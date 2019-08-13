Болезнь во здравие, или Как юрист закон попрал

Сентябрь 2010 года. В здании тогда еще существовавшего Высшего арбитражного суда Российской Федерации проходит вручение студенческих билетов первокурсникам магистратуры Российской школы частного права при Президенте Российской Федерации, одного из лучших отечественных учебных заведений в области права. Среди счастливых студентов была и я. В этот день в атмосфере бесконечной радости и огромного количества надежд больше всего мне запомнилось выступление Евгения Алексеевича Суханова, доктора юридических наук, профессора и одного из выдающихся отечественных ученых-правоведов.

Евгений Алексеевич говорил серьезно и вдумчиво. Он читал выдержки из автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, представленной к защите в одном из диссертационных советов. Работа являла собой бессмысленный набор слов, составляющих текст, лишенный какого-либо содержания. Таким образом профессор объяснил нам, студентам, почему плохие диссертационные исследования вредны не только для науки, но и для общества в целом. Впоследствии мои преподаватели в Российской школе частного права ежедневно своим трудом демонстрировали важность добросовестной, честной и умной исследовательской работы в области юриспруденции. Выступление Евгения Алексеевича Суханова в сентябре 2010 года и пример своих преподавателей из Российской школы частного права я запомнила на всю профессиональную жизнь.

Февраль 2018 года. Через восемь лет я уже и сама защитила кандидатскую диссертацию, окончила вторую магистратуру в Университете Турина в Италии и преподавала в университете. Именно тогда меня попросили выступить оппонентом по диссертации Марии Александровны Приходько «Международное патентование фармацевтических продуктов» на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Защита работы была назначена на 24 апреля 2018 года в диссертационном ­совете Д 212.123.04 при Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

Были соблюдены все необходимые формальности, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Диссертационный совет утвердил меня в качестве оппонента, и 9 апреля 2018 года я представила официальное заключение.

Мое 32-страничное заключение было весьма подробным и содержало большое количество вопросов к диссертанту, что, на мой взгляд, правильно, так как способствует научной дискуссии. Одним из основных и самых серьезных, на мой взгляд, замечаний было некорректное заимствование (без ссылок на источник) диссертантом частей из моей научной работы, опубликованной в 2016 году. Я привела таблицу с примерами некорректного, по моему мнению, заимствования и попросила диссертанта ответить на это замечание в ходе публичной защиты. Разумеется, и научный руководитель, и диссертант были уведомлены о некорректном заимствовании. Приходько сообщила, что она так сильно вдохновилась моей работой, что, видимо, забыла добавить ссылки. Научный руководитель сообщила мне, что такая ситуация является недопустимой.

28 апреля 2018 года диссертант уведомила меня о том, что сняла научную работу с защиты по состоянию здоровья. А год спустя, в июне 2019 года, я совершенно случайно узнала, что защита диссертации состоялась 19 марта 2019 года. При этом меня заменили другим оппонентом, у которого, как я выяснила, отсутствуют публикации по теме диссертационного исследования. Текст диссертации был изменен Приходько в соответствии с моими замечаниями: в частности, в местах некорректного заимствования были вставлены сноски. Я обратилась к научному руководителю диссертанта Оксане Викторовне Лутковой, которая также является преподавателем в МГЮА, с вопросом о том, как такая ситуация могла произойти, но ответа на свое письмо не получила.

Юридический анализ сложившейся ситуации

У меня как у юриста возник вопрос, является ли данная ситуация законной. Учитывая, что основным документом, регламентирующим присуждение ученых степеней в Российской Федерации, является упомянутое выше Постановление Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» (далее — Постановление), необходимо обратиться к его положениям.

В соответствии с пунктом 38 Постановления соискатель ученой степени вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в диссертационном совете до принятия диссертационным советом решения по вопросу о присуждении ученой степени. Таким образом, теоретически можно представить ситуацию, при которой диссертант снимает научную работу с защиты по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам. Вместе с тем в пункте 38 есть одно важное уточнение: диссертация не может быть отозвана диссертантом по собственной инициативе, если в диссертации отсутствуют ссылки на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов (пункт 14 Постановления). На мой взгляд, именно такая ситуация имела место в данном случае. Раз так, в соответствии с положениями пункта 38 диссертационный совет МГЮА был обязан снять диссертацию с защиты без права повторной защиты и с размещением информации на официальном сайте МГЮА в сети Интернет сроком на 10 лет.

В действительности диссертационным советом не был исследован факт некорректного заимствования; кроме того, с сайта диссертационного совета была удалена информация о том, что научная работа снималась с защиты, что в диссертационный совет поступало официальное заявление оппонента с указанием на некорректное заимствование, а также о том факте, что в текст диссертации вносились изменения и работа выносилась на защиту во второй раз.

Более того, Постановление не ­предусматривает возможность замены оппонента в подобных случаях, а также внесения изменений в текст диссертации. В соответствии с Постановлением оппонент может быть заменен до момента защиты, только если его отзыв не соответствует предъявляемым требованиям (пункт 23 Постановления) или если оппонент, давший отрицательный отзыв, повторно не явился на защиту (пункт 30 Постановления). Изменения в диссертацию могут вноситься только в том случае, если диссертационный совет вынес отрицательное решение по результатам защиты диссертации и научная работа представляется к повторной защите не ранее чем через год (пункт 34 Постановления).

Логика Постановления понятна и объяснима: снятие диссертации с защиты по инициативе диссертанта не может служить механизмом избавления от «неугодных» отзывов оппонентов. Если признать законность этого метода, то любой диссертационный совет вместе с диссертантом, получившим отзыв с замечаниями, получает возможность снять диссертацию с защиты, внести в нее изменения, удалить информацию о ранее назначенной защите, найти нового оппонента и благополучно защититься. Очевидно, что подобная порочная и незаконная практика по своей сути подрывает ценность и значимость научных работ, выносимых на защиту.

Позиция Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Я обратилась в Минобрнауки с запросом о соответствии данной ситуации требованиям Постановления. 2 июля 2019 года я получила официальное уведомление о принятии моего заявления к рассмотрению. Оно должно быть рассмотрено экспертным советом ВАК по праву, председателем которого является Елена Юрьевна Грачёва — первый проректор МГЮА, где и проходила защита диссертации, указанной в статье. Я искренне надеюсь, что этот факт не повлияет на объективность рассмотрения моего обращения и что у министерства и уважаемых членов экспертного совета по праву ВАК хватит мужества и честности дать справедливую правовую оценку сложившейся ситуации.

Анна Пиличева,

канд. юр. наук, LL.M. in Intellectual Property (University of Turin),

магистр юриспруденции (Российская школа частного права)

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