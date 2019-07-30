Мосгордума-перезагрузка: eligo ergo sum*

27 июля в Москве прошла акция протеста по итогам сбора подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы. 1373 задержанных были распределены по 70 отделениям полиции, как минимум 256 человек оставили там ночевать. Многим грубо угрожали. Адвокатов по несколько часов не допускали к подзащитным (по данным «ОВД-инфо»).

К моменту написания этой статьи в кампании по выборам депутатов Московской городской Думы завершился этап регистрации кандидатов. Основная часть кандидатов «демократического» толка не прошла этап проверки подписей и была снята с гонки, что вызвало сильное общественное возмущение. Многие кандидаты подали апелляции в вышестоящие избирательные комиссии и суды. В этой статье мы рассматриваем, что получилось к окончанию процесса регистрации в окружных избиркомах.

Выборы депутатов Московской городской Думы должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Это седьмой созыв МГД (впервые выборы в Мосгордуму состоялись в 1993 году) и второй, который выбирается по нынешним правилам — по 45 одномандатным округам.

Особенность нынешней избирательной кампании — массовый сбор голосов потенциальными кандидатами. Для регистрации кандидату в депутаты необходимо собрать подписи 3% избирателей округа, в Москве это примерно 4500−5500 человек. Такое количество довольно велико: в параметрах прошлых выборов (2014 год) оно составляло бы примерно треть от количества голосов, достаточного, чтобы выиграть выборы и стать депутатом. При этом подписаться за выдвижение кандидата — гораздо более обременительное для избирателя действие, чем прийти на выборы и проголосовать: в отличие от анонимного бюллетеня на избирательном участке, в подписной лист вносится подробная персональная информация об избирателе, включая адрес, год рождения и паспортные данные. Одного этого достаточно, чтобы отпугнуть значительную часть потенциальных сторонников и сделать сбор подписей в поддержку кандидата тяжелым и затратным во всех смыслах занятием. Ситуация усугубляется еще и тем, что на сбор подписей был отведен всего месяц — от объявления выборов 5 июня до последнего срока сдачи подписей в Мосгоризбирком 6 июля. За это время кандидатам нужно было открыть специальный избирательный счет в «Сбербанке», собрать на него средства, напечатать на эти средства бланки подписных листов, собрать подписи, проверить их достоверность и заверить подписные листы (а их может быть до полутора тысяч у одного кандидата) у нотариуса — и всё это в середине лета, когда значительная часть населения города на дачах или в отпусках, и в Москве, где подъезды домов, как правило, заперты на кодовый замок и люди вообще не очень склонны открывать двери посторонним.

Собственно, требование сбора подписей 3% избирателей и задумывалось как непроходимый барьер. Оно было введено весной 2014 года накануне предыдущих выборов в Мосгордуму и окончательно закрыло краткую «электоральную оттепель», последовавшую за послевыборными протестами 2011−2012 годов. Освобождены от него в Москве только кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР и «­Справедливой Россией»: по ­закону право выдвигать кандидатов без сбора подписей имеют партии, преодолевшие определенный порог голосов на федеральных выборах или выборах данного региона. В случае Москвы список ­счастливчиков ограничивается четверкой парламентских партий.

В 2014 году барьер сработал: почти все нежелательные для московских властей кандидаты не смогли собрать нужное количество подписей, а Марию Гайдар и Ольгу Романову, собравших подписи, сняли с выборов по результатам проверки. В свою очередь, поддержанные властями кандидаты разыграли комфортный договорной матч: «от мэрии» выдвинулись 29 кандидатов от «Единой России» и 10 самовыдвиженцев, без проблем прошедших сбор и проверку подписей, и еще шесть округов мэрия отвела на согласованных кандидатов от оппозиции — двух от КПРФ (в том числе внука главы партии Леонида Зюганова) и по одному от ЛДПР, СР, «Родины» и «Яблока». Выборы в итоге прошли при крайне низкой явке (менее 21%) и практически по намеченному плану: лишь в одном округе представитель ЕР проиграл коммунисту Клычкову, да в двух округах «для оппозиции» коммунисты выиграли у кандидатов СР и «Яблока». Единственным относительно некомфортным для мэрии депутатом шестого созыва МГД оказалась депутат от КПРФ Елена Шувалова. В целом шестой состав (набранный по большей части из «врачей и учителей») благополучно поддержал все инициативы мэрии — от закрытия больниц и слияния школ до реновации.

К 2019 году, однако, ситуация изменилась. Губернаторские выборы прошлой осени показали, что выдвигаться от «Единой России» опасно и ­чревато поражением. В результате поддержанные мэрией кандидаты, среди которых 16 действующих депутатов МГД и большое количество «новых лиц» — глав московских бюджетных учреждений, артистов, космонавтов, журналистов, бизнесменов и руководителей вузов, — на этот раз выступили в роли самовыдвиженцев и, соответственно, тоже были обязаны собирать ­подписи. В свою очередь, независимые кандидаты гораздо тщательнее подготовились к сбору подписей и провели его значительно эффективнее. Кроме того, выдвинули своих кандидатов три парламентские партии (КПРФ, ЛДПР и СР), освобожденные от сбора подписей, и несколько непарламентских, кандидатам от которых тоже пришлось собирать подписи.

