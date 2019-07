8−14 июля 2019 года в детском поселке Орион в Калужской области прошла V летняя космическая школа (ЛКШ). Она была организована сообществом «Твой сектор космоса» и Северо-Западной организацией Федерации космонавтики России при поддержке космического центра Сколтеха. Участники ЛКШ съехались из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Симферополя, Ижевска, Новосибирска, Иркутска и других городов России. Важнейшей целью школы было показать границы человека в космосе: физические, технические, физиологические, медицинские, этические, гендерные, психические.

На открытии ЛКШ видеозаписью поприветствовали шестеро членов экипажа наземного модельного эксперимента SIRIUS-19 [1]: командир Евгений Тарелкин, бортинженер ­Дарья Жидова, врач Стефания Федяй, исследователи Рейнхолд Повилаитис, Аллен Миркадыров и Анастасия Степанова. Участники увидели подробную видеоэкскурсию по экспериментальному комплексу.

Интересно, что год назад Стефания Федяй выступала на ЛКШ с рассказом о биоэтических вопросах экспериментов с у частием людей [2].

Лекционную программу начала Ксения Лисицына (компания Precious Payload). Она рассказала о международной молодежной организации «Консультативный совет космического поколения» и поделилась своим опытом работы в космическом стартапе.

Представитель комитета инновационных проектов молодежи РКК «Энергия» и одновременно специалист Центра управления полетами Артём Воронков перечислил разновидности экспериментов, проводимых на Международной космической станции, а также рассказал о проекте «КосмоЛаб».

Научный журналист Алексей Паевский поведал о том, что происходит с мозгом космонавта в невесомости, какие проблемы стоят перед неврологами.

Полина Кузнецова, мл. науч. сотр. Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, рассказала о проблемах современной космической психологии, а также о целях изоляционных экспериментов, затронув SIRIUS-19.

Мила Савельева («Главкосмос Пусковые Услуги») ответила на актуальный вопрос: как можно отправить свой университетский спутник на орбиту?

Анастасия Ильина, один из организаторов I и II ЛКШ, представила участникам космические образовательные программы Сколковского института науки и технологий.

Наталия Лысова, науч. сотр. лаборатории профилактики гипогравитационных нарушений ИМБП РАН, рассказала о физических тренировках космонавтов на борту Международной космической станции. А Юрий Смирнов, главный специалист комплекса главного конструктора ИМБП РАН, объяснил специфику проведения космических экспериментов, рассказал о том, как придумать, организовать и провести свое собственное исследование в космосе, а также поделился интересными научными результатами в области медицины и биологии, полученными в последнее время.

Астрофизик Сергей Назаров обрисовал известные границы космоса: от Солнечной системы до самых далеких и загадочных объектов Вселенной.

Дмитрий Руппель, руководитель отдела радиоэлектронной аппаратуры АО «Нева Электроника» (Новгород), участник российской команды «Селеноход» (конкурс Google Lunar X PRIZE), рассказал о работе над космическими экспериментами «Лира-Б» и «Качка» (высокоточный звездный датчик) для Международной космической станции.

Руководитель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов поделился интересными подробностями о стратосферных запусках.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров выступил с лекцией «Разоблачение теории лунного заговора».

Космонавт-испытатель Дмитрий Петелин рассказал о своем пути в профессию и об идущем сейчас конкурсе кандидатов в космонавты. С 3 июня 2019 года по 1 июня 2020 года проходит заочный этап сбора документов от претендентов [3]. По плану в 2020 году будут отобраны четыре человека. Дмитрий познакомил участников ЛКШ с требованиями к образованию и профессиональной пригодности, к физической подготовленности и психологическим качествам и, что очень важно, к состоянию здоровья [4].

Все лекции были записаны и будут свободно размещены на страницах сообщества «Твой сектор космоса».

Под руководством Сергея ­Лемещенко и Павла Иванова на летней космической школе была проведена симуляция полетов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях «Союз» с помощью программно-аппаратного комплекса на платформе Kerbal Space Program. Участники после курса подготовки и тестов разделились на экипажи (основной и дублирующий) и сотрудников Центра управления полетами.

Культурной составляющей школы были фильмы о полетах людей на Луну, а также музыкальная часть: концерт Вячеслава Фирсанова и Алексея Панасовского («Песни космических п[енс]ионеров») и выступление терменвоксистки Александры Романовой [5]. Терменвокс — это первый в мире электромузыкальный инструмент. Его создал Лев Термен около ста лет назад в Петербурге. Удивительно, но факт: одной из кассет, которые слушали астронавты на «Аполлоне-11» во время полета на Луну, был альбом «Music Out of the Moon» c музыкой терменвоксиста Сэмюэла Хоффмана. Эту малоизвестную историю поведала Александра во время концерта.

Также участники ЛКШ посетили калужский Музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и Дом-музей К. Э. Циолковского.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики,

член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

Фотографии Николая Велицкого

