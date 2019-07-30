Закон и понятия

Уважаемая редакция!

Стремительно приближается самый, пожалуй, спокойный месяц года — август. Казалось бы, отдыхай себе, сиди на даче, кушай с соседями шашлыки, пей водку и обсуждай виды на урожай. Я лично так и делаю, тем более, что жизнь наша становится всё лучше и комфортнее. Вот и сосед мой прикупил один из примыкающих участков и на новой территории поставил бассейн. Конечно, небольшой, особо не поплаваешь, зато так хорошо сидеть в нем в жару и охлаждать бутылку с чем-нибудь горячительным. И я в прошедшие выходные ел шашлыки, сидел в бассейне, неторопливо, с чувством, с толком, с расстановкой обсуждал с соседями мировые проблемы и думал: как же хорошо все-таки мы живем, какие мы счастливые!

А также удивлялся, что у нас не перевелись еще больные на всю голову люди, которые предпочитают простым и понятным человеческим радостям беготню в жару по душным городским улицам, да еще и с риском получить дубинкой по башке. И всё из-за того, что каким-то ставленникам Запада отказали в допуске к выборам в Мосгордуму. Причем действуют эти люди, пренебрегая законом, так сказать, по понятиям.

Но радости, которые доступны нам, рядовым гражданам, недоступны и непонятны государевым людям, чиновникам, которые привыкли постоянно, невзирая ни на жару, ни на идущую ей на смену стужу, заботиться о народе и работать на наше благо. Вот и недавно, то есть в самое отпускное время, чиновники разослали по организациям информацию об организованном любимым министерством общественном обсуждении проекта закона о науке.

Коллеги спрашивают меня: «Иван, а что за суета в последние годы вокруг закона о науке, чем плох нынешний и чем хорош новый? Да и вообще, зачем этот закон нужен: в советские времена закона о науке вообще не было, а наука была, да и заметно более сильная по мировым меркам, чем сейчас». Сказать по правде, я еще не ознакомился с очередным законопроектом, поскольку предаюсь в настоящее время отдыху, так что сказать, че́м то, что предлагается, лучше того, что есть, я не могу.

Поэтому постараюсь ответить на второй вопрос. Можно ли жить и работать без закона о науке? В принципе, конечно, можно. Однако в советские времена, при всех их хороших сторонах, всё решали партия и правительство, то руководствуясь революционным правосознанием, то исходя из здравого смысла, что не способствовало примату права. В настоящее время же в России построено правовое государство. То есть всё у нас делается по закону, а не по понятиям. Каждая важная сфера человеческой деятельности должна регулироваться базовым законом, который должен быть дополнен множеством правовых актов более низкого уровня.

Мы не всегда это замечаем, не всегда отдаем себе в этом отчет, но наша жизнь пронизана законами, приказами, инструкциями, которые, по идее, должны регламентировать каждый наш шаг, каждый наш чих и вздох. Законы о науке и закупках, эффективные контракты и профессиональные стандарты входят в нашу жизнь, делая ее всё правильнее и лучше.

Конечно, нам, выросшим в СССР, все это кажется немного чудны́м. Многие склонны считать, что все эти законы о закупках, эффективные контракты и профессиональные стандарты придумывают чиновники и вьющиеся вокруг них эксперты, чтобы оправдать свое существование. Они говорят, что в наше время Леонардо да Винчи пришлось бы сначала отучиться в техническом вузе и только потом заниматься изобретательством и инженерией, а прежде чем организовывать пиры, ему нужно было бы окончить факультет менеджмента и кулинарный техникум. И подытоживают — идиотизм!

Нет, коллеги, это вовсе не идиотизм, это продолжающийся переход от варварства и дикости к цивилизации. Когда-то наши предки, сидя по пещерам и охотясь на мамонтов, как животные, обходились без всяких законов, но затем, по мере развития общества, появлялись законы Хаммурапи, затем — громада римского права и т. д. Повиновение закону — вот что отличает цивилизацию от дикости, и те странные люди, которые ходят на несогласованные акции, тянут нас не вперед, а назад — в бездну бесправия и торжества «понятий».

Из сказанного выше ясно, что в нынешних условиях закон о науке должен быть — хороший ли, плохой или никакой, но должен быть. Желательно даже, чтобы закон был не очень хороший: слишком хорошие правовые акты порождают иллюзию решения проблем, что ведет к самоуспокоению. Несовершенство же понуждает мысль продолжать работать и является, так сказать, двигателем прогресса.

Ваш Иван Экономов

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