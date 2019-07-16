Успех юных генералов

Сёги — одна из старейших настольных интеллектуальных игр. Происходит от древней игры чатуранга, родиной которой можно считать иранский Абадан, в древности входивший в состав Индии. Оттуда любители завезли ее через Персию в Европу, где она эволюционировала в то, что ныне известно под названием «шахматы». Но движение игры происходило и на восток, в Китай, где она трансформировалась в «сянцы». В эпоху Нара (710−794) японские миссии, посылаемые ко двору империи Тан, привезли с собой на родину и захватывающую игру, несколько изменив на свой лад ее название. Цель игры — взятие короля противника. Современный вид сёги приобрели в XVI веке, ее окончательную реформу произвел император Го-Нара. В сёги у каждого игрока по 20 фигур 8 наименований, отличающихся друг от друга силой и правилами ходов. Главная особенность игры заключается в том, что взятые фигуры противника можно в любой момент вернуть на доску как свои собственные, что значительно расширяет тактику и стратегию игры. Сёги в «Википедии»

29−30 июня 2019 года в старинном польском городе Вроцлаве прошел третий Молодежный чемпионат Европы по японским шахматам сёги (яп. 将棋, «игра генералов»). Эта логическая игра шахматного типа до середины 1980-х годов была почти неизвестна за пределами Японских островов, но мало-помалу сёги стали пользоваться популярностью в Европе и на других континентах. Закрытая от внешних влияний Япония потихоньку начинает делиться своими сокровищами, и за суши-роллами, удивительным чаем маття, мангой и аниме пришел черед наконец явить остальному миру японские шахматы. Попала эта новинка и в Россию, где чемпионаты регулярно проводятся начиная с 2003 года. Интересно, что первоначально в нашей стране интерес к игре проявили не профессиональные шахматисты, а студенты, интересующиеся культурой Японии, любители логических игр. И лишь после того, как стало известно, что ныне действующий шахматный король Магнус Карлсен не прочь сразиться в японскую разновидность этой игры, другие шахматисты также стали потихоньку в нее играть.

Основная сложность на начальном этапе освоения игры представляют сами фигурки — пятиугольники с нанесенными на них иероглифами-названиями, к тому же все они одного цвета, то есть с первого взгляда не совсем понятно, где свои, а где чужие. Также очевидно, что игра сложнее обычных европейских шахмат за счет большего числа вариантов, и, соответственно, она более интересная и динамичная, в ней почти не бывает ничейных исходов. Легче и быстрее психологический барьер перед непонятными иероглифами преодолевают дети, довольно скоро они начинают показывать сильную игру, заставляя капитулировать более инертных взрослых игроков.

Мы побеседовали с президентом Федерации японских шахмат сёги России (vk.com/shogifdr), преподавателем шахмат Александром Калёновым.

— Александр, расскажите, пожалуйста, о Молодежном чемпионате Европы по сёги, который состоялся недавно во Вроцлаве. Как выступили ваши ученики?

— Этот чемпионат проходил во Вроцлаве в третий раз (соревнования начались еще в 2017 году). Чемпионом Европы до 15 лет стал Денис Титов из Москвы. Денис участвовал и в самом первом турнире, он был чемпионом Европы среди мальчиков до 12 лет. В этом году он играл уже в возрастной группе до 15 лет и снова, выиграв все партии, завоевал первое место. Иван Мишин играл в этом турнире первый раз, набрал 6 очков из 8 и завоевал бронзу среди мальчиков до 12 лет.

— Какие у нашей федерации перспективы с полноправным членством в ФЕСА (Федерации европейских ассоциаций сёги)?

— У меня была продолжительная переписка с президентом ФЕСА Франком Ровекампом, в результате осталась только формальная часть во время чемпионата мира и Европы, который состоится в августе этого года в Братиславе, и Россия станет полноправным членом этой международной организации. Кроме того, мы еще обсуждали с ним вопрос о том, что Москва подаст заявку на проведение четвертого юношеского чемпионата Европы по сёги 2020 года.

— Будут ли продолжаться встречи в формате шахматного биатлона (сёги + шахматы) с участием российских и японских студентов?

— В этом году соревнование принимал город Владивосток, и теперь всё будет зависеть от японской стороны, так как формат этого мероприятия подразумевает чередование стран (Россия — Япония), которые принимают этот турнир. С 2014 года шахматный биатлон проводится на регулярной основе благодаря совместным усилиям нашей федерации и Общества международного распространения сёги (ISPS, Япония).

— Как вы считаете, возможно ли, что в России в скором времени будет государственная поддержка сёги, или этот вид спорта останется уделом немногих «избранных»?

— Российское законодательство требует для признания игры видом спорта в масштабах страны наличие организованных сообществ игроков как минимум в половине субъектов Федерации, поэтому я полагаю что нам до этого еще очень далеко. Другие японские игры (го и рэндзю) начали развиваться в нашей стране существенно раньше, чем японские шахматы (еще в СССР). Тогда была совершенно иная правовая база в этом вопросе. Поэтому, например, го имеет свою отдельную спортивную федерацию, зарегистрированную Минюстом, менее распространенное рэндзю входит как отдельный спортивный вид в федерацию шашек.

— Как занятия сёги сказывается на успехах ребят в школе? Дает ли им это какое-то преимущество в освоении точных наук?

— Я лично считаю, что применительно ко всем таким играм (шахматы, сёги и др.) такой зависимости нет. Дети, у кого от природы развито комбинаторное мышление, заинтересовываются такими играми, они начинают выигрывать; соответственно, это стимулирует их больше заниматься и в итоге играть лучше большинства своих сверстников. Соответственно, таким детям и учеба в школе дается намного легче, и они лучше успевают. В мире проводились исследования (в частности, совсем недавно в Великобритании было такое исследование, и очень масштабное), и никакой корреляции между обучением детей шахматам и успеваемостью по школьным предметам выявлено не было. У нас в стране сейчас шахматы вводят в школу как обязательный предмет, но это связано с простым интересом Шахматной федерации (которая это долго лоббировала) по ведению успешного бизнеса: издание учебных пособий, продажа инвентаря в школах, курсы для учителей, на которые, естественно, выделяются бюджетные средства.

— Расскажите о ваших планах по организации международных соревнований по сёги в нашей стране.

— Как уже выше говорилось, в августе мы подадим заявку на проведение юношеского чемпионата континента 2020 года Если это получится, то дальше я планирую подать заявку уже на проведение такого же соревнования среди взрослых игроков.

Александр Калёнов

Беседовал Кирилл Соколов

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