликанова United States историк, профессор Университета Северного Техаса 22.08 19:07
825 СергейШмаков Russia PhD 22.08 19:06
824 НатальяЕмелина Russia пенсионер 22.08 19:05
823 ФазирАлиев Российская Федерация Инженер-строитель, пенсионер 22.08 19:02
822 NikolayAKINFIEV Россия Москва 22.08 19:02
821 АнастасияЖдановская Россия к.и.н, научный сотрудник истфака МГУ 22.08 19:02
820 НадеждаПальмина Russia Биофизик, г.н.с. , д.б.н., профессор, ИБХФ РАН 22.08 18:59
819 ДинаХусенй Россия Хореораф 22.08 18:59
818 АлександрРекубратский Russia биолог, к.б.н., ВНИИ рыбного хозяйства 22.08 18:58
817 YakovEpshteyn United States Scottsdale 22.08 18:57
816 ТатьянаЩитцова Belarus философ, профессор Европейского гуманитарного университета, Вильнюс, Литва 22.08 18:57
815 ГоловановАнтон Russia выпускник МФТИ 22.08 18:56
814 ЛюдмилаКоростовцева Россия Кардиология, к.м.н. 22.08 18:55
813 ВладимирСурдин Россия астроном, к.ф.-м.н., МГУ 22.08 18:54
812 ОльгаОрлова Россия Доктор филологических наук, профессор ТГПУ 22.08 18:53
811 КонстантинБаршт Россия Литературовед, доктор филол. наук, в.н.с. ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН 22.08 18:51
810 Сергей Левонян Германия Физик, к.ф.м.н., Международный исследовательский центр ДЭЗИ, Гамбург 22.08 18:47
809 СергейПодбиралов Россия IT специалист 22.08 18:47
808 НонаШахназарян Russia к.и.н. социальный антрополог 22.08 18:47
807 НаталияКолесникова Russia кандидат филол. наук, старший научный сотрудник ИВ РАН 22.08 18:46
806 АндрейЕвдокимов Россия физик, канд. технич. наук, Ph.D. гл. редактор журнала "Защита и безопасность" 22.08 18:46
805 СветланаСорокина Russia К.б.н., с.н.с. ИБР РАН, генетика 22.08 18:44
804 АлександрШмидт Russia биохимик, м.н.с. ПИЯФ НИЦ КИ; инженер Алкор Био 22.08 18:43
803 ОдегЛекманов РФ Доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ 22.08 18:43
802 СергейСухов Russia геолог, к.г.-м.н.,СНИИГГиМС, Новосибирск, Россия 22.08 18:42
801 ДинараУрадулова Russia литератор, лингвист, кандидат филологических наук 22.08 18:41
800 ВикторияКорогодина Russia биолог, кбн, снс ОИЯИ, Дубна, Моск обл 22.08 18:41
799 БорисНикольский Россия филолог, доктор филологических наук, Институт мировой литературы РАН 22.08 18:40
798 АлександрВолодин Россия канд.физ.-мат. наук, ИМГ РАН 22.08 18:40
797 АнатолийСмирнов Canada Физик, PhD, D-Wave Systems Inc., Canada 22.08 18:40
796 СофияБольшунова Russia Психолог, специалист, м.н.с. ФУ, Москва 22.08 18:40
795 ЛеонидАлаев Russia доктор исторических наук, професор, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН 22.08 18:39
794 АлександрПотехин Россия астрофизик, доктор физ.-мат. наук, ФТИ им. А.Ф. Иоффе 22.08 18:39
793 ПавелМеньшуткин Russia 22.08 18:39
792 ИгорьКокарев Россия/США Кандидат философских наук, доцент ВГИК И ГУ-ВШЭ, профессор Университета Чапмана, автор 15 монографий и учебников 22.08 18:39
791 НатальяАлександрова United States биохимик, CEO at SciDM 22.08 18:37
790 ДмитрийДанилович Russia старший преподаватель, СПбГТИ(ТУ) 22.08 18:36
789 ИльяЩуров Russia Математик, к.ф-м.н, доцент НИУ ВШЭ 22.08 18:34
788 КириллМасленников Россия астрофизик, к.ф.-м.н., Пулковская обсерватория, Санкт-Петербург, Россия 22.08 18:34
787 СергейЛушников Россия Физик, доктор физ.-мат. наук, зав. Лаб. ФТИ РАН 22.08 18:34
786 AndreyChubukov US Distinguished Professor, Physics, University of Minnesota 22.08 18:33
785 СтефанНемировский Россия чл.-корр. РАН, МИАН 22.08 18:33
784 АркадийКрейндлин Russia доктор химических наук, старший научный сотрудник, ИНЭОС РАН. 22.08 18:30
783 Николай Вильковиский Russia пенсионер 22.08 18:27
782 ИннесаБабенко Россия Лингвист, к.фил.н, доцент ТГПУ 22.08 18:26
781 Роман Безрукавников США Математик, PhD, профессор, Массачусетский Технологический Институт (MIT) 22.08 18:25
780 ЮрийЮдин Россия инженер, лауреат премии имени С.И. Мосина 22.08 18:23
779 АртёмАбанов США Ph.D. физик, профессор 22.08 18:23
778 ЕленаГоворун Россия доцент физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 22.08 18:21
777 МартаковМихаил Russia кардиохирург, детский кардиолог, доктор медицинских наук 22.08 18:21
776 Катерина Поливанова Russia психолог, д.психол.н., профессор НИУ ВШЭ 22.08 18:21
775 АлексейМосолкин Россия Кандидат исторических наук 22.08 18:20
774 СергейСпирин Россия биоинформатик, к.ф.-м.н., в.н.с МГУ имени М.В.Ломоносова 22.08 18:20
773 ЕвгенийВолков Russia социальный психолог, канд. философ. наук, доцент, пенсионер 22.08 18:19
772 ПавелЛиньков Россия Доктор по фармацевтики университета Реймс Шампань-Арденны, Франция 22.08 18:18
771 Александр Верлинский Россия историк философии, д. филол. н., проф. филол. ф-та СПбГУ 22.08 18:18
770 ДмитрийТурчинович Германия физик, профессор Университета Билефельда 22.08 18:15
769 Оксана Карпенко Россия социолог, исполнительный директор Центра независимых социологических исследований 22.08 18:15
768 Дмитрий АлександровичСалимоненко Россия к.ф.-м.н., физик/математик/программист, сайт: 4846d.ru 22.08 18:15
767 АнатолийСафронихин Russia кандидат химических наук, научный сотрудник МГУ имени М.В.Ломоносова 22.08 18:14
766 Ольга Звонарева Нидерланды Социолог, PhD, доцент университета Маастрихта, Нидерланды, и Томского государственного университета, Россия 22.08 18:14
765 ГригорийКиселев United States Канд. Ист. Наук. Независимый исследователь 22.08 18:14
764 ЛарисаФиалкова Israel литературовед и фольклорист, канд. филолол. наук, профессор, кафедра ивритской литературы и компаративистики, Хайфский университет 22.08 18:13
763 АлександрЗельцер Russia Зоотехния, доктор с-х наук, бывший гл. научный сотрудник Поволжского НИИ биотехнологии и животноводства РАСХН 22.08 18:13
762 ЭдуардГарин Россия Юридическая академия. 22.08 18:13
761 ЮрийАльберт Россия / Германия Художник, теоретик, преподаватель 22.08 18:13
760 НатальяСтоюхина Russia канд. психолог. н. 22.08 18:12
759 ВикторЦыбрий Россия Ростов на Дону 22.08 18:11
758 ДарьяЧернецкая Russia Научный сотрудник 22.08 18:11
757 ЛюсинДмитрий Россия к.п.н., Институт психологии РАН, НИУ ВШЭ 22.08 18:11
756 АнастасияКарасева Russia антрополог, Европейский университет в Санкт-Петербурге 22.08 18:10
755 SvetlanaLazutkin United States Plano 22.08 18:09
754 АрсенийАкопян Austria математик, к.ф.-м.н., ИППИ РАН и IST Austria 22.08 18:08
753 СтаниславМусихин Канада аспирант университета Ватерлоо 22.08 18:07
752 БорисГаспаров United States Почетный профессор, именная кафедра, Колумбийский Университет; Профессор НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург 22.08 18:05
751 АлексейЖевлаков Россия к.ф.-м.н, физик, ТГУ 22.08 18:03
750 ОлегСередин Russia к.ф.-м.н., доцент ТулГУ 22.08 18:02
749 НАталияМедведева Россия доктор биологических наук, профессор, внс МГУ им М.В.Ломоносова 22.08 18:01
748 ДмитрийЗапорожец Россия Научный сотрудник ЦАГИ 22.08 18:01
747 Сергей Вальков Russia канд. физ.-мат. наук, доцент по каф. физики, г. Иваново, 22.08 18:00
746 ЮрийПетухов Россия к.ф.н., Директор-распорядитель Фонда Фридриха фон Хайека (Москва) 22.08 18:00
745 Юлия Подлубнова Russia Историк литературы, канд. филол. наук, доцент, науч.сотрудник ИИиА УрО РАН 22.08 17:59
744 АннаАбалкина Германия к.э.н., Ph.D., доцент 22.08 17:59
743 АлександрГришин Russia научный сотрудник, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 22.08 17:58
742 ИринаСердечная Russia Психолог 22.08 17:58
741 МаксимАрхипов Россия Научный сотрудник, Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского 22.08 17:57
740 АлександрКобринский Russia Доктор филологический наук, професслр 22.08 17:55
739 ВладимирКрасносельских France Directeur de Recherche Emerite CNRS, physics 22.08 17:54
738 ВладимирГолубев Russia физик, к.ф.-м.н. 22.08 17:54
737 Алексей АлександровичМасчан Россия Детская гематология , профессор, член-корреспондент РАН 22.08 17:54
736 Константин Антонов Россия д.филос.н., доцент 22.08 17:51
735 ДенисГруздев Russia к.б.н. 22.08 17:51
734 ИванЦимбалов Russia биолог, ИПЭЭ РАН 22.08 17:50
733 МихаилЮлкин Russia Экономист, специалист по устойчивому развитию 22.08 17:50
732 АлександрЛапинов Россия радиофизик, д.ф.-м.н., ИПФ РАН, Н.Новгород 22.08 17:50
731 БорисГайдин Россия кандидат философских наук, Московский гуманитарный университет 22.08 17:50
730 ОльгаВозякова Russia научный сотрудник ГАИШ МГУ 22.08 17:50
729 ЧечельИрина Россия Историк, кандидат исторических наук, шеф-редактор Gefter.ru, главный редактор сайта фонда «Либеральная миссия» 22.08 17:49
728 ЕленаАсмангулян United States врач, к.м.н. 22.08 17:46
727 МихаилМихеев Russia разработчик 22.08 17:45
726 ДмитрийАлександрович Russia педагог-психолог МИПК им И.Федорова 22.08 17:43
725 ЕкатеринаСеребровская Россия молекулярный биолог, к.б.н., с.н.с. ИБХ РАН 22.08 17:43
724 ВладимирФогель Германия физик, PhD, DESY 22.08 17:43
723 СемёнШлосман Россия математик, д.ф-м.н 22.08 17:43
722 ЮрийШубик Russia д.м.н., профессор СПбГУ, Россия 22.08 17:43
721 АнрейКуликовский Германия физик, д.ф.-м.н., Исследовательский Центр Юлих 22.08 17:41
720 НиколайКухаренко Russia Пенсионер 22.08 17:39
719 ВестаСмирнова Russia Доцент кафедры "Иностранные языки", кандидат философских наук, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 22.08 17:39
718 СергейЕгоров Россия Аспирант СПбГТИ (ТУ) кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений 22.08 17:39
717 ИгорьНовокрещёнов United Kingdom Ассириолог 22.08 17:39
716 АндрейМельник United Kingdom математик, DPhil, университет Глазго 22.08 17:37
715 АнтонКарпишков Russia физик, к.ф.-м.н., лаборант-исследователь, Самарский университет, Самара, Россия 22.08 17:37
714 ЮлияМиланова Russia Астроном, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 22.08 17:36
713 ЕвгенийПтицын Russia программист, выпускник МГУ 22.08 17:36
712 ЭдуардФомин Россия Москва 22.08 17:36
711 ИринаРедькова Россия историк, к.и.н., cт. пр. ПСТГУ, доцент ГАУГН 22.08 17:36
710 ИгорьПущин Россия биолог, к.б.н., ННЦМБ ДВО РАН им. А.В. Жирмунского, Россия 22.08 17:35
709 ИринаЭйдинова Russia Гражданин 22.08 17:34
708 ОльгаМуравьева Russia Психолог, к.психол.н., доцент, Томский госуниверситет 22.08 17:34
707 АлександрКраснок United States Physics, PhD, CUNY ASRC 22.08 17:33
706 АлександрСурмава Россия философ, кандидат психологических наук 22.08 17:33
705 НиколайРозанов Россия физик, член-корр. РАН, ГОИ им. С.И. Вавилова 22.08 17:32
704 КсенияБарко Russia Секретарь-референт, пенсионерка 22.08 17:31
703 ДенисГреков Russia Ст.преп. 22.08 17:29
702 ОльгаСливко Германия PhD, Центр Европейских Экономических Исследований в Маннгейме 22.08 17:28
701 ИванСтариков Germany Биолог, аспирант и научный ассистент Гейдельбергского университета 22.08 17:28
700 АллаРозенфельд Соединённые Штаты доктор искусствоведения, искусствовед и куратор 22.08 17:27
699 АндрейПетрушов Россия энтомотоксиколог, доктор наук. 22.08 17:27
698 ЮрийФарков Россия математик, д.ф.-м.н., профессор РАНХиГС 22.08 17:26
697 АнтонТрушечкин Россия математик, к.ф.-м.н., МИАН 22.08 17:26
696 ПётрВойцик Россия астрофизик, АКЦ ФИАН 22.08 17:25
695 ЕленаТрофимова Russia доктор фармацевтических наук, профессор 22.08 17:23
694 АллаГусева Россия к.т.н., доцент, Москва 22.08 17:23
693 AndreasBuller Germany Dr. Phil. 22.08 17:22
692 ГалинаКоган Russia молекулярный биолог 22.08 17:20
691 АлександрКлаус Russia физиолог, к.б.н. 22.08 17:19
690 АндрейАрбузов Россия физик, д.ф.-м.н., Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 22.08 17:18
689 ДмитрийПродан Russia Младший научный сотрудник, аспирант МФТИ 22.08 17:15
688 DmitryKompaneets Россия Москва 22.08 17:14
687 ВладиславСтаф Russia историк, культуролог, преподаватель НИУ ВШЭ Москва, Россия 22.08 17:14
686 ВладимирКостюшев Russia Социолог, к.ф.н., ст.н.с. 22.08 17:14
685 АлександрИтин Россия физик, к.ф.-м.н, научный сотрудник ИКИ РАН 22.08 17:11
684 ЛилияЗемнухова Russia социолог, к.с.н., старший научный сотрудник Социологического института РАН - филиала ФНИСЦ РАН 22.08 17:10
683 ИгорьХристофоров Россия Доктор исторических наук, профессор РАН, старший научный сотрудник Принстонского университета и НИУ ВШЭ 22.08 17:09
682 АлексейНадточий Russia Физика полупроводников, к.ф.м.н., снс 22.08 17:09
681 АнтонКутяев Russia программист 22.08 17:09
680 ВикторГербутов Россия К.ю.н, доцент ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ 22.08 17:08
679 василий власов Россия врач, дмн, проф 22.08 17:06
678 АлександрДубынин Russia руководитель ЭИГ "Открытая лаборатория природоохранной биологии" 22.08 17:05
677 МарияАхметова Russia филолог, к.ф.н., РАНХиГС, Москва, Россия 22.08 17:04
676 Светлана ВикторовнаПацаева Russia доцент физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 22.08 17:03
675 ТатьянаАлпатова Russia Литературовед, доктор филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета 22.08 17:02
674 ЮлияМуратова Denmark PhD, менеджмент, доцент Орхусского университета и преподаватель Китайско-Датского центра по образованию и исследованиям, Дания 22.08 17:01
673 ОлегГуцуляк Ukraine кандидат философских наук, доцент философии и социологии Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника 22.08 17:01
672 СергейАгасарян-Кирсанов Россия Художник 22.08 16:58
671 ЮрийМилюков Россия Научрук ЦКП МФТИ, быв. проф. НИУ ВШЭ 22.08 16:56
670 ТимурСафин Россия к.и.н., научный сотрудник ИВ РАН, научный сотрудник РАНХиГС, г. Москва 22.08 16:55
669 КираКоваленко Россия к.ф.н., младший научный сотрудник ИЛИ РАН 22.08 16:52
668 АлександрВиноградов Россия Руководитель роекта 22.08 16:50
667 НатальяГолованова Россия доктор медицинских наук, профессор 22.08 16:49
666 Виталий Узиков Russia Теплофизик, ведущий инженер НИИ атомных реакторов 22.08 16:48
665 АлександрПоддубный Россия физик, д.ф.-м.н., проф. РАН, снс ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург 22.08 16:48
664 ЛеонидЧубаров Россия математическое моделирование, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник, профессор, Институт вычислительных технологий СО РАН; профессор кафедры математического моделирования механико-математического факультета Новосибирского государственного университета 22.08 16:48
663 ЯковГринберг Россия физик, д.ф.-м.н., НГТУ, Новосибирск 22.08 16:47
662 ВячеславШупер Russia Экономгеограф, доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института географии РАН 22.08 16:47
661 ДмитрийФирсов Россия Физика полупроводников, д.ф.-м.н., профессор СПбПУ Петра Великого 22.08 16:44
660 ЕленаМонжелей Россия пенсионер, ранее ст.преп. СФ МГПУ 22.08 16:44
659 ИринаЕрохина Russia Филолог, к.ф.н, доцент ТГПУ им.Л.Н.Толстого 22.08 16:41
658 КонстантинКазарьян United States Биохимик, к.б.н., Пирамид Лабораториз, Коста Меса, Калифорния 22.08 16:41
657 АлексейБеляков Россия инденер-гидротехник, к.т.н., д.г.н. Главный научный сотрудник АНО ИДМРР 22.08 16:40
656 НиколайЧеркасов United Kingdom к.х.н., Zeeman Lecturer, University of Warwick (UK) 22.08 16:40
655 ОльгаСкорочкина Russia Театровед, кандидат искусствоведения 22.08 16:40
654 ВысоцкийВладислав Russia математик, старший научный сотрудник ПОМИ РАН, Санкт-Петербург 22.08 16:38
653 АндрейМозжухин Russia журналист "Ленты.ру" 22.08 16:38
652 СветланаШаповал Россия филолог, к.психол.н., независимый исследователь, Россия 22.08 16:38
651 МихаилФилиппов United States Associate Professor of Political Science, Binghamton University, NY, USA 22.08 16:36
650 ЕленаЖелтова Russia филолог-классик, канд. филол. наук, доцент кафедры классической филологии СПбГУ 22.08 16:34
649 Софья Ковригина Россия мнс, ИГЕМ РАН 22.08 16:34
648 ИгорьИванов Ecuador к.т.н., профессор бизнес-технологического университета в г. Гуайякиль 22.08 16:32
647 АндроникАрутюнов Россия математик, к.ф-м.н. 22.08 16:32
646 СергейБогданов Russia к.ф.м.н. Нач. лаборатории ДЮТ Королев 22.08 16:32
645 ВячеславКитаев Australia Астрофизик, профессор Университета Западной Австралии 22.08 16:31
644 ВладиславЖигалов Russia К.т.н., ведущий инженер, Московский институт электронной техники 22.08 16:30
643 ЛукьяновМихаил Russia историк, профессор Пермского государственного университета 22.08 16:29
642 НинаСумбатова Russia лингвист, д.ф.н., РГГУ, Москва 22.08 16:27
641 Наталья Завьялова Russia палеонтолог, к.б.н., зав.лаб., Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН, Москва 22.08 16:26
640 НатальяСотникова Russia Астроном, доктор физико-математических наук, профессор 22.08 16:24
639 ЛевЮнгельсон Россия астрофизик, д.ф.-м.н., ИНАСАН 22.08 16:24
638 Анна Казнадзей Russia Младший научный сотрудник 22.08 16:23
637 АндрейГорицеий Россия математик, доцент мех-мата МГУ, к.ф.-м.н. 22.08 16:23
636 НиколайГиппиус Russia доктор физ. -мат. наук, профессор, Сколковский институт науки и технологий 22.08 16:23
635 КонстантинПоздняков Франция д.ф.н., профессор Национального института восточных языков и культур, Париж 22.08 16:23
634 ОльгаМазо Russia лингвист, к. ф. н., доцент РГГУ 22.08 16:23
633 ГалинаРуденская Россия генетик, д.м.н., главный научный сотрудник, ФГБНУ МГНЦ 22.08 16:22
632 МихаилГлазов Russia физик, д.ф.-м.н., член.-корр. РАН, внс ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург 22.08 16:22
631 Тарасов Алексей Russia бакалавр истории, магистрант социологии, ТГУ 22.08 16:22
630 АлександрСеменович Russia экономист 22.08 16:22
