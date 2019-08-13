Верните Азату возможность заниматься научной работой!

«Азат Мифтахов должен иметь возможность работать над диссертацией» — с таким заявлением 7 августа 2019 года выступил центральный совет Профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность». Коллеги отметили, что арестованный аспирант МГУ не может полноценно вести диссертационное исследование: без компьютера, научной литературы, которую не пропускают в СИЗО, и без общения с коллегами-математиками.

«Декларируемая задача любой пенитенциарной системы — исправление и воспитание, а не только наказание. Важной составляющей, конечно, является и дальнейшая социализация правонарушителя после освобождения. Однако научные сотрудники, студенты и аспиранты, находящиеся в заключении, оказываются отрезанными не только от научного сообщества, но и от источников научной литературы. Данные ограничения приводят к профессиональному застою и деградации. <…> Мы считаем, что до окончания следствия необходимо освободить Мифтахова из-под стражи под подписку о невыезде. Он никак не сможет повлиять на ход следствия и на показания анонимных свидетелей».

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