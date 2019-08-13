Перечитывая Чудакова

У меня наконец появился собственный экземпляр книги А. П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», вышедшей в 2012 году в издательстве «Время». Нечастый случай, когда не раз уже читанную книгу прозы я хочу иметь дома ради возможности ее перечитывать. В этом томе оказались еще и фрагменты из дневников, записных книжек и писем Александра Павловича.

Оказалось, что я могу вызвать у себя чувство, что роман Чудакова читала не так уж давно, однако, перечитывая, вижу, что помню скорее сюжет, суть конфликта, но совсем не помню фактуру… То есть как будто узнаю ­декорации и даже актеров, но это и всё. Следуя этому смутному чувству, я и хотела иметь под рукой собственно текст…

И не напрасно:

Чудаков ушел в «лучший мир» в 2005-м, а работы его полностью созвучны нашим сегодняшним тревогам и сомнениям. Их значительность как бы «высветлена» временем: А. П. всегда обращался к читателю с чем-то главным, и это главное сегодня воспринимается как подлинное и потому — неустаревающее.

Ревекка Фрумкина

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