629 АлександрКириллов United States математик, профессор университета штата Нью-Йорк в Стонибруке 22.08 16:21
628 АндрейПузаченко Russia биолог, д.б.н., Институт географии РАН, Москва 22.08 16:21
627 ИринаНасимова Россия Физическая химия, к.ф.-м.н., с.н.с. 22.08 16:20
626 ТимурБагаутдинов Switzerland PhD, Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) 22.08 16:20
625 СергейХорошкин РФ математик, дфмн, ИТЭФ и НИУ ВШЭ 22.08 16:20
624 ТатьянаКитанина Russia филолог, к.ф.н., Пушкинский Дом, Санкт-Петербург 22.08 16:19
623 АнтонПраведников Россия аспирант факультета политологии МГУ 22.08 16:19
622 МаксимФедотов Russia м.н.с. Института лингвистических исследований РАН, ст. преп. НИУ ВШЭ СПб 22.08 16:19
621 ЮрийПермяков Russia доцент Самарского университета, канд. юрид. наук 22.08 16:18
620 СергейНиненко Россия, Москва, ИФВД РАН к.ф-м.н. 22.08 16:18
619 Михаил Бару Россия кандидат технических наук 22.08 16:18
618 СергейЗлобин Russia геолог, канд. геол.-мин. наук 22.08 16:18
617 ТатьянаКостина Россия к.и.н., н.с. СПб ИИ РАН 22.08 16:17
616 ВикторМихайлов Россия биохимик, д.б.н., профессор, ИБР РАН 22.08 16:17
615 ЕвгенийГонтмахер Russia доктор экономических наук, профессор 22.08 16:17
614 ЕленаКуликова Россия Д.филолог.н., ведущий научный сотрудник Института философии СО РАН 22.08 16:16
613 ВалерияШихеева РФ к.ф.-м.н., доцент НИТУ МИСиС 22.08 16:16
612 ТатьянаБатурина Россия физик, к.ф.-м.н, доцент, лауреат премии Вильгельма Бесселя 22.08 16:16
611 КаренАракелян РФ Врач, зав. отделением 22.08 16:15
610 АлександрСенаторов Россия физик, к.ф-м.н 22.08 16:14
609 ВалерийСалазкин РФ, Обнинск Теория систем управления, к.т.н. доцент 22.08 16:14
608 ОльгаМихайличенко Великобритания молекулярный биолог, Ph.D., Kings College London 22.08 16:13
607 АлександрГутерман Россия профессор МГУ имени М.В. Ломоносова 22.08 16:13
606 Игорь Михайлов Russia философ, к. ф. н., с. н. с. Института философии РАН, доцент РАНХиГС 22.08 16:13
605 ДмитрийКривцов Россия историк, кандидат исторических наук 22.08 16:13
604 ВладимирПротасов Россия математик, чл.-корр. РАН, проф. МГУ, проф. НИУ ВШЭ 22.08 16:13
603 АлексейВоронин Russia Д ф-и н, зав лабораторией теор.ядерной физики ФИАН 22.08 16:13
602 ВадимРахимов Россия кандидат технических наук 22.08 16:13
601 АнатолийВершик Россия математик 22.08 16:12
600 НадеждаЧеботарева Russia филолог, магистр ВШЭ 22.08 16:12
599 ЛюдмилаЕвдокимова Россия Филолог, доктор филологических наук, ИМЛИ 22.08 16:11
598 МихаилБонч-Осмоловский Russia экономист, Ph.D, с.н.с РАНХиГС 22.08 16:11
597 ПетрСафронов Россия Философ, кандидат наук, школа Наши Пенаты 22.08 16:11
596 ИванБобриков Россия физик, к.ф.-м.н., ОИЯИ, г. Дубна 22.08 16:10
595 ИринаРубцова Russia финансист 22.08 16:09
594 ДенисПустынский Россия Врач-нарколог 22.08 16:09
593 ЕвгенийСтаросельский Russia PhD, Engineering, University of Waterloo 22.08 16:09
592 НадеждаПлунгян Россия Кандидат искусствоведения, историк искусства 22.08 16:09
591 ЛюдмилаКолесникова Russia Москва 22.08 16:08
590 МихаилДурнев Russia физик, к. ф.-м. н. 22.08 16:08
589 Александр Степанян Germany политолог, PhD, Мюнхенский университет, Германия 22.08 16:07
588 АлександраКасаткина Russia Социальный антрополог, м.н.с. МАЭ РАН 22.08 16:07
587 ВасилийЛьвов Россия, США к.ф.н., литературовед 22.08 16:07
586 АндрейБородин Россия физик, выпускник Бурятского филиала Новосибирского государственного университета 22.08 16:07
585 ДмитрийЯроцкий Россия математик, д.ф.-м.н. 22.08 16:06
584 АнастасияМартынычева Россия Кандидат филологических наук 22.08 16:05
583 АндрейЧабовский Россия биолог, д.б.н. ИПЭЭ РАН, Москва 22.08 16:05
582 ИгорьЛунев Russia ГРАЖДАНИН 22.08 16:04
581 ЮрийАнчабадзе Russia д.и.н., в.н.с. Института этнологии и антропологии РАН 22.08 16:03
580 АлинаБодрова Russia канд. филол. наук, доцент НИУ ВШЭ, научный сотрудник ИРЛИ РАН 22.08 16:03
579 ГлебГрибакин UK School of Mathematics and Physics, Queen's University Belfast 22.08 16:02
578 АртурЗалевский Россия биоинформатик, аспирант ФББ МГУ 22.08 16:02
577 ОльгаКалашникова Russia биолог, с.н.с., ГБМТ 22.08 16:02
576 Сергей Голенков Россия доктор философских наук, профессор Самарского университета 22.08 16:01
575 Алексей Алексеев США кандидат политических наук 22.08 16:01
574 АлександрКащеев Россия MBA в области ИТ, по совместительству старший преподаватель 22.08 16:00
573 ГарриШик Израиль, Россия Азербайджан Доктор химических наук, профессор 22.08 16:00
572 ЕвгенийЛысенко Россия биолог, к.б.н., ИФР РАН 22.08 15:59
571 Ян Сойбельман США математик, профессор, Канзасский университет 22.08 15:59
570 Валерий Альбицкий- Россия Russia медик, профессор, заслуженный деятель науки 22.08 15:59
569 ПётрБакланов Россия Астрофизика, к.ф.-м.н., Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва 22.08 15:58
568 ОльгаКрокинская Россия Социолог, д.с.н., проф., РГПУ им.А.И.Герцена, Санкт-Петербург 22.08 15:58
567 ЮрийГолынский Россия к. т. н., выпускник БГТУ им. Д.Ф. Устинова ("Военмех), Санкт-Петербург 22.08 15:57
566 WalterSartison Germany 22.08 15:57
565 ИгорьБужинский Финляндия исследователь, computer science, Doctor of Science (Technology), Университет Аалто и Университет ИТМО 22.08 15:57
564 ПолинаВрублевская Russia социолог, аспирант Академии Або, Финляндия, научный сотрудник ПСТГУ 22.08 15:56
563 УсоваСветлана Россия кбн 22.08 15:56
562 ВладимирПоздеев Россия программист 22.08 15:56
561 ЯковГиндикин Россия к.ф.-м.н., ИРЭ РАН 22.08 15:55
560 ЭдуардКолчинский Россия историк науки, главный научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН, профессор 22.08 15:55
559 АлександрЧертович Россия д.ф.-м.н., Федеральный исследовательский центр химической физики имени Н.Н.Семенова 22.08 15:54
558 ЕленаБелова Россия нейрофизиолог, к.б.н., с.н.с. ФИЦ ХФ РАН, Москва 22.08 15:53
557 СергейСинеговский Россия физик, профессор, Иркутский госуниверситет 22.08 15:53
556 ИгорьГаврилов Russia инженер - механик 22.08 15:53
555 ВладимирОрлов Россия Кандидат технических наук, физика атмосферы 22.08 15:52
554 Михаил Айзман Russia пенсионер 22.08 15:52
553 АлексЛейба United States Ph.D.,доктор философии, биотехнолог, иммунолог. Президент Nano Bio Technology Inc., New York. USA 22.08 15:51
552 АлександрАлександров Russia Биолог, к.б.н., зав. лаб. 22.08 15:51
551 АртемЛяпин Россия Инженер 22.08 15:47
550 ОльгаШевченко Массачусетс, США Социолог, Вильямс Колледж 22.08 15:47
549 ВасилийВласенко Russia к.т.н. 22.08 15:46
548 МарияДмитриева Россия главный специалист, миколог, к.т.н. РГАНТД 22.08 15:44
547 МихаилСоколовский Russia океанолог, д.ф.-м.н., ИВП РАН, Россия 22.08 15:44
546 ТатьянаЧумакова Russia д.ф.н., проф. профессор СПбГУ 22.08 15:43
545 АнтонПершин Россия радиотехник, юрист, основатель сайта newwr.actieforum.com 22.08 15:43
544 НаталияБусыгина Россия кандидат психологических наук, доцент МГППУ 22.08 15:43
543 АлексейГлушаев Russia историк, к. ист. н., Пермский государственный институт культуры 22.08 15:43
542 ВалерианЮров Россия физик-теоретик, к.ф.-м.н., PhD по математике, Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта 22.08 15:43
541 MikhailEpstein USA Atlanta 22.08 15:42
540 ЮрийЮрченков Германия 22.08 15:42
539 АлександрАршавский Россия МОСКВА 22.08 15:42
538 ИринаШалина Россия Петербург, Государственный Русский музей, искусствовед, ведущий научный сотрудник 22.08 15:41
537 ВладимирБрюханов Russia реформатор теоретической физики,г. Томск. 22.08 15:41
536 МаркНовиков Israel PhD, Конституционное право, Израиль 22.08 15:41
535 СергейАлкин Russia кандидат исторических наук, доцент НГУ 22.08 15:41
534 ОльгаМоченева Russia к.ф.-м.н., ИПФ РАН 22.08 15:41
533 НиколайШилов Russia к.ф.-м.н., доцент Университета Иннополис 22.08 15:40
532 ИринаГордеева Россия Историк 22.08 15:40
531 СергейМыльников Russia к. б. н., доцент, Санкт-Петербург 22.08 15:39
530 ВладимирВасиленко Канада Главный научный сотрудник международной кампании ВИТАБИМ "Vitabeam", к.б.н. 22.08 15:39
529 ИринаЖарова Russia Горный инженер 22.08 15:38
528 АннаМалышкина Германия Dr. rer. nat., postdoctoral fellow Institut für Virologie 22.08 15:38
527 КротовСергей Russia Физик, д.ф.м.н. профессор МГУ 22.08 15:37
526 ДмитрийПерекалин Russia д.х.н. ИНЭОС РАН 22.08 15:37
525 верамоисеева Россия ИНЖЕНЕР - ПРОГРАММИСТ 22.08 15:37
524 Ольга Викторовская США/Россия Генетик, PhD, научный сотрудник, Гарвард 22.08 15:36
523 ПавелЛузин Россия к.полит.н. 22.08 15:36
522 Соловьев Павел Италия к. х. н. 22.08 15:35
521 НиколайСибельдин Russia физик, дфмн, чк.-корр. РАН, гл.н.с. ФИАН 22.08 15:35
520 НиколайПодосокорский Россия медиаэксперт, заведующий кафедрой новых медиа и связей с общественностью НовГУ им. Ярослава Мудрого 22.08 15:35
519 МаратСмирнов Россия к.э.н., ст. преподаватель, СПбГУ 22.08 15:34
518 ИгорьКорюкин Russia физик, к.ф.-м.н, ИПФ РАН 22.08 15:34
517 ГригорийГерштейн Russia бакалавр 22.08 15:33
516 Светлана Рябова Россия Историк, к.и.н., старший преподаватель НИУ ВШЭ 22.08 15:32
515 ОльгаБударагина Россия филолог, к. ф. н., СПбГУ, Россия 22.08 15:32
514 АлександрГаврилов Австралия Физик, профессор, Curtin University, Перт, Австралия 22.08 15:31
513 Борис Фейгин Россия математик д.ф.м. наук .Москва Высшая школа экономики, математический факультет 22.08 15:31
512 ЗахаровАлексей Россия доцент Факультета экономических наук НИУ ВШЭ 22.08 15:30
511 ВладимирКудрявцев Russia Доктор психологических наук, профессор МГППУ 22.08 15:30
510 МихаилЖуковский Italy к.ф.-м.н, биофизик, Институт биохимии и клеточной биологии, Неаполь, Италия 22.08 15:30
509 АркадийСавинецкий Россия биолог, гнс, дбн, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН 22.08 15:29
508 ФаридХусаинов Россия к.э.н., доцент РУТ (МИИТ), эксперт НИУ ВШЭ, 22.08 15:29
507 МихаилУшаков Россия биолог, Воронежский государственный университет 22.08 15:29
506 ИринаСурат Россия Москва 22.08 15:28
505 Марианна Андреева Россия филолог ,кандидат филологических наук,Москва 22.08 15:27
504 НиколайСуязов Россия физик, к.ф.-м.н., ИОФ РАН 22.08 15:27
503 Герман Кричевский Россия химик доктор технических наук профеесор,заслуженный деятель науки РФ 22.08 15:27
502 АлександрШень France, Россия преподавание математики и computer science 22.08 15:27
501 ВладимрБурлаков Россия -доктор химических наук, ИНЭОС РАН, г.Москва 22.08 15:24
500 МихаилГельфанд Россия д.б.н., профессор, член Academia Europea 22.08 15:23
499 ИсхакФархутдинов Russia геолог, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ, доцен 22.08 15:23
498 ГригорийШабетник Россия гл. технолог ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД", канд.техн.наук 22.08 15:22
497 ИльяЖаров Россия биоинформатик, ИППИ РАН 22.08 15:22
496 АлександрАникин Russia филолог, Институт филологии Сибирского отделения РАН, академик РАН 22.08 15:22
495 ЛеонидРыбников Russia Москва 22.08 15:22
494 ГалаМаксудова-Елисеева Россия Философ, аспирант и ассистент ФГН НИУ ВШЭ 22.08 15:22
493 ВладимирКотляренко Russia филолог, аспирант, сотрудник МГЛУ 22.08 15:20
492 ОксанаСаркисова Венгрия PhD, научный сотрудник архива Блинкен ОСА, Центрально-Европейский Университет 22.08 15:20
491 ЕленаКрейнес Россия МГУ имени М.В. Ломоносова, ст.н.с., к.ф.-м.н. 22.08 15:19
490 СтаниславБледных Russia Социальный педагог, учитель обществознания 22.08 15:18
489 Виталий Протасов Russia Студент 22.08 15:18
488 КонстантинТомилин Россия к.ф.-м.н., с.н.с. ИИЕТ РАН 22.08 15:18
487 ИгорьСемынин Россия к.т.н. 22.08 15:17
486 ЛарисаКрашкина Russia канд. филос. наук 22.08 15:17
485 ЕкатеринаКлементьева Россия Санкт Петербург 22.08 15:17
484 КонстантинМихельсон Россия химик, доктор химических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 22.08 15:17
483 ВиолеттаХайдарова Россия Кандидат филологических наук 22.08 15:16
482 АлексейФедоров Russia инженер 22.08 15:16
481 ЕленаКовалёва Россия садовник 22.08 15:15
480 АндрейИванов Россия Доктор филос. наук, профессор 22.08 15:15
479 ВладимирКузовкин Russia Советский инженер 22.08 15:15
478 АлександрФедоровский Россия экономист, доктор экон. наук. ИМЭМО РАН 22.08 15:14
477 СергейКотцов Russia магистр ФНМ МГУ 22.08 15:14
476 КириллСоколовский Россия астрофизик, к.ф.-м.н., АКЦ ФИАН 22.08 15:14
475 ИскэндэрЯсавеев Россия социолог, старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 22.08 15:13
474 ВладимирПетлюк Russia Инженер 22.08 15:12
473 Куцевалов Максим Russia Преподаватель 22.08 15:11
472 ИльяНаумов Russia к.ф.м.н 22.08 15:10
471 МаксимБобров Россия ведущий инженер 22.08 15:08
470 РустамШукуров Россия историк, д.и.н., МГУ 22.08 15:08
469 CергейМамаев Россия 22.08 15:08
468 ФедорУспенский Россия Доктор филологических наук, член-корреспондент РАН 22.08 15:07
467 ТихонБарышников Россия Студент 22.08 15:07
466 ВладимирГородецкий Russia медицина, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, Лауреат Государственной премии СССР 22.08 15:06
465 АрминеУлуханян Russia Доцент, к.ф.-м.н. 22.08 15:06
464 КириллДзержинский Russia биолог 22.08 15:06
463 АлександрОболонский Россия политолог, юрист, д.ю.н., ВШЭ, Москва 22.08 15:05
462 НатальяПосталюк Россия доктор пед. наук, профессор, гл.н.с. РАНХиГС 22.08 15:05
461 ЛилияПарнева-Праченко Россия микробиолог, художник, режиссер мультимедиа 22.08 15:03
460 ВалерийТрухин Russia физик, снс ФТИ им.А.Ф.Иоффе 22.08 15:03
459 ТатьянаЗагидулина Russia Старший преподаватель 22.08 15:03
458 МихаилПичугин Россия К.г.н., с.н.с. 22.08 15:03
457 РинатБакаев Россия инженер 22.08 15:02
456 СергейКривов Russia К.ф.-м.н., осуждённый по Болотному делу 22.08 15:02
455 АлександрЗамрий Россия к.т. н., менеджер НТЦ "АПМ" 22.08 15:01
454 ЛарисаХанина Russia вед.н.с. ИПМ им. М.В. Келдыша 22.08 15:01
453 ТатьянаСмолярова Canada филолог, к.ф.н., Ph.D., профессор Университета Торонто, Канада 22.08 15:01
452 ФедорЛюдоговский РФ филолог, к.ф.н., с.н.с. Института слаяноведения РАН 22.08 15:01
451 РоманКривко Russland д.ф.н., Венский университет 22.08 15:00
450 Вадим зимин Россия Полковник в отставке ,член СП России,Член совета ветеранов НСО 22.08 14:58
449 АлександрВольфкович Россия физическая химия, к.х.н., Москва 22.08 14:58
448 АлексейШулус Россия д.э.н. проф., заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ 22.08 14:57
447 ДмитрийИржак Россия Заместитель директора Института проблем технологии и особочистых материалов РАН 22.08 14:56
446 СергейТаран Россия инженер 22.08 14:54
445 АнтонНестеров Russia Филолог, переводчик, к.ф.н., доцент МГЛУ 22.08 14:54
444 Александр Марков Russia Профессор РГГУ, в.н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова 22.08 14:53
443 ФилиппМилович Россия Инженер, к.ф.-м.н. НИТУ "МИСиС" 22.08 14:52
442 ИгорьИванов Portugal физик, FCT Researcher, Instituto Superior Tecnico, Lisbon 22.08 14:51
441 Виктор Захаров Russia матлингвстика, к.ф.н., доцент, СПбГУ 22.08 14:51
440 ЮлияБедаш Россия доцент НИУ ВШЭ 22.08 14:49
439 НиколайКоргин Russia д.т.н., главный научный сотрудник ИПУ РАН 22.08 14:49
438 СветланаЯрошевская Россия м.н.с., Психологический институт РАО 22.08 14:49
437 ГалимзяновТимур Россия Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель НИТУ "МИСиС", старший научный сотрудник ИФХЭ РАН. 22.08 14:44
436 СергейБлагодатский Германия, Россия почвовед, д.б.н. 22.08 14:43
435 ЕвгенийСтриженов Russia к.т.н., научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 22.08 14:42
434 ИльяГордеев Россия к.б.н., ст.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова 22.08 14:42
433 TamaraPolyakova США PhD Candidate, University of Wisconsin-Madison 22.08 14:42
432 ВячеславДокучаев Russia физик, д.ф.-м.н., Институт ядерных исследований РАН 22.08 14:42
431 СергейСилаев Germany биохимик, магистр Университета им. Фридриха Шиллера, член Российского общества биохимиков и молекулярных биологов при РАН 22.08 14:41
430 ДенисПонкратов Россия химик, к.х.н., ст. науч. сотр. ИНЭОС РАН 22.08 14:41
429 ГеоргийГамов Россия к.х.н., с.н.с. ФГБОУ ВО "ИГХТУ" 22.08 14:41
428 ФедорЗубков Россия к.х.н., Российский университет дружбы народов 22.08 14:39
427 ЯрославБарбенко Россия канд. ист. наук, доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета (Владивосток) 22.08 14:39
426 Марианна Шахнович Russia доктор философских наук, профессор 22.08 14:39
425 ТатьянаСысоева Russia научный сотрудник, Психологический институт РАО 22.08 14:39
424 ИцыксонДмитрий Россия математик, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник ПОМИ РАН, Россия 22.08 14:39
423 SergeyChugaev Russia Research and Development Engineer, Bauman Moscow State Techical University 22.08 14:39
422 ОльгаЗаславская РФ Доктор пед.наук, профессор, зав.кафедрой Тульского госуниверситета 22.08 14:38
421 Иван Кривушин Russia историк, профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН 22.08 14:37
420 Ирина Кусова РФ, г. Рязань канд. истор наук, музейный сотрудник 22.08 14:35
419 ЕленаЗдравомыслова Russia социолог, к.с.н., проф ЕУСПб 22.08 14:35
418 ЕленаДанилко Russia антрополог, доктор исторических наук, ИЭА РАН, Россия 22.08 14:35
417 НатальяКороткова Russia Физик, к.ф.-м.н., МГУ 22.08 14:34
416 АндрейОлейников Россия философ, канд. филос.н., доцент, МВШСЭН 22.08 14:33
415 СтивСтепанов Литва Психолог 22.08 14:30
414 ДенисВоробьве France биоинформатик, Institut Gustave Roussy 22.08 14:30
413 ГалинаЛямина Россия К.х.н., доцент ТПУ, Томск 22.08 14:30
412 АнатолийБабенко Россия д.б.н., в.н.с. ИПЭЭ РАН 22.08 14:29
411 ДмитрийСудаков Russia физик 22.08 14:29
410 АлександрЖелтов Russia доктор филологических наук, профессор СПбГУ, зав. отделом МАЭ РАН 22.08 14:29
409 ВладимирМалышев Россия программист, ERP-эксперт 22.08 14:29
408 ВасилисаКулакова Россия к.полит.н., ст.н.с. ИМЭМО РАН 22.08 14:29
407 ЕленаОбичкина Russia к.т.н. 22.08 14:28
406 ТатьянаМухачева Russia биолог, к.б.н., научный сотрудник Уральского федерального университета, Екатеринбург 22.08 14:28
405 АльбертЖихарев Russia 22.08 14:27
404 ЛюбовьХачатурян Россия Доцент НИУ ВШЭ, кандидат культурологии 22.08 14:25
403 ИгорьКалинчев Canada программист, к.т.н, с.н.с, Торонто, Канада 22.08 14:24
402 АлексейЧухлов Россия Теплофизик, главный специалист НИКИЭТ 22.08 14:24
401 МедаШахбиева Россия Москва 22.08 14:24
400 ОлегНовиков Россия научный сотрудник ИГП РАН 22.08 14:23
399 СергейАлексеев Австралия Экономист, Phd, Преподаватель 22.08 14:23
398 ЗуфарМахмутоа Россия Историк, кандидат исторических наук, Институт истории АН РТ (Казань) 22.08 14:23
397 НикитаМкртчян Россия к.г.н., демограф 22.08 14:22
396 ЕвгенияКузьмичева Russia биолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН 22.08 14:22
395 OksanaHaybach Germany MBA 22.08 14:21
394 ДмитрийДемидов Россия юрист, к.ю.н., доцент каф. правоведения, СЗИУ РАНХиГС 22.08 14:20
393 МихаилКалякин РФ доктор биологических наук, МГУ имени М.В. Ломоносова 22.08 14:20
392 АлексейЕрмолаев Россия врач, доктор мед.наук 22.08 14:20
391 СергейПопов Россия Химик, к.х.н. 22.08 14:19
390 Сергей КонстантиновичДорожинский Russia Военный пенсионер, картограф. 22.08 14:18
389 Дмитрий Щеглов Россия историк, кандидат наук., старший научный сотрудник СПбФ ИИЕТ им С.И.Вавилова РАН 22.08 14:18
388 ЛеонидГолуб Russia Физик, д.ф.-м.н., проф. РАН, ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург 22.08 14:18
387 Александр Рубин Россия Аспирант факультета экономических наук ВШЭ 22.08 14:17
386 ЕвгенийПавлов Россия научный сотрудник, Саратовский филиал ИРЭ РАН 22.08 14:15
385 ИгорьМитченков Russia профессор, д.филос.н., НГАСУ, Новосибирск 22.08 14:13
384 ГеннадийГафаров Россия кандидат физико-математических наук, Москва 22.08 14:11
383 НиколайКульбака Russia Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС 22.08 14:11
382 МихаилФейгин United Kingdom Математик, к.ф.-м.н., университет Глазго 22.08 14:11
381 НаталияБерлова Russia Математика, PhD, Сколтех, Кембридж 22.08 14:09
380 АнатолийДолгоносов Россия доктор хим. наук, внс ГЕОХИ РАН 22.08 14:08
379 ВикторЛемпицкий Россия доцент, к.ф.-м.н, Сколковский Институт Науки и Технологий, руководитель лаборатории, Центр Искусственного Интеллекта "Самсунг" 22.08 14:07
378 ЕленаРевуненкова Россия этнограф, доктор ист. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) тРАН 22.08 14:06
377 ГалинаКлимова Россия Историк, к.и.н., доцент ИОН РАНХиГС 22.08 14:04
376 Вардан Барсегян Netherlands Социолог, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Утрехтского университета 22.08 14:04
375 ГалинаШипилова Russia архитектор, гос. эксперт по ГИКЭ 22.08 14:03
374 КираДолинина Russia Доцент Факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге 22.08 14:02
373 NickolayKoroukhov Israel researcher,MD,PhD, Hebrew University, Jerusalem 22.08 14:02
372 Александр Алтунян Russia филолог, доцент, к.филол.н., 22.08 14:02
371 ВладимирВаженин Russia физик, д.ф-м.н. УрФУ Екатеринбург 22.08 14:02
370 АннаОжиганова Россия кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН 22.08 14:02
369 МиланаКолесниченко Россия канд. социол. наук, ПНИПУ 22.08 14:02
368 УльянаБаштанова Великобритания Кбн, научный сотрудник Кембриджского Университета, Великобритания 22.08 14:02
367 Артамонов Алексей Россия инженер 22.08 14:01
366 ВладимирПашинский Russia социолог, к.с.н. 22.08 14:01
365 ВладимирСоболев Russia Кандидат технических наук 22.08 14:00
364 МарияМолдавская Россия кандидат физ.-мат.наук, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого 22.08 13:59
363 АнатолийГолубовский Россия историк, кандидат искусствоведения, Вольное историческое общество 22.08 13:59
362 СеменКутателадзе Россия математик, Институт математики им. С.Л. Соболева 22.08 13:59
361 ЭльвираРубакова Россия Иммунология, старший научный сотрудник Центральный институт туберкулеза 22.08 13:59
360 АлексейМовчанюк Russia Инженер 22.08 13:58
359 Александр Захарчук Canada Биолог, к.б.н., Саскачеванский университет 22.08 13:57
358 АлексейШорохов Россия физик, д.ф.-м.н 22.08 13:56
357 ЕвгенийЛанге Russia кандидат филологических наук 22.08 13:55
356 ПавелКуликов Швейцария Приглашённый исследователь Университет Лозанны 22.08 13:53
355 ПетрАрсеев Россия д.ф.-м.н., член-корр.РАН 22.08 13:51
354 Наталья Казурова Russia киновед, к.и.н., МАЭ РАН 22.08 13:51
353 АндрейЧетвериков Netherlands к. пс. н., научный сотрудник Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour 22.08 13:49
352 БорисПоляк Россия д.т.н., ИПУ РАН 22.08 13:49
351 ВладимирПотапов Россия астрофизик, к.ф.-м.н., ФИАН 22.08 13:49
350 ПавелФедорченко Россия к.филол.н., Белгород 22.08 13:48
349 ВладииирМинаев Russia к.т.н. 22.08 13:48
348 Ирина Поправко Россия Антрополог, доцент Томского государственного университета 22.08 13:48
347 ВладимирСеливерстов Россия кандидат философских наук, старший преподаватель школы философии НИУ ВШЭ 22.08 13:47
346 ЛеонидПосицельский Чехия математик, PhD, Математический институт Чешской академии наук, Прага 22.08 13:47
345 АлександрКузенков Russia доцент РХТУ, химия 22.08 13:45
344 ДарьяДиброва Россия биоинформатик, канд. биол. наук, старший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова 22.08 13:44
343 МихаилКузьмин Россия химик, инженер-проектировщик Revit 22.08 13:43
342 ИгорьФедянин Россия Инженер-механик, выпускник Вики им.А.Ф.Можайского 22.08 13:42
341 ВладимирПожидаев Россия физик 22.08 13:42
340 АнтонГаврилов Россия к.х.н. 22.08 13:40
339 МаргаритаСамохина Россия библиотечный социолог, к.соц.наук, Москва 22.08 13:40
338 СергейМалиновский Россия канд. полит. наук, НИУ ВШЭ 22.08 13:39
337 МаркКоган Russia доктор физ-мат наук, профессор 22.08 13:39
336 КонстантинВасильцов Russia к.и.н., н.с., МАЭ РАН 22.08 13:39
335 ТатьянаТкачева Russia политолог, младший научный сотрудник НИУ ВШЭ, докторант Университета Хельсинки 22.08 13:38
334 Владимир Евгеньевич Захаров Россия, США физик, математик, доктор физико-математических наук, профессор Сколтеха, профессор Аризонского Университета, академик РАН 22.08 13:37
333 АлексейМалоземов Russia юрист 22.08 13:37
332 ЕвгенийРудой Россия математик, д.ф.-м.н., доцент, зам. директора по н.р. ИГиЛ СО РАН 22.08 13:36
331 ИгорьПушкарев Россия ПФР 22.08 13:36
330 ЕленаТрубина Russia профессор УрФУ Екатеринбург Россия 22.08 13:36
329 ИльяЗахаров Россия психофизиолог, ст.научн.сотр., Психологический институт РАО 22.08 13:36
328 ДмитрийАгафонцев Russia физик, к.ф.-м.н., с.н.с. Институт океанологии П.П. Ширшова РАН, Москва 22.08 13:36
327 ИванТихомиров Россия Предприниматель, программист, системный администратор 22.08 13:35
326 ГалинаОрлова Russia социальный исследователь, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ, Москва 22.08 13:34
325 ДмитрийВетров РФ профессор-исследователь НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории центра искусственного интеллекта компании Самсунг 22.08 13:32
324 ОлегМедведев Россия Д.м.н., профессор, факультет фундаментальной Медицины МГУ им. Ломоносова 22.08 13:31
323 АлексейБармин Россия К.и.н., ИВИ РАН 22.08 13:30
322 ЕкатеринаЛукашевич Россия Коммерческий директор, коренная москвичка 22.08 13:29
321 Дмитрий СергеевичИванов United Kingdom Senior Lecturer, University of Bristol, UK 22.08 13:29
320 МаргаритаАкимова Russia доктор психологических наук, профессор РГГУ 22.08 13:26
319 АндрейКорбут Россия социолог, к.соц.н., преподаватель НИУ ВШЭ 22.08 13:25
318 МихаилГородов Russia ROV-pilot 22.08 13:25
317 МарияЕлифёрова Russia кандидат филологических наук 22.08 13:25
316 Ирина Прохорова Russia Историк культуры, к.ф.н. главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» 22.08 13:24
315 ЛидияПахомова Russia Историк, к.и.н, научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 22.08 13:24
314 Раушан Фаизович Валиуллин Russia Учитель истории и обществознания первой квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» г. Набережные Челны Республики Татарстан 22.08 13:23
313 СергейВавилов Россия материаловед, аспирант, Сколковский институт науки и технологии 22.08 13:23
312 ЕленаБогданова Россия САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22.08 13:21
311 Имран Сулейманов Russia Предприниматель 22.08 13:21
310 ЛарисаЧерникова Russia Историк, снс Ив РАН 22.08 13:21
309 ТатьянаМихайлова Russia Экономист, Ph.D., доцент РАНХиГС 22.08 13:20
308 МихаилФейгельман Россия физик, Институт Ландау, Черноголовка 22.08 13:19
307 ОльгаКашеварова Russia программист, ИВНДиНФ РАН 22.08 13:19
306 ПолинаГусева Russia Социолог 22.08 13:18
305 НаталияСупян Россия экономист, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИЕ РАН 22.08 13:18
304 БулатХасанов Russia биолог, к.б.н., старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН, Москва 22.08 13:18
303 ВячеславСавватеев Russia Лингвист, правовед 22.08 13:17
302 ВиталийВоробьев Россия с.н.с., к.ф.-м.н. ИЯФ СО РАН 22.08 13:16
301 АлександрКамаев Russia фотограф 22.08 13:14
300 АндрейШидловский Россия Инженер-электрик 22.08 13:14
299 ИннаТрофимова France канд. филологич. наук, университет Экс-Марсель 22.08 13:13
298 ВикторТатарский Россия Клеточный биолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник НИИ Канцерогенеза 22.08 13:13
297 АлександрПлоткин Russia Канд. психологич. наук, профессор Института психоанализа, Москва 22.08 13:12
296 ВладимирРохмистров Россия 22.08 13:12
295 ЗизинМихаил Russia Физик, дфмн, гнс 22.08 13:12
294 ВладимирКозомазов Russia доктор технических наук, профессор ЛГТУ 22.08 13:11
293 ЕленаЛеонова Russia археолог, к.и.н., научный сотрудник ИА РАН, Россия 22.08 13:10
292 ВладимирЗимогляд Россия микроэлектроника, к.т.н., Зеленоград 22.08 13:10
291 АнтонСабанцев Швеция К.ф.м.н., постдок в Университете Упсалы 22.08 13:09
290 Игорь Кузник Россия к.э.н 22.08 13:09
289 МихаилШумилин Russia к.филол.н., с.н.с. РАНХиГС 22.08 13:09
288 АлександрГурьев Switzerland лингвистика, PhD, Невшательский университет, Швейцария 22.08 13:08
287 ДмитрийМосеев Германия физик, институт физики плазмы общества Макса Планка 22.08 13:08
286 ЕленаКонецкая Россия радиофизик, к.ф. - м.н., доцент, Иркутский государственный университет 22.08 13:06
285 ЮрийКалачёв Россия снс, институт общей физики РАН 22.08 13:06
284 РусланЛошаков Швеция, Россия Философия, доктор философских наук, профессор, университет Упсалы 22.08 13:06
283 СветланаНадлер Russia Изобретатель новой нотной фиксации для незрячих музыкантов 22.08 13:05
282 ИскандерВахидов Россия специалист по информационной безопасности 22.08 13:04
281 ДаниилВолодарский Россия Кандидат юридических наук 22.08 13:03
280 КириллМаслинский Russia антрополог, к.и.н., доцент Департамента социологии НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 22.08 13:03
279 СергейОдинцов Россия инженер 22.08 13:02
278 ЕкатеринаФафанова Россия Гражданин России 22.08 13:02
277 ЕкатеринаВолкова Россия физик, к. ф-м н, старший научный сотрудник МГУ 22.08 13:01
276 СабирШакиров Russia физик 22.08 13:01
275 ЛеонидЖмудь Russia история науки, д.филос. н., главный научный сотрудник ИИИЕТ РАН 22.08 13:00
274 ЛеонидПетров США / Россия Математик, профессор Виргинского Университета 22.08 13:00
273 АндрейКутузов Норвегия лингвист, к. фил. н., Университет Осло 22.08 13:00
272 АркадийКонтев Russia кандидат исторических наук, проректор по учебной работе и международной деятельности Алтайского гос. пед. университета, Барнаул 22.08 12:59
271 ОлегКрицкий Россия математик, к.ф.-м.н., доцент, Томский политехнический университет, Россия 22.08 12:59
270 АлександрЛифшиц Российская Федерация к.филол.н., доцент ФГН НИУ ВШЭ 22.08 12:59
269 АлексейСеменов Russia Биофизик, доктор биол. наук, профессор, зав. Лабораторией МГУ 22.08 12:58
268 КонстантинГлазков Russia социолог, к.с.н., преподаватель Высшей школы экономики 22.08 12:58
267 ТатьянаЛомакина Russia доктор экономических наук, профессор, пенсионерка, Москва 22.08 12:58
266 АндрейФилиппов Russia профессор Казанского Федерального Университета 22.08 12:54
265 ДмитрийГаранин United States физик, профессор CUNY в Нью-Йорке 22.08 12:54
264 ВиолеттаГудкова РФ историк литературы и театра, доктор искусствоведения 22.08 12:53
263 ДмитрийВоробьев Russia к.филос.н., доцент ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Чебоксары 22.08 12:53
262 СергейБелогуров Russia физик, к.ф.-м.н. ОИЯИ, Дубна 22.08 12:52
261 ПавелФимин Россия Инженер-оптик-физик, кандидат технических наук 22.08 12:49
260 АлександрДавыдов Russia математик, ведущий научный сотрудник, ИППИ РАН 22.08 12:48
259 ViacheslavDemin Соединенные Штаты Spokane 22.08 12:48
258 ИринаШаманаева Russia историк, кандидат юридических наук 22.08 12:47
257 БорисГончаров Россия доктор биологических наук 22.08 12:47
256 ЕленаОстровская Russia к.филол.н., доцент НИУ ВШЭ, Москва 22.08 12:47
255 СергейБабин Россия Д.м.н. психотерапевт 22.08 12:47
254 ИринаПопова Россия Нейробиолог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, Пущинский научный центр 22.08 12:46
253 СветланаМесяц Россия историк философии, к.ф.н., с.н.с. Института философии РАН 22.08 12:45
252 АлександрКузнецов Россия зоолог, д.б.н., в.н.с. ПИН РАН 22.08 12:44
251 НатальяАртеменко Russia к.филос.н., доцент СПбГУ, главный редактор журнала "Horizon. Феноменологические исследования", Санкт-Петербург, Россия 22.08 12:44
250 ВениаминБелоус Россия Строитель, ст. научный сотрудник 22.08 12:44
249 ДмитрийЗвонкин Франция математик, CNRS, Версальский университет 22.08 12:41
248 АлександрБахарев Australia физик, к.т.н., Центр Автодеск, Мельбурн Австралия 22.08 12:41
247 АлексейКаменских Россия историк философии, к.филос.наук, доцент Высшей школы экономики (Пермь) 22.08 12:40
246 МарияГельфонд Russia Доцент НИУ ВШЭ 22.08 12:37
245 ИннаБулкина Ukraine филолог, Институт проблем современного искусства 22.08 12:37
244 ИринаУткина Россия кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт лесоведения РАН 22.08 12:37
243 АннаЛюбимова Нидерланды Биолог, PhD, Хюбрехт институт, Нидерланды 22.08 12:36
242 ПавелУспенский Россия к.ф.н., PhD, филолог, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 22.08 12:36
241 ИванНикольский Россия историк, к. и. н., научный сотрудник Ин-та всеобщей истории РАН, доцент РАНХиГС 22.08 12:35
240 Святослав Гриценко Russia к.и.н., доцент Российского технологического университета МИРЭА, г. Москва 22.08 12:35
239 ЯрославКудрявцев Россия д.ф.-м.н., профессор РАН 22.08 12:34
238 МихаилГорбунов Россия Тольятти 22.08 12:33
237 НатальяЗубаревич Россия Профессор географического ф-та МГУ 22.08 12:32
236 ВикторПраченко Russia Кандидат техническх наук, старший научный сотрудник,информационные технологии, пенсионер 22.08 12:30
235 АлександраУрман Швейцария аспирантка Бернского университета (Институт исследования медиа и коммуникаций) 22.08 12:30
234 ДмитрийВозчиков Россия к.и.н., доцент кафедры востоковедения УрФУ, Екатеринбург, Россия 22.08 12:29
233 СветланаМаслинская Russia ст. научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН 22.08 12:28
232 ИринаБулгутова Russia филолог, кандидат филологических наук, доцент БГУ имени Доржи Банзарова 22.08 12:28
231 ЮлияСкрипкина Russia кандидат педагогических наук 22.08 12:28
230 АнатолийРешетников Австрия PhD, политолог, Вебстерский университет и Центрально-Европейский университет 22.08 12:27
229 АндрейРебров Россия программист 22.08 12:26
228 ТимофейЕременко Russia экономист 22.08 12:25
227 ИванГринько Russia кандидат исторических наук 22.08 12:22
226 ГалинаЖурдан Россия к.э.н., доцент 22.08 12:20
225 ВикторияЛысенко Russia философ, доктор философских наук, г.н.с. Института философии РАН 22.08 12:20
224 СергейДмитриев Россия Китаист, к.и.н., с.н.с. Института востоковедения РАН 22.08 12:19
223 АндрейКозлов Россия Антрополог, дб.н., МГУ 22.08 12:18
222 АлександрТэвдой-Бурмули Russia Доцент МГИМО, к.полит.н. 22.08 12:18
221 МихаилЛюстров Россия Филолог, д.ф.н., профессор РАН 22.08 12:18
220 АлександрБезруков Россия математик, инженер CAD 22.08 12:17
219 КириллКрасиков Russia Младший научный сотрудник 22.08 12:16
218 ОльгаГерасименко Россия пенсионер, ранее педагог-математик, программист 22.08 12:16
217 МихаилВелижев Russia филолог, НИУ ВШЭ, Москва 22.08 12:15
216 ЕленаЗемскова Россия филолог, доцент факультета гуманитарных наук ВШЭ 22.08 12:15
215 СветланаЕлисеева Россия Инженер экономист 22.08 12:15
214 ИгорьФедотенков Бельгия PhD, экономист, Joint Research Center, European Commission 22.08 12:14
213 АкимГусейнов Russia Студент химического факультета МГУ 22.08 12:14
212 ВладимирШпер РФ к.т.н., доцент НИТУ МИСиС, 22.08 12:12
211 ИринаКаспэ Russia историк культуры, кандидат культурологии 22.08 12:12
210 АлександрБарабанов Россия физик, д. ф-м.н, профессор, ИФВД РАН 22.08 12:12
209 ДмитрийДолженко Russia к.с.-х.н., Пензенский НИИСХ 22.08 12:11