Из 424 кандидатов, изначально заявивших о намерении баллотироваться, подали документы на регистрацию 290, в том числе 130 кандидатов от КПРФ, ЛДПР и СР, 59 от непарламентских партий и 101 самовыдвиженец. Таким образом, собирать подписи пришлось 160 кандидатам. Этот этап они прошли с очень разными результатами (см. таблицу).

Категория Подали документы на регистрацию Зарегистрированы Средний бюджет,

тыс. руб. Средние расходы на сбор подписей,

тыс. руб. «Самомедвеженцы»1 42 41 10 722 613 «Коммунисты России» 34 32 2352 71 «Яблоко» 8 2 1416 785 Независимые2 16 4 1096 440 Другие партии3 6 6 530 23 Другие самовыдвиженцы 44 18 175 23 ¹ «Самомедвеженцы» — поддержанные мэрией кандидаты, собиравшие подписи для регистрации. Сюда включены два кандидата по «договорным» округам, оставленным для непарламентской «системной оппозиции»: близкий к «Справедливой России» самовыдвиженец Илья Свиридов и выдвинутый «Родиной» Максим Шингаркин. ² Независимые кандидаты — 15 кандидатов, собиравших подписи в том числе через Центр сбора подписей, организованный штабом Алексея Навального, а также Дарья Беседина, собиравшая подписи при поддержке штаба Максима Каца, и глава Гагаринского муниципального района Елена Русакова. Собиравшие подписи через центр Навального кандидаты «Яблока» учтены в категории «Яблоко». Большая часть кандидатов этой группы вела активные кампании, хорошо заметные и на улицах города, и в Интернете. ³ «Партия Роста», «Гражданская сила», «Зеленые», «Родина». Не учтены партии, не зарегистрировавшие ни одного кандидата («Партия Возрождения России», «Народный альянс», «Национальный курс», «Партия Родителей Будущего», «Возрождение аграрной России»).

За несколько дней до окончания срока сбора подписей кандидаты сдали первые финансовые отчеты с информацией о количестве средств, поступивших на избирательный счет, и расходах по различным статьям кампании. В двух последних колонках ­таблицы указаны средние размеры избирательного бюджета (суммы ­поступлений на счет) и ­затрат на сбор подписей кандидатов в соответствующих категориях. Оба эти показателя не окончательные (окончательные суммы затрат будут опубликованы в итоговых отчетах после завершения выборов), но дают общее представление о финансовом положении кандидатов.

Успешнее всего регистрацию по подписям прошли «самомедвеженцы»: 41 из 42 (неудовлетворительными были признаны только подписи актера Андрея Соколова). У них же из всех кандидатов наибольший объем бюджета, но не по ­затратам на сбор подписей — здесь они отстали от кандидатов «Яблока». Надо отметить, что бюджеты и расходы кандидатов в этой категории сильно разнятся. Самый большой бюджет (35 млн руб., разрешенный законом максимум) — у бизнесмена, главы сети аптек «Столички» Евгения Нифантьева, самые большие траты на подписи (2,9 млн руб.) — у проректора Высшей школы экономики Валерии Касамары. Самый маленький бюджет (100 тыс. руб.) — у главы московских единороссов Андрея Метельского, а самые маленькие траты на подписи (9700 руб.) — у ветерана Мосгордумы, депутата всех созывов Людмилы Стебенковой.

На втором месте по числу зарегистрированных кандидатов — партия «Коммунисты России» (КПКР) — 32 из 34 сдавших подписи. При этом столь успешный сбор подписей обошелся кандидатам этой партии чрезвычайно дешево — примерно по 14 руб. за подпись. Абсолютный рекорд здесь у кандидата Алексея Балабуткина, потратившего на сбор примерно пяти тысяч подписей всего 1000 руб. Такой успех особенно удивителен, если учесть малозаметность этой партии в Москве. Например, на выборах в МГД в 2014 году КПКР кандидатов в Москве не выставляла вообще, а на думских выборах 2016 года получила во всем городе всего 49 тыс. голосов — втрое меньше, чем, предположительно, собрала подписей в поддержку своих кандидатов сейчас. По-видимому, объяснение в том, что кандидаты КПКР выступают спойлерами коммунистов, оттягивая голоса КПРФ и тем самым способствуя победе поддержанных мэрией «самомедвеженцев».

Партии «Яблоко» высокие затраты на сбор подписей не ­помогли — зарегистрировали по подписям всего двух кандидатов из восьми. Такое же соотношение и у независимых кандидатов. В то же время кандидаты «малых» партий («Гражданская сила», «Партия Роста», «Родина» и «Зеленые»), которые, как и «Коммунисты России», никогда не пользовались в Москве особым успехом, прошли этап проверки подписей «на ура», со стопроцентным результатом, несмотря на невероятно низкие бюджеты. Неплохого результата достигли и самовыдвиженцы, не входящие в число политически заметных «независимых», — из них проверку подписей, также полученных с очень небольшими затратами, прошли примерно 45%.

В итоге окружные избирательные комиссии Москвы зарегистрировали по подписям 103 кандидата, из них лишь двух «яблочников» и четырех «независимых». Заслуживают ли эти решения избирательных комиссий доверия? Действительно ли в летней Москве прошли 103 успешные кампании, в ходе которых менее чем за месяц было собрано примерно 500 тыс. подписей (то есть в поддержку кандидатов подписался примерно каждый 15-й избиратель Москвы, с учетом возможных перекрытий — примерно каждый ­20-й)? На мой взгляд, скорее нет.

Сергей Шпилькин

Фото Наталии Деминой

* Выбираю, следовательно, существую.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи