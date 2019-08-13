Чужие здесь не ходят

Уважаемая редакция!

Люди лежат на пляжах или любуются созревающим урожаем на дачах, в душах мир и спокойствие; суета и хлопоты, от которых мы не можем отделаться целый год, в августе куда-то исчезают. Вот и в моей душе уже какой день подряд царят мир и покой, в особенности — приятными августовскими вечерами. Тем не менее с утра я, преодолевая себя, думаю о насущных вопросах нашей научной жизни.

Вот, скажем, иностранные ученые в России — это благо для нас или зло? Вопрос не праздный, тут существуют диаметрально противоположные точки зрения. Для некоторых, в первую очередь либерально настроенных ученых и чиновников-сислибов, приглашение иностранных ученых в Россию — чуть ли не единственный способ вытянуть нашу науку из застойного состояния. Они считают, что, только приглашая видных зарубежных ученых, мы можем создать новые точки роста, множество новых, работающих на современном уровне лабораторий, наладить в стране исследования по многим направлениям науки, в которых у нас нет своих специалистов и школ.

Сторонники этой точки зрения десять лет назад пролоббировали программу мегагрантов, для того чтобы привлечь в нашу страну исследователей высшего мирового уровня. В год такой грант предполагал тогда финансирование совершенно безумного для российской науки уровня — до 50 млн руб. Естественно, падкие на шальные деньги иностранцы, бывшие соотечественники, да и просто работающие в России ученые активно на это откликнулись: конкуренция за мегагранты была дикой.

Прошло десять лет. Что мы можем сказать? Сделала ли наша страна какой-то космический рывок за счет мегагрантников? Не знаю, как вы, но я ничего такого не вижу. Да, создано некоторое количество неплохих лабораторий. Да, периодически получатели мегагрантов встречаются с нашим любимым президентом и клянчат у него деньги на продолжение программы и поддержку созданных лабораторий. Но рывка нет.

Однако упование на заморских гостей никуда не делось. В программе «5−100» и в программах развития ведущих университетов прописано повышение числа заграничных деятелей в наших вузах. И только что министерство опубликовало проект документа, в котором предлагается объявления о конкурсах на научные должности публиковать не только на русском, но и на английском языке. Это, мол, позволит «привлечь в Российскую Федерацию ведущих ученых с мировым именем, в том числе со­отечественников, проживающих за рубежом». Как будто наши соотечественники за рубежом разучились читать по-русски, а ведущие зарубежные ученые, задрав штаны, побегут занимать российские позиции инженеров-исследователей и младших научных сотрудников, как только увидят информацию о них на английском.

К сожалению, еще со времен Петра I у нас в стране широко распространено низкопоклонство перед Западом. Брея бороды боярам и привозя в Россию голландцев, Пётр хотел сделать страну сильнее и современнее, конечно, но попутно вызвал к жизни целый класс людей, которые молятся на заграничное, а ко всему отечественному относятся с пренебрежением, считая наши обычаи и традиции атавизмом и дикостью.

И такие взгляды мы, патриотически настроенные ученые, которые в самое трудное время работали в России, которые не дали нашей науке исчезнуть, — считаем вредными. По счастью, у нас есть серьезные союзники: люди с усталыми, но добрыми глазами, которые призваны защищать безопасность нашей страны. Люди, которые по долгу службы понимают, что разговоры про общечеловеческую науку без границ являются прикрытием для выманивания за рубеж наших специалистов и выведывания наших секретов. Никто лучше них не знает, что каждый иностранец, проникающий в наши научные и образовательные организации, — это потенциальный шпион или разносчик чуждой идеологии.

И эти люди не сидят спокойно, они потихоньку, без спешки, но последовательно восстанавливают порушенную во времена разгула демократии систему контроля за контактами с иностранцами. Недавно я узнал о выходе приказа нашего профильного министерства, регламентирующего правила приема иностранцев в подведомственных организациях. Специально оборудованные помещения и проинструктированные сотрудники, заверенный круглой печатью отчет в министерство о проведенных переговорах, меры по исключению доступа иностранных граждан к документам и информации, не имеющим отношения к цели встречи… Я считаю, что это очень правильно! Нечего чужакам бесконтрольно шастать по нашим институтам и университетам. Нечего преклоняться перед заграничными авторитетами. Мы и сами с усами!

Ваш Иван Экономов

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