208 АкимовВладимир Россия Инженер машиностроитель 22.08 12:09
207 СергейПанарин Россия кандидат исторических наук. 22.08 12:09
206 ВикторияМалкина Russia канд. филол. наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета 22.08 12:08
205 Вероника Костенко Russia социолог, научный сотрудник НИУ ВШЭ 22.08 12:07
204 ВалерийЗолотухин Russia канд. иск., снс ШАГИ РАНХиГС 22.08 12:06
203 КонстантинБоленко Россия историк, к.и.н., заведующий сектором редких книг, рукописей и фотофондов Государственного музея-усадьбы "Архангельское" 22.08 12:05
202 ГригорийГан Канада PhD, антропология (Университет Британской Колумбии) 22.08 12:04
201 АлександрЕрмалицкий Россия врач-гигиенист, эпидемиолог, к. м. н., ведущий научный сотрудник ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 22.08 12:03
200 ЮлияОвчинникова Russia Искусствовед 22.08 12:03
199 АнатолийБондаренко РФ Ктн,пенсионер 22.08 12:03
198 ЛюдмилаЕгорова Россия филолог, д.ф.н., Вологда 22.08 12:03
197 МарияГулакова Россия аспирант Департамента истории НИУ-ВШЭ, Санкт-Петербург 22.08 12:02
196 ЮлияКрасносельская Russia филолог, к. ф. н., преподаватель филологического факультета МГУ 22.08 12:02
195 МаркШирченко Россия научный сотрудник 22.08 12:02
194 ОльгаЩеглова Россия археолог, к.и.н., ИИМК РАН 22.08 12:02
193 НатальяПахсарьян Russia Филолог, доктор наук, профессор 22.08 12:01
192 АлександрКузнецов Russia Москва 22.08 12:01
191 ЛилияБаринова Россия Филолог.Преподаватель.Аспирант ОмГУ 22.08 12:01
190 АндрейРодин Russia философ, Институт Философии РАН 22.08 11:59
189 ЕвгенийПанов Россия биолог, доктор биол. наук, профессор ИПЭЭ РАН 22.08 11:58
188 ОльгаСлободская Нидерланды/Россия вирусолог, к.б.н., лабораторный консалтинг Sospitas 22.08 11:57
187 ДаниилАлександров Россия социолог, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 22.08 11:56
186 ДаниилНаумов Россия биолог, к.б.н., ИНМИ РАН 22.08 11:56
185 ВиталийЛехциер Россия доктор философских наук, профессор Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева 22.08 11:56
184 Наталия Карагеоргос United States PhD, Лектор колледжа Барук 22.08 11:55
183 ИльяСимановский Russia кандидат физ.-мат., наук, доцент каф. лазерной физики НИЯУ МИФИ (2010-2019) 22.08 11:54
182 МаринаКурганская Russia кандидат социологических наук, РАНХиГС 22.08 11:54
181 МаринаХохлова Россия Лауреат премии Правительства в области науки и техники 22.08 11:54
180 ПавелКостогрызов Россия к. и. н.,Институт философии и права УрО РАН 22.08 11:54
179 НадеждаБелякова Россия историк, кандидат исторических наук, с.н.с. ИВИ РАН 22.08 11:53
178 АлександрМуравьев Russia экономист, PhD, доцент СПб филиала НИУ ВШЭ 22.08 11:53
177 ДмитрийОпарин Россия антрополог, кандидат исторический наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ 22.08 11:52
176 РоманСидоров Czech Republic генетик, к.б.н. 22.08 11:52
175 IgorSmirnov Россия Москва 22.08 11:51
174 ИгорьЧубайс Russia доктор философских наук 22.08 11:50
173 ЮрийПустовойт Россия Новосибирск 22.08 11:50
172 ВладимирМакаров Россия историк литературы, к.ф.н., доц. ПСТГУ 22.08 11:49
171 ВадимСуровцев Russia Учитель 22.08 11:49
170 ЧерняевАлександр Россия Физик, д.т.н. профессор, МАИ 22.08 11:49
169 АлександраПанютина Россия Зоолог., К.б.н., старший научный сотрудник, ИПЭЭ РАН 22.08 11:49
168 АлексейГуревич Россия биоинформатик, к.ф.-м.н., с.н.с. СПбГУ 22.08 11:49
167 ДмитрийИванов Россия филолог, к.ф.н., старший науч. сотрудник филологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова 22.08 11:48
166 АлексейВдовин Russia филолог, PhD, доцент НИУ ВШЭ, заместитель декана по науке 22.08 11:46
165 НатальяНепомнящих Russia филолог, с.н.с. ИФЛ СО РАН 22.08 11:45
164 ДарьяВеденяпина Франция Социолог, аспирант Центра исследований социальных связей (CERLIS), Университет Рене Декарт, Сорбонна 22.08 11:45
163 АндрейИржев Россия 22.08 11:45
162 СтаниславАндрейчук Россия кандидат исторических наук 22.08 11:44
161 МаргаритаКарпено Россия IT спец 22.08 11:43
160 ИгорьСитник Russia физик д.ф.-м.н., Объединенный Институт Ядерных Исследований 22.08 11:43
159 Ирина Бикташева United Kingdom, Россия к.ф.м.н. , PhD 22.08 11:43
158 ЕкатеринаЕршова Россия к.б.н., доцент биологический факультет МГУ 22.08 11:43
157 ТатьянаДвинятина Россия Филолог, д.ф.н., ИРЛИ РАН 22.08 11:42
156 Вячеслав Спиридонов Россия Пенсионер 22.08 11:42
155 Юрий Кагарлицкий Russia кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН 22.08 11:41
154 ВероникаВиногродская Россия китаеведение, к.филол.н., ИДВ РАН, Россия 22.08 11:41
153 ДенисСивков Russia к.филос.н., доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии ИОН РАНХиГС 22.08 11:41
152 ЕвгенийКомаров Russia Гражданин России 22.08 11:40
151 ЮрийБродский Russia СНС ИПФ РАН 22.08 11:40
150 ЮлияФридман Россия физик, нс НИЦ "Курчатовский институт" 22.08 11:40
149 ЛюдмилаСабурова Россия Социолог, кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник Удмуртского филиала Института философии и права УРО РАН 22.08 11:39
148 Алексей Юрчак США/Россия Антрополог, петербуржец, профессор Калифорнийского университета в Беркли 22.08 11:39
147 КонстантинДеньщиков Россия Москва 22.08 11:38
146 СергейБадулин Россия физик, д.ф.м.н., г.н.с. Институт океанологии П.П. Ширшова РАН, Москва 22.08 11:38
145 ЕкатеринаЯковенко Россия физик 22.08 11:37
144 ОлегЦаплин Russia программист 22.08 11:36
143 ЕфимБродский РФ д.х.н, и.о. зав.лабораторией ИПЭЭ РАН 22.08 11:36
142 PeterBozhkov Sweden Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden 22.08 11:36
141 АлексейСкрипкин РФ программист 22.08 11:36
140 НатальяФоррат United States социолог, PhD, Университет Мичигана 22.08 11:35
139 ОльгаРовнова Россия Лингвист, кандидат филологических наук, ИРЯ РАН 22.08 11:35
138 ТимофейЧернов Россия Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Почвенного института им. В.В. Докучаева 22.08 11:33
137 МихаилТамм Russia физик, снс МГУ, доцент НИУ ВШЭ 22.08 11:33
136 ЯкушевАлександр РФ летчик-инженер 22.08 11:33
135 АндрейФомичев Russia IT специалист 22.08 11:32
134 ЛеонидБажанов Russia искусствовед, профессор НИУ ВШЭ, Москва, Россия 22.08 11:32
133 Мария ЮльевнаИгнатьева (Оганисьян₽ Испания Филолог, кандидат филологических наук 22.08 11:32
132 МаринаМолчанова Россия кандидат химических наук, научный журналист 22.08 11:31
131 ДмитрийМалышев Германия физик, к.ф.-м.н, научный сотрудник, институт астрофизики, Эрланген 22.08 11:31
130 ИринаСтаф Russia историк литературы, к.ф.н., ИМЛИ РАН 22.08 11:30
129 МаринаОболонкова Россия Историк, к.и.н., доцент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 22.08 11:29
128 ВладиславСофронов Russia кандидат философских наук, независимый исследователь 22.08 11:29
127 ВладимирКарин Russia предприниматель (бывший м.н.с.) 22.08 11:29
126 ГригорийМашанов Великобритания Биофизик, к.б.н., с.н.с. Институт Франсиса Крика, Лондон 22.08 11:28
125 ИгорьВолков Russia Физик к.ф.-м.н. 22.08 11:28
124 ЕвгенийБалинов Russia математик, пенсионер 22.08 11:24
123 НинаБрагинская Россия Москва 22.08 11:24
122 ИгорьНикифоров Россия кандидат технических наук 22.08 11:24
121 ВикторЛевизов Russia пенсионер 22.08 11:24
120 СергейНикифоров Russia инженер-механик 22.08 11:24
119 МихаилКипнис Россия математик, д.ф.-м.н., профессор, ЮУрГГПУ, Челябинск 22.08 11:24
118 АлександрЩеглов Russia молекулярный биолог, к.б.н., ИБХ РАН 22.08 11:24
117 ВалерийЗубаков Russia Эксперт по расследованию ДТП, соискатель ученой степени КТН 22.08 11:23
116 ЕкатеринаАмерик Russia Профессор матфака НИУ ВШЭ 22.08 11:23
115 МихаилКравченко Russia научный работник 22.08 11:22
114 РустамФахретдинов Россия филолог, ассоциированный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге 22.08 11:22
113 СергейМатюхин Russia физик, д.ф.-м.н., ОГУ имени И.С.Тургенева 22.08 11:20
112 ЗоринАлександр Russia востоковед, к. филол. н., Санкт-Петербург 22.08 11:19
111 ПавелВенедиктов Russia доктор биол наук (биофизика), биологический ф-т Московского гос университета им Ломоносова 22.08 11:18
110 ДанилаМаслов Россия историк философии, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова 22.08 11:18
109 АлексейДмитричев Russia к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ИПФРАН 22.08 11:18
108 ЕленаБуткарева Россия предприниматель 22.08 11:18
107 ДарьяНовгородова Russia научный сотрудник Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН 22.08 11:17
106 ПетрБизюков Россия социолог 22.08 11:17
105 АлександрАнтоновский Россия Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ РАН 22.08 11:17
104 ЭдуардЛернер Russia математик, к.ф-м.н.,, КФУ, Казань 22.08 11:17
103 ОльгаВоронина РФ доктор философских наук 22.08 11:16
102 ФёдорНиколаи Россия к.и.н., доцент Мининского университета 22.08 11:15
101 ОксанаПаршикова Россия психолог, к.пс.наук, старший преподаватель МГУ 22.08 11:15
100 СергейЛавлинский Russia филолог, профессор РГГУ 22.08 11:13
99 СергейЗиневич Россия Солидарен с учёными. 22.08 11:12
98 РусланДохов Россия географ, сотрудник географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 22.08 11:11
97 АллаКойтен Германия Историк культуры, научный сотрудник Бременского университета 22.08 11:10
96 ДарьяМешалкина Russia генный инженер, н. с. ИЭФБ им. Сеченова РАН, Санкт-Петербург 22.08 11:10
95 КонстантинМихайлов Россия религиовед, кандидат культурологии, РГГУ 22.08 11:10
94 ВасилийГончаренко Russia PhD, математик, НИУ ВШЭ Москва 22.08 11:09
93 НикитаБалагуров Россия историк, НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 22.08 11:06
92 МарияКапица Россия К.психол.наук, факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова 22.08 11:04
91 ВладимирАфанасенко Russia звукорежиссёр 22.08 11:04
90 АлександрЛавров Россия к.м.н., вед. н.с. МГНЦ им. Н.П. Бочкова 22.08 11:02
89 РоманПехов Россия разработчик программного обеспечения 22.08 11:01
88 АннаШубкина РФ биология, к.б.н., с.н.с. 22.08 11:00
87 АннаТемкина Россия Профессор ЕУСПб 22.08 11:00
86 NadejdaAtayeva Франция Le Mans 22.08 10:59
85 ТатьянаГурская Россия Доктор медицинских наук, профессор 22.08 10:59
84 ЕленаБукварева Россия Доктор биологических наук 22.08 10:59
83 АлександрГрищенко Россия кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН 22.08 10:58
82 СергейГудин Russia метролог 22.08 10:58
81 АлексейБондаренко Russia к.ф.-м.н., научный сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 22.08 10:57
80 Дарья Вершинина Россия Историк, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета 22.08 10:57
79 МихаилКолонутов Россия электрофизик, к.т.н, доцент 22.08 10:56
78 ОльгаСоколова Россия К.ю.н, доцент 22.08 10:55
77 МихаилАндреев Россия доктор биологических наук, заведующий лабораторией, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 22.08 10:54
76 СергейМошкин Россия политолог, д.полит.н., Уральское отделение РАН 22.08 10:53
75 ГерманЖигачев Россия профессор, к.п.н 22.08 10:52
74 Ольга К.Боголепова Швеция Геолог 22.08 10:51
73 СтаниславШкель Russia политолог, д. полит. н., профессор Пермского государственного университета 22.08 10:50
72 Евгения Воробьева Россия доцент РГГУ 22.08 10:50
71 ИгорьЛысенок Россия математик, д.ф.-м.н., МИАН 22.08 10:50
70 НиколайЧугай Россия астрофизик, доктор физ.мат. наук, ИНАСАН 22.08 10:50
69 НиколайБорисов Russia биоинформатик, доктор технических наук, главный научный сотрудник Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 22.08 10:50
68 ДмитрийТеплых Russia кандидат философских наук, Магнитогорск, Россия 22.08 10:50
67 МаринаБобрик Россия, Германия филолог, кандидат филологических наук 22.08 10:50
66 ИгорьЗайцев Russia философ, к. филос. наук, доцент ГУАП 22.08 10:50
65 НадеждаПлавинская Russia историк, к. и. н., ИВИ РАН 22.08 10:49
64 Валентина Апресян Russia Профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ 22.08 10:48
63 ВячеславСеничкин Россия Кандидат биологических наук, ФФМ МГУ им М.В.Ломоносова 22.08 10:48
62 ВсеволодБедерсон Россия к.полит.н., доцент кафедры политических наук Пермского университета 22.08 10:48
61 ЯнЛевченко Russia PhD, профессор факультета гуманитарных наук НИУ-ВШЭ 22.08 10:47
60 ВалерийРейдер Russia Инженер-электрик, канд. техн. наук 22.08 10:47
59 ИльяИнишев Russia профессор НИУ ВШЭ (Москва) 22.08 10:47
58 Анастасия Новкунская Russia Социолог, научный сотрудник ЕУСПб, докторант Университета Хельсинки 22.08 10:47
57 КонстантинЕрусалимский Russia историк, д-р ист. наук, проф. РГГУ 22.08 10:47
56 ВладимирПольшаков Россия биохимик, д.х.н., в.н.с. МГУ имени М.В.Ломоносова 22.08 10:47
55 ЕленаСтребкова Russia Выпускающий редактор газеты «Троицкий вариант — Наука» 22.08 10:45
54 ПавелБаев Norway Профессор, Институт Исследований Проблем Мира, Осло (ПРИО), Норвегия 22.08 10:45
53 ВикторБогачев Russia главный научный сотрудник ФИЦ КНЦ РАН, профессор, доктор экономических наук 22.08 10:44
52 ЛеонидРоманков Russia К.т.н. 22.08 10:44
51 ОльгаБойко РФ пенсионер 22.08 10:42
50 АндрейДесницкий Россия д. филол. н., профессор РАН, вед. н. с. ИВ РАН 22.08 10:42
49 МихаилМазо Russia Москва 22.08 10:42
48 ИгорьКнязев Russia Кандидат политических наук, епископ Лютеранской церкви 22.08 10:42
47 Павел Аболмасов Финляндия астрофизик, к.ф.-м.н., Университет г. Турку 22.08 10:42
46 ГеоргийЮрьев Russia независимый эксперт по биосоциальным проблемам личности, д.м.н., к.псхл.н., Москва, Россия 22.08 10:40
45 АлексейУстинов Россия математик, федеральный профессор, профессор РАН, ТОГУ, 22.08 10:40
44 СергейГерманов Mozambique,Россия врач 22.08 10:39
43 ОксанаКузнецова Россиия экономист 22.08 10:39
42 СергейСлюсарев Russia физик, PhD, ФГУП "ВНИИФТРИ" 22.08 10:38
41 ЖаннаРезникова Россия Биолог, доктор биологических наук, профессор, зав лаб и зав кафедрой 22.08 10:38
40 ОльгаМитренина Россия лингвист, к.ф.н., доцент СПбГУ 22.08 10:37
39 СергейЗенкин Russia Доктор филологических наук, член Европейской академии, РГГУ (Москва) - ВШЭ (Санкт-Петербург) 22.08 10:37
38 АлександрЖеребкер Россия Химик, к.х.н., МГУ им. М.В. Ломоносова 22.08 10:36
37 АлександрБобров Россия Доктор филологических наук 22.08 10:36
36 АнтонМорковин Russia Биолог, зоолог Зоологического музея МГУ 22.08 10:36
35 ЮрийГольцев USA биолог, senior scientist, PhD, Stanford 22.08 10:35
34 ЛевМатвеев Russia к.ф.-м.н., с.н.с. Института Прикладной Физики РАН 22.08 10:35
33 ЕленаРожкова Россия пенсионерка 22.08 10:34
32 ВикторГорбатов Россия Философ, старший преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ 22.08 10:34
31 МаксимБорисов Россия выпускающий редактор газеты «Троицкий вариант — Наука» 22.08 10:34
30 ЮрийНемировский Russia доктор физ.-мат. наук 22.08 10:33
29 ТатьянаКулаковская Россия биохимия, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук 22.08 10:33
28 Борис Хмельницкий Германия Писатель, драматруг 22.08 10:32
27 ЭдуардГирш Russia математик, д.ф.-м.н., ПОМИ РАН 22.08 10:32
26 Виктор Шульгин Россия Инженер - металлург, заместитель главного металлурга ПАО ПРОТОН-ПМ 22.08 10:31
25 МаринаБылинская Россия геолог, к.г.м.н., внс Геологического института РАН 22.08 10:31
24 Антон ГеннадьевичКарташов Россия Уфа 22.08 10:31
23 БорисСоколов Россия доктор филологических наук, кандидат исторических наук, член Международного совета Ассоцивции исследователей российского общества (АИРО-XXI), Москва 22.08 10:30
22 ЕлизаветаБонч-Осмоловская Russia Микробиолог, член-корреспондент РАН 22.08 10:30
21 ВикторЕсипов Россия Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН 22.08 10:30
20 ЭляЗазовская Россия Институт географии РАН, зав.лаб., к.г.н 22.08 10:28
19 НатальяИсаева France доктор исторических наук, философ, востоковед, историк театра 22.08 10:28
18 АнтонРоманов Russia геоморфолог, инженер ИГ РАН 22.08 10:27
17 ИльяПалагута Россия историк искусства, археолог, доктор исторических наук, СПГХПА им. А.Л. Штиглица 22.08 10:27
16 Землянский Дмитрий Россия Юрист 22.08 10:27
15 АлексейКондрашов Соединенные Штаты биолог, профессор Мичиганского университета 22.08 10:26
14 ЕвгенийБеркович Россия кандидат юридических наук, доцент по кафедре уголовного права и процесса, старший советник юстиции Ростов-на-Дону 22.08 10:25
13 ВадимЛурье Russia доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ 22.08 10:25
12 МихаилГорбаневский Россия доктор филологических наук, профессор, руководитель Гильдии лингвистов-экспертов (ГЛЭДИС), Москва 22.08 10:23
11 Наталия Дмитренко Россия филолог, к. филол.н., доцент НГЛУ 22.08 10:20
10 ПавелГришунин Russia историк, к.и.н. 22.08 10:20
9 АлександрБулыгин РФ океанолог, к.г.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ "ГОИН" 22.08 10:20
8 СветланаШеметова Russia менеджер 22.08 10:19
7 НикаКочековская Russia историк культуры, НИУ ВШЭ 22.08 10:17
6 АлексейВасильев Russia историк культуры, профессор Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 22.08 10:17
5 АлександрНозик Россия Физика элементарных частиц, к. ф.-м. н., МФТИ, старший научный сотрудник 22.08 10:17
4 ИринаПокровская Россия Инженер, бухгалтер 22.08 10:16
3 МихаилСкоблов Росия Генетик, к.б.н., заведующий лабораторией 22.08 10:15
2 СтаниславБеседин Германия физик, Институт Химии общества Макса Планка, Майнц 22.08 10:14
1 ИринаГлушкова Россия д.и.н., Институт востоковедения РАН 22.08 10:12